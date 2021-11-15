Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 64076
ИКТ 5797
Организации 3856
Ведомства 1382
Ассоциации 445
Технологии 2275
Системы 13756
Персоны 23259
География 1137
Статьи 760
Пресса 658
ИАА 465
НИИ, ВУЗы и библиотеки 856
Мероприятия 687

Форсайт Мобильная платформа
ранее HyperHive



15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»
15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»
12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза»
16.04.2018 В линейке продуктов «Форсайт» появилась мобильная платформа
07.06.2013 «Мегаполис» внедрил мобильную платформу на базе решений SAP

Публикаций - 63, упоминаний - 71

Форсайт Мобильная платформа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 204 37
Nokia Corporation 5230 13
Jolla - Sailfish Holding 60 12
Форсайт - ранее ITG Consulting 74 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7837 10
Google LLC 9468 9
Intel Corporation 10801 7
SAP SE 4368 6
Yandex - Яндекс 4563 6
5025 6
Huawei 2999 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 490 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 443 5
Qualcomm Technologies 1554 5
Microsoft Corporation 21044 4
Samsung Electronics 8963 4
InfoWatch - Инфовотч 824 4
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 46 3
Крипто-ПРО 269 3
Oracle Corporation 5808 3
Ланит Интеграция 104 3
Lenovo Group 2002 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 3
Diasoft - Диасофт 504 3
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 182 3
AMD - Advanced Micro Devices 3503 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
Saprun - Сапран групп 38 3
Nvidia Corp 3024 3
KrIT - КРИТ 17 3
Arenadata - Аренадата Софтвер 44 2
Dell EMC 4478 2
Acer Group 2188 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 311 2
Код Безопасности 389 2
ZTE Corporation 637 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 254 2
Meta - Facebook 4143 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 459 2
MediaTek 368 2
Вотрон 16 6
Почта России ПАО 1802 6
РЖД - Российские железные дороги 1332 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1943 2
ИТЭЛМА НПП 19 2
Carl Zeiss 277 2
Газпром нефть 401 1
Tom Tailor 6 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
LafargeHolcim - ЛафаржХолсим 4 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 1
Мегаполис ТК 102 1
Henkel - Хенкель Рус 31 1
OKS Group 34 1
PepsiCo - Пепсико 145 1
Qiwi 799 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 67 1
Лента - Сеть розничной торговли 217 1
РВК - Российская венчурная компания 511 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4875 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 373 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 227 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 1
Danone - Данон 65 1
Транснефть 211 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7428 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1188 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 2
Президент Российской Федерации 1770 2
Правительство РФ 2827 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1848 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1722 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 165 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1988 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1776 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 1
Роснано 618 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 201 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 829 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1159 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4932 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1864 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6338 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12393 5
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 135 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 745 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1980 5
ARM64 - Архитектура процессора 1210 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 322 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8991 3
USB Type-C - USB-C 1003 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4697 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 975 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3076 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 2501 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1076 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 694 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 639 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1040 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 785 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3558 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1912 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4407 2
DDR - Double data rate 2081 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 254 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 284 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 133 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 176 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 52 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1041 1
SSE2 - Streaming SIMD Extensions 2 - потоковое SIMD-расширение процессора 28 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 309 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 433 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 16 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 368 43
Google Android 11573 21
Apple iOS 6248 14
Linux OS 7240 12
Linux MeeGo Core Software Platform 242 10
Microsoft Windows 10 10117 7
Ростелеком ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 40 7
Google Play - Google Store - Android Market 2642 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 677 4
MobilityLab WorksPad 41 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 314 4
INOI R - Серия смартфонов 20 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1369 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2049 3
Statcounter 181 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 129 3
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 3
Microsoft SQL Server 1265 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 69 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 595 2
Corning Gorilla Glass 561 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 84 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 617 2
WhatsApp Messenger 697 2
Google Gmail 780 2
Nokia 7 - серия 13 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 110 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 208 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 457 2
Jolla Tablet - планшет 5 2
Smart Technologies - Aquarius - серия ноутбуков 18 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 82 2
Microsoft Office 2997 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 539 2
Google Android One 44 2
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 23 2
Apple - App Store 2360 2
Linux - Debian GNU 318 2
Prognoz Platform 78 2
Intel Core Solo 85 1
Эйгес Павел 70 8
Березкин Григорий 28 5
Путин Владимир 2450 5
Осеевский Михаил 253 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 3
Арефьев Андрей 22 3
Орлик Сергей 73 3
Ping Guo - Пин Го 23 2
Никончук Владимир 4 2
Аносов Сергей 12 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 2
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 2
Носков Константин 207 2
Бачурин Олег 3 2
Никифоров Николай 1133 2
Фроловичева Екатерина 11 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Крук Александр 2 1
Вагин Алексей 2 1
Зубов Михаил 2 1
Татауров Антон 1 1
Лисогор Дмитрий 15 1
Ассур Олег 2 1
Макарьин Сергей 11 1
Макаров Станислав 116 1
Савельев Сергей 8 1
Evanina William - Иванина Уильям 2 1
Hannye Mark - Хэнни Марк 5 1
Татауров Никита 1 1
Grenell Richard - Гренелл Ричард 1 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 12 1
Коган Алексей 7 1
Пашнин Роман 10 1
Масарская Наталия 36 1
Woligroski Don - Волигроски Дон 2 1
Трошанов Денис 3 1
Robinson Terrance - Робинс Терранс 1 1
Опанасенко Всеволод 116 1
Кудрявцева Юлия 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 83338 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10937 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26878 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34191 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2000 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 300 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 2
Иран - Исламская Республика Иран 923 2
Германия - Федеративная Республика 7785 2
Европа 7271 2
Индия - Республика 4106 2
Япония 7917 2
Канада 3060 2
Бразилия - Федеративная Республика 1898 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 396 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 359 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3853 1
Африка - Африканский регион 2669 1
Латвия - Рига 86 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11630 1
Китай - Тайвань 1590 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 770 1
США - Флорида 663 1
Камерун - Республика 31 1
Украина 5530 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1201 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2903 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11614 1
Азия - Азиатский регион 3165 1
Италия - Итальянская Республика 2897 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 1
Латвия - Латвийская Республика 674 1
Африка Южная 330 1
Евразия 227 1
Финляндия - Финляндская Республика 1650 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 465 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1031 19
ЕСН - Единый социальный налог 97 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4202 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5079 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 74 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1262 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 18 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 61 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 391 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 170 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1674 1
Всероссийская перепись населения 41 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 337 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1838 1
The Register 1262 1
WSJ - The Wall Street Journal 1195 1
Ведомости 277 1
The Bell - Издание 34 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 1
Liliputing 32 1
SAP Community Network 4 1
Gartner 3198 2
IDC - International Data Corporation 4531 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 101 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 46 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 59 1
TAdviser SummIT 4 1
Электрические сети - международный форум 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022