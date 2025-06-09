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Росатом РУКИТ БайтЭрг
ООО «Байтэрг» - российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции, специализируется на комплексах мобильного и персонального видеонаблюдения, мобильных коммуникационных устройствах, системах видеонаблюдения и радиосвязи специального назначения. Компания включена в реестр системообразующих предприятий, а также входит в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. С 2019 года «Байтэрг» занимается разработкой и производством планшетных компьютеров и смартфонов под маркой МВК. В 2021 году компания «Байтэрг» приняла участие в проекте выпуска планшетов для Всероссийской переписи населения (ВПН 2020), для которого выпустила и поставила 105 000 планшетов модели МВК-2020.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 27 749 565 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
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Выпущен планшет на знаменитом российском Linux
ственной разработки – Astra Linux Mobile. Компьютер разработан совместно с отечественной компанией «Байтэрг». Astra Linux Mobile представляет собой мобильную версию самого известного российског
|21.12.2023
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ОС «Аврора» портирована на планшет «Байтэрг МВК-Т2101»
Компании «Байтэрг» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты модели «МВК-Т2101». Планше
|19.09.2023
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ЭОС и «Байтэрг» представили совместное программно-аппаратное решение
Компания «Электронные офисные системы», разработчик программных продуктов для автоматизации управления корпоративным контентом, документами и бизнес-процессами, и компания «Байтэрг», российский разработчик и производитель электроники, представили совместное решение - планшет МВК-Т2101 на AOSP с приложением EOSmobile. В октябре 2023 г. запланирован релиз ОС «Аврора
|08.09.2023
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Компания «Байтэрг» перешла на использование ОС Astra Embedded
Компания «Байтэрг», российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции, столкнулась с ситуацией, в которой жизненный цикл ранее используемой в устройствах ОС подошел к концу. Согласно реко
|18.06.2007
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Система безопасности «БайтЭрг»: контроль доступа, видеонаблюдение
Компания «БайтЭрг» завершила монтаж интегрированной системы безопасности на производственном предприятии DVD-Club, занимающейся репликацией DVD-дисков и входящей концерн «ВидеоСервис». Задача, поставленн
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Березкин Григорий 41 11
|Шадаев Максут 1068 6
|Эйгес Павел 102 6
|Малков Павел 51 6
|Путин Владимир 3266 5
|Прудников Андрей 7 5
|Ревин Константин 4 4
|Писарев Михаил 27 3
|Лысенко Александр 8 3
|Осеевский Михаил 329 2
|Носков Константин 237 2
|Мишустин Михаил 702 2
|Степанов Владимир 87 2
|Поляков Олег 8 2
|Макаров Станислав 117 2
|Петричкович Ярослав 29 2
|Иванов Владислав 20 2
|Смелов Павел 6 2
|Трушкин Константин 59 1
|Мантуров Денис 116 1
|Сапунов Алексей 38 1
|Духвалов Андрей 27 1
|Копосов Максим 68 1
|Самодахов Валерий 1 1
|Соловьев Дмитрий 77 1
|Добронравов Олег 3 1
|Ерошин Евгений 2 1
|Аносов Сергей 15 1
|Земцов Сергей 1 1
|Иванцов Илья 13 1
|Леонова Татьяна 4 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Черненко Андрей 73 1
|Иванов Борис 58 1
|Головин Дмитрий 38 1
|Добровольский Дмитрий 8 1
|Шойгу Сергей 90 1
|Дмитриев Александр 41 1
|Гарусев Максим 6 1
|Осипов Владимир 21 1
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|Mordor Intelligence 30 1
|IMS Research 31 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
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