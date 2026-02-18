Разделы

УрГЭУ Уральский государственный экономический университет


СОБЫТИЯ


18.02.2026 Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips 1
06.12.2024 «Ростелеком» внедряет современные технологии в образовательный процесс Уральского государственного экономического университета 3
26.03.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Свердловской области 2
31.01.2024 МТС объявляет о новом назначении в руководстве филиала компании в Свердловской области 1
30.01.2024 Бороться с хакерами и много зарабатывать: зачем молодежь идет в кибербезопасность 1
05.12.2023 Минцифры Свердловской области, «Ростелеком» и УрГЭУ договорились вместе развивать технологии ИИ 3
17.03.2022 X-Com оснастила компьютерами УрГЭУ 2
27.01.2021 Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер» 1
20.08.2019 Российская ОС Astra Linux заработала в УрГЭУ 3
08.07.2019 SAP поможет УрГЭУ проводить исследования и готовить научные труды 3
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
13.02.2019 «Ланит-Урал» тестирует российскую платформу РЕД ОС 1
07.02.2019 «Ланит-Урал» предложит властям и госкомпаниям переход на российскую РЕД ОС 1
28.06.2018 «Ланит-Урал» представил платформу для российских ультратонких ПК «ДЕПО Пересвет» 1
17.09.2015 МТС назвала Топ-10 вузов Екатеринбурга по интернет-активности студентов 2
08.09.2015 Татьяна Олейникова назначена директором по персоналу МТТ 1
01.11.2012 Топ-менеджер из «СКБ Контур» перешел в поисковик авиабилетов Aviasales.ru 1
19.09.2012 Назначен новый технический директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
10.08.2012 Алексей Семенов представлен на должность директора Северо-Западного филиала «МегаФона» 1
06.12.2011 УрГЭУ внедрил видеоконференцсвязь от TrueConf в систему дистанционного образования 3
18.11.2010 Российское представительство Eset открыло региональные офисы в Екатеринбурге и Краснодаре 1
26.10.2010 Eset NOD32 на страже ИБ Уральского государственного экономического университета 2
18.04.2007 УрГЭУ объявил тендер по выбору поставщика ПО 3

Публикаций - 23, упоминаний - 39

УрГЭУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14662 5
Ланит Урал 17 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 3
Ростелеком 10428 2
МегаФон 10118 2
Ред Софт - Red Soft 1058 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2608 2
ESET - ESET Software 1147 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 250 1
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 58 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 1
NICE Systems 65 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 1
МТС Дальний Восток макрорегион 6 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 1
Финансист 68 1
Цифра Инвест УК 2 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
SAP SE 5466 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1603 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1270 1
Diasoft - Диасофт 1058 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
TrueConf - ТруКонф 433 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 396 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
X-Com - Икс ком 174 1
КСК Технологии 46 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 39 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 81 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 212 1
Газпром трансгаз 154 1
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Урала - Магистральных электрических сетей Урала 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 914 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5062 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
Альянстрансатом 6 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Администрация Твери 5 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 85 1
Правительство Челябинской области 75 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3526 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12371 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3762 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 882 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14931 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3133 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9473 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6943 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13677 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1379 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 885 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3352 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28968 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2468 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12370 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1362 1
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 51 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 199 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1512 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8834 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1562 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3093 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1030 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 1
Микрофон - Microphone 2706 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1378 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 2
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
DEPO Computers - Депо Пересвет АРМ 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 1
ESET NOD32 Remote Administrator Console 59 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 1
Linux OS 11037 1
Microsoft Windows 16446 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1915 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5210 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 203 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1432 1
Израйлев Иван 11 4
Силин Яков 3 3
Елизаров Андрей 16 2
Пасурин Дмитрий 3 2
Рустамов Рустам 527 2
Гутин Александр 19 1
Масенков Владислав 10 1
Приданкин Андрей 30 1
Зыков Игорь 8 1
Гоцуцов Сергей 17 1
Артамохов Павел 6 1
Иванов Георгий 18 1
Макаренков Константин 41 1
Васильев Евгений 130 1
Новоселов Евгений 18 1
Корягин Михаил 7 1
Исаев Антон 12 1
Баренбойм Владислав 5 1
Кудрявцев Олег 7 1
Мухамадеев Ильяс 5 1
Мозин Олег 5 1
Балашов Игорь 16 1
Воронин Алексей 18 1
Заманов Дмитрий 8 1
Гурулев Сергей 1 1
Федоров Сергей 16 1
Распутин Павел 3 1
Зайчиков Илья 20 1
Шишковский Андрей 5 1
Емельянов Никита 8 1
Женихов Алексей 59 1
Солдатов Станислав 14 1
Пономарьков Михаил 9 1
Дрожжевкин Михаил 10 1
Пичугин Иван 36 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Олейникова Татьяна 4 1
Виноградова Екатерина 5 1
Исхизова Александра 93 1
Федоров Василий 1 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3217 21
Россия - РФ - Российская федерация 158624 12
Россия - УФО - Свердловская область 1799 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4330 5
Россия - УФО - Челябинская область 1424 5
Россия - Средний Урал 93 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 974 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 1
Россия - Восточная Сибирь 301 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 486 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 766 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1928 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3001 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2707 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2245 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2121 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1680 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 1
Россия - УФО - Тюменская область 1295 1
Таджикистан - Республика 921 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 437 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - СФО - Республика Тыва 379 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 3
Образование в России 2572 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5318 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8919 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 375 1
Киберучения 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 322 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
U.S. CNCI - The Comprehensive National Cybersecurity Initiative - Всеобъемлющая национальная инициатива по кибербезопасности - U.S. NSPD - National Security Presidential Directive - Президентская директива по национальной безопасности 2 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2808 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 24 1
Физика - Physics - область естествознания 2837 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2922 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5978 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3182 1
Экзамены 485 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Финансовая грамотность 36 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 218 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3267 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1470 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2148 1
Reference - Референс 206 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1441 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5428 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 132 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет 6 2
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 2
РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 5 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 7 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 10 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 10 1
УрГАХУ - Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова 6 1
ЕГТИ - Екатеринбургский государственный театральный институт 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 449 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 684 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
День молодёжи - 27 июня 1006 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 1
