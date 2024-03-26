«МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Свердловской области

С начала 2024 г. активность абитуриентов и их родителей на сайтах региональных вузов и ведущих университетов страны выросла год к году на 18%. Наибольшей популярностью пользуется местный Уральский федеральный университет, рассказали аналитики «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы среднеуральских высших учебных заведений и топ-30 из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г. наибольший дата-трафик из Свердловской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Уральский федеральный университет (38% от общего объема данных); Уральский государственный экономический университет (12%); Уральский государственный медицинский университет (11%); Уральский государственный университет путей сообщения (8%); Уральский государственный педагогический университет (4%). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В число востребованных у свердловчан вузов за пределами региона входят Московский физико-технический институт (МФТИ), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ). По сравнению с 2023 г. старшеклассники Среднего Урала стали чаще изучать информацию о вузах, которые дают фундаментальные знания по физике, математике, готовят специалистов в технической и ИТ-сферах. Так, интерес к МФТИ вырос на 68% за год, а к МГТУ имени Баумана – на 56%.

Как показывают цифры 2023 г., внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из региона начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. В 2023 г. поступающие свердловчане проявляли максимальный интерес к УрФУ, среди московских вузов лидировал РГППУ.

«Подготовиться к поступлению в вуз, особенно находящийся в другом городе, без интернета невозможно: на сайтах учебных заведений можно узнать всю информацию о необходимых документах, сроках их подачи, проходном балле и не только. Чтобы абитуриенты всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн-сервисами, мы системно развиваем инфраструктуру связи. Только с начала этого года мероприятия по модернизации проведены более чем на 340 базовых станциях мобильной связи. В том числе, увеличена емкость сети 4G в районе УрГУПС, РАНХиГС и здании Уральского энергетического института УрФУ», – сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Исследовав дата-трафик сайтов вузов Среднего Урала с начала 2024 г., аналитики оператора отметили, что более 40% всего объема данных прокачали жители других регионов. Наибольшую активность проявляют абитуриенты из Москвы, Петербурга, Республики Тыва, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края. Наиболее популярные учебные заведения – УрФУ, УрГЭУ и УрГУПС.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.