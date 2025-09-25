Получите все материалы CNews по ключевому слову
SLA Service Level Agreement Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания
- SLA (Service Level Agreement) – соглашение об уровне обслуживания. Задача этого документа — подробно описать взаимодействие, что исполнитель делает для заказчика, в какие сроки должны быть выполнять задачи, как следует расставлять приоритеты в работе.
- Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания
- ИТ-поддержка - Служба технической поддержки
|25.09.2025
|
Linx Cloud повысил гарантированный SLA по облачным сервисам до 99,99%
Linx Cloud улучшил показатели гарантированного SLA (Service Level Agreement). Теперь облачный провайдер предоставляет свои услуги с повышенн
|04.08.2025
|
«Первый Бит» обеспечила бесперебойную работу производства Allwin после перехода с SAP на «1С:ERP» благодаря SLA-поддержке
Компания «Первый Бит» подвела итоги двухлетней SLA-поддержки импортозамещенной ERP-системы производителя пищевых ингредиентов Allwin. За два года SLA-сопровождения «Первый Бит» обработала порядка 1,9 тыс. обращений от сотрудников All
|29.05.2025
|
«Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95%
тернет-магазин в К2 Облако. Использование мощностей облачного провайдера K2 Cloud (подразделение «К2Тех») позволило компании увеличить доступность ecom-площадки в условиях высокого трафика и получить SLA равный 99,95%. Кроме того, эксперты K2 Cloud перенесли существующую микросервисную архитектуру заказчика, на платформу Nova от компании Orion soft, и обеспечили ее поддержку. Об этом CNews
|15.11.2024
|
ITGlobal.com вошел в топ-5 провайдеров по уровню сервиса и доступности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) по версии CNews
Международный облачный провайдер ITGlobal.com вошел в рейтинг SLA IaaS 2024 от Market.CNews. Компания заняла место в пятерке лидеров, улучшив показатели прошлого года в два раза. Рейтинг SLA IaaS является одним из ключевых индикаторов надежности и
|14.11.2024
|
SLA как инструмент повышения эффективности обслуживания
темы. Для всего этого есть развернутый инструментарий SLM. Благодаря ему становится возможным сменить политику реагирования на превентивные действия и добиться ожидаемых результатов. Перейти к обзору SLA IaaS 2024 Какие параметры, переменные, критерии важны для повышения уровня обслуживания клиента? Тремя базовыми параметрами, которые используют для определения качества работы и успешности
|01.11.2024
|
Провайдер «Т1 Облако» вошел в топ-3 рейтинга CNews SLA IaaS 2024
«Т1 Облако» (холдинг «Т1») второй год подряд входит в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS от Market.CNews. Аналитики CNews отметили выгодные для клиентов условия уровня обслуживания, которые облачный провайдер обеспечивает благодаря детально проработанному соглашению, включ
|31.10.2024
|
99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA
Как мы учитываем потребности клиентов при формулировке SLA и адаптируем соглашение под разные сценарии использования Несмотря на то, что SLA
|31.10.2024
|
Как провайдеры уходят от крупных компенсаций по SLA
ов Самый первый и самый главный вопрос, который должен возникать в ходе рассмотрения того или иного SLA, — какую вообще ответственность несет провайдер в случае низкого качества оказываемых усл
|31.10.2024
|
Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2024
Аналитики Market.CNews следят за соглашениями об уровне надежности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) и уровне компенсаций не первый год. Впервые такое исследование было проведено в 2020 г. (повторно — в 2022 г.) и собрало огромную аудиторию, вскрыв ряд подводных камней единственного
|19.08.2024
|
ГК «Солар» внедрила в Solar NGFW 1.3 новые функции для управления высокопроизводительными платформами и расширила SLA по клиентской поддержке
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, внесла функциональные улучшения в следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.3 и повысила SLA техподдержки по реагированию на обращение заказчиков до 30 минут. В ходе доработки решения компания ориентируется на ключевые метрики и потребности заказчиков, которые определяют вектор раз
|08.04.2024
|
Трансформация Service Desk в HR-сервис на Low-code платформе
ния под каждого клиента, а также предоставляем поддержку, регламентируемую индивидуальной политикой SLA (Service Level Agreement, соглашение об уровне сервиса). Как и многие, мы использовали пр
|29.02.2024
|
Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей
Фактический аптайм и методы повышения надежности Market.CNews: Андрей, добрый день! В обзоре SLA IaaS мы обсуждаем вопросы надежности облака и методов ее повышения. Подскажите, пожалуйста, каков фактический аптайм облака CorpSoft24 за последние годы и как он определяется? Андрей Варак:
|20.02.2024
|
Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA
Отечественная операционная система «Ред ОС» и wiSLA — платформа непрерывного онлайн-мониторинга ИТ-инфраструктуры, сервисов, услуг и соблюдения SLA — показали высокую совместимость по результатам проведенных тестов. Теперь пользователи могут осуществлять комплексный аудит и контроль качества предоставляемых или арендуемых услуг связи,
|13.11.2023
|
«T1 Cloud» в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2023 по версии CNews
Облачный провайдер «T1 Cloud» (холдинг «Т1») вошел в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS 2023 по версии Market.CNews, подтвердив высокий уровень предоставления услуг клиента
|09.11.2023
|
Взгляд на соглашение SLA с точки зрения разных специалистов
В общей сложности можно выделить пять крупных категорий людей, которые сталкиваются с SLA. Это владельцы бизнеса, ИТ-директоры заказчика, ИТ-специалисты заказчика, владельцы облач
|09.11.2023
|
Market.CNews опубликовал новый рейтинг SLA IaaS 2023
В сравнении SLA провайдеров учтено порядка 20 критериев, которые можно разбить на 2 группы: ЦОДы провайдера и характеристики серверного оборудования. Сравнение ЦОДов учитывает количество собственных и арен
|09.11.2023
|
Георгий Джабиев, T1 Cloud — о том, как эволюционирует SLA вместе с развитием облачных сервисов
вслед за стремительными изменениями на рынке и потребностями компаний, меняется ли как-то подход к SLA облачных провайдеров? Георгий Джабиев: Облачные технологии продолжают развиваться и сегод
|06.10.2023
|
Дмитрий Исаев: Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке
и правильный выбор провайдера Market.CNews: Дмитрий, добрый день. Давайте начнем с основ: что такое SLA? Раскройте, пожалуйста, это понятие более подробно. Дмитрий Исаев: Для облачного провайде
|03.08.2023
|
Летние обновления ELMA365 Service – платформы для организации внутреннего и клиентского сервиса
фейс единого окна оператора – теперь боковое меню сессии донастраивается виджетами, создан функционал для заполнения графиков обслуживания и работ операторов, добавлены новые инструменты для работы с SLA, озвучены обновления в решении клиентском сервисе и анонсировано бизнес-решение Service Desk 2.0. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Единое окно оператора дополнено виджетами Прораб
|07.06.2023
|
B2B Altis запустил сервис аналитики для оценки SLA закупочного процесса
Разработчики системы для автоматизации сквозного закупочного процесса B2B Altis расширили возможности аналитического модуля. С помощью новых интерактивных дашбордов компании могут оценивать SLA закупочного процесса. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. В зависимости от индивидуальных требований заказчика в системе устанавливаются нормативы SLA любого типа и конт
|18.10.2022
|
Не SLA единым: 8 способов самостоятельно повысить надежность облака
(99,7% или 99,982%), то серьезная разница в уровнях надежности наблюдается между Tier I-II и Tier III-IV. Клиент, обеспокоенный надежностью своих облачных сервисов, может ориентироваться не только на SLA документ от провайдера, но и собственными силами повысить надежность ИТ-инфраструктуры Начиная с третьего уровня более чем в десять раз снижается показатель годового простоя (1-2 часа в год
|17.10.2022
|
Market.CNews рассказал, как SLA может обанкротить провайдера
Компенсации малы для клиента, но это существенная доля бизнеса провайдера В договоре SLA рассмотрен пункт о компенсациях клиенту заказчиком. Заказчик обязан предоставить компании-клиенту компенсацию при недостаточном уровне оказываемых услуг или их неисполнении. Зачастую размер
|03.10.2022
|
Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2022
При упоминании SLA в большинстве случаев речь идет о защите заказчиков от некачественных услуг провайдера. О
|16.09.2022
|
Эксперты Softline — о ценности SLA с точки зрения CIO, CTO, бизнеса и ИТ-архитекторов
с клиентами. Основным документом, регламентирующим взаимоотношения провайдеров и клиентов, является SLA, предоставляющий качественное и количественное описание сервисов, как с точки зрения пров
|18.07.2022
|
Utrace расширила услугу управления данными по маркировке договором SLA
Utrace расширила услугу управления данными по маркировке договором SLA (Service Level Agreement). По условиям SLA, сотрудник должен в течение 15 минут от
|12.07.2022
|
Market.CNews готовит обновление рейтинга провайдеров по SLA IaaS. Идет сбор данных
Прошлый рейтинг вышел в 2020 г. и вызвал огромный интерес публики. Многие провайдеры сравнили свои условия с конкурентами и приняли меры по улучшению SLA. В этом году аналитики Market.CNews проведут новый срез рынка. Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: Почему надо обязательно обращать внимание на S
|22.09.2021
|
Тонкости SLA IaaS: за что можно требовать компенсацию с провайдера
В обиходе под SLA зачастую понимают неработоспособность сервера, то есть его полную остановку. На самом дел
|30.08.2021
|
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021
Проблема, которую решает рейтинг SLA Стоимость аренды облачной инфраструктуры зависит от количества виртуальных процессоров, объема памяти, дискового хранилища и ширины канала связи. Но как при этом понять, на какой тактовой ч
|30.08.2021
|
Как разобраться в SLA облачной платформы: основные моменты
SLA — это что? Service level agreement (SLA) — это соглашение об уровне сервиса, которое облачный провайдер заключает с клиентами. До
|07.07.2021
|
Only распространяет свою авторскую модель регулярного SLA на весь комплекс разработок и услуг
Российская Only, центр внешней ИТ-разработки и реализации, будет использовать модель регулярного SLA для гарантии качества каждого микроэтапа реализации проектов, в том числе при необходимос
|02.06.2021
|
«М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining
авления ИТ-услугами сроки обработки некоторых заявок сократились до 10 раз, а уровень «соответствия SLA» (Service Level Agreement, соглашение об уровне обслуживания) вырос до 97%. Масштабная тр
|05.03.2021
|
Market.CNews готовит новый рейтинг SLA облачных провайдеров IaaS. Идет сбор данных
Первая версия рейтинга SLA IaaS Первая версия рейтинга SLA IaaS была выпущена в июне 2020 г. и привлекла огромное внимание как заказчиков IaaS, так и самих провайдеров. Ценность рейтинга для заказчиков очевидн
|27.11.2020
|
Softline подтвердила доступность облачных сервисов на уровне 99,982%
%, поэтому время вынужденного простоя оборудования не будет превышать 1 часа 35 минут в год. Стремясь предложить всем своим заказчикам лучшие на рынке условия, Softline не только формирует прозрачный SLA на основании этих высоких показателей, но и предоставляет финансовые гарантии его неукоснительного соблюдения. Обладая уникальной отраслевой экспертизой, Softline уверена в качестве и надеж
|01.10.2020
|
Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA
жде, чем обратиться к поставщику, надо внутри компании определиться, какие значения RTO и RPO допустимы для бизнеса Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews: Мы выпустили первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров Петр Предтеченский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами SberCloud: Большинство необходимых операций уже содержится в «Кристофари», и программи
|01.09.2020
|
Linxdatacenter вошел в топ-3 рейтинга провайдеров IaaS по уровню SLA
Linxdatacenter сообщила о вхождении в первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров, составленный ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Предметом исследования
|27.07.2020
|
На что обратить внимание в SLA и о чем позаботиться помимо SLA
CNews: На что следует обратить внимание в SLA? Александр Тугов: Не стоит делать далеко идущие выводы на основании «классических» девяток, они не дают полной картины. Оценивая SLA провайдера, важно разобраться, что именно считает
|30.06.2020
|
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров
ваемых услуг оформляется, как правило, в качестве приложения, и от указанных в нем положений в полной мере зависит надежность получаемых ИТ-услуг. Для составления рейтинга Market.CNews собрал типовые SLA ведущих облачных провайдеров и внимательно их изучил. Перейти к рейтингу Принятые ограничения и допущения В ходе составления рейтинга было принято два основных ограничения и допущения: Осно
|30.06.2020
|
Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным!
Понятие комплексного или «сквозного» SLA Инфраструктура как сервис (IaaS) — это многогранный продукт, который включает в себя не только вычислительные мощности, но и каналы связи, панель управления, защиту от DDoS-атак и другие ко
