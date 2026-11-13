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Агат РТ Иволга IvolgaSoftPhone IvolgaCallSDK IvolgaSoftSwitch

СОБЫТИЯ

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13.11.2026 Поезда столичного метро оснастили инновационными конденсаторами резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
23.06.2022 Oberon и «Агат РТ» будут вместе развивать импортонезависимую телефонию 1
29.10.2003 IP-телефоны заменят десктопы 3
29.10.2003 IP-телефоны заменят десктопы 3
10.07.2003 "Агат-РТ" представил программный IP-телефон 3
17.06.2003 IvolgaCallSDK - легкое создание приложений для IP-АТС "Иволга" 5
28.02.2003 "Агат-РТ" объявил о начале продаж IP-АТС "Иволга" 4

Публикаций - 11, упоминаний - 24

Агат РТ и организации, системы, технологии, персоны:

Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 6
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 4
ITXC Corporation - Internet Telephony Exchange Carrier 20 2
CDW - CDW Computer Centers - Berbee 22 2
Dell EMC 5212 2
Cisco Systems 5388 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Canalys 236 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1163 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1331 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 39 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 107 2
Mitel Corp - Mitel Networks 60 2
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - ТМХ Технологии - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта - ЦПТ ТМХ - Центр Перспективных Технологий ТМХ 16 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 35 1
Schneider Electric 615 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 727 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 144 1
Oberon - Оберон 70 1
Prisma - Нейронные сети 44 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 161 4
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 2
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1174 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 302 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1456 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8791 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1336 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4650 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26769 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27384 4
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 72 4
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 327 3
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Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2946 3
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18495 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 2
Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 2
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
Агат РТ - Спрут-информ CU АПК 9 1
Microsoft Windows 17111 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 111 1
Schneider Electric - APC Easy Back-UPS - серия ИБП 66 1
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 12 1
Аитов Тимур 198 2
Солонин Виталий 90 2
Вольпе Борис 92 1
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Сидоров Сергей 27 1
Емельянов Никита 8 1
Рожков Михаил 10 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область 594 2
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Техногенная катастрофа - Федеральный закон 68-ФЗ - О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 20 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 617 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 489 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1337 1
Средства производства 52 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5914 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8026 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5900 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5718 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3496 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3279 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1569 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 805 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11627 2
Phys.org 973 1
Journal of Applied Ecology 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8705 2
Synergy Research Group 49 2
Dell'Oro Group 66 2
TeleGeography Research 40 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4297 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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