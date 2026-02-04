Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Писарев Михаил


СОБЫТИЯ


04.02.2026 ИТ-холдинг «Т1» и Ижевский государственный технический университет будут вместе готовить программных инженеров и разработчиков ИТ-систем 1
26.06.2025 Смесь кулинарии и искусственного интеллекта: готовим шакшуку в новом выпуске шоу «Инфобез со вкусом» 1
28.08.2024 «Инфобез со вкусом» от «Газинформсервиса» покажет федеральное телевидение 1
17.05.2024 5 выпуск шоу «Инфобез со вкусом»: «безопасный» завтрак с «Аквариусом» 1
15.12.2023 «Газинформсервис» и «Индид» сняли новогодний выпуск шоу «Инфобез со вкусом» 1
30.11.2023 «Выстрелит» ли «Аврора»? 1
15.09.2022 «Ростех» выпустил приложение для IP-телефонии и чатов на мобильных устройствах на «Авроре» 1
10.08.2022 Новое поколение российской мобильной ОС «Аврора» сертифицировано ФСТЭК России 1
11.07.2022 Российский смартфон для спецслужб и военных остался без защищенной ОС «Касперского» 1
17.03.2022 «Ростех» представил трастфон AYYA T1 на ОС «Аврора» 1
16.02.2022 ОМП и Softline договорились о партнёрстве 1
03.02.2022 В госорганы по всей России будут переданы сотни тысяч б/у планшетов на российской ОС 1
24.01.2022 Корпоративный мессенджер PostLink теперь доступен на ОС «Аврора» 4.0 1
30.12.2021 Власти потратят 38 миллиардов на обеспечение чиновников планшетами на российской ОС 1
06.12.2021 Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора» 1
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора» 1
31.08.2021 Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора» 1
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора» 1
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» 1
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике 1
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике 1
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора» 1
31.03.2021 Apple и Google в очередной раз уличили в сборе данных без согласия пользователей 1
09.03.2021 ФСТЭК России вновь подтверждает безопасность мобильной ОС «Аврора» 1
10.02.2021 «Открытая мобильная платформа» представила экосистему «Авроры» на «Инфофоруме-2021» 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
19.01.2021 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов 2
25.04.2005 Айтишники банков и страховщиков разбиты на два лагеря 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Писарев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 492 26
Ростелеком 10396 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 7
Газинформсервис - ГИС 424 5
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 72 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 3
Jolla - Sailfish Holding 85 3
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 111 3
Системы документооборота 511 2
Ростех - Автоматика Концерн 1749 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5315 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
Polar - Полар 98 1
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 366 1
Booz Allen Hamilton 36 1
OpenText - Hummingbird 50 1
Corvis Corp - Corvis CorWave 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
SAP SE 5457 1
Apple Inc 12720 1
Meta Platforms - Facebook 4548 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1172 1
Softline - Софтлайн 3321 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
Информзащита 864 1
INOI - ИНОЙ 50 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 478 1
Крок - Croc 1816 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 1
MediaTek - Ralink 571 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3022 2
О2О Холдинг 59 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Интер РАО Электрогенерация 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8290 1
Почта России ПАО 2263 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 1
Вотрон 21 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
LEGO 255 1
Citi - Citibank - Ситибанк 320 1
Lockheed Martin 767 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3501 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5311 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 10
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 5
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4798 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8783 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1442 3
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 673 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1039 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4951 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2380 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 26
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 15
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 142 10
Google YouTube - Видеохостинг 2910 5
Мобильный обходчик 25 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 2
Ростелеком - Цифровой монтажник 2 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 65 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 23 2
Сигма.Алькор 5 2
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 2
Google Android 14804 2
Kaspersky OS 148 2
InfoTeCS - ViPNet Client 97 2
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 236 2
СТЦ PostLink - мессенджер 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Колибри-SIP - Комплексное программно-аппаратное решение 8 1
S8 Capital - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 15 1
Google Chrome - браузер 1657 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 1
Apple iOS 8309 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Microsoft Windows 10 1899 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 1
Apple Siri - Голосовой помощник 421 1
Apple iCloud 293 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
Apple Safari - браузер 878 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 365 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Полунин Сергей 21 5
Поляков Олег 8 3
Одинцов Евгений 8 2
Иванов Валерий 8 2
Прабарщук Анна 10 2
Путин Владимир 3380 2
Березкин Григорий 41 2
Степанов Владимир 90 2
Дрозд Алексей 22 1
Коротков Андрей 85 1
Иванов Владислав 21 1
Ивановский Виктор 13 1
Попова Ольга 14 1
Скородумов Борис 6 1
Мартынцев Александр 1 1
Кузин Дмитрий 10 1
Савосин Сергей 4 1
Комарицкий Александр 6 1
Петросян Юрий 1 1
Здобнов Игорь 4 1
Фунтиков Вячеслав 5 1
Leith Douglas - Лейт Дуглас 2 1
Черненко Андрей 73 1
Чернов Даниил 79 1
Баринов Александр 44 1
Калинин Алексей 74 1
Гусев Дмитрий 78 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Никитин Сергей 95 1
Савельев Михаил 44 1
Казак Максим 162 1
Сенаторов Михаил 42 1
Хажинский Михаил 4 1
Аносов Сергей 16 1
Луцик Павел 13 1
Корсаков Денис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 564 3
Европа 24675 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Италия - Итальянская Республика 4435 2
Франция - Французская Республика 7995 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3253 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Ближний Восток 3051 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3414 1
Россия - ЦФО - Курская область 702 1
Швейцария - Цюрих 278 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 489 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
США - Вирджиния - Виргиния 277 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10413 9
Всероссийская перепись населения 185 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3255 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3212 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Английский язык 6886 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
Национальный проект 375 1
Экономический кризис 1998 года в России 19 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 259 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 46 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 24 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Cyber Media 5 4
Ведомости 1287 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
Gartner - Гартнер 3617 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
DCU - Dublin City University - University of Dublin - Дублинский университет - Университет Дублина 3 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще