«ИБС экспертиза» и «Открытая мобильная платформа» подписали договор о сотрудничестве

«ИБС экспертиза» и «Открытая мобильная платформа» подписали договор о сотрудничестве для развития и продвижения решений на платформе «Аврора».

Центр разработки группы компаний IBS предлагает клиентам услуги по разработке мобильных приложений на базе российской операционной системы «Аврора» и помощь во внедрении платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». Специалисты компании готовы разработать решения для построения доверенной корпоративной мобильности в компаниях и организациях.

ОС «Аврора» является основой для построения доверенной мобильной инфраструктуры и уже стала основой корпоративной мобильности в ряде компаний, среди которых «Ростелеком», «Почта России», РЖД и «Интер РАО». Также ОС «Аврора» управляла всеми планшетами Всероссийской переписи населения в 2021 г., в которой было задействовано 360 тыс. устройств, произведенных в России.

«Аврора центр» обеспечивает централизованное удаленное управление корпоративными мобильными устройствами и приложениями на ОС Android и «Аврора», которые сотрудники коммерческих компаний и государственных организаций используют в рабочих целях. Она позволяет создавать локальную инфраструктуру управления устройствами под полным контролем администраторов. «Замкнутый контур» платформы гарантирует ее высокую работоспособность, защиту от внешнего вмешательства.

ОС «Аврора» и «Аврора центр», разработанные компанией «Открытая мобильная платформа», зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. ОС «Аврора» имеет сертификаты соответствия ФСТЭК России (А4/УД4) и ФСБ России (АК2/КС2). «Аврора центр» сертифицирован ФСТЭК России по ТУ и 4 уровню доверия.

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Использование ОС «Аврора» и «Аврора центр» позволяет строить и развивать независимую от санкционного влияния мобильную экосистему на стеке российских решений, что особенно актуально в условиях перехода компаний на отечественное ПО и необходимости обеспечения технологического суверенитета.

Компания IBS также стала участником Клуба пользователей российских мобильных технологий («Кормтех.РФ»), включившись в работу сообщества крупнейших компаний и лидеров цифровой мобильной трансформации.