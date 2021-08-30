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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл


30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 3
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
11.03.2021 РЖД переводят тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена 1
11.03.2021 «Гринатом» продолжает внедрение российского ПО в ИТ-систему РЖД 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
04.02.2021 Блокчейн-платформа Waves Enterprise совместима с ОС Astra Linux 2
29.01.2021 Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux 1
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
18.01.2021 Подтверждена совместимость источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
23.12.2020 В «Сбер еаптеке» заработала онлайн-оплата SberPay 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
30.11.2020 Crafttalk стала резидентом «Сколково» 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
17.06.2019 МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области 1
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца 1
13.12.2018 Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе 1
15.11.2018 «Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки 1
09.07.2018 Директор РЖД и экс-зампред «Газпрома» купил поставщика «железа» для майнинга 1
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов 1
09.10.2017 Преподаватели проекта Samsung «УчимЗнаем» награждены премией «Учитель года – 2017» 1
23.08.2017 «Байкал Электроникс» вступила в российскую Ассоциацию разработчиков и производителей электроники 1
23.03.2017 Иван Анашкин назначен директором Макрорегиона Центр «Транстелекома» 1
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 2
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
29.11.2016 «Корус Консалтинг» перевел ERP-систему сети «Кораблик» на новую версию Microsoft Dynamics AX 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
31.05.2016 ОС специального назначения Astra Linux Special Edition пополнила Единый реестр российского ПО 1

Публикаций - 222, упоминаний - 270

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 426 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 18
ЛайфТелеком - Телфин 97 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 6
Yota - Скартел 623 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 5
Сумма Телеком - Sumtel 75 5
Microsoft Corporation 11628 5
Крипто-ПРО 204 5
Yandex - Яндекс 4129 5
Комстар Регионы 89 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 4
Синтерра - Synterra 602 4
Золотая Корона 282 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
Samsung Electronics 5878 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 105 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Facebook 3796 3
Huawei 2750 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
Эвотор - Evotor 105 2
МегаФон Центральный филиал 60 2
Основа Телеком 55 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
АТОЛ ГК 168 2
Ростелеком Связьинвест 773 2
3934 2
Navitel - Навител Навигатор 255 2
Акадо Телеком - Комкор 633 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Directum - Директум 693 2
Google LLC 7439 2
VK - Mail.ru Group 2508 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 8
Евросеть 939 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
РЖД - Российские железные дороги 1093 4
Русский стандарт Банк 307 3
Связной ГК 897 3
Почта России ПАО 1586 3
Альфа-Банк 1135 2
МДМ Банк 150 2
Мострансавто 59 2
Единая транспортная карта 12 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
Сбер Еаптека 8 2
Юнистрим - Unistream 169 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
ВТБ24 587 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
КонсультантПлюс 44 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Стройтрансгаз 15 1
МБА-Москва Банк 7 1
Uber 257 1
Славянка ГК 18 1
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
Global Pilots 9 1
Bessemer Venture Partners 28 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Мособлбанк 17 1
UFG Private Equity 25 1
РХК - Русская холдинговая компания 1 1
Р-Фарм 21 1
X5 Group 601 1
Кораблик 33 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Uber China 7 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 5
Правительство РФ 2226 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
Президент Российской Федерации 1447 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 2
Правительство Орловской области 15 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Новомосковская ГРЭС 1 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Электронная Москва АО 13 1
Правительство Вологодской области 18 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Свердловской области 14 1
Правительство Камчатского края 16 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Республики Коми 19 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Правительство Московской области 48 1
Мосгордума - Московская городская Дума 59 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 14
3G - Стандарт мобильной связи 3835 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 4
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 228 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 3
ARM64 - Архитектура процессора 1023 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 153 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 497 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 619 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 236 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 195 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 31
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 25
Linux OS 4386 10
Microsoft Windows 10 6810 7
Google Android 10752 6
Google YouTube - Видеохостинг 1833 5
Apple iOS 5744 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 4
Microsoft Windows 876 4
КриптоПро СКЗИ CSP 100 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
МТС Мобильные сотрудники 40 3
Chromium - Браузер 166 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 2
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 5 2
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 556 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 2
Linux KDE Plasma 117 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 1
Rakuten Viber 429 1
Shturmann Navigation 44 1
Directum - DirectumRX 62 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
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Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
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Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Мылицын Роман 79 20
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Попов Алексей 319 3
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Таврин Иван 83 2
Мартыненко Александр 14 2
Анкилов Константин 62 2
Багдасарян Дмитрий 22 2
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Бугрецов Антон 5 2
Буздалин Антон 4 2
Захаров Сергей 8 2
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Цыганов Вячеслав 54 1
Жаров Александр 165 1
Рейман Леонид 471 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Петров Михаил 89 1
Мишустин Михаил 302 1
Дуров Павел 216 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 252 1
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Комиссаров Дмитрий 157 1
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Ахмеров Тимур 73 1
Смирнов Алексей 144 1
Воробьев Андрей 126 1
Арсентьев Андрей 54 1
Калинин Алексей 23 1
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Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 67
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 33
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Россия - ЦФО - Тульская область 760 30
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 30
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 29
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Коррупция 22 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
POI - points of interest 60 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
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ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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