Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187502
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1495
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26522
Персоны 81031
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Mondelēz Mondelez Мондэлис Русь Kraft Foods Крафт Фудс Россия Cadbury Cadbury Schweppes Dirol Cadbury Дирол Кэдбери

Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


31.03.2021 «Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International

«Мон’дэлис Русь», российское подразделение группы Mondelēz International, начала использование платформы «Сфера MDM» — облачного решения для уп
16.12.2015 «Мон’дэлис Русь» управляет перевозками из облака «Крок»

Компания «Мон’дэлис Русь» (группа компаний Mondelēz International) сократила бюджет транспортных расходов и оптимизировала затраты на со
12.09.2013 «Мон’дэлис Русь» начала выставлять электронные счета-фактуры

Российское подразделение производителя продуктов питания «Мон’дэлис Русь» (до апреля 2013 г. — «Крафт Фудс Рус») перевело работу в системе электронного
28.03.2013 «Крафт Фудс Рус» оптимизировала цепочки поставок с помощью Oracle Transportation Management

В компании «Крафт Фудс Рус» (входит в группу компаний Mondelēz International) создана операционная система управления транспортными заказами на осн
16.04.2010 Компания Kraft Foods открыла «умный» Музей шоколада

е производства: тогда и в «умном» музее, возможно, появятся новые экспонаты. Напомним, что Музей шоколада был организован в здании покровского Краеведческого музея в 2004 году по инициативе компании "Крафт Фудс Рус", и с тех пор компания является постоянным спонсором музея. В 2009 году было принято решение полностью отремонтировать помещение музея. Реконструкция длилась более полугода и вкл
04.12.2009 «Синтерра» обеспечит работу «горячей линии» для Kraft Foods в России

ьный оператор связи «Синтерра» объявил о начале сотрудничества с российским подразделением компании Kraft Foods мирового производителя упакованных пищевых продуктов. В рамках сотрудничества «Си
12.05.2009 iDoc внедрила DocsVision в Kraft Foods

тическими документами на базе СЭД DocsVision в «Крафт Фудс Рус» — российском подразделении компании Kraft Foods, производителя упакованных пищевых продуктов. Перед компанией «Крафт Фудс Рус» ст

Публикаций - 68, упоминаний - 88

Mondelēz и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5435 13
Microsoft Corporation 25246 11
МегаФон 9928 8
IBM - International Business Machines Corp 9551 7
9008 6
Directum - Директум 1169 6
Google LLC 12270 6
Крок - Croc 1815 5
Meta Platforms - Facebook 4534 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 5
Oracle Corporation 6873 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 5
Intel Corporation 12545 5
Softline - Софтлайн 3275 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 4
Best Buy 218 3
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 3
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 61 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 3
VK - Mail.ru Group 3534 3
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 64 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 700 3
Yandex - Яндекс 8456 3
Cisco Systems 5224 3
ФОРС - Центр разработки 680 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
Harris Corporation 89 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 2
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 2
МФТИ-Телеком 4 2
Hoff Tech - Хофф Тех 45 2
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 35 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Alien Technology 8 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 805 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 2
X Corp - Twitter 2908 2
Diasoft - Диасофт 1026 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8193 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 6
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 5
Coca-Cola Company 260 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 5
Walmart - Wal-Mart Stores 390 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 4
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 4
Новард УК - Novard 72 3
Tesco 82 3
Роснефть НК - нефтяная компания 529 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 3
Unilever - Юнилевер Русь 165 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
Альфа-Банк 1871 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 3
Mars Wrigley 21 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Krups 30 2
Фора Банк 74 2
СБ Банк - Судостроительный банк 59 2
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 2
Менатеп - Menatep 39 2
Kempinski - Кемпински 34 2
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 14 2
General Mills 9 2
Cotton Club - Коттон Клаб 28 2
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 2
Пивоварни Ивана Таранова 11 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
Газпром нефть 670 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 2
Комус 104 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12869 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 3
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 41 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 6 1
Киевский метрополитен 7 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Демократическая политическая партия США 120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73382 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31809 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23224 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 7
Электронный документ - Electronic document 1532 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5276 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 5
Оповещение и уведомление - Notification 5388 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3702 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7419 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4912 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 5
Google Android 14707 7
Procter&Gamble - Gillette 38 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 337 4
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 62 3
Linux OS 10921 3
Apple iPad 3941 3
Apple iOS 8258 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 3
Microsoft Windows 16343 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 253 2
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7375 2
Microsoft Teams - MS Teams 618 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
Microsoft Office 365 982 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 34 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 479 1
VK - Mail.ru Sendbox 3 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 24 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 237 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
Krups Dolce Gusto 1 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 68 1
Polycom Group Series 4 1
Polycom Concierge 1 1
Polycom Telepresence 2 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 86 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 208 1
Qlik QlikView Discovery 28 1
Гупаисов Сергей 9 9
Левиков Антон 69 3
Демидов Михаил 133 3
Ивановский Виктор 13 3
Муллахметова Гузель 11 3
Нагорнов Иван 7 3
Богданов Кирилл 112 3
Герасимов Александр 44 2
Аншина Марина 79 2
Брагин Павел 24 2
Ворсина Мария 2 2
Михайлов Алексей 97 2
Сизов Антон 29 2
Истомин Константин 58 2
Пешехонов Константин 22 2
Бакулев Антон 2 2
Саввин Антон 18 2
Кучеров Дмитрий 13 2
Козыров Олег 6 2
Дроздов Егор 5 2
Таранов Иван 8 2
Агамян Сергей 4 2
Сапунов Сергей 3 2
Бахтин Дмитрий 17 2
Спирков Станислав 5 2
Егорова Светлана 4 2
Савин Иван 4 2
Лимаренко Евгений 6 2
Панасевич Екатерина 2 2
Югоман Юлия 4 2
Лобушев Владимир 2 2
Коряков Александр 2 2
Федоров Руслан 2 2
Шерех Артем 2 2
Фарлок Алина 2 2
Сусметов Игорь 3 2
Глазков Александр 149 2
Кузнецов Иван 13 2
Зотов Алексей 62 2
Волков Максим 34 2
Россия - РФ - Российская федерация 157116 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45773 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 5
Франция - Французская Республика 7979 4
Европа 24646 4
Япония 13556 3
Украина 7796 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4279 3
Норвегия - Королевство 1831 2
Канада 4985 2
Индонезия - Республика 1010 2
Танзания - Объединённая Республика 78 2
Казахстан - Республика 5800 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2661 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 686 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18609 2
Россия - УФО - Свердловская область 1748 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 2
Германия - Федеративная Республика 12943 2
Испания - Королевство 3761 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 83 1
Австралазия - Австралийский материк, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане 22 1
Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
Мексика - Оахака 4 1
Ирландия - Республика 1025 1
Швеция - Королевство 3716 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Индия - Bharat 5704 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Нидерланды 3634 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 711 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 1
Таиланд - Королевство 868 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 8
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 192 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5866 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3228 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 6
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 4
Английский язык 6878 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Аренда 2584 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 3
Пищевая промышленность - Какао 32 3
Экономический эффект 1218 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
Silicon 490 2
Мобильные системы 117 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 648 1
BettyCrocker 2 1
Новосибирска онлайн - Новосибирск online 2 1
NYT - The New York Times 1087 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
Bloomberg 1419 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 11
Gartner - Гартнер 3611 3
IDC - International Data Corporation 4943 3
Harris Interactive 81 2
Gartner - AMR Research 48 2
CNews Инновация года - награда 133 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
HitWise 69 1
Wainhouse Research 40 1
INFOLine-Аналитика 67 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1051 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Vanson Bourne 49 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 82 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 2
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
КНЛУ - Киевский национальный лингвистический университет 1 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2137 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews FORUM Кейсы 280 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
CNews AWARDS - награда 556 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще