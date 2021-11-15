Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Форсайт Мобильная платформа
ранее HyperHive
Публикаций - 63, упоминаний - 71
Форсайт Мобильная платформа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Gartner 3198 2
|IDC - International Data Corporation 4531 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 101 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 1
|ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru