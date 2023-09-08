«Байтэрг» перешла на использование ОС Astra Embedded

«Байтэрг», российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции, столкнулась с ситуацией, в которой жизненный цикл ранее используемой в устройствах ОС подошел к концу. Согласно рекомендациям Минцифры России по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, компания «Байтэрг» начала поиск российской операционной системы для производимых ею терминалов автоматизации процесса скачивания, зарядки и персонализации данных с персональных видеорегистраторов «Дозор».

Терминал предназначен для копирования файлов видеозаписей и фотоснимков с 28 или 6 видеорегистраторов на внутренний носитель данных терминала, осуществления зарядки аккумуляторной батареи видеорегистратора, работы с архивом видеозаписей и фотоснимков, скопированных с устройств. Терминал формирует журнал событий о выполняемых действиях и делает снимок лица оператора, а также создает отчет по спискам пользователей и выводит таблицу с информацией о скопированных и хранимых файлах.

Конструктивно терминал представляет собой устройство, в корпусе которого размещены: видеокамера, монитор с сенсорным экраном, блок бесперебойного питания, персональный компьютер с установленной на нем операционной системой Astra Embedded и специальным программным обеспечением, хранилище данных на жестких магнитных дисках.

После изучения рынка российских операционных систем и тестирования различных программных продуктов, в начале 2023 г. было принято решение начать переход на операционную систему Astra Embedded. Ключевыми факторами выбора стали совместимость с оборудованием, высокий уровень защищенности и выгодная цена.

Операционная система Astra Embedded предназначена для поставки производителям устройств фиксированного назначения, к которым можно отнести: решения в сфере безопасности и видеонаблюдения, кассы и киоски, промышленные контроллеры, средства автоматизации, системы хранения данных, СКУД, транспортные компьютеры и прочие узкоспециализированные компьютерные устройства, применяемые в любых отраслях промышленности. Операционная система основана на дистрибутиве Astra Linux Special Edition, ее отличает более выгодная цена, быстрый срок поставки и отсутствие привязки к конечному пользователю. Astra Embedded имеет сертификат ФСТЭК, поставляется в трех вариантах защищенности («Орел», «Воронеж», «Смоленск»), имеет клиентскую и серверную лицензии.

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Вариант лицензирования Astra Embedded разработан компанией «Кварта технологии» – российским дистрибутором решений Embedded и IoT и ГК «Астра» («Русбитех-астра») – разработчиком отечественной операционной системы Astra Linux.

В рамках проекта компания «Кварта технологии» осуществила консультации по лицензированию и поставку лицензий на ОС Astra Embedded.

В итоге благодаря переводу производства терминалов «Байтэрг» на платформу Astra Embedded удалось не только избежать рисков, связанных с недоступностью зарубежных ОС и колебаниями курса доллара, но и обеспечить соответствие требованиям регуляторов и заметно сократить расходы на производство.