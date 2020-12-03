Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее

Компания «Открытая мобильная платформа» представила новый релиз мобильной ОС «Аврора» – версию 3.2 с кодовым названием «Пенза».

Что нового появилось в ОС «Аврора»

«Открытая мобильная платформа» объявила о выпуске новой версии мобильной операционной системы «Аврора». Основные улучшения связаны с безопасностью: появился режим администратора, позволяющий локально контролировать доступный функционал устройства и настройки пользователей; встроенный валидатор, который проверяет устанавливаемые и запускаемые приложения на наличие необходимых сертификатов и предотвращает возможность запуска приложений из «недоверенных» источников, например, скачанных пользователем из интернета; улучшена защита от несанкционированной «перепрошивки» мобильного устройства.

Как результат, «Пенза» — это релиз ОC Аврора, который получит одновременно сертификаты ФСБ России (АК2/КС2) и ФСТЭК России (А4/УД4). Обновленная ОС соответствует всем требованиям обоих регуляторов и имеет длительный цикл поддержки (3 года).

Существенные нововведения заметят пользователи. В релиз «Пенза» добавлена поддержка сервиса доставки быстрых push-уведомлений на системном уровне (ранее разработчики приложений вынуждены были использовать самостоятельные решения). Реализация поддержки push-уведомлений на уровне операционной системы делает мобильное устройство более энергоэффективным, разработку приложений под ОС «Аврора» проще, а оперативная доставка сообщений позволит бизнесу быть ближе к конечному пользователю.

«Открытая мобильная платформа» объявила о выпуске новой версии мобильной операционной системы «Аврора»

Пользователей ждут новые приложения: «Криптозаметки», обеспечивающие шифрование при хранении данных, а также «Погода» и «Диктофон».

В интерфейсе добавился новый тип меню — выпадающее; добавлена поддержка предикативного ввода, улучшено отображение клавиатуры, реализована поддержка светлых тем («Атмосфер» в терминах «Авроры»), улучшено отображение документов различных форматов, а также внесен целый ряд улучшений в системные приложения для повышения удобства их использования.

Ряд улучшений релиза относится к работе устройств с ОС «Аврора» под управлением платформы «»Аврора Центр» версии 2.2.2. Так, появилась возможность обновления ОС «по воздуху» (ранее требовалось подключать устройства кабелем); время полной инициализации одного устройства снижено с 10 до 2 минут (среднее значение), что важно для быстрого массового ввода устройств в эксплуатацию; поддерживается одновременно до 500 000 мобильных устройств на ОС «Аврора», управляемых в едином контуре (подтверждено синтетическими тестами).

«Наша команда проделала огромную работу, и мы рады представить партнерам и заказчикам новые возможности, которые позволяют повысить уровень безопасности ОС и делают работу с мобильными устройствами на платформе Аврора удобнее и эффективнее» – комментирует Сергей Аносов, директор продукта компании «Открытая мобильная платформа».

Новые возможности для разработчиков приложений

Развивается экосистема для разработчиков приложений для «Авроры». В «Пензе» добавлены различные профили защиты, расширяющие возможности взаимодействия приложения с сервисами операционной системы. Добавлена поддержка специального API, обеспечивающего возможность работы средств антивирусной защиты, удовлетворяющих требованиям ФСТЭК России. Компании «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» уже используют новое API для работы своих приложений на платформе «Аврора».

Релиз «Пенза» поддерживает работу на смартфонах и планшетах, входящих в реестр Минпромторга

Новый релиз поддерживает работу сторонних средств криптографической защиты информации (VPN-плагинов), уже доступны ViPNet Client от компании «ИнфоТеКС» и «Континент АП» от «Кода безопасности». В «Пензе» поддерживается двухфакторная аутентификация с помощью токенов от компаний «Актив» (Рутокен) и «Аладдин Р.Д.» (JaCarta), возможно использование ключей, записанных на токене, для обеспечения электронной подписи на устройстве.

В ближайших планах обновление «движка» встроенного браузера, развитие многопользовательского режима, внедрение контейнеризации для защиты данных приложений, сквозное шифрование всех пользовательских данных, защищенное хранилище ключей и многое другое.

Устройства на новой платформе

Релиз «Пенза» поддерживает работу на смартфоне INOI R7 и планшете INOI T8, смартфонах Qtech QMP-M1-N, Blackview BV6000s и MiG C55, а также отечественных планшетах «Аквариус» NS208, «Аквариус Cmp» NS220 и «БайтЭрг» MВK-2020, входящих в реестр Минпромторга. Планшеты NS220 и МВК-2020 используются в крупнейшем ИТ-проекте – Всероссийской переписи населения.

Об ОС «Аврора»

Первая российская мобильная операционная система «Аврора» позволяет создавать доверенные решения для государственных структур и коммерческих организаций. «Аврора» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и её использование позволяет минимизировать риски утечки или компрометации информации, которые возможны при использовании мобильных устройств, работающих под управлением ОС, не прошедших сертификацию.

ОС «Аврора» и платформа «Аврора Центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

По традиции новый релиз назван именем города, где родились сотрудники, занятые разработкой и продвижением ОС «Аврора». В этот раз выбор пал на город Пенза – крупный промышленный и культурный центр Центральной России.