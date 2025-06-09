Росатом РУКИТ БайтЭрг

ООО «Байтэрг» - российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции, специализируется на комплексах мобильного и персонального видеонаблюдения, мобильных коммуникационных устройствах, системах видеонаблюдения и радиосвязи специального назначения. Компания включена в реестр системообразующих предприятий, а также входит в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. С 2019 года «Байтэрг» занимается разработкой и производством планшетных компьютеров и смартфонов под маркой МВК. В 2021 году компания «Байтэрг» приняла участие в проекте выпуска планшетов для Всероссийской переписи населения (ВПН 2020), для которого выпустила и поставила 105 000 планшетов модели МВК-2020.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 27 749 565 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 61, упоминаний - 71