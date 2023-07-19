Продажи новых смартфонов рушатся восьмой квартал подряд. Продажи подержанных мобильников бьют исторические рекорды Старый смартфон лучше новых двух Мировой рынок смартфонов продолжил падение во II квартале 2023 г. (1 апреля – 30 июля). Согласно отчетам аналитических компаний Canalys и Counterpoint Research, это коснулось всех сегментов, кроме премиального – топовые смартфоны, напротив, продавались активнее, чем годом ранее. Также в мире растет спрос на подержанные

Продажи десктопов и ноутбуков в Европе «достигли дна» западноевропейском рынке ПК Продажи персональных компьютеров в странах Западной Европы в IV квартале 2022 г. упали на 38% по сравнению с октябрем-декабрем 2021 г. По данным исследовательской компании Canalys, в совокупности за отчетный период было отгружено 10,7 млн единиц персональных вычислительных устройств, в том числе портативных и настольных компьютеров, а также рабочих станций. Анали

Продажи ноутбуков обвалились во всем мире. В чем причина Ноутбуки теряют спрос В мире зафиксировано колоссальное падение продаж ноутбуков. Аналитическая компания Canalys утверждает, что по итогам II квартала 2022 г. оно составило 18,6% год к году. Данные за III квартал 2022 г. на момент выхода материала отсутствовали по той причине, что он завершился ме

Продажи ПК показывают фантастический рост. Побит рекорд, который держался 10 лет и по сравнению с «ковидным» 2020 г., когда весь мир почти одновременно перешел на самоизоляцию и удаленную работу. Взрывной всплеск спроса на ПК зафиксировали сразу две аналитические компании – IDC и Canalys. К данной категории исследователи относят настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции. По подсчетам экспертов IDC, за весь 2021 г. поставщики отгрузили 348,8 млн компьютеров, что

На мировом рынке смартфонов обвал из-за глобального дефицита микросхем сравнению с предыдущим кварталом, до 316,0 млн единиц, сообщило независимое аналитическое агентство Canalys Research. Ключевой причиной сокращения продаж, по мнению аналитиков, стал дефицит ком

Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов Почти лидер Компания Xiaomi впервые в истории заняла второе место по объемам продаж смартфонов. По данным аналитической компании Canalys, со второй строчки она сместила Apple, которая теперь находится на третьей позиции. Согласно Canalys, по итогам II квартала 2021 г. Xiaomi удерживает 17% мирового рынка смартфоно

Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост ромбуки (за вычетом планшетов), по итогам I квартала 2021 г. подскочил на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,7 млн систем. Об этом сообщила исследовательская компания Canalys по итогам исследования PC Market Pulse. Как отмечают аналитики, таких высоких показателей за I квартал не было уже с 2012 г. Несмотря на относительно низкую сравнительную базу 2020 г. и

Планшеты «воскресли» и спасли глобальный рынок ПК от обвала. Статистика налогичным периодом прошлого года и составили 124,5 млн штук, сообщили в исследовательской компании Canalys по итогам исследования PC Market Pulse Q3 2020. По данным аналитиков, рекордным спрос

Мировой рынок смартфонов возглавил новый лидер. Впервые за 9 лет это не Apple и не Samsung местив с первого места южнокорейскую Samsung. В частности, II квартал 2020 г., по данным аналитиков Canalys, стал первым за девять лет, когда первенство по числу проданных смартфонов не достало

Windows Phone в 2013 г. выросла на 90% и обогнала по темпам роста Android и iPhone м 2013 г. заняла 79% мирового рынка смартфонов в количественном выражении. Всего в прошлом году на мировой рынок было поставлено 785 млн смартфонов на этой платформе. Такие данные содержатся в отчете Canalys. В 2012 г. доля платформы равнялась 68%. По данным Canalys, в прошлом году мировые поставки смартфонов достигли 998 млн штук, что на 44% превысило значение 2012 г. Согласно IDC,

«Конец эры ПК» назначен на 2014 г. В 2014 г. поставки планшетов на мировой рынок почти сравняются с поставками персональных компьютеров, что позволяет говорить о конце эры ПК в традиционных форм-факторах. По прогнозу Canalys, поставки планшетов в будущем году достигнут 285,1 млн штук, тогда как ПК - 290,2 млн устройств. Ранее похожий прогноз представила компания IDC. В мае 2013 г. ее аналитики сообщили, что

Рынок «умных» часов в 2014 году вырастет в 10 раз В 2013 г. на мировой рынок будет поставлено свыше 500 тыс. «умных» часов по сравнению с 330 тыс. в прошлом году, прогнозирует исследовательская компания Canalys. А в 2014 г., по оценке аналитиков, объем рынка в количественном выражении возрастет в 10 раз - до более чем 5 млн гаджетов. Аналитики пояснили, что 67-процентный рост в 2013 г. (с 330

В 2013 г. Россию ждет бурный рост рынка смартфонов н смартфонов, что на 30,7% больше по сравнению с прошлым годом, прогнозирует аналитическая компания Canalys. В текущем и последующих годах, по словам экспертов Canalys, Россия и другие р

Смартфоны: Sony обогнала HTC, BlackBerry и Nokia зводителей смартфонов по объемам поставок, Более того, она заняла третью строчку рейтинга, сообщает Canalys. В III квартале 2012 г. Sony поставила на рынок 8,8 млн устройств, нарастив объем на

Смартфоны впервые обошли ПК по поставкам личество поставленных на мировой рынок смартфонов впервые превысило количество поставленных персональных компьютеров. Первых было поставлено 487,7 млн штук, вторых - 414,6 млн штук, сообщает компания Canalys. Поставки персональных компьютеров в 2011 г. выросли на 15% по сравнению с 2010 г., а смартфонов - на 63%. В 2010 г. на мировой рынок было поставлено 360,5 млн персональных компьютеров

2012: Топ-5 прогнозов для рынка безопасности В 2012 г. рынок программного обеспечения для обеспечения корпоративной информационной безопасности вырастет на 8,7% по сравнению с текущим годом и достигнет $22,9 млрд, прогнозирует Canalys. Одним из главных ИБ-решений останутся антивирусы. Сейчас они занимают 11,3% рынка, а в 2012 г. выручка с их продажи поднимется на 6,8%, прогнозируют американские исследователи. Антивир

Android завоевал половину мирового рынка смартфонов тавок. Во II квартале 2011 г. в каналы сбыта было направлено 51,9 млн мобильных аппаратов, использующих данную платформу, что на 379% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Canalys. Для сравнения, поставки смартфонов на платформах всех типов за аналогичный период выросли на 73% до 107,7 млн штук. Android является самой популярной платформой в 35 из рассмотренных а

Музыкальные телефоны - не конкуренты плеерам плееров быстро растёт в течение последних 6 месяцев, и этот рост, скорее всего, продолжится, несмотря на постоянно увеличивающееся количество мобильных телефонов с встроенными MP3-плеерами. По оценке Canalys, в первом полугодии 2005 года в мире было продано 25,6 млн. плееров, что не намного меньше, чем за весь 2004 год — 28,3 млн. единиц. Исследования, проведённые Digital Home Analysis

Рынок корпоративной телефонии меняет очертания 6% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года, утверждают специалисты исследовательской компании Canalys. При этом общее количество телефонных линий, установленных за первое полугодие, дости

Ноутбуки все больше "одомашниваются" Исследовательская компания Canalys опубликовала обзор европейского рынка платформ для цифрового дома, куда относят потребительские ПК, игровые приставки и цифровые видеомагнитофоны (DVR). Как выяснили аналитики, по итога

Продажи "планшетников" не внушают оптимизма По оценкам Canalys, ситуация, наблюдаемая на рынке планшетных ПК региона EMEA, мало напоминает бум, хотя

Рынок КПК: проблески надежды По оценкам Canalys, рынок карманных компьютеров (включая устройства с возможностью приема-передачи данны

Рынок инфобезопасности стремится к партнерству увеличить свою долю в данном регионе на 32% по сравнению с 1-м кварталом 2003 года. Как отмечают в Canalys, хорошие показатели демонстрирует и Symantec — игрок номер два на рынке корпорат

IP-телефония штурмует корпоративный рынок ста на мировом рынке корпоративной телефонии в 1-м квартале 2004 года продемонстрировал, по оценкам Canalys, сектор систем IP-телефонии – на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год

КПК – аутсайдеры больших продаж? им неамериканским компаниям, включая Sony Ericsson, Siemens и Orange. К рынку мобильных устройств в Canalys традиционно относят трубки с расширенной функциональностью, смартфоны и КПК, в том чи

КПК: в Европе и США разные лидеры итиков, эти цифры отражают рост популярности смартфонов - устройств с возможностью приема-передачи голоса, фактически, мобильных телефонов с функциональностью КПК. Так, согласно исследованию компании Canalys, в последнем квартале 2003 года объем поставок карманных компьютеров в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) впервые превысил показатель в 1 млн. устройств, в то время как прод

Смартфоны вдвое популярнее КПК По оценкам специалистов Canalys, рост продаж говорит о большем потенциале рынка карманных компьютеров с возможностью приема-передачи данных, чем прогнозировали ранее некоторые аналитики. Рост рынка в Canalys об