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«Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике

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Компании «Открытая мобильная платформа» и «Сигма» заключили договор о партнерстве с целью разработки, продвижения и внедрения российских ИТ-продуктов на платформе «Аврора». В рамках соглашения компании продолжат реализацию совместных инновационных проектов по информатизации и импортозамещению в энергетике и ЖКХ с применением ОС «Аврора», платформы управления «Аврора Центр» и программных комплексов «Сигмы».

В рамках партнерства компании «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» планируют вести обмен технологической экспертизой, участвовать в мероприятиях по развитию российских мобильных экосистем компаний и организаций, формировать базу знаний лучших отраслевых практик. В частности, на платформе «Аврора» и решения «СИГМА:Алькор», включенных в Реестр российского ПО, в «Интер РАО – Электрогенерация» создана и внедрена АИС «Мобильный обходчик». Внедренное решение позволяет сократить трудозатраты, ускорить реагирование на инциденты и повысить прозрачность работы мобильных бригад, а также обеспечить безопасность данных в соответствии с требованиями законодательства и отраслевых стандартов. Мобильная часть системы «СИГМА:Алькор», на основе которой разработан «Мобильный обходчик», базируется на ОС «Аврора», включенной в реестр российского ПО и сертифицированной ФСТЭК России и ФСБ России.

«Совместные инновации с компанией «Открытые мобильные платформы» позволят «Сигме» развивать портфель ИТ-решений для энергетики, формируя его с учетом актуальных технологических трендов и задач отрасли», — отметил Евгений Одинцов, исполнительный директор компании «Сигма».

«Партнерство с компанией «Сигма», одним из лидеров российского рынка ИТ-решений для энергетики, позволяет нам активно участвовать в решении ключевых задач отрасли: внедрении доверенных отечественных решений для повышения эффективности и производительности. Уверен, что наше сотрудничество будет и далее развиваться также успешно и плодотворно», — подчеркнул Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа».

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