Дешевым смартфонам Xiaomi конец. Компания готовится к росту цен

Xiaomi хочет повысить цены на свои смартфоны. Это желание продиктовано ростом затрат на их производство, связанным с глобальной нехваткой микросхем из-за пандемии. Для Xiaomi это второе по счету масштабное повышение цен за последние два года.

Дешевые смартфоны станут дорогими

Смартфоны Xiaomi в ближайшем будущем могут вырасти в цене. Как заявил президент компании Ван Сян (Wang Xiang) на конференции Xiaomi, посвященной публикации отчетности компании за IV квартал 2020 г., это напрямую связано с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции, с которой сталкиваются компании по всему миру, притом не только из ИТ-сферы.

Ван Сян подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации расходы Xiaomi на производство смартфонов и другой техники растут. Другими словами, она собирается компенсировать их за счет потенциальных покупателей, которые в скором времени могут быть вынуждены платить за мобильники Xiaomi и Redmi больше.

«Сказать по правде, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы предлагать покупателям наилучшие цены. Но, возможно, нам придется переложить часть возросшей стоимости (производства – прим. CNews) на потребителя», – сообщил Ван Сян в рамках своего выступления.

Пандемия заставит фанатов Xiaomi раскошелиться

Ван Сян не уточнил, когда и на каких рынках ожидается рост цен. Как сильно подорожают новые (и, возможно, имеющиеся в продаже) мобильники Xiaomi, пока остается неизвестным.

Ван Сян, президент Xiaomi

В дефиците микросхем виновата пандемия коронавируса COVID-19, который был выпущен на свободу в декабре 2019 г. в китайском городе Ухань и быстро распространился по всему миру. В 2020 г. сотни миллионов человек перешли на удаленную работу, и им срочно понадобилось оснастить свой «домашний офис» техникой, в результате чего резко возрос спрос на компьютеры, ноутбуки, планшеты и другую электронику. К концу 2020 г. производители чипов перестали справляться с возросшими нагрузками, что и привело к дефициту микросхем.

Репутация Xiaomi

За компанией закрепилась репутация производителя доступных смартфонов, по своим возможностям и качеству исполнения ничуть не уступающим, а иногда и превосходящим продукцию конкурентов. Для примера, в конце марта 2021 г. она выпустила игровые смартфоны серии Black Shark 4 с передовым оснащением, и приобрести их можно значительно дешевле актуальных флагманов Apple и Samsung.

Black Shark 4

Не исключено, что после повышения цен смартфоны Xiaomi станут менее интересными для потенциальных покупателей при наличии многочисленных конкурентов – тех же устройств Realme.

Вторая попытка

Xiaomi, основанная в 2010 г. повышает цены на свои мобильники во второй раз за последние два года, и первый никак не был связан с коронавирусом и последствиями его распространения. CNews писал, что в начале марта 2019 г. глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) сообщил о скором росте цен – компания устала продавать свои мобильники с минимальной или нулевой наценкой и захотела начать зарабатывать на них.

Цзюнь прямым текстом заявил тогда, что руководство Xiaomi стремится избавить свою компанию от репутации производителя дешевых мобильников, которая очень прочно закрепилась за ней.

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Гендиректор Xiaomi подчеркнул, что дополнительная выручка, полученная с продаж смартфонов, пойдет в первую очередь на разработку и интеграцию новых технологий в будущие модели мобильников и в целом в развитие компании. По прошествии двух лет с этого заявления Лея Цзюня и последовавшего за ним роста цен Xiaomi не только не сократила объемы поставок смартфонов, но и, наоборот, укрепила свои позиции на рынке. Согласно статистике Gartner, в IV квартале 2020 г. она занимала третье место на мировом рынке смартфонов с 11,3-процентной долей против 8% годом ранее. Впереди нее были лишь Samsung и Apple.

По итогу всего 2020 г. Xiaomi оказалась на четвертой строчке в этом рейтинге с долей 10,8% (в 2019 г. – 8,2%). В тройку лидеров вошли Samsung, Apple и Huawei.

Планы по выпуску собственного процессора

Страдая от нехватки микросхем, Xiaomi решила создать собственный процессор, который станет частью ее давно забытой линейки чипов под названием Surge. Компания не раскрывает подробности о нем, но, по данным портала Mydrivers, это будет не полноценная однокристальная система, а дискретный процессор обработки изображений.

Премьера новой разработки может состояться 29 марта 2021 г. одновременно с показом смартфона Mi Mix 4, в котором заявлена продвинутая камера с жидкостной линзой. Возможно, новый ISP-процессор будет использоваться именно в нем.

На конец марта 2021 г. в распоряжении Xiaomi был всего лишь один процессор собственной разработки – Surge S1. Он был представлен в 2017 г. и стал частью дешевого смартфона Mi 5C, однако показал себя неконкурентоспособным на фоне аналогов Qualcomm и MediaTek. Это был 28-нанометровый CPU с четырьмя ядрами по 2,2 ГГц и видеокартой Mali T860, и сразу же после его премьеры Xiaomi заявила о разработке Surge S2. Однако провал CPU первого поколения нарушил все ее планы, и в итоге S2 так и не был представлен мировой общественности.

Xiaomi Mi 5C

В дальнейшем все свои смартфоны Xiaomi собирала на чипах MediaTek и Qualcomm, но от продукции последней, как сообщал CNews, она планировала отказаться. Пока что сохраняется вероятность, что ее новый чип окажется не просто ISP, а полноценной системой на чипе, что даст Xiaomi возможность прекратить сборку смартфонов на американских CPU.