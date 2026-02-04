Получите все материалы CNews по ключевому слову
Писарев Михаил
СОБЫТИЯ
Писарев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Полунин Сергей 21 5
|Поляков Олег 8 3
|Одинцов Евгений 8 2
|Иванов Валерий 8 2
|Прабарщук Анна 10 2
|Путин Владимир 3380 2
|Березкин Григорий 41 2
|Степанов Владимир 90 2
|Дрозд Алексей 22 1
|Коротков Андрей 85 1
|Иванов Владислав 21 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Попова Ольга 14 1
|Скородумов Борис 6 1
|Мартынцев Александр 1 1
|Кузин Дмитрий 10 1
|Савосин Сергей 4 1
|Комарицкий Александр 6 1
|Петросян Юрий 1 1
|Здобнов Игорь 4 1
|Фунтиков Вячеслав 5 1
|Leith Douglas - Лейт Дуглас 2 1
|Черненко Андрей 73 1
|Чернов Даниил 79 1
|Баринов Александр 44 1
|Калинин Алексей 74 1
|Гусев Дмитрий 78 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
|Никитин Сергей 95 1
|Савельев Михаил 44 1
|Казак Максим 162 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Хажинский Михаил 4 1
|Аносов Сергей 16 1
|Луцик Павел 13 1
|Корсаков Денис 9 1
|Cyber Media 5 4
|Ведомости 1287 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
|IDC - International Data Corporation 4944 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
|Gartner - Гартнер 3617 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.