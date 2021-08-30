Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Орловская область
Орёл
Публикаций - 222, упоминаний - 270
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 20
|Орловский Виктор 229 6
|Сморгонский Анатолий 37 4
|Рылов Дмитрий 45 4
|Попов Алексей 319 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Кравцов Роман 77 2
|Смагаринский Юрий 23 2
|Мельников Александр 63 2
|Таврин Иван 83 2
|Мартыненко Александр 14 2
|Анкилов Константин 62 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Тюрина Мария 39 2
|Пальчун Кирилл 47 2
|Бугрецов Антон 5 2
|Буздалин Антон 4 2
|Захаров Сергей 8 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Волков Сергей 25 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Жаров Александр 165 1
|Рейман Леонид 471 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Петров Михаил 89 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Дуров Павел 216 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 252 1
|Черепенников Антон 52 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Евдокимов Андрей 55 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Смирнов Алексей 144 1
|Воробьев Андрей 126 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Калинин Алексей 23 1
|Новиков Алексей 39 1
|Калинин Александр 95 1
|Кудрин Алексей 64 1
|Иванов Сергей 179 1
|CNews Analytics 2006 1
|ABI Research 187 1
|Forrester Research 402 1
|Discovery Research Group 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786384, в очереди разбора - 690060.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786384, в очереди разбора - 690060.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru