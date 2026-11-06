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Кашников Артемий

СОБЫТИЯ


06.11.2026 МТС запустила 5G в Тульской области 1
25.10.2024 МТС оцифровала родовое село династии промышленников Демидовых 1
27.09.2024 МТС к Дню туризма прокачала LTE в «приокской жемчужине» 1
08.07.2024 МТС разогнала LTE на «Императорском маршруте» в Туле 1
28.06.2024 МТС передала LTE часть «дальнобойных» частот в 10 районах Тульской области 1
07.06.2024 МТС прокачала LTE в одном из самых маленьких городов России Чекалине 1
04.04.2024 МТС добавила «голоса» на юго-западе Тульской области для 50 тысяч человек 1
28.03.2024 Тульский цифровой гид МТС с самоваром и пряниками до древних пещер доведет 1
01.03.2024 МТС обеспечила LTE Дедилово, древнюю столицу тульского железного промысла 1
22.02.2024 МТС обеспечила связью LTE северо-запад Большой Тулы 1
13.02.2024 МТС оцифровала больничный городок в Пролетарском районе Тулы 1
08.02.2024 МТС оцифровала крупную промышленную зону в Ефремове 1
02.02.2024 В Тульской области МТС развернула «ковер» LTE в столице русской пастилы 1
21.12.2023 В тульском поселке Новогуровский к новогодним мероприятиям МТС разогнала сеть LTE 1
20.12.2023 МТС к новогодним каникулам оцифровала дворец Бобринских в Богородицке 1
12.12.2023 В Тульской области МТС запустила LTE в одном из старейших сёл региона 1
07.12.2023 МТС разогнала мобильный интернет в Киреевском районе Тульской области 1
01.12.2023 Еще более 700 тульских семей получили доступ к скоростному домашнему интернету 1
22.11.2023 МТС разогнала мобильный интернет в химической столице Тульской области 1
20.10.2023 МТС запустила сеть 4G на Прилепском племенном конном заводе 1
19.10.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом тепличный комплекс «Тульский» 1
09.10.2023 МТС модернизировали сеть на территории усадьбы известного русского философа Алексея Хомякова 1
22.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет на участке железной дороги Москва-Тула 1
14.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет в столице филимоновской игрушки к началу школьных экскурсий 1
16.08.2023 МТС оцифровала ведущий российский завод по производству молочных сепараторов 1
31.07.2023 МТС «прокачала» путь к одной из самых красивых заброшенных дворянских усадеб России 1
28.07.2023 МТС улучшила связь на дачах и в зонах отдыха Тульской области 1
06.07.2023 МТС раскинула сеть в Левобережном 1
14.06.2023 МТС прокачала сеть для проекта «Музейное лето в Туле» 1
22.05.2023 МТС «оцифровала» ЖК «Наши Баташи» и участок Веневского шоссе 1
07.04.2023 МТС к началу туристического сезона оцифровала в Туле «Императорский маршрут» 1
14.11.2022 МТС «разогнала» мобильный интернет для пассажиров ж/д вокзала Узловая Тульской области 1
31.05.2021 Максимальную скорость домашнего интернета в Туле увеличили в 10 раз 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Кашников Артемий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 33
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 63 2
Современные технологии учета 3 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1931 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 158 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 686 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 196 2
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 12 2
ГИМ - Государственный исторический музей 21 2
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 68 2
Плава - Плавский машиностроительный завод - Смычка 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1922 1
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 34 5
Правительство Тульской области - органы государственной власти 97 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9812 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18449 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30017 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24972 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6553 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55325 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6413 17
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2766 17
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13232 17
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3858 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26735 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10491 13
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3321 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27305 11
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 9
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 940 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9505 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9886 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2288 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12014 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4647 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23352 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5594 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18564 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13668 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27337 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8028 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1367 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2286 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10117 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4029 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9465 2
Оцифровка - Digitization 5311 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15611 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8786 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4195 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2279 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37123 2
МТС Big Data 331 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6356 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 349 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 357 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 190 1
Толстой Лев 71 2
Чайковский Пётр 16 1
Хомяков Алексей 1 1
Гартунг Леонид 1 1
Гладких Геннадий 1 1
Внукова Юлия 1 1
Толстых Софья 1 1
Антюфеев Демид 1 1
Кузнецов Сергей 165 1
Каренина Анна 18 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1241 32
Россия - РФ - Российская федерация 169631 23
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 372 19
Беларусь - Белоруссия 6394 17
Армения - Республика 2485 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 12
Россия - ЦФО - Тульская область - Венёвский район - Венёв 13 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19895 5
Россия - ЦФО - Тульская область - Белевский район - Белёв 9 4
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Ясногорск 16 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 488 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1445 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 607 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Щекинский район - Щекино 24 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Одоевский район - Одоев 9 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Богородицкий район - Богородицк 15 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Болховский - Болхов 12 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3177 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 648 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 673 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 719 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 412 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 135 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 806 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск 44 1
Россия - Воловский район - Волово 11 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Суворовский район - Суворов 6 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Киреевск 14 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 32 1
Дом-музей Викентия Вересаева 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8734 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3540 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3404 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 522 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2935 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7794 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6225 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2772 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22208 7
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 715 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5875 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6123 5
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6935 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1594 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1189 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27840 3
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 691 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 244 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2194 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 812 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2326 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5750 1
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Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 598 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1550 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 309 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 183 1
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МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 33 1
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