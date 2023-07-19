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Canalys

Canalys

СОБЫТИЯ

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19.07.2023 Продажи новых смартфонов рушатся восьмой квартал подряд. Продажи подержанных мобильников бьют исторические рекорды

Старый смартфон лучше новых двух Мировой рынок смартфонов продолжил падение во II квартале 2023 г. (1 апреля – 30 июля). Согласно отчетам аналитических компаний Canalys и Counterpoint Research, это коснулось всех сегментов, кроме премиального – топовые смартфоны, напротив, продавались активнее, чем годом ранее. Также в мире растет спрос на подержанные

04.04.2023 Продажи десктопов и ноутбуков в Европе «достигли дна»

западноевропейском рынке ПК Продажи персональных компьютеров в странах Западной Европы в IV квартале 2022 г. упали на 38% по сравнению с октябрем-декабрем 2021 г. По данным исследовательской компании Canalys, в совокупности за отчетный период было отгружено 10,7 млн единиц персональных вычислительных устройств, в том числе портативных и настольных компьютеров, а также рабочих станций. Анали
03.10.2022 Продажи ноутбуков обвалились во всем мире. В чем причина

Ноутбуки теряют спрос В мире зафиксировано колоссальное падение продаж ноутбуков. Аналитическая компания Canalys утверждает, что по итогам II квартала 2022 г. оно составило 18,6% год к году. Данные за III квартал 2022 г. на момент выхода материала отсутствовали по той причине, что он завершился ме
13.01.2022 Продажи ПК показывают фантастический рост. Побит рекорд, который держался 10 лет

и по сравнению с «ковидным» 2020 г., когда весь мир почти одновременно перешел на самоизоляцию и удаленную работу. Взрывной всплеск спроса на ПК зафиксировали сразу две аналитические компании – IDC и Canalys. К данной категории исследователи относят настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции. По подсчетам экспертов IDC, за весь 2021 г. поставщики отгрузили 348,8 млн компьютеров, что

29.07.2021 На мировом рынке смартфонов обвал из-за глобального дефицита микросхем

сравнению с предыдущим кварталом, до 316,0 млн единиц, сообщило независимое аналитическое агентство Canalys Research. Ключевой причиной сокращения продаж, по мнению аналитиков, стал дефицит ком
16.07.2021 Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов

Почти лидер Компания Xiaomi впервые в истории заняла второе место по объемам продаж смартфонов. По данным аналитической компании Canalys, со второй строчки она сместила Apple, которая теперь находится на третьей позиции. Согласно Canalys, по итогам II квартала 2021 г. Xiaomi удерживает 17% мирового рынка смартфоно
13.04.2021 Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост

ромбуки (за вычетом планшетов), по итогам I квартала 2021 г. подскочил на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,7 млн систем. Об этом сообщила исследовательская компания Canalys по итогам исследования PC Market Pulse. Как отмечают аналитики, таких высоких показателей за I квартал не было уже с 2012 г. Несмотря на относительно низкую сравнительную базу 2020 г. и
13.11.2020 Планшеты «воскресли» и спасли глобальный рынок ПК от обвала. Статистика

налогичным периодом прошлого года и составили 124,5 млн штук, сообщили в исследовательской компании Canalys по итогам исследования PC Market Pulse Q3 2020. По данным аналитиков, рекордным спрос
30.07.2020 Мировой рынок смартфонов возглавил новый лидер. Впервые за 9 лет это не Apple и не Samsung

местив с первого места южнокорейскую Samsung. В частности, II квартал 2020 г., по данным аналитиков Canalys, стал первым за девять лет, когда первенство по числу проданных смартфонов не достало
31.01.2014 Windows Phone в 2013 г. выросла на 90% и обогнала по темпам роста Android и iPhone

м 2013 г. заняла 79% мирового рынка смартфонов в количественном выражении. Всего в прошлом году на мировой рынок было поставлено 785 млн смартфонов на этой платформе. Такие данные содержатся в отчете Canalys. В 2012 г. доля платформы равнялась 68%. По данным Canalys, в прошлом году мировые поставки смартфонов достигли 998 млн штук, что на 44% превысило значение 2012 г. Согласно IDC,

26.11.2013 «Конец эры ПК» назначен на 2014 г.

В 2014 г. поставки планшетов на мировой рынок почти сравняются с поставками персональных компьютеров, что позволяет говорить о конце эры ПК в традиционных форм-факторах. По прогнозу Canalys, поставки планшетов в будущем году достигнут 285,1 млн штук, тогда как ПК - 290,2 млн устройств. Ранее похожий прогноз представила компания IDC. В мае 2013 г. ее аналитики сообщили, что
17.07.2013 Рынок «умных» часов в 2014 году вырастет в 10 раз

В 2013 г. на мировой рынок будет поставлено свыше 500 тыс. «умных» часов по сравнению с 330 тыс. в прошлом году, прогнозирует исследовательская компания Canalys. А в 2014 г., по оценке аналитиков, объем рынка в количественном выражении возрастет в 10 раз - до более чем 5 млн гаджетов. Аналитики пояснили, что 67-процентный рост в 2013 г. (с 330

17.01.2013 В 2013 г. Россию ждет бурный рост рынка смартфонов

н смартфонов, что на 30,7% больше по сравнению с прошлым годом, прогнозирует аналитическая компания Canalys. В текущем и последующих годах, по словам экспертов Canalys, Россия и другие р
12.11.2012 Смартфоны: Sony обогнала HTC, BlackBerry и Nokia

зводителей смартфонов по объемам поставок, Более того, она заняла третью строчку рейтинга, сообщает Canalys. В III квартале 2012 г. Sony поставила на рынок 8,8 млн устройств, нарастив объем на

06.02.2012 Смартфоны впервые обошли ПК по поставкам

личество поставленных на мировой рынок смартфонов впервые превысило количество поставленных персональных компьютеров. Первых было поставлено 487,7 млн штук, вторых - 414,6 млн штук, сообщает компания Canalys. Поставки персональных компьютеров в 2011 г. выросли на 15% по сравнению с 2010 г., а смартфонов - на 63%. В 2010 г. на мировой рынок было поставлено 360,5 млн персональных компьютеров

21.12.2011 2012: Топ-5 прогнозов для рынка безопасности

В 2012 г. рынок программного обеспечения для обеспечения корпоративной информационной безопасности вырастет на 8,7% по сравнению с текущим годом и достигнет $22,9 млрд, прогнозирует Canalys. Одним из главных ИБ-решений останутся антивирусы. Сейчас они занимают 11,3% рынка, а в 2012 г. выручка с их продажи поднимется на 6,8%, прогнозируют американские исследователи. Антивир
02.08.2011 Android завоевал половину мирового рынка смартфонов

тавок. Во II квартале 2011 г. в каналы сбыта было направлено 51,9 млн мобильных аппаратов, использующих данную платформу, что на 379% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Canalys. Для сравнения, поставки смартфонов на платформах всех типов за аналогичный период выросли на 73% до 107,7 млн штук. Android является самой популярной платформой в 35 из рассмотренных а
19.09.2005 Музыкальные телефоны - не конкуренты плеерам

плееров быстро растёт в течение последних 6 месяцев, и этот рост, скорее всего, продолжится, несмотря на постоянно увеличивающееся количество мобильных телефонов с встроенными MP3-плеерами. По оценке Canalys, в первом полугодии 2005 года в мире было продано 25,6 млн. плееров, что не намного меньше, чем за весь 2004 год — 28,3 млн. единиц. Исследования, проведённые Digital Home Analysis
16.09.2005 Рынок корпоративной телефонии меняет очертания

6% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года, утверждают специалисты исследовательской компании Canalys. При этом общее количество телефонных линий, установленных за первое полугодие, дости
07.07.2005 Ноутбуки все больше "одомашниваются"

Исследовательская компания Canalys опубликовала обзор европейского рынка платформ для цифрового дома, куда относят потребительские ПК, игровые приставки и цифровые видеомагнитофоны (DVR). Как выяснили аналитики, по итога
09.08.2004 Продажи "планшетников" не внушают оптимизма

По оценкам Canalys, ситуация, наблюдаемая на рынке планшетных ПК региона EMEA, мало напоминает бум, хотя
26.07.2004 Рынок КПК: проблески надежды

По оценкам Canalys, рынок карманных компьютеров (включая устройства с возможностью приема-передачи данны
25.06.2004 Рынок инфобезопасности стремится к партнерству

увеличить свою долю в данном регионе на 32% по сравнению с 1-м кварталом 2003 года. Как отмечают в Canalys, хорошие показатели демонстрирует и Symantec — игрок номер два на рынке корпорат
21.06.2004 IP-телефония штурмует корпоративный рынок

ста на мировом рынке корпоративной телефонии в 1-м квартале 2004 года продемонстрировал, по оценкам Canalys, сектор систем IP-телефонии – на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год
03.06.2004 КПК – аутсайдеры больших продаж?

им неамериканским компаниям, включая Sony Ericsson, Siemens и Orange. К рынку мобильных устройств в Canalys традиционно относят трубки с расширенной функциональностью, смартфоны и КПК, в том чи
07.04.2004 КПК: в Европе и США разные лидеры

итиков, эти цифры отражают рост популярности смартфонов - устройств с возможностью приема-передачи голоса, фактически, мобильных телефонов с функциональностью КПК. Так, согласно исследованию компании Canalys, в последнем квартале 2003 года объем поставок карманных компьютеров в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) впервые превысил показатель в 1 млн. устройств, в то время как прод
27.01.2004 Смартфоны вдвое популярнее КПК

По оценкам специалистов Canalys, рост продаж говорит о большем потенциале рынка карманных компьютеров с возможностью приема-передачи данных, чем прогнозировали ранее некоторые аналитики. Рост рынка в Canalys об
23.10.2003 Canalys: КПК обогнали смартфоны по поставкам в 3 квартале

Последние данные аналитической компании Canalys показывают, что европейские поставки карманных ПК впервые превысили поставки смартфонов. А лидерство Palm поколебал объединенный НР, рост продаж КПК у которого составил в 3 квартале 87%

Публикаций - 236, упоминаний - 252

Canalys и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 117
Samsung Electronics 11065 80
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 59
Microsoft Corporation 25775 53
Google LLC 12690 48
HP Inc. 5883 40
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 39
Xiaomi - Сяоми 2232 36
Huawei 4677 35
Lenovo Group 2447 34
Acer Group - Acer Inc 2776 32
Dell EMC 5180 31
HTC Corporation 1512 30
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 25
Lenovo Motorola 3566 24
Sony 6739 21
Intel Corporation 12811 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 17
LG Electronics 3735 15
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 13
BBK OPPO Electronics 484 13
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Toshiba Corporation 2980 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
Access Co. - ACCESS PalmSource - Access Systems Americas 83 8
Cisco Systems 5372 8
Qualcomm Technologies 1974 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Pebble Technology 71 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
ZTE Corporation 800 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 2
101Hotels.com 456 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
eBay Inc 1640 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Nike 195 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Uber 357 1
Intel Capital 148 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Diesel 15 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
JIP - Japan Industrial Partners 14 1
KGI Securities 50 1
Nissan Nismo 1 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Mayfield Fund 10 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Vingroup JSC 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Mailbrand - МейлБрэнд 5 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Norwest Venture Partners 11 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Связной ГК 1401 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - The Italian Competition Authority 1 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
ООН ЮНФПА - Фонд в области народонаселения - UNFPA - United Nations Population Fund 4 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по охране здоровья 4 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Symbian Foundation 38 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 158
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 72
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 57
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 50
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 41
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 32
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 29
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 22
Умные платформы 1988 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 13
Аксессуары 4282 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 10
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Google Android устройства-девайсы 849 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Google Android 15244 71
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 47
Microsoft Windows 16882 32
Nokia Symbian OS 1411 30
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 26
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 26
Apple iOS 8583 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
Apple iPad 4012 21
BlackBerry OS 180 13
Sony SmartWatch 42 10
Linux OS 11533 9
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 8
Samsung Galaxy Gear 154 8
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 8
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 8
Apple iPhone 5 783 7
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 6
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