FXS Foreign Exchange Station (Subscriber) Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС


04.12.2025 MWS AI выпустила корпоративную платформу для создания ИИ-агентов в едином интерфейсе 1
10.11.2025 Как операционный CRM помогает банкам удерживать клиентов и сокращать издержки 1
07.10.2025 Дети между офлайном и онлайном: «Ростелеком» изучил главные цифровые привычки и риски поколения Альфа 1
23.07.2025 Mymeet.ai назвал ключевые драйверы развития ИИ в России 1
30.06.2025 ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки 1
04.06.2025 MWS GPT теперь поддерживает все популярные Open Source LLM «из коробки» с мультиагентными и low-code-возможностями 1
29.05.2025 Тестирование ИИ-моделей — один из ключевых трендов в ритейле 1
24.02.2025 Aurus и ГК «Агат-РТ» подписали меморандум о технологическом партнерстве 1
11.09.2024 «К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ 1
06.03.2024 D-Link представила линейку операторского оборудования с поддержкой XGS-PON 1
13.11.2023 Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности 1
28.06.2022 Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы 1
07.02.2022 «Почта России» переводит сеть передачи данных на отечественные решения 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
15.04.2021 Большие данные и аналитика 2021 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
02.07.2020 «Корус Консалтинг» пополнил линейку продуктов интеллектуальными голосовыми решениями BSS 1
28.04.2020 Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике 1
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 1
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 3
21.03.2019 Конференция ELMA DAY 2019 будет посвящена офисным роботам и искусственному интеллекту 1
11.12.2018 Zyxel начинает российские продажи роутеров LTE3316 и LTE7240 1
01.10.2018 «Элтекс» запустила в серийное производство бюджетное решение с двухдиапазонным Wi-Fi 1
26.06.2018 Аутизм можно лечить будет с помощью генной терапии 1
10.10.2016 3i Technologies и DataLine запустили облачный «голос» 1
28.09.2015 ZyXEL представил интернет-центры Keenetic III, Giga III и Ultra II 1
25.09.2015 ZyXEL анонсировала аппаратные модули расширения для интернет-центров Keenetic 1
16.09.2015 Qtech представил новую серию гигабитных оптических роутеров 1
04.03.2015 «Акадо Телеком» увеличил продажи абонентских устройств 1
26.11.2014 Upvel представил универсальный роутер для корпоративных клиентов МТС 1
04.08.2014 «Яндекс» запустил облачный сервис распознавания речи 1
08.04.2013 TP-Link представил универсальный роутер TD-VG3631 с поддержкой VoIP и двумя портами USB 1
05.02.2013 QTECH выпустил новую серию коммутаторов с поддержкой технологии GPON 1
06.11.2012 Promwad представит свои последние разработки на выставке Electronica 2012 1
18.10.2012 D-Link представила новые гигабитные абонентские терминалы GPON 1
31.10.2011 NCR внедрила программный комплекс APTRA в сети банкоматов Alaska USA 1
25.04.2011 IP для СМБ: Grandstream ставит на единую инфраструктуру 1

ZyXEL Communications 302 9
Cisco Systems 5222 6
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 5
D-Link - Д-Линк Трейд 381 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 4
Yandex - Яндекс 8434 4
AddPac Technology 20 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Ростелеком 10306 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 3
Lenovo Motorola 3530 3
Google LLC 12255 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 38 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 105 2
Mitel Corp - Mitel Networks 58 2
ITXC Corporation - Internet Telephony Exchange Carrier 20 2
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 32 2
ИМАГ - СвязьКомплект 17 2
MediaTek - Ralink 570 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 241 2
Qtech - Кьютэк 182 2
Canalys 235 2
Eltex - Предприятие Элтекс 196 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 2
Huawei 4221 2
Dell EMC 5092 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 2
SER Group 12 1
Ниеншанц 122 1
KODE - КОДЭ 15 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
MikroTik 44 1
ВестКолл - WestCall 90 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
Upstream 51 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 3
Лента - Сеть розничной торговли 2267 3
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 51 3
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Почта России ПАО 2245 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Лудинг - Luding 11 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Омнибэнд Групп 22 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Лента - Утконос 178 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Hyundai Motor Company 419 1
Связной ГК 1384 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 31
Аналоговые технологии 2835 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 24
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 19
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 16
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1036 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 15
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 14
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 14
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 12
FXO - Foreign eXchange Office - Аналоговый интерфейс абонентских устройств телефонных станций 28 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 12
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1106 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 10
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 672 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 9
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 855 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 9
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1213 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 8
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 825 7
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 299 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 7
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 4
Google Android 14679 4
Apple iOS 8242 4
ZyXEL Keenetic 44 3
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 3
VanguardMS - Vanguard - серия маршрутизаторов 13 3
Яндекс.DNS 17 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
Apple macOS Gatekeeper 33 2
D-Link Assistant 12 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 2
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 18 2
Eaton Powerware ИБП 67 2
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 2
Агат РТ - Спрут-информ CU АПК 9 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 2
Linux OS 10896 2
Asterisk 88 2
Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 103 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 2
Microsoft Windows 16327 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 2
Avaya Aura 121 2
C/C++ - Язык программирования 839 1
Samba 154 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 38 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 182 1
ALMI AlterOS 102 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 173 1
Axoft Distribution Online - ADO 20 1
Zyxel LTE - серия роутеров 11 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Кравченко Сергей 13 3
Жучков Эдуард 12 3
Саркисов Тигран 38 3
Голицын Сергей 43 3
Мягких Павел 3 3
Алешкин Сергей 65 3
Сирота Юрий 67 3
Солонин Виталий 89 2
Маас Эдуард 6 2
Петров Михаил 138 2
Аитов Тимур 197 2
Любимов Алексей 33 1
Кусков Денис 221 1
Новиков Дмитрий 41 1
Пятигорский Александр 24 1
Чуглин Александр 2 1
Кириллов Михаил 15 1
Голов Николай 5 1
Гегамов Николай 18 1
Барташев Николай 7 1
Мотренко Андрей 10 1
Казанцев Сергей 17 1
Севастьянов Алексей 25 1
Талденков Алексей 2 1
Баранов Александр 16 1
Крашенинников Александр 1 1
Степанов Антон 71 1
Иванов Кирилл 19 1
Бояринов Андрей 17 1
Кедров Сергей 4 1
Матвеев Никита 2 1
Наумов Даниил 9 1
Жуков Леонид 2 1
Ахобадзе Анна 3 1
Воскресенский Борис 2 1
Герасименко Анна 1 1
Блохинов Дмитрий 1 1
Куликов Денис 27 1
Табачук Алина 6 1
Бобов Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Европа 24634 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Америка - Американский регион 2188 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Ближний Восток 3030 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 2
Япония 13547 2
США - Калифорния 4775 2
США - Массачусетс 510 1
США - Аляска 243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 1
США - Калифорния - Беркли 284 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 1
Казахстан - Республика 5792 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Украина 7793 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 1
Бельгия - Брюссель 236 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Швеция - Королевство 3715 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Израиль 2784 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1288 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 413 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Аренда 2584 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Металлы - Медь - Copper 829 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
VAD - Value Added Distribution 134 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1675 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Английский язык 6876 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
CNews Северо-Запад 24 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 8
Synergy Research Group 47 2
Dell'Oro Group 66 2
TeleGeography Research 40 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Cahners-Instat Group 34 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Gartner - Гартнер 3608 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
ELMA DAY 14 1
