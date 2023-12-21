В тульском поселке Новогуровский к новогодним мероприятиям МТС разогнала сеть LTE

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети в поселке Новогуровский Тульской области. К новогодним мероприятиям, которые стартуют с 23 декабря, МТС увеличила скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Дополнительное телеком-оборудование МТС установила в центральной части поселка, где сосредоточены самые густонаселенные жилые кварталы и находится вся социальная инфраструктура — школы, детские сады, поликлиника, магазины, Центр культуры и библиотека. В общей сложности, новое качество связи получили около 4 тыс. местных жителей.

В зоне покрытия находится и основная праздничная локация — площадь перед Центром культуры, где установлена главная новогуровская елка. 23 декабря здесь состоится открытие новогодней программы. Местные жители и приезжие смогут делать фото и видео, стримить с площади в соцсети, оперативно следить за праздничными мероприятиями.

«В Новогуровский на новогодние каникулы традиционно съезжаются студенты, а взрослые дети со своими семьями приезжают к родителям. Теперь они могут не отказывать себе в современных цифровых сервисах и оставаться на связи такого же качества, как в Туле или Москве. Также, если этой зимой в поселке решат провести полюбившуюся «Гуровскую лыжню», то сеть для координации спортивных мероприятий уже готова», — сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 11 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 13 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 5 тыс. магазинов в России.