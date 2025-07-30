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Форсайт Мобильная платформа ранее HyperHive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.07.2025 AUXO и «Открытая мобильная платформа» заключили партнерское соглашение

ИТ-интегратор AUXO и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик российской мобильной ОС «Аврора» и платформы управления кор
28.07.2025 «Форсайт» и «Группа Астра» объявили о совместимости продуктов «Форсайт. Мобильная платформа» и Astra Linux Special Edition

, разработчик корпоративных мобильных приложений и продуктов для аналитики данных, и «Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, объявили о совместимости своих разработок «Форсайт. Мобильная платформа» и Astra Linux Special Edition (версии 1.7 и 1.8). Результаты испытаний подтвердили корректную работу российских программных продуктов, что может служить гарантией успешной

03.06.2025 «МойОфис» и «Открытая мобильная платформа» договорились о совместном развитии программного обеспечения

«МойОфис», российская продуктовая компания, и «Открытая мобильная платформа», компания-разработчик мобильной ОС Аврора, подписали меморандум о сотруд
14.03.2025 «Алроса» тиражирует в своих подразделениях «Мобильное ТОРО» на базе «Форсайт. Мобильная платформа»

«Мобильное ТОРО» на базе продукта «Форсайт. Мобильная платформа» будет внедрено в Нюрбинском и Удачнинском горно-обогатительных комбинатах компании «Алроса». Цель проекта – повышение эффективности работы сотрудников горнотранспортного це
30.09.2024 В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

» протестировали и подтвердили совместимость мобильной платформы для разработки приложений «Форсайт.Мобильная платформа» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили
26.08.2024 «Открытая мобильная платформа» объявляет о начале стратегического партнерства с НГУ при поддержке ИТ-компании True Engineering

четание базовых научных основ и актуальных знаний и навыков, востребованных на рынке, за счет тесного сотрудничества с передовыми ИT-компаниями, участвующими в образовательной деятельности. «Открытая мобильная платформа» (ОМП) выпустила мобильную операционную систему «Аврора» в 2016 г. С развитием операционной системы поднимается вопрос подготовки кадров. Это нынешние студенты, которые в не
25.06.2024 «Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1

Kvadra, российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro, и «Открытая мобильная платформа» () объявили о завершении адаптации корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» для планшетов Kvadra_T. Об этом CNews сообщили представители ОМП.
23.05.2024 Устройства на ОС «Аврора 5.1» с RuStore доступны к заказу

Компания «Открытая мобильная платформа» объявила о том, что с 27 мая 2024 г. устройства от различных отечественных производителей на ОС «Аврора» пятого поколения с предустановленным на них магазином приложений Ru
16.05.2024 «Аврора» выстрелила: в НИЯУ МИФИ открыта новая лаборатория

Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» была торжественно открыта совместная прикладная лаборатория Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS и компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП). Об этом CNews сообщили представители ОМП. Главной задачей лаборатории станет привлечение студентов университета МИФИ к работе на созданной компанией «Открытая моб
02.02.2024 Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве

Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие мобильных автоматизированных рабочих мест для медицинских сотрудников на планшетах с о
15.01.2024 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа»

Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания «Флант», разработчик Kubernetes-платформы Deckhouse, подтверд
11.01.2024 «Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse

Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания «Флант», разработчик Kubernetes-платформы Deckhouse, подтверд
27.12.2023 Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ведущий разработчик отечественной мобильной операционной системы «Аврора» «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры и интеграционных решений на платформе «Аврора». Об этом CNews сообщил
26.12.2023 НИЯУ МИФИ и «Открытая мобильная платформа» начинают сотрудничество в области мобильных технологий

ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие экосистемы мобильной операционной системы «Аврора», в
11.12.2023 «Открытая мобильная платформа» заявила о готовности к масштабному применению «Авроры» в странах СНГ

едставители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители ООО «Открытая мобильная платформа». С тематическими докладами в рамках мероприятия выступили: исполнительный директор Ассоциации «Цифровая энергетика» Антон Зубков, директор по автоматизированным системам ди
25.04.2023 Разработчики ОС «Аврора» растят новое поколение системных инженеров-программистов

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) расширяет спектр образовательных программ в области системной разр
25.01.2023 «Открытая мобильная платформа» и УЦ «Основание» протестировали работу электронной подписи на платформе Аврора

«Открытая мобильная платформа» и удостоверяющий центр «Основание» протестировали работу электронной подписи в браузере системы. Результаты показали, что квалифицированная электронная подпись физических л
12.12.2022 В Финансовом университете открылась лаборатория корпоративной мобильности «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» вместе с Финансовым университетом при Правительстве России открыли лабораторию мобильности «Аврора». Лаборатория станет площадкой для обучения, разработки и развития экспер
17.11.2022 «ИБС экспертиза» и «Открытая мобильная платформа» подписали договор о сотрудничестве

«ИБС экспертиза» и «Открытая мобильная платформа» подписали договор о сотрудничестве для развития и продвижения решений на платформе «Аврора». Центр разработки группы компаний IBS предлагает клиентам услуги по разработке м
04.03.2022 «Открытая мобильная платформа» представила разработчикам UI-кит для ОС «Аврора» 4.0

системы, стили и иконки, а также подготовили подробное руководство по проектированию красивых и удобных интерфейсов приложений для ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». В руководстве описаны и визуализированы жесты, основные свойства и компоненты операционной системы, а также создано подробное руководство по их применению в дизайне и верс
13.12.2021 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» представили отечественный КПК на ОС «Аврора»

Основные характеристики «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» разработали первое полностью отечественное мобильное устройство. КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона на российской мобильной ОС «Аврора» доступен для раннего ознак
06.12.2021 Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора»

«КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО «КриптоПро NGate» и мобильной операционной системы «Аврора». Работа направлена на совершенствование комплексных конкурентоспособных
23.11.2021 Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»

Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент АП» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора». Модуль защищенного удален
15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»

Компанией «Форсайт» создан комплекс для быстрой разработки клиентских приложений для ОС «Аврора», работающих через транспортный слой «Форсайт. Мобильная платформа», которая разворачивается в инфраструктуре заказчика и легко интегрируется со всеми распространёнными информационными системами предприятий (1С, SAP, решения СЭД, CRM, ERP,

11.11.2021 «Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле

«Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» выводят на рынок инструмент комплексного обеспечения безопасности ПК, серверов и других устройств на базе отечественных процессоров Baikal – средство доверенной загрузки Ав
26.08.2021 Эксперты «Открытой мобильной платформы» выступили на форуме «Армия 2021»

рограммное обеспечение и российская электроника — ключевые блоки построения доверенных платформ, – комментирует Роман Аляутдин. – В рамках секции и в кулуарах форума «Армия 2021» компания «Открытая и мобильная платформа» и другие лидеры рынка обменялись своим опытом внедрения средств автоматизации в области разработки безопасного ПО, а также обсудили дальнейшие совместные действия для улучш
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора»

о диалога к обсуждению приглашены и ключевые российские компании-разработчики ПО, например Открытая мобильная платформа, чьи продукты установлены, эксплуатируются и масштабируются в значимых дл
28.05.2021 Компания “Открытая мобильная платформа” стала лауреатом премии «HR-бренд 2020»

«Открытая мобильная платформа» стала лауреатом премии «HR-бренд 2020» — одного из самых авторитетных и престижных конкурсов среди ведущих работодателей России. Команда ОМП впервые приняла участие в конку
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике

Компании «Открытая мобильная платформа» и «Сигма» заключили договор о партнерстве с целью разработки, продвижения и внедрения российских ИТ-продуктов на платформе «Аврора». В рамках соглашения компании продолжат

15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике

«Открытая мобильная платформа» и «Сигма» заключили договор о партнерстве с целью разработки, продвижения и внедрения российских ИТ-продуктов на платформе «Аврора». В рамках соглашения компании продолжат

12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза»

л корпоративное мобильное приложение «Охота на риски», которое помогает собирать информацию о рисках на производстве и минимизировать их. Приложение разработано на базе российского продукта «Форсайт. Мобильная платформа». Разработчик приложения – компания «Крит». Приложение «Охота на риски» позволяет сотрудникам «Евраза» оперативно передавать руководству информацию о потенциально опасных си
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора»

Мобильный обходчик Компания «Сигма», партнер компании «Открытая мобильная платформа», успешно завершила внедрение АИС «Мобильный обходчик» на базе решения «С
10.02.2021 «Открытая мобильная платформа» представила экосистему «Авроры» на «Инфофоруме-2021»
26.11.2020 «Открытая мобильная платформа» стала лауреатом национальной премии «Приоритет 2020»

«Открытая мобильная платформа» победила в номинации «Информационные технологии» национальной премии «Приоритет 2020» и получила награду за создание первой отечественной мобильной операционной системы «Ав
15.10.2020 WaveAccess присоединилась к разработке виртуальной витрины для мобильной платформы Humans в Узбекистане

WaveAccess присоединилась к командам разработчиков мобильной платформы Humans, запущенной в Узбекистане. Виртуальная витрина приложения, за создание которой отвечала WaveAccess, обеспечивает навигацию пользователей по обширному каталогу товаров
15.10.2020 «Ланит» и «Открытая мобильная платформа» будут совместно продвигать ОС «Аврора»

Компании «Ланит» и «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры на базе операционной системы «Аврора» и решений «Ланит». Стороны дого
03.09.2020 Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena

ребления. Возможность использования ресурсов Open Labs востребована партнерами Intel – оборудование для тестирования комплектующих загружено в среднем на 90%. В настоящий момент более 140 компонентов мобильной платформы прошли верификацию в Open Labs. В этом году Intel расширила ассортимент тестируемого оборудования, включив в него память и SSD-накопители с кастомизированной прошивкой. Совм
22.07.2020 ОС «Аврора» от «Открытой мобильной платформы» стала лауреатом премии «Безопасная информационная среда»

Экспертное жюри национальной премии «Безопасная информационная среда» признало ОС «Аврора» от «Открытой мобильной платформы» победителем в специальной номинации «Отечественный защищенный программный продукт». Награждение лауреатов состоялось 21 июля на 3-ей Межрегиональной конференции по информац
19.07.2019 «Актив» и «Открытая мобильная платформа» разработали мобильное приложение для электронной подписи документов в ОС «Аврора»

Разработчики компаний «Актив» и «Открытая мобильная платформа» подготовили демонстрационные приложения для подписания документов в операционной системе «Аврора» на устройствах «Рутокен». Для подписи документов используются устройства и
15.11.2018 Мобильная платформа eAgronom привлекла 1 миллион евро

ted Angels VC и несколько бизнес-ангелов, инвестировавшие в предыдущем раунде. eAgronom – это веб-и мобильная платформа, которая предоставляет набор цифровых инструментов, значительно упрощающи

Публикаций - 975, упоминаний - 1055

Форсайт Мобильная платформа и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 281
Google LLC 12688 198
Apple Inc 13154 159
Microsoft Corporation 25775 139
Samsung Electronics 11064 107
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 104
Intel Corporation 12811 98
Ростелеком 10948 92
Nvidia Corp 4002 46
Huawei 4676 45
HTC Corporation 1512 45
Jolla - Sailfish Holding 85 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 37
SAP SE 5601 36
9594 34
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 34
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 34
Qualcomm Technologies 1974 33
Lenovo Motorola 3566 33
Meta Platforms - Facebook 4621 32
AMD - Advanced Micro Devices 4641 32
Xiaomi - Сяоми 2231 31
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 31
HP Inc. 5883 31
Dr.Web - Доктор Веб 1294 30
Yandex - Яндекс 9216 30
LG Electronics 3735 30
Sony 6739 30
X Corp - Twitter 2938 29
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 28
Acer Group - Acer Inc 2776 25
Lenovo Group 2446 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
Dell EMC 5180 22
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Oracle Corporation 7074 21
МегаФон 10742 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
Почта России ПАО 2370 32
Вотрон 21 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Альфа-Банк 1979 8
Газпром нефть 725 8
Россети Ленэнерго 1699 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 7
Puma - Пума 50 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
TÜV Rheinland Group 181 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Газпром ПАО 1493 5
Связной ГК 1401 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Евросеть 1421 5
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 5
Carl Zeiss AG 307 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Visa International 1993 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Резонанс НПП 407 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 114
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 101
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 75
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 6
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 7
Symbian Foundation 38 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Знание - Российское общество 10 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
WiMAX Forum 69 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
ГосИнформСистемы 160 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 533
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 422
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 259
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 246
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 204
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 201
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 176
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 171
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 170
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 144
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 142
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 136
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 132
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 125
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 105
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 105
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 105
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 103
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 102
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 98
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 92
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 82
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 82
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 82
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 77
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 74
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 72
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 69
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 69
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 66
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 64
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 62
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 62
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 61
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 60
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 58
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 58
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 57
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 57
Google Android 15243 394
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 287
Apple iOS 8583 204
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 127
Microsoft Windows 16882 124
Linux OS 11533 108
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 99
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 77
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 74
Apple iPad 4011 65
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 57
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 50
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 47
Apple - App Store 3109 47
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 40
Nokia Symbian OS 1411 40
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 69 37
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 33
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 32
Apple iPhone 6 4861 28
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 26
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 25
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 25
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 25
Oracle Java - язык программирования 3469 24
Новые облачные технологии - МойОфис 958 23
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 23
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 23
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 22
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
Google YouTube - Видеохостинг 3002 20
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 20
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 19
Microsoft Windows 10 1938 19
Apple macOS 2419 19
Microsoft Office 4170 19
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 19
Mozilla Firefox - браузер 1951 19
Apple iPod Touch 747 19
Эйгес Павел 108 67
Путин Владимир 3454 24
Березкин Григорий 42 21
Ксенин Алекс 311 17
Писарев Михаил 29 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 15
Аляутдин Роман 14 11
Носков Константин 241 11
Аносов Сергей 16 10
Коган Алексей 12 10
Бачурин Олег 11 9
Rubin Andy - Рубин Энди 63 8
Ковнир Евгений 75 8
Осеевский Михаил 350 8
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 7
Шварев Леонид 9 7
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 7
Казнова Татьяна 10 7
Никифоров Николай 1138 7
Кудрявцева Юлия 19 7
Комов Владимир 21 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Гусев Дмитрий 92 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Аз-Зари Хусейн 25 5
Иваница Владимир 6 5
Чаркин Евгений 317 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Орлик Сергей 83 5
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 5
Макаренко Андрей 10 4
Никончук Владимир 4 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Астахов Константин 23 4
Ивановский Виктор 13 4
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 4
Рустамов Рустам 548 4
Шадаев Максут 1210 4
Евдокимов Андрей 95 4
Потапов Владимир 43 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 544
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 143
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 97
Финляндия - Финляндская Республика 3697 42
Япония 13807 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Европа 24964 34
Китай - Тайвань 4245 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 25
Германия - Федеративная Республика 13221 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Южная Корея - Республика 7052 21
Индия - Bharat 5869 21
Азия - Азиатский регион 5920 18
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 18
Канада 5081 16
США - Калифорния 4829 13
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Бразилия - Федеративная Республика 2520 12
Испания - Каталония - Барселона 752 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
Франция - Французская Республика 8177 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Израиль 2856 9
Украина 7928 9
Испания - Королевство 3840 9
Казахстан - Республика 6048 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 8
Китай - Пекин - Beijing 1096 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Швеция - Королевство 3782 7
Сингапур - Республика 1953 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 243
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 148
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 123
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 107
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 63
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Всероссийская перепись населения 189 32
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 29
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 27
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 23
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
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Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 19 2
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 26
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 4
CeBIT 614 4
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
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Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
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CEATEC 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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