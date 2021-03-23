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Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с полноценным SSD и лучшим в мире звуком. Видео

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Xiaomi создала первые в мире смартфоны с SSD-накопителем – игровые Black Shark 4. По своим характеристикам они ничуть не уступают топовым моделям, обладая при этом уникальными технологиями, например, магнитными кнопками и специальной системой охлаждения. Продажи новинок начнутся в Китае до конца марта 2021 г.

Смартфон с компьютерным накопителем

Компания Xiaomi представила четвертое поколение своих игровых смартфонов – Black Shark 4. Серия включает обычную и Pro-модель наряду со специализированными аксессуарами к ним.

Black Shark 4 отличаются от обычных смартфонов не только оригинальной внешностью и приставкой «игровой», но и внушительным списком технологий, которые ни Xiaomi, ни одна другая компания в мире до сих пор не реализовала в своем смартфоне. Их нет даже в Apple iPhone 12 Pro Max за 140 тыс. руб., и самая важная из них – это высокоскоростной SSD-накопитель, используемый совместно с флеш-памятью UFS 3.1. Обычно в смартфонах применяется только флеш-память - eMMC или UFS в зависимости от модели и производителя.

Применение гибридной подсистемы хранения данных позволило повысить скорость записи и считывания данных, но Xiaomi не раскрывает точные показатели ее работы.

Второе нововведение – это боковые игровые кнопки с магнитным приводом. По заверениям Xiaomi, столь оригинальная конструкция должна продлить срок их службы – заявлено, что они выдержат 1 млн нажатий.

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Xiaomi Black Shark 4

Также инженеры Xiaomi поработали над охлаждением – за отвод тепла от процессора здесь отвечает новая система с двумя тепловыми трубками, между которыми проложены листы графита. По подсчетам разработчиков, такая система на 18% эффективнее в сравнении с традиционными решениями в игровых смартфонах Black Shark третьего поколения.

Дополнительно Xiaomi акцентировала внимание на том, что портал DxOMark, известный своими рейтингами смартфонов по качеству их фотокамер, поставил Black Shark 4 на первое место среди мобильников с наилучшим звучанием. Как именно Xiaomi удалось добиться этого, остается загадкой.

Комплектации и цены

Смартфоны линейки Black Shark 4 заявлены пока только для рынка Китая. Их релиз в России под вопросом, поскольку предыдущие поколения в российской рознице официально не продавались. В КНР релиз состоится до конца марта 2021 г.

Для младшего Black Shark 4 заявлены четыре комплектации, и базовая с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит $385 (29,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 марта 2021 г.). Также есть версии на 8/128 ГБ ($415, 31,5 тыс. руб.), 12/128 ГБ ($460, 34,9 тыс. руб.) и 12/256 ГБ ($505, 38,3 тыс. руб.).

Обзор и тестирование Black Shark 4

Black Shark 4 Pro вышел в трех версиях – 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Стоит он, соответственно, $615 (46,7 тыс. руб.), $690 (52,4 тыс. руб.) и $815 (61,9 тыс. руб.)

Отдельно доступны шесть фирменных аксессуаров. Среди них дополнительный кулер Black Shark Cooling Back Clip 2 Pro ($30, 2300 руб.), внешний аккумулятор на 20000 мАч за $25 (1900 руб.) и проводные наушники Black Shark 3.5mm In-Ear Gaming Headset Standard Edition и Ring Iron Edition за $23 (1750 руб.) и $38 (2900 руб.) соответственно.

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Карманный аккумулятор выполнен в едином стиле со смартфонами

Также можно купить жесткий чехол Black Shark 4/4 Pro Armor Thermal Conductive Protective Shell по цене $12 (910 руб.) и мягкий чехол Black Shark 4/4 Pro Luminous Color Protective Case вдвое дешевле – за $6 (460 руб.).

Процессор, питание и экран

Смартфон Black Shark 4 Pro – это полноценный флагман 2020 модельного года на 5-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 888, как у Samsung Galaxy S21 Ultra. Обычному Black Shark 4 достался немного менее производительный Snapdragon 870 на 7 нанометрах.

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Новое в СХД

С точки зрения габаритов смартфоны идентичны, поскольку в обоих установлены AMOLED-экраны на 6,67 дюйма производства Samsung. Это панели Full HD+ с яркостью 1300 нит, частотой обновления 144 Гц и двумя важными технологиями – MEMC для повышения качества отрисовки движущихся объектов и DC Dimming. За счет нее AMOLED-экраны перестают мерцать, что снижает негативное воздействие на глаза.

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Боковые игровые триггеры закреплены на магнитах

Экран занимает 86% лицевой панели и имеет круглый вырез под фронтальную камеру. Соотношение его сторон – 20:9.

Оба смартфона получили по два литий-полимерных аккумулятора в сумме на 4500 мАч. Время автономной работы не заявлено, но емкость далеко не рекордная. Зато АКБ поддерживают очень быструю 120-ваттную зарядку и могут зарядиться на 50% всего за пять минут, а на 100% - за 15 минут.

Фотокамеры

Фронтальная камера смартфонов, вписанная в экран, имеет разрешение 20 Мп и диафрагму f/2,5. Из особенностей у нее есть запись Full HD-роликов на 30 кадрах в секунду и HDR-режим.

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Камеры в игровом смартфоне - не главное

Основных камер у обоих мобильников Black Shark 4 три. Базовый сенсор в Pro-версии имеет разрешение 64 Мп, а обычной – 48 Мп, у обоих диафрагма f/1,8. Вместе с ним имеются 8-мегапиксельный датчик с широкоугольной оптикой (f/2,2, 120 градусов) и макро-камера на 5 Мп (f/2,4). Есть светодиодная вспышка, HDR+ и HDR10+, а также запись видео в 4К на 60 кадрах, а Full HD – на 960 кадрах в секунду.

Дополнительные спецификации

Новинки Xiaomi поставляются с прошивкой Android 11 и фирменным интерфейсом Joy UI 12.5 на базе MIUI 12.5. В них предусмотрен NFC-чип, плюс в Black Shark 4 есть Wi-Fi 6, а в Black Shark 4 Pro – Wi-Fi 6E. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку включения.

Смартфоны весят 220 граммов при размерах 164х76х10 мм, у них есть поддержка двух SIM-карт, но нет отдельного лотка под microSD – поддержка карточек памяти в них не реализована.

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