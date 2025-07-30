AUXO и «Открытая мобильная платформа» заключили партнерское соглашение ИТ-интегратор AUXO и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик российской мобильной ОС «Аврора» и платформы управления кор

«Форсайт» и «Группа Астра» объявили о совместимости продуктов «Форсайт. Мобильная платформа» и Astra Linux Special Edition , разработчик корпоративных мобильных приложений и продуктов для аналитики данных, и «Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, объявили о совместимости своих разработок «Форсайт. Мобильная платформа» и Astra Linux Special Edition (версии 1.7 и 1.8). Результаты испытаний подтвердили корректную работу российских программных продуктов, что может служить гарантией успешной

«МойОфис» и «Открытая мобильная платформа» договорились о совместном развитии программного обеспечения «МойОфис», российская продуктовая компания, и «Открытая мобильная платформа», компания-разработчик мобильной ОС Аврора, подписали меморандум о сотруд

«Алроса» тиражирует в своих подразделениях «Мобильное ТОРО» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» «Мобильное ТОРО» на базе продукта «Форсайт. Мобильная платформа» будет внедрено в Нюрбинском и Удачнинском горно-обогатительных комбинатах компании «Алроса». Цель проекта – повышение эффективности работы сотрудников горнотранспортного це

В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» » протестировали и подтвердили совместимость мобильной платформы для разработки приложений «Форсайт.Мобильная платформа» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили

«Открытая мобильная платформа» объявляет о начале стратегического партнерства с НГУ при поддержке ИТ-компании True Engineering четание базовых научных основ и актуальных знаний и навыков, востребованных на рынке, за счет тесного сотрудничества с передовыми ИT-компаниями, участвующими в образовательной деятельности. «Открытая мобильная платформа» (ОМП) выпустила мобильную операционную систему «Аврора» в 2016 г. С развитием операционной системы поднимается вопрос подготовки кадров. Это нынешние студенты, которые в не

«Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1 Kvadra, российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro, и «Открытая мобильная платформа» () объявили о завершении адаптации корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» для планшетов Kvadra_T. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Устройства на ОС «Аврора 5.1» с RuStore доступны к заказу Компания «Открытая мобильная платформа» объявила о том, что с 27 мая 2024 г. устройства от различных отечественных производителей на ОС «Аврора» пятого поколения с предустановленным на них магазином приложений Ru

«Аврора» выстрелила: в НИЯУ МИФИ открыта новая лаборатория Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» была торжественно открыта совместная прикладная лаборатория Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS и компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП). Об этом CNews сообщили представители ОМП. Главной задачей лаборатории станет привлечение студентов университета МИФИ к работе на созданной компанией «Открытая моб

Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие мобильных автоматизированных рабочих мест для медицинских сотрудников на планшетах с о

Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа» Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания «Флант», разработчик Kubernetes-платформы Deckhouse, подтверд

«Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания «Флант», разработчик Kubernetes-платформы Deckhouse, подтверд

Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ведущий разработчик отечественной мобильной операционной системы «Аврора» «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры и интеграционных решений на платформе «Аврора». Об этом CNews сообщил

НИЯУ МИФИ и «Открытая мобильная платформа» начинают сотрудничество в области мобильных технологий ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие экосистемы мобильной операционной системы «Аврора», в

«Открытая мобильная платформа» заявила о готовности к масштабному применению «Авроры» в странах СНГ едставители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители ООО «Открытая мобильная платформа». С тематическими докладами в рамках мероприятия выступили: исполнительный директор Ассоциации «Цифровая энергетика» Антон Зубков, директор по автоматизированным системам ди

Разработчики ОС «Аврора» растят новое поколение системных инженеров-программистов Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) расширяет спектр образовательных программ в области системной разр

«Открытая мобильная платформа» и УЦ «Основание» протестировали работу электронной подписи на платформе Аврора «Открытая мобильная платформа» и удостоверяющий центр «Основание» протестировали работу электронной подписи в браузере системы. Результаты показали, что квалифицированная электронная подпись физических л

В Финансовом университете открылась лаборатория корпоративной мобильности «Аврора» Компания «Открытая мобильная платформа» вместе с Финансовым университетом при Правительстве России открыли лабораторию мобильности «Аврора». Лаборатория станет площадкой для обучения, разработки и развития экспер

«ИБС экспертиза» и «Открытая мобильная платформа» подписали договор о сотрудничестве «ИБС экспертиза» и «Открытая мобильная платформа» подписали договор о сотрудничестве для развития и продвижения решений на платформе «Аврора». Центр разработки группы компаний IBS предлагает клиентам услуги по разработке м

«Открытая мобильная платформа» представила разработчикам UI-кит для ОС «Аврора» 4.0 системы, стили и иконки, а также подготовили подробное руководство по проектированию красивых и удобных интерфейсов приложений для ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». В руководстве описаны и визуализированы жесты, основные свойства и компоненты операционной системы, а также создано подробное руководство по их применению в дизайне и верс

«Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» представили отечественный КПК на ОС «Аврора» Основные характеристики «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» разработали первое полностью отечественное мобильное устройство. КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона на российской мобильной ОС «Аврора» доступен для раннего ознак

Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора» «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО «КриптоПро NGate» и мобильной операционной системы «Аврора». Работа направлена на совершенствование комплексных конкурентоспособных

Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора» Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент АП» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора». Модуль защищенного удален

Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора» Компанией «Форсайт» создан комплекс для быстрой разработки клиентских приложений для ОС «Аврора», работающих через транспортный слой «Форсайт. Мобильная платформа», которая разворачивается в инфраструктуре заказчика и легко интегрируется со всеми распространёнными информационными системами предприятий (1С, SAP, решения СЭД, CRM, ERP,

«Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле «Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» выводят на рынок инструмент комплексного обеспечения безопасности ПК, серверов и других устройств на базе отечественных процессоров Baikal – средство доверенной загрузки Ав

Эксперты «Открытой мобильной платформы» выступили на форуме «Армия 2021» рограммное обеспечение и российская электроника — ключевые блоки построения доверенных платформ, – комментирует Роман Аляутдин. – В рамках секции и в кулуарах форума «Армия 2021» компания «Открытая и мобильная платформа» и другие лидеры рынка обменялись своим опытом внедрения средств автоматизации в области разработки безопасного ПО, а также обсудили дальнейшие совместные действия для улучш

ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» о диалога к обсуждению приглашены и ключевые российские компании-разработчики ПО, например Открытая мобильная платформа, чьи продукты установлены, эксплуатируются и масштабируются в значимых дл

Компания “Открытая мобильная платформа” стала лауреатом премии «HR-бренд 2020» «Открытая мобильная платформа» стала лауреатом премии «HR-бренд 2020» — одного из самых авторитетных и престижных конкурсов среди ведущих работодателей России. Команда ОМП впервые приняла участие в конку

«Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике Компании «Открытая мобильная платформа» и «Сигма» заключили договор о партнерстве с целью разработки, продвижения и внедрения российских ИТ-продуктов на платформе «Аврора». В рамках соглашения компании продолжат

«Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике «Открытая мобильная платформа» и «Сигма» заключили договор о партнерстве с целью разработки, продвижения и внедрения российских ИТ-продуктов на платформе «Аврора». В рамках соглашения компании продолжат

Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза» л корпоративное мобильное приложение «Охота на риски», которое помогает собирать информацию о рисках на производстве и минимизировать их. Приложение разработано на базе российского продукта «Форсайт. Мобильная платформа». Разработчик приложения – компания «Крит». Приложение «Охота на риски» позволяет сотрудникам «Евраза» оперативно передавать руководству информацию о потенциально опасных си

«Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» Мобильный обходчик Компания «Сигма», партнер компании «Открытая мобильная платформа», успешно завершила внедрение АИС «Мобильный обходчик» на базе решения «С

«Открытая мобильная платформа» стала лауреатом национальной премии «Приоритет 2020» «Открытая мобильная платформа» победила в номинации «Информационные технологии» национальной премии «Приоритет 2020» и получила награду за создание первой отечественной мобильной операционной системы «Ав

WaveAccess присоединилась к разработке виртуальной витрины для мобильной платформы Humans в Узбекистане WaveAccess присоединилась к командам разработчиков мобильной платформы Humans, запущенной в Узбекистане. Виртуальная витрина приложения, за создание которой отвечала WaveAccess, обеспечивает навигацию пользователей по обширному каталогу товаров

«Ланит» и «Открытая мобильная платформа» будут совместно продвигать ОС «Аврора» Компании «Ланит» и «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры на базе операционной системы «Аврора» и решений «Ланит». Стороны дого

Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena ребления. Возможность использования ресурсов Open Labs востребована партнерами Intel – оборудование для тестирования комплектующих загружено в среднем на 90%. В настоящий момент более 140 компонентов мобильной платформы прошли верификацию в Open Labs. В этом году Intel расширила ассортимент тестируемого оборудования, включив в него память и SSD-накопители с кастомизированной прошивкой. Совм

ОС «Аврора» от «Открытой мобильной платформы» стала лауреатом премии «Безопасная информационная среда» Экспертное жюри национальной премии «Безопасная информационная среда» признало ОС «Аврора» от «Открытой мобильной платформы» победителем в специальной номинации «Отечественный защищенный программный продукт». Награждение лауреатов состоялось 21 июля на 3-ей Межрегиональной конференции по информац

«Актив» и «Открытая мобильная платформа» разработали мобильное приложение для электронной подписи документов в ОС «Аврора» Разработчики компаний «Актив» и «Открытая мобильная платформа» подготовили демонстрационные приложения для подписания документов в операционной системе «Аврора» на устройствах «Рутокен». Для подписи документов используются устройства и