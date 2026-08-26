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Аносов Сергей

СОБЫТИЯ


26.08.2026 ОС «Аврора» версии 5.2.1 получила сертификат безопасности ФСТЭК России 1
27.11.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» 1
04.07.2025 ФСТЭК России продлила сертификат на ОС «Аврора» 1
07.11.2022 Новые версии ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора центр» сертифицированы ФСТЭК России 1
10.08.2022 Новое поколение российской мобильной ОС «Аврора» сертифицировано ФСТЭК России 1
17.11.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила сертификат соответствия ФСБ России 1
26.08.2021 Эксперты «Открытой мобильной платформы» выступили на форуме «Армия 2021» 1
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России 1
08.04.2021 Доверенная среда исполнения «Аврора TEE» включена в Единый реестр российского ПО 1
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора» 1
02.02.2021 Создан прямой конкурент Android и iOS на базе Ubuntu. Он уже работает. Видео 1
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
26.03.2020 Первая российская мобильная ОС «Аврора» выходит на новый уровень доверия 1
24.05.2019 Отечественная ОС Sailfish Mobile OS Rus прошла сертификацию ФСБ России АК2/КС2 1
30.09.2018 Министры связи БРИКС озаботились вопросом развития цифровой экосистемы 1
23.01.2017 Kupibilet.ru автоматизировал выплаты компенсаций за задержки авиарейсов 1
24.01.2008 «ТехноСерв А/С» построил систему ИБ для «Инкредбанка» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Аносов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 517 14
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 606 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 382 2
Google LLC 12729 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Jingling 2 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
Ростелеком 10977 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5674 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
Apple Inc 13198 1
Telegram Group 2961 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1273 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1100 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 499 1
Код Безопасности 816 1
Qtech - Кьютэк 211 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
Blackview 23 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Инкредбанк КБ - Банк индустриальный кредит 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5723 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13935 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3941 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 409 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28367 13
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 505 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14804 6
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 713 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5212 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9539 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13095 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26911 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1620 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10237 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10718 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8352 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35243 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4347 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36378 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5883 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13397 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 635 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2789 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 987 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3652 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4193 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1088 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5171 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12892 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7743 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13751 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений - ПРКМ 192 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6868 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 359 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6425 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2516 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 330 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 87 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 718 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4774 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1038 13
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 10
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 154 7
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 3
Linux OS 11572 3
InfoTeCS - ViPNet Client 123 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 382 2
Google Android 15289 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2445 1
Qtech QMP - серия смартфонов 4 1
Pine64 - PineTab 3 1
Jingling JingOS 2 1
Samsung SVR-диктофон 464 1
Chuwi Minibook 2 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг - МВК 8 1
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 1
Apple iOS 8604 1
Linux KDE Plasma 266 1
Microsoft Surface - Планшет 451 1
Intel x86 - архитектура процессора 2170 1
Microsoft Windows 16932 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 113 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 190 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1019 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5766 1
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 1
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 35 1
INOI R - Серия смартфонов 25 1
Pine64 - PinePhone UBports Community Edition - серия смартфонов 6 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 1
Мобайл Информ - MIG C - MIG A - Защищенный смартфон 17 1
INOI T - Серия смартфонов 9 1
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 1
Купибилет - Kupibilet 34 1
Василенков Александр 11 2
Аляутдин Роман 14 1
Писарев Михаил 29 1
Носков Константин 241 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 16
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19223 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 1
Европа 24990 1
Индия - Bharat 5885 1
Бразилия - Федеративная Республика 2526 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 66 1
Индия - Карнатака - Бангалор 214 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1422 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57904 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11782 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1170 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3868 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2289 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10917 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8274 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53662 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4037 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7457 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3185 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3191 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1000 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12349 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5800 1
Всероссийская перепись населения 189 1
Liliputing 76 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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