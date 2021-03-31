Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|31.03.2021
|
«Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International
«Мон’дэлис Русь», российское подразделение группы Mondelēz International, начала использование платформы «Сфера MDM» — облачного решения для уп
|16.12.2015
|
«Мон’дэлис Русь» управляет перевозками из облака «Крок»
Компания «Мон’дэлис Русь» (группа компаний Mondelēz International) сократила бюджет транспортных расходов и оптимизировала затраты на со
|12.09.2013
|
«Мон’дэлис Русь» начала выставлять электронные счета-фактуры
Российское подразделение производителя продуктов питания «Мон’дэлис Русь» (до апреля 2013 г. — «Крафт Фудс Рус») перевело работу в системе электронного
|28.03.2013
|
«Крафт Фудс Рус» оптимизировала цепочки поставок с помощью Oracle Transportation Management
В компании «Крафт Фудс Рус» (входит в группу компаний Mondelēz International) создана операционная система управления транспортными заказами на осн
|16.04.2010
|
Компания Kraft Foods открыла «умный» Музей шоколада
е производства: тогда и в «умном» музее, возможно, появятся новые экспонаты. Напомним, что Музей шоколада был организован в здании покровского Краеведческого музея в 2004 году по инициативе компании "Крафт Фудс Рус", и с тех пор компания является постоянным спонсором музея. В 2009 году было принято решение полностью отремонтировать помещение музея. Реконструкция длилась более полугода и вкл
|04.12.2009
|
«Синтерра» обеспечит работу «горячей линии» для Kraft Foods в России
ьный оператор связи «Синтерра» объявил о начале сотрудничества с российским подразделением компании Kraft Foods мирового производителя упакованных пищевых продуктов. В рамках сотрудничества «Си
|12.05.2009
|
iDoc внедрила DocsVision в Kraft Foods
тическими документами на базе СЭД DocsVision в «Крафт Фудс Рус» — российском подразделении компании Kraft Foods, производителя упакованных пищевых продуктов. Перед компанией «Крафт Фудс Рус» ст
