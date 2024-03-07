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ФВФ фотовидеофиксация Фото и видео фотодетектор камеры контроля скорости штрафы с камер



07.03.2024 7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

1. Восстановление из корзины Как и при возврате утраченных файлов со смартфонов с iOS, восстановление фото и видео из корзины — наиболее простой способ для гаджета на Android. Но применить его получится только если прошло не больше 30 дней после удаления информации. Именно столько система храни
07.07.2021 «Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах»

Социальная сеть «Одноклассники» представила тематические конкурсы – новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты». В конкурсах можно соревноваться с друзьями в ОК, публиковать фото и видео на определенную тему и тем самым создавать дополнительные поводы для общения. После добавления своего фото или видео в «Моменты» пользователи могут присоединиться к уже созданным к
20.10.2020 «Одноклассники» запустили «Моменты»: исчезающие фото и видео с рейтингом друзей

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Моменты». Пользователи ОК теперь смогут делиться моментами из своей жизни с помощью исчезающих фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности – рейтинг друзей с лучшими моментами обновляется в режиме реального времени. Команда ОК адаптировала привычный для соцсетей формат под инт
07.12.2017 «Яндекс.Диск» отменил лимиты на мобильные фото и видео

«Яндекс» объявил о том, что сервис облачного хранения «Яндекс.Диск» стал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства под фото и видео, которые автоматически загружаются через мобильное приложение. Теперь люди могут хранить на сервисе все свои снимки, сколько бы их ни было.На «Яндекс.Диске» хватит места для любого
08.12.2016 Mail.Ru Group оптимизирует свое мобильное «Облако» для работы с фото и видео

Компания Mail.Ru Group представила обновленную версию «Облака Mail.Ru» для iOS и Android. Свежая версия приложения переориентирована на хранение и удобное отображение фото и видео на мобильном устройстве. Кроме того, введена новая, более гибкая тарифная сетка для покупки дополнительного облачного пространства, сообщили CNews в Mail.Ru. По словам представител
02.07.2015 «Почта Mail.Ru» для iOS предлагает быстрый способ прикрепления фото и видео

Mail.Ru Group объявила об обновлении приложения «Почта Mail.Ru» для iOS. Как сообщили CNews в Mail.Ru Group, в обновленной версии мобильной «Почты» для iPhone и iPad стало проще прикреплять к письмам фото и видео, а следовательно, удобнее делиться контентом с коллегами, друзьями и близкими. По словам представителей Mail.Ru Group, чтобы прикрепить изображение к письму, теперь требуется в два
21.10.2014 Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть

Злоумышленники опубликовали в сети фото и видео из переписки более 100 тыс. пользователей известного мессенджера Snapchat. Это может тем более отпугнуть пользователей, что Snapchat всегда славился автоматическим удалением контен
29.01.2013 Mio Technology приступает к созданию базы с GPS-координатами камер контроля скорости

екта «Давайте поможем друг другу быть внимательнее на дороге!». Цель — создание максимально точной и актуальной базы с GPS-координатами автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД («камер контроля скорости») на базе ресурса navitravel.ru/speedcam. Как отмечают в компании, сегодня есть несколько популярных сайтов с большими базами по различным камерам. Однако, по мнению пре
27.08.2007 Украина: бурный рост цифрового фото и видео

Аналитическая компания IDC отмечает бурный рост рынка цифрового фото и видео в Украине. Компания подвела итоги на рынке цифровых фото- и видеокамер в стране за первое полугодие 2007 года. Поставки цифровых фотокамер по сравнению с аналогичным периодом в про
27.04.2007 Фотодетекторы наномасштаба: исследования и перспективы

Различные типы нанопроводов могут детектировать свет различных длин волн. Объединяя соответствующие нанопровода, можно получить комбинированные, например, красно-зелено-синие, фотодетекторы наномасштаба, отмечают ученые. Ранее на основе теоретических расчетов было показано, что фотопроводимость в нанопроводах в 10 раз выше, чем в более крупных структурах, изготовленн

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ФВФ и организации, системы, технологии, персоны:

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Sony 6515 70
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46393 48
Видеокамера - Видеосъёмка 684 47
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2451 38
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10695 37
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2200 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8180 32
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4716 31
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1458 23
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13225 21
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