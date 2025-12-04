Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Планшеты Хіаоmi Pосо Pad M1 уже в «Ситилинке»

Планшеты Хіаоmi Pосо Pad M1 уже в «Ситилинке». Планшет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5К и плотностью пикселей 249 ррі. Частота обновления составляет до 120 Гц, а пиковая яркость - 600 нит, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

За удовольствие от просмотра контента в любое время и в любом месте отвечает система DC dimming — она предотвращает мерцание при низких уровнях яркости. Dolby Vision® обеспечивает HDR-воспроизведение, делая картинку яркой и насыщенной. Для комфорта глаз при длительном использовании POCO Pad M1 имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light (аппаратное решение), Flicker Free и Circadian Friendly, которые помогают сохранить комфорт при работе с экраном.

Для удобства даже в сложных условиях Pосо Pad M1 оснащен технологией влажного касания – усовершенствованной функцией емкостных сенсорных экранов, которая позволяет им правильно распознавать касания даже при наличии воды или влаги на поверхности.

image700.jpg

Планшеты Хіаоmi Pосо Pad M1 уже в «Ситилинке»

Чтобы обеспечить флагманское погружение в звук, Росо Pad M1 оснащен четырьмя динамиками с Dolby Atmos® и Hi-Res Audio. Громкость динамиков может увеличиваться до 300%, чтобы перекрыть фоновый шум. Росо Pad M1 получил боковой разъем для наушников 3,5 мм, который позволяет легко подключать наушники или внешние динамики.

Новинка может похвастаться самым емким аккумулятором из всех устройств Росо, выпущенных на мировом рынке, и обеспечивает до 105,36 ч непрерывного воспроизведения музыки и впечатляющее время работы в режиме ожидания до 83,05 дней. Двухъячеечная конструкция аккумулятора поддерживает долгосрочную работоспособность батареи, а быстрая зарядка 33 Вт позволяет играть, работать и просматривать контент не беспокоясь о заряде батареи. Росо Pad M1 также поддерживает обратную зарядку по проводному соединению 27 Вт, что делает его эффективным внешним аккумулятором для других устройств.

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах
Цифровизация

Мобильная платформа Snapdragon® 7s Gen 4 в Росо Pad M1 достигает 1,06 миллиона баллов в тесте AnTuTu, обеспечивая плавную работу в играх, мультимедиа и требовательных приложениях. Благодаря Хіаоmi НуреrOS он предлагает мощные межплатформенные функции через взаимосвязанность Xiaomi, включая общий буфер обмена, синхронизацию звонков и синхронизацию беспроводных сетей, а также запуск приложений и доступ к файлам на разных устройствах с помощью Рабочий Стол+ 2.0. С помощью кросс-устройственной камеры можно использовать камеру подключенного телефона во время видеозвонков на планшете, что позволяет делиться более четкими и качественными изображениями. Кроме того, благодаря расширяемому хранилищу объемом до 2 ТБ легко импортировать фотографии, фильмы и другие файлы.

Планшет Хіаоmi Pосо Pad M1 доступен в цветах сером и синем. Стоимость Хіаоmi Pосо Pad M1 в конфигурации 8 ГБ+256 ГБ – 29,9 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще