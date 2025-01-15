Женихов Алексей
Женихов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8803 36
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 10
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
|Молотков Михаил 8 2
|Лысков Максим 1 1
|Севастьянов Виталий 2 1
|Лазарев Василий 1 1
|Прокопьев Сергей 3 1
|Джур Инна 4 1
|Дежнёв Семён 1 1
|Максимов Александр 20 1
|Новоселов Евгений 18 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Тетерин Андрей 2 1
|Федяев Андрей 2 1
|Беляев Павел 4 1
|Савиных Виктор 4 1
|Хорьков Михаил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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