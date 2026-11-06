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Кашников Артемий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 33, упоминаний - 33
Кашников Артемий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 34 5
|Правительство Тульской области - органы государственной власти 97 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 1
|Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
|Толстой Лев 71 2
|Чайковский Пётр 16 1
|Хомяков Алексей 1 1
|Гартунг Леонид 1 1
|Гладких Геннадий 1 1
|Внукова Юлия 1 1
|Толстых Софья 1 1
|Антюфеев Демид 1 1
|Кузнецов Сергей 165 1
|Каренина Анна 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484244, в очереди разбора - 722455.
Создано именных указателей - 203943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484244, в очереди разбора - 722455.
Создано именных указателей - 203943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.