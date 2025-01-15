Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Женихов Алексей



15.01.2025 Связисты «МегаФона» улучшили интернет для любителей горнолыжных склонов на Среднем Урале 1
20.12.2024 «МегаФон» разогнал сеть 4G в новом жилом комплексе на юго-востоке Екатеринбурга 1
20.11.2024 «МегаФон»: свердловчане активно ищут работу на биржах фриланса 1
05.11.2024 «МегаФон»: Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по интересу к онлайн-образованию 1
23.10.2024 «МегаФон»: свердловчане спасаются от осенней хандры виртуальными путешествиями 1
15.10.2024 «МегаФон» улучшил связь в колокольной столице Урала 1
23.09.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети более 30 населенных пунктов Среднего Урала 1
11.09.2024 Стали качать больше: в Каменске-Уральском более чем на 70% вырос мобильный трафик 1
28.08.2024 «МегаФон» обеспечил интернетом деревню кинематографистов на Среднем Урале 1
19.08.2024 Аналитика «МегаФона»: у россиян вырос интерес к недвижимости в Екатеринбурге 1
29.07.2024 «МегаФон» улучшил 4G-покрытие в Свердловской области. Список мест 1
10.07.2024 «МегаФон»: свердловчане спасаются от жары на Таватуе 1
25.06.2024 «МегаФон»: самыми популярными фестивалями у свердловчан стали VK Fest и Ural Music Night 1
11.06.2024 Интерес свердловчан к онлайн-тренировкам фитнесом вырос на 85% 1
20.05.2024 «МегаФон»: свердловчане активно знакомятся с новыми обитателями зоопарка 1
05.04.2024 Свердловчане стали чаще отдыхать в парке Маяковского 1
26.03.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Свердловской области 1
20.03.2024 «МегаФон» в Кировской области возглавил Александр Максимов 1
14.03.2024 Навстречу звездам: свердловчане стали чаще интересоваться космосом 1
29.02.2024 «МегаФон» улучшил сигнал на границе Европы и Азии 1
15.02.2024 Небесные скорости: в Кольцово улучшили качество связи 1
29.01.2024 Более чем в 20 населенных пунктах Среднего Урала ускорили мобильный интернет 1
22.01.2024 Интерес свердловчан к онлайн-шопингу с начала января вырос на 72% 1
19.12.2023 Алексей Женихов возглавил «Мегафон» в Свердловской области 1
09.11.2023 Для жителей Кирова, Советска и Малмыжа ускорили мобильный интернет 1
04.10.2023 В Кировской области мобильный интернет стал быстрее для 110 тыс. жителей 1
11.09.2023 «Мегафон» помогает сохранять леса Кировской области 1
06.09.2023 «Мегафон» улучшил покрытие в местах отдыха и на автодорогах Кировской области 1
22.06.2023 Более 150 тысяч кировчан ускорились в интернете 1
13.06.2023 На автотрассах Кировской области увеличили 4G-покрытие 1
05.06.2023 У кировских садоводов появилось больше мест для подключения к цифровым сервисам 1
04.05.2023 На даче как дома: в Чистых Прудах «Мегафон» улучшил 4G-покрытие 1
25.04.2023 Скоростной интернет появился на кировской автодороге 1
11.04.2023 «Мегафон» ускорил интернет для садоводов Кировской области 1
02.03.2023 «Мегафон» установил базовые станции 4G на пригородных территориях Кирова 1
22.04.2016 Более 1700 жителей Кирова подключились к Wi-Fi в городских автобусах 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Женихов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 36
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 10
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Екатеринбургский зоопарк 3 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 25 2
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Слобода 25 1
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 17
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 14
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 8
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 990 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Молотков Михаил 8 2
Лысков Максим 1 1
Севастьянов Виталий 2 1
Лазарев Василий 1 1
Прокопьев Сергей 3 1
Джур Инна 4 1
Дежнёв Семён 1 1
Максимов Александр 20 1
Новоселов Евгений 18 1
Гагарин Юрий 88 1
Тетерин Андрей 2 1
Федяев Андрей 2 1
Беляев Павел 4 1
Савиных Виктор 4 1
Хорьков Михаил 1 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 25
Россия - РФ - Российская федерация 144186 20
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 14
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 9
Россия - Средний Урал 78 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 6
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 38 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Россия - ПФО - Кировская область 70 3
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 35 3
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 10 3
Россия - ПФО - Кировская область - Вятские Поляны 19 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Россия - ПФО - Кировская область - Верхнекамский район - Кирс 11 3
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Солнечная система - Solar system 2522 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 45 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 2
Россия - Калинино 10 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 50 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ПФО - Кировская область - Омутнинск 6 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Европа 21767 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 8
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 4
Дача - дачники 814 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 1
Спорт - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты 84 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Образование в России 2190 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
ВГАТУ ФГБОУ ВО - Вятский государственный агротехнологический университет - Вятская сельскохозяйственная академия 2 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 5 1
УрФУ - Уральский энергетический институт 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 9 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 5 1
ТИСБИ Университет управления УВО 7 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
VK Fest 16 1
Масленица - Масленая неделя 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще