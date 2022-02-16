ОМП и Softline договорились о партнёрстве

«Открытая мобильная платформа» и Softline, глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявили о заключении партнёрского соглашения, целью которого является совместное внедрение доверенных решений на платформе «Аврора».

Теперь заказчики Softline смогут строить мобильную экосистему на российском стеке технологий. Корпоративная мобильность на платформе «Аврора», как отмечают в Softline, обеспечивает целый ряд существенных преимуществ, в том числе: высокий уровень защиты конфиденциальной и чувствительной информации; оперативный контроль работы полевого персонала; централизованное управление парком мобильных устройств благодаря применению платформы управления «Аврора центр»; устранение зависимости от импортных технологий.

«Подписанный с компанией «Открытая мобильная платформа» договор расширяет наши возможности по использованию передовых российских разработок для реализации проектов в сфере корпоративной мобильности для госсектора и госкорпораций, а также усиливает направление импортозамещения, активно развиваемое в нашей компании. Опираясь на потребности наших заказчиков, мы видим, что подобные решения становятся всё более актуальными и востребованными», – отметил Денис Корсаков, руководитель направления отечественного системного ПО в компании Softline.

«Наша задача, как поставщика единственной российской мобильной инфраструктуры «Аврора», предоставить нашим заказчикам всё, что необходимо, для построения их бизнес-решений. И это не только программные инструменты и мобильные устройства – не менее важны интеграторы, способные сделать проект «под ключ». Мы уверены, что вместе с Softline, которая за многие годы зарекомендовала себя как надёжный и высококвалифицированный партнёр по внедрению технологий у российских заказчиков, сможем быть полезны многим компаниям из самых разных отраслей российской экономики», – сказал Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа».