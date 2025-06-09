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Росатом РУКИТ БайтЭрг

Росатом - РУКИТ - БайтЭрг

ООО «Байтэрг» - российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции, специализируется на комплексах мобильного и персонального видеонаблюдения, мобильных коммуникационных устройствах, системах видеонаблюдения и радиосвязи специального назначения. Компания включена в реестр системообразующих предприятий, а также входит в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. С 2019 года «Байтэрг» занимается разработкой и производством планшетных компьютеров и смартфонов под маркой МВК. В 2021 году компания «Байтэрг» приняла участие в проекте выпуска планшетов для Всероссийской переписи населения (ВПН 2020), для которого выпустила и поставила 105 000 планшетов модели МВК-2020.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Выпущен планшет на знаменитом российском Linux

ственной разработки – Astra Linux Mobile. Компьютер разработан совместно с отечественной компанией «Байтэрг». Astra Linux Mobile представляет собой мобильную версию самого известного российског
21.12.2023 ОС «Аврора» портирована на планшет «Байтэрг МВК-Т2101»

Компании «Байтэрг» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты модели «МВК-Т2101». Планше
19.09.2023 ЭОС и «Байтэрг» представили совместное программно-аппаратное решение

Компания «Электронные офисные системы», разработчик программных продуктов для автоматизации управления корпоративным контентом, документами и бизнес-процессами, и компания «Байтэрг», российский разработчик и производитель электроники, представили совместное решение - планшет МВК-Т2101 на AOSP с приложением EOSmobile. В октябре 2023 г. запланирован релиз ОС «Аврора
08.09.2023 Компания «Байтэрг» перешла на использование ОС Astra Embedded

Компания «Байтэрг», российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции, столкнулась с ситуацией, в которой жизненный цикл ранее используемой в устройствах ОС подошел к концу. Согласно реко
18.06.2007 Система безопасности «БайтЭрг»: контроль доступа, видеонаблюдение

Компания «БайтЭрг» завершила монтаж интегрированной системы безопасности на производственном предприятии DVD-Club, занимающейся репликацией DVD-дисков и входящей концерн «ВидеоСервис». Задача, поставленн

Публикаций - 61, упоминаний - 71

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 922 39
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 459 33
Ростелеком 10036 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 16
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Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 308 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 10
Qtech - Кьютэк 178 10
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INOI - ИНОЙ 50 7
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Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 6
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 123 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1345 5
VVP Group - Центр дистрибьюции 21 5
ICL ГК 418 5
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 346 1
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Осеевский Михаил 329 2
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Макаров Станислав 117 2
Петричкович Ярослав 29 2
Иванов Владислав 20 2
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Земцов Сергей 1 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 2
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 622 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 112 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3054 1
Россия - ЦФО - Курская область 672 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1168 1
Германия - Федеративная Республика 12820 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3251 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53195 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9380 28
Всероссийская перепись населения 180 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30621 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10274 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49714 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4797 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10298 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11371 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5149 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19514 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2373 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16878 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2957 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11209 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2664 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2187 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6427 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1127 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8305 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5792 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1447 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7139 3
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1288 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7515 2
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1173 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6205 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2015 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1037 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 3
Ведомости 1104 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 3
IDC - International Data Corporation 4922 2
Mordor Intelligence 30 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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