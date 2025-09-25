Linx Cloud повысил гарантированный SLA по облачным сервисам до 99,99% Linx Cloud улучшил показатели гарантированного SLA (Service Level Agreement). Теперь облачный провайдер предоставляет свои услуги с повышенн

«Первый Бит» обеспечила бесперебойную работу производства Allwin после перехода с SAP на «1С:ERP» благодаря SLA-поддержке Компания «Первый Бит» подвела итоги двухлетней SLA-поддержки импортозамещенной ERP-системы производителя пищевых ингредиентов Allwin. За два года SLA-сопровождения «Первый Бит» обработала порядка 1,9 тыс. обращений от сотрудников All

«Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95% тернет-магазин в К2 Облако. Использование мощностей облачного провайдера K2 Cloud (подразделение «К2Тех») позволило компании увеличить доступность ecom-площадки в условиях высокого трафика и получить SLA равный 99,95%. Кроме того, эксперты K2 Cloud перенесли существующую микросервисную архитектуру заказчика, на платформу Nova от компании Orion soft, и обеспечили ее поддержку. Об этом CNews

ITGlobal.com вошел в топ-5 провайдеров по уровню сервиса и доступности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) по версии CNews Международный облачный провайдер ITGlobal.com вошел в рейтинг SLA IaaS 2024 от Market.CNews. Компания заняла место в пятерке лидеров, улучшив показатели прошлого года в два раза. Рейтинг SLA IaaS является одним из ключевых индикаторов надежности и

SLA как инструмент повышения эффективности обслуживания темы. Для всего этого есть развернутый инструментарий SLM. Благодаря ему становится возможным сменить политику реагирования на превентивные действия и добиться ожидаемых результатов. Перейти к обзору SLA IaaS 2024 Какие параметры, переменные, критерии важны для повышения уровня обслуживания клиента? Тремя базовыми параметрами, которые используют для определения качества работы и успешности

Провайдер «Т1 Облако» вошел в топ-3 рейтинга CNews SLA IaaS 2024 «Т1 Облако» (холдинг «Т1») второй год подряд входит в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS от Market.CNews. Аналитики CNews отметили выгодные для клиентов условия уровня обслуживания, которые облачный провайдер обеспечивает благодаря детально проработанному соглашению, включ

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA Как мы учитываем потребности клиентов при формулировке SLA и адаптируем соглашение под разные сценарии использования Несмотря на то, что SLA

Как провайдеры уходят от крупных компенсаций по SLA ов Самый первый и самый главный вопрос, который должен возникать в ходе рассмотрения того или иного SLA, — какую вообще ответственность несет провайдер в случае низкого качества оказываемых усл

Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2024 Аналитики Market.CNews следят за соглашениями об уровне надежности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) и уровне компенсаций не первый год. Впервые такое исследование было проведено в 2020 г. (повторно — в 2022 г.) и собрало огромную аудиторию, вскрыв ряд подводных камней единственного

ГК «Солар» внедрила в Solar NGFW 1.3 новые функции для управления высокопроизводительными платформами и расширила SLA по клиентской поддержке ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, внесла функциональные улучшения в следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.3 и повысила SLA техподдержки по реагированию на обращение заказчиков до 30 минут. В ходе доработки решения компания ориентируется на ключевые метрики и потребности заказчиков, которые определяют вектор раз

Трансформация Service Desk в HR-сервис на Low-code платформе ния под каждого клиента, а также предоставляем поддержку, регламентируемую индивидуальной политикой SLA (Service Level Agreement, соглашение об уровне сервиса). Как и многие, мы использовали пр

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей Фактический аптайм и методы повышения надежности Market.CNews: Андрей, добрый день! В обзоре SLA IaaS мы обсуждаем вопросы надежности облака и методов ее повышения. Подскажите, пожалуйста, каков фактический аптайм облака CorpSoft24 за последние годы и как он определяется? Андрей Варак:

Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA Отечественная операционная система «Ред ОС» и wiSLA — платформа непрерывного онлайн-мониторинга ИТ-инфраструктуры, сервисов, услуг и соблюдения SLA — показали высокую совместимость по результатам проведенных тестов. Теперь пользователи могут осуществлять комплексный аудит и контроль качества предоставляемых или арендуемых услуг связи,

«T1 Cloud» в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2023 по версии CNews Облачный провайдер «T1 Cloud» (холдинг «Т1») вошел в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS 2023 по версии Market.CNews, подтвердив высокий уровень предоставления услуг клиента

Взгляд на соглашение SLA с точки зрения разных специалистов В общей сложности можно выделить пять крупных категорий людей, которые сталкиваются с SLA. Это владельцы бизнеса, ИТ-директоры заказчика, ИТ-специалисты заказчика, владельцы облач

Market.CNews опубликовал новый рейтинг SLA IaaS 2023 В сравнении SLA провайдеров учтено порядка 20 критериев, которые можно разбить на 2 группы: ЦОДы провайдера и характеристики серверного оборудования. Сравнение ЦОДов учитывает количество собственных и арен

Георгий Джабиев, T1 Cloud — о том, как эволюционирует SLA вместе с развитием облачных сервисов вслед за стремительными изменениями на рынке и потребностями компаний, меняется ли как-то подход к SLA облачных провайдеров? Георгий Джабиев: Облачные технологии продолжают развиваться и сегод

Дмитрий Исаев: Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке и правильный выбор провайдера Market.CNews: Дмитрий, добрый день. Давайте начнем с основ: что такое SLA? Раскройте, пожалуйста, это понятие более подробно. Дмитрий Исаев: Для облачного провайде

Летние обновления ELMA365 Service – платформы для организации внутреннего и клиентского сервиса фейс единого окна оператора – теперь боковое меню сессии донастраивается виджетами, создан функционал для заполнения графиков обслуживания и работ операторов, добавлены новые инструменты для работы с SLA, озвучены обновления в решении клиентском сервисе и анонсировано бизнес-решение Service Desk 2.0. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Единое окно оператора дополнено виджетами Прораб

B2B Altis запустил сервис аналитики для оценки SLA закупочного процесса Разработчики системы для автоматизации сквозного закупочного процесса B2B Altis расширили возможности аналитического модуля. С помощью новых интерактивных дашбордов компании могут оценивать SLA закупочного процесса. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. В зависимости от индивидуальных требований заказчика в системе устанавливаются нормативы SLA любого типа и конт

Не SLA единым: 8 способов самостоятельно повысить надежность облака (99,7% или 99,982%), то серьезная разница в уровнях надежности наблюдается между Tier I-II и Tier III-IV. Клиент, обеспокоенный надежностью своих облачных сервисов, может ориентироваться не только на SLA документ от провайдера, но и собственными силами повысить надежность ИТ-инфраструктуры Начиная с третьего уровня более чем в десять раз снижается показатель годового простоя (1-2 часа в год

Market.CNews рассказал, как SLA может обанкротить провайдера Компенсации малы для клиента, но это существенная доля бизнеса провайдера В договоре SLA рассмотрен пункт о компенсациях клиенту заказчиком. Заказчик обязан предоставить компании-клиенту компенсацию при недостаточном уровне оказываемых услуг или их неисполнении. Зачастую размер

Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2022 При упоминании SLA в большинстве случаев речь идет о защите заказчиков от некачественных услуг провайдера. О

Эксперты Softline — о ценности SLA с точки зрения CIO, CTO, бизнеса и ИТ-архитекторов с клиентами. Основным документом, регламентирующим взаимоотношения провайдеров и клиентов, является SLA, предоставляющий качественное и количественное описание сервисов, как с точки зрения пров

Utrace расширила услугу управления данными по маркировке договором SLA Utrace расширила услугу управления данными по маркировке договором SLA (Service Level Agreement). По условиям SLA, сотрудник должен в течение 15 минут от

Market.CNews готовит обновление рейтинга провайдеров по SLA IaaS. Идет сбор данных Прошлый рейтинг вышел в 2020 г. и вызвал огромный интерес публики. Многие провайдеры сравнили свои условия с конкурентами и приняли меры по улучшению SLA. В этом году аналитики Market.CNews проведут новый срез рынка. Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: Почему надо обязательно обращать внимание на S

Тонкости SLA IaaS: за что можно требовать компенсацию с провайдера В обиходе под SLA зачастую понимают неработоспособность сервера, то есть его полную остановку. На самом дел

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021 Проблема, которую решает рейтинг SLA Стоимость аренды облачной инфраструктуры зависит от количества виртуальных процессоров, объема памяти, дискового хранилища и ширины канала связи. Но как при этом понять, на какой тактовой ч

Как разобраться в SLA облачной платформы: основные моменты SLA — это что? Service level agreement (SLA) — это соглашение об уровне сервиса, которое облачный провайдер заключает с клиентами. До

Only распространяет свою авторскую модель регулярного SLA на весь комплекс разработок и услуг Российская Only, центр внешней ИТ-разработки и реализации, будет использовать модель регулярного SLA для гарантии качества каждого микроэтапа реализации проектов, в том числе при необходимос

«М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining авления ИТ-услугами сроки обработки некоторых заявок сократились до 10 раз, а уровень «соответствия SLA» (Service Level Agreement, соглашение об уровне обслуживания) вырос до 97%. Масштабная тр

Market.CNews готовит новый рейтинг SLA облачных провайдеров IaaS. Идет сбор данных Первая версия рейтинга SLA IaaS Первая версия рейтинга SLA IaaS была выпущена в июне 2020 г. и привлекла огромное внимание как заказчиков IaaS, так и самих провайдеров. Ценность рейтинга для заказчиков очевидн

Softline подтвердила доступность облачных сервисов на уровне 99,982% %, поэтому время вынужденного простоя оборудования не будет превышать 1 часа 35 минут в год. Стремясь предложить всем своим заказчикам лучшие на рынке условия, Softline не только формирует прозрачный SLA на основании этих высоких показателей, но и предоставляет финансовые гарантии его неукоснительного соблюдения. Обладая уникальной отраслевой экспертизой, Softline уверена в качестве и надеж

Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA жде, чем обратиться к поставщику, надо внутри компании определиться, какие значения RTO и RPO допустимы для бизнеса Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews: Мы выпустили первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров Петр Предтеченский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами SberCloud: Большинство необходимых операций уже содержится в «Кристофари», и программи

Linxdatacenter вошел в топ-3 рейтинга провайдеров IaaS по уровню SLA Linxdatacenter сообщила о вхождении в первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров, составленный ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Предметом исследования

На что обратить внимание в SLA и о чем позаботиться помимо SLA CNews: На что следует обратить внимание в SLA? Александр Тугов: Не стоит делать далеко идущие выводы на основании «классических» девяток, они не дают полной картины. Оценивая SLA провайдера, важно разобраться, что именно считает

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров ваемых услуг оформляется, как правило, в качестве приложения, и от указанных в нем положений в полной мере зависит надежность получаемых ИТ-услуг. Для составления рейтинга Market.CNews собрал типовые SLA ведущих облачных провайдеров и внимательно их изучил. Перейти к рейтингу Принятые ограничения и допущения В ходе составления рейтинга было принято два основных ограничения и допущения: Осно