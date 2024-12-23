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Huawei DC Dimming



23.12.2024 Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России 1
25.10.2024 Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей 1
20.09.2024 Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen 1
16.09.2024 Смартфон Poco C61 поступил в продажу в «Ситилинке» 1
27.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 13 1
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
13.09.2023 Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж 1
17.08.2023 Megabook S1 — новая флагманская линейка ноутбуков Tecno 1
25.11.2022 В России появился первый легальный ноутбук Xiaomi на замену MacBook и Samsung. Цена, видео 1
25.05.2022 Xiaomi выпустила дешевые цельнометаллические ноутбуки без процессоров Intel 1
24.02.2022 Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России 1
22.12.2021 HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный 1
19.11.2021 Huawei начала продажи в России 27-дюймовых игровых мониторов Mateview GT 1
02.06.2021 Huawei анонсирует серию мониторов MateView 1
25.05.2021 Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России 1
23.03.2021 Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с полноценным SSD и лучшим в мире звуком. Видео 1
08.07.2020 Xiaomi создала дешевые ноутбуки на новейших 10-нанометровых чипах Intel 1
07.07.2020 Смартфон Poco F2 Pro поступает в продажу в России. Цена 1
11.06.2020 Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото 1
19.05.2020 Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на собственной ОС без Android. Видео 1
08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео 1
04.03.2020 Xiaomi выпустила недорогой смартфон с огромной производительностью и самым большим экраном в истории. Видео 1
13.02.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео 1
15.10.2019 Выпущен «убийца» флагманских смартфонов Xiaomi и Samsung: Он мощнее и дешевле 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Huawei DC Dimming и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 9
Huawei 3933 8
Samsung Electronics 10255 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
Intel Corporation 12197 4
Nvidia Corp 3487 4
Google LLC 11775 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 3
Apple Inc 12101 2
LG Electronics 3614 2
BBK OPPO Electronics 384 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
BBK Electronics Corp 313 1
Sony 6544 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
HP Inc. 5685 1
Dropbox 498 1
МегаФон 8805 1
Microsoft Corporation 24625 1
BBK OnePlus 216 1
Цифра ГК 2426 1
ДОК 828 1
Transsion Holdings 62 1
Hisense Visual Technology 12 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Adobe Systems 1549 1
TÜV 57 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
ASKO 35 1
Hisense Home Appliances 11 1
TÜV Rheinland Group 135 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Связной ГК 1369 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 13
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 13
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 12
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 12
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 11
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 11
Наушники - Headphones 3999 11
Контрастность 2824 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 8
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 7
DCI-P3 - Охват цветового пространства 236 7
DDR - Double data rate 2730 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 6
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 6
USB Type-A - USB-A 510 6
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 6
Микрофон - Microphone 2501 6
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 7
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 4
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 4
Huawei MateBook - серия ноутбуков 90 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 4
Google Android 13994 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 3
Xiaomi RedmiBook - Серия ноутбуков 14 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 3
Huawei MateView - серия мониторов 7 3
Intel Core - Семейство процессоров 1200 3
Samsung Galaxy S20 - смартфон 97 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 3
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 2
Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
Xiaomi Black Shark - Серия смартфонов 24 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 2
Qualcomm Snapdragon X 87 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 2
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 53 2
Huawei Share Onehop - Мультискрин 35 2
Honor SuperCharge 118 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 2
Huawei Shark Fin Fan - Система охлаждения 14 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 2
Microsoft Windows 15657 2
AMD Radeon FreeSync 186 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 11
Индия - Bharat 5446 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Швеция - Королевство 3619 1
Япония 13282 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Китай - Шанхай 787 1
Япония - Токио 995 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 6
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 57 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
DxOMark - Издание 36 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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