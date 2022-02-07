«Почта России» переводит сеть передачи данных на отечественные решения

«Почта России» закупила для внедрения в своих отделениях 8,5 тыс. отечественных маршрутизаторов Eltex. Более половины из них уже подключены в тестовом режиме, а в 2022 г. планируется почти закупить ещё 8 тыс. единиц. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Почты России».

Одна из основных задач «Почты России» – повышать отказоустойчивость и доступность собственной сети на всей территории страны. Поэтому необходимы были устройства, включающие ряд функций: возможность подключать оконечное оборудование IP-телефонии, наличие ПО для централизованного мониторинга и управления настройками, поддержка современных протоколов динамической маршрутизации, а также функции мониторинга качества IP-каналов (SLA).

Компания Eltex предложила для внедрения ESR-12V — маршрутизатор с интегрированными сервисами телефонии. Благодаря встроенным FXS-портам он позволяет установить до трех аналоговых телефонов и подключить их к телекоммуникационной сети без применения отдельных телефонных шлюзов. Кроме того, порт FXO дает возможность зарезервировать телефонное подключение по аналоговой линии в случае отсутствия связи на центральной АТС.

Для управления маршрутизаторами используется ECCM — софт, который позволяет отслеживать состояние сетевого оборудования в режиме реального времени, отображать онлайн аварии устройств в текстовом и графическом видах, а также восстанавливать работоспособность сети после замены неисправного оборудования.

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ESR-12V включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, а система ECCM входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры.

«Наши партнеры из Eltex проделали огромную работу: не только помогли бесшовно перейти на маршрутизаторы собственной разработки, но и провели обучение наших сотрудников. Кроме того, они доработали ПО в процессе тестирования, наполнив его новыми функциями, которые требовались нам», – отметил Вадим Гавриленков, руководитель департамента ИТ-инфраструктуры и технологических платформ «Почты России».