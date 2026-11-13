Индексная книга (каталог) CNews*
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Агат РТ Иволга IvolgaSoftPhone IvolgaCallSDK IvolgaSoftSwitch
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.11.2026
|Поезда столичного метро оснастили инновационными конденсаторами резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
|23.06.2022
|Oberon и «Агат РТ» будут вместе развивать импортонезависимую телефонию 1
|29.10.2003
|IP-телефоны заменят десктопы 3
|29.10.2003
|IP-телефоны заменят десктопы 3
|10.07.2003
|"Агат-РТ" представил программный IP-телефон 3
|17.06.2003
|IvolgaCallSDK - легкое создание приложений для IP-АТС "Иволга" 5
|28.02.2003
|"Агат-РТ" объявил о начале продаж IP-АТС "Иволга" 4
Публикаций - 11, упоминаний - 24
Агат РТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Аитов Тимур 198 2
|Солонин Виталий 90 2
|Вольпе Борис 92 1
|Дмитриев Александр 58 1
|Сидоров Сергей 27 1
|Емельянов Никита 8 1
|Рожков Михаил 10 1
|Карасев Денис 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11627 2
|Phys.org 973 1
|Journal of Applied Ecology 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8705 2
|Synergy Research Group 49 2
|Dell'Oro Group 66 2
|TeleGeography Research 40 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4297 1
|Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
|РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.