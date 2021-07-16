Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов

Xiaomi впервые за все годы своего существования смогла добраться до второго места среди крупнейших производителей смартфонов. До этого его занимала Apple, вынужденно переместившаяся на третью строчку. Продажи Xiaomi растут гигантскими темпами, и до первого места, которое сейчас у Samsung, ей осталось совсем немного.

Почти лидер

Компания Xiaomi впервые в истории заняла второе место по объемам продаж смартфонов. По данным аналитической компании Canalys, со второй строчки она сместила Apple, которая теперь находится на третьей позиции.

Согласно Canalys, по итогам II квартала 2021 г. Xiaomi удерживает 17% мирового рынка смартфонов в натуральном выражении. Притом от Samsung, мирового лидера, она отстает всего на 2% (доля Samsung – 19%). Apple же она опережает на 3% (суммарная доля Apple – 14%).

Четвертую и пятую строчку в рейтинге Canalys занимают компании Vivo и Oppo, наряду с Realme входящие в холдинг ВВК. У них обеих по 10% глобального мобильного рынка.

Смартфоны Xiaomi покупают чаще и охотнее, чем iPhone

Xiaomi была основана в августе 2010 г. и поначалу занималась лишь прошивками для смартфонов. Свой первый мобильник она выпустила в августе 2011 г., то есть путь ко второму месту занял у нее почти 10 лет.

Apple выпускает мобильники на четыре года дольше. Ее самый первый iPhone, позже переименованный в iPhone 2G, появился в январе 2007 г. и поступил в продажу летом того же года.

Секрет успеха Xiaomi

Продажи смартфонов Xiaomi во II квартале 2021 г. показали 83-процентный рост год к году. Это существенно больше показателей роста остальных четырех компаний из топ-5, взятых вместе.

До первого места в рейтинге осталось немного

У Samsung этот параметр равен 15%, у Oppo и Vivo – 28% и 27% соответственно, тогда как мировые продажи iPhone выросли всего на 1%.

Cо слов аналитика Canalys Бена Стентона (Ben Stanton), захватить второе место Xiaomi помогла ее экспансия на мировой рынок. Например, в одной только Латинской Америке ее продажи за год подскочили более чем на 300%.

В Африке объемы отгружаемых смартфонов выросли на 150%, а Европа показала 50-процентный рост. Показали на российском и китайском рынках Canalys не приводит.

Эксперты Canalys уверены, что смартфоны Xiaomi раскупают как горячие пирожки в первую очередь благодаря их сравнительно не высокой стоимости. Справедливости ради, в последнее время это касается, по большей части, моделей бренда Redmi. Аппараты линейки Mi, в особенности флагманы, за последние годы заметно подорожали.

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Тем не менее, средняя цена смартфонов Xiaomi значительно ниже в сравнении с конкурентами. Например, на фоне средней цены Apple iPhone она ниже на внушительные 75%.

Как победить Samsung

Аналитики Canalys считают, что у Xiaomi есть шанс не только догнать, но и перегнать Samsung и стать новым мировым лидером на рынке смартфонов. Однако для достижения этой цели потребуется выполнить одно условие, не совсем очевидное в условиях пандемии коронавируса и падения дохода жителей многих важных для Xiaomi стран, включая Россию.

В Canalys уверены, что для свержения Samsung компании Xiaomi нужно наращивать продажи не бюджетных мобильников, а высококлассных смартфонов флагманского уровня. В качестве примера он привели самую топовую модель компании, Mi 11 Ultra, премьера которой состоялась в конце марта 2021 г.

Mi 11 Ultra - смартфон, который может сделать Xiaomi крупнейшим поставщиком мобильников

На момент анонса Mi 11 Ultra стоил $915 (67,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 июля 2021 г.) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В российской рознице данный аппарат доступен не был. Главный конкурент аппарата в модельном ряду Samsung, S21 Ultra 5G образца весны 2021 г., в такой же комплектации в России на 16 июля 2021 г. стоил 106 тыс. руб.

Российские реалии

Как и во всем мире, в России Xiaomi тоже находится на втором месте по объему продаж, и ее тоже опережает Samsung. Но если в глобальном плане их доли отличаются совсем незначительно, то в России разрыв между компаниями более заметен.

Как сообщал CNews, по итогам I квартала 2021 г. Xiaomi удерживала 28,2-процентную долю мобильного рынка России в натуральном выражении. У Samsung было 35,6% (статистика IDC).

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Для Xiaomi это тоже гигантский шаг вперед. Для сравнения, в I квартале 2020 г. он удерживала лишь 11% рынка, тогда как у Samsung было 26%. Обе компании смогли укрепить свои позиции за счет потери у россиян интереса к смартфонам Huawei и Honor. Год назад у них, когда они еще были, в некотором роде, одной компанией, было 10% и 30% соответственно, а в первой четверти 2021 г. они с десятками других брендов делили 13,9-процентную часть рынка.

Статистику на российском рынке за II квартал 2021 г. IDC пока публиковала. Прогнозы относительно изменений в расположении сил на нем ее эксперты не делают.