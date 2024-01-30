Бороться с хакерами и много зарабатывать: зачем молодежь идет в кибербезопасность

Центр информационной безопасности «Инфосистемы Джет» опросил более 200 студентов , обучающихся по направлению информационной безопасности (ИБ), в государственных технических вузах в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других городах. Среди респондентов были студенты, обучающиеся на уровнях бакалавриата (48%), специалитета (45%), магистратуры (5%) и др. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Главными целями исследования стали оценка карьерных ожиданий студентов и возможности в ближайшие несколько лет закрыть кадровый голод в ИБ. По оценкам экспертов, в сфере кибербезопасности в России не хватает порядка 30 – 40 тыс. специалистов. 93% заказчиков «Инфосистемы Джет» отмечают дефицит квалифицированных работников, а 23% — присматриваются к молодым кадрам, приглашают студентов и самоучек к себе в штат, чтобы растить экспертов внутри. Нарастающий кадровый голод и престижность профессии подталкивает молодое поколение к развитию в ИБ, чтобы решать интересные задачи и быть востребованным в будущем.

Почему информационная безопасность

Сегодня количество сложных многоступенчатых кибератак только увеличивается, а требования регуляторов обязывают компании обеспечивать высокий уровень информационной безопасности, что стимулирует постоянное развитие отрасли ИБ. Для 78% опрошенных этот фактор стал главной причиной выбора направления обучения. 29% респондентов захотели построить карьеру в ИБ из-за желания противостоять хакерам, столько же — из-за высокого уровня заработной платы.

Почему вы выбрали именно информационную безопасность для получения образования? (множественный выбор) Доля ИБ — это перспективное направление, которое будет постоянно развиваться 78% Из-за хорошей заработной платы 29% Хотел противостоять хакерам 29% Так сложилось (настояли родители, пошел(ла) учиться вместе с друзьями и т. д.) 20% Направление совпадает с моими интересами (постоянное развитие, изучение программ, обучение программированию) 5% Затрудняюсь ответить 4%

Чтобы подкрепить результаты опроса студентов и оценить ситуацию на рынке ИБ, «Инфосистемы Джет» опросила 20 представителей (преподавателей, заведующих и доцентов кафедр ИБ) крупных вузов из разных регионов, в том числе из НИЯУ МИФИ, КНИТУ-КАИ, СНИУ имени С.П. Королева, УрГЭУ и пр. Все респонденты отметили, что конкурс на направление ИБ остается стабильно высоким, в том числе четверть опрошенных заметила увеличение количества абитуриентов за последние несколько лет.



Как и в любой профессии, в ИБ есть студенты, которые выбрали направление без собственного мотивированного желания. Так, по настоянию родителей или за компанию с друзьями в ИБ пошла учиться лишь пятая часть опрошенных (20%), и именно среди этой группы наблюдается самая большая доля желающих сменить специальность. Изначально заинтересованные студенты, напротив, планируют искать работу и развиваться в выбранной сфере (76%).

Видите ли вы себя в информационной безопасности после завершения учебы? (выбор одного варианта ответа) Доля Да, мне интересно это направление, планирую искать работу в этой сфере 76% Пока не определился 14% Нет, я думаю, что пойду работать по другой специальности 9% Да, у меня целевое направление обучения 1%

Кем студенты хотят стать

На рынке представлено много ИБ-профессий, и часто специалисты могут совмещать в себе разные роли и заниматься нестандартными задачами в связи со спецификой компании. Существуют как национальные стандарты с описанием специальностей, так и мировые фреймворки. Например, NICE (National Initiative for Cybersecurity Education) систематизировал специальности в ИБ и выделил 7 направлений, 33 специализации и 52 рабочие роли. Специалисты «Инфосистемы Джет» обобщили все специальности и составили перечень самых актуальных направлений в ИБ. В его основе лежат материалы как национальных, так и международных организаций, а также анализ вакансий со специализированных ресурсов по поиску работы.







Чтобы понять, какой карьерный путь выбирают студенты, при составлении опроса специалисты «Инфосистемы Джет» выбрали самые популярные ИБ-профессии из перечня. Опрос показал, что самыми востребованными из предложенных специальностей среди молодежи являются белый хакер / пентестер (29%) и вирусный аналитик (29%). Самым непопулярным ответом стал «специалист по пресейлу» (6%).

По какому направлению вы планируете работать и развиваться? (множественный выбор) Доля Пока не определился 36% Специалист по тестированию на проникновение / пентестер 29% Исследователь уязвимостей / вирусный аналитик 29% Аналитик SOC 20% Разработчик средств защиты информации / решений для автоматизации ИБ 19% Инженер ИБ 18% Специалист по безопасной разработке 18% Менеджер ИБ-проектов 16% Аудитор ИБ 12% Не вижу себя в ИБ 7% Специалист по пресейлу в ИБ 6%

Желание стать пентестером или исследователем уязвимостей по большей части отмечается у студентов младших курсов. Вероятно, они выбирают то, что сейчас «на слуху» из-за отсутствия опыта и полной картины специфики представленных профессий.

Не определились со специальностью 36% опрошенных, большинство из них — студенты старших курсов.

Успех в кибербезопасности

Независимо от конкретной специальности, большая часть опрошенных понимает необходимость постоянного саморазвития (68%) и наличия хороших технических скиллов (65%) для того, чтобы добиться успеха в кибербезопасности. Еще одним популярным ответом стал «любовь к профессии» (60%). При этом качественное высшее образование и надежного работодателя как аспекты успеха отметили суммарно менее трети обучающихся (20% и 10% соответственно).

Как вы считаете, что нужно иметь для того, чтобы быть успешным в области кибербезопасности? (множественный выбор) Доля Стремление к постоянному саморазвитию 68% Технические скиллы 65% Любовь к профессии 60% Глубокое знание требований законодательства и международных стандартов 28% Усидчивость 24% Классный руководитель/наставник 21% Коммуникативные навыки 20% Качественное высшее образование 20% Разумная доля паранойи 14% Хороший работодатель 10% Удача 9% Обаяние 1%

Дополнительные знания

Помимо дисциплин учебной программы, в вузах проводятся мероприятия при участии партнеров (вендоров, ИТ-интеграторов и т. д.). Так, самыми частыми из них являются мастер-классы с докладами и воркшопы по детальному разбору требований законодательства в области ИБ. На фоне большого количества теоретических материалов и понимания необходимости развития технических навыков обучающиеся отметили недостаток практических заданий по тестированию на проникновение (80%) и по администрированию средств защиты информации (66%). Также студенты хотели бы больше общаться с практикующими специалистами (61%).

Представители вузов тоже понимают необходимость развития практических навыков и отмечают, что в процессе учебы не хватает киберучений (85%), практики по тестированию на проникновение (61%) и общения с практикующими экспертами (54%).

Как вы считаете, чего не хватает в процессе учебы по информационной безопасности? (опрос студентов, множественный выбор) Доля Практических заданий по тестированию на проникновение 80% Практических заданий по администрированию средств защиты информации 66% Общения со специалистами, которые работают в отрасли 61% Мероприятий для студентов с докладами от вендоров / профильных компаний 41% Практических заданий по детальному разбору требований законодательства по ИБ 40% Программа обучения устарела, не хватает практики 2%

Дополнительными источниками информации для погружения в профессию для студентов являются профильные telegram-каналы (73%), YouTube-каналы (52%) и статьи на Habr (37%). Только 15% опрошенных ответили, что не следят за новостями и ограничиваются рамками учебной программы.

Откуда вы получаете актуальные новости о происходящем в мире информационной безопасности? (множественный выбор) Доля Telegram-каналы 73% YouTube 52% Habr 37% Вебинары от вендоров / профильных компаний 22% Сайты профильных компаний 18% Не слежу за новостями 15% Конференции 1%

Ожидания от первого места работы

В топ-3 самых важных критериев при выборе первого места работы вошли возможность самореализации и развития, решение интересных задач (76%), уровень заработной платы (61%) и дружный коллектив (44%). Также студенты смотрят на такие факторы, как возможность удаленной работы (37%), репутация компании и комфортное взаимодействие с руководителем (по 34%). Меньше всего при выборе первого места работы играют роль удобное расположение, внутреннее обустройство офиса, социальные льготы и наличие знакомых.

Что для вас наиболее важно в первом месте работы? (множественный выбор) Доля Возможность самореализации и развития, решение интересных задач 76% Уровень зарплаты 61% Дружный коллектив 44% Возможность работать удаленно 37% Репутация компании 34% Классный руководитель 34% Удобное расположение 21% Красивый и современный офис 6% Социальные льготы 6% Чтобы там работали мои знакомые 2%

Что касается финансового вопроса, то большая часть респондентов в первое время ожидает уровень заработной платы в размере от 40 до 60 тысяч рублей. У студентов, уже имеющих практический опыт (совмещающих учебу и работу или уже работавших по специальности), желаемый уровень заработной платы выше, чем у студентов без опыта — 60 – 100 тысяч рублей.

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох безопасность

Те, кто пока не определился с направлением или не имеет опыта, чаще готовы получать меньшую оплату (20 – 40 тысяч рублей) или пойти на неоплачиваемую стажировку.

Самые высокие зарплатные ожидания — более 100 тысяч рублей — наблюдаются у студентов последних курсов специалитета и магистратуры, совмещающих работу и учебу и живущих в Москве.

Какой уровень заработной платы вы ожидаете в первое время после устройства на работу? (выбор одного варианта ответа) Доля От 40 до 60 тысяч рублей 40% От 20 до 40 тысяч рублей 24% От 60 до 100 тысяч рублей 16% От 100 тысяч рублей 11% Я готов(а) пойти на стажировку без оплаты 9%

Выводы

В 2023 г. на рынке наблюдалось стабильное увеличение числа вакансий и рост конкуренции среди работодателей. Исследование показало, что большая часть ИБ-студентов сохраняет желание работать и развиваться по профилю получаемого образования, что может быть позитивным сигналом для индустрии.

Результаты исследования показали, что нередко студенты не могут выбрать подходящую профессию в ИБ или неосознанно выбирают то, что сейчас модно. Вузам и лидерам рынка необходимо не только рассказывать молодежи о специфике различных профессий в области ИБ, чтобы те могли быстрее определиться с направлением, но и сосредоточиться на развитии практических навыков у студентов, чтобы после окончания обучения они выходили на рынок более подготовленными к реалиям работы в отрасли. Для достижения этих целей необходимо проводить киберучения, практики по тестированию на проникновение и администрированию средств защиты, а также очные встречи с экспертами по ИБ.

Дмитрий Курашев, UserGate: Рынок безопасности корпоративных сетей переходит на российское ПО Импортонезависимость

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«Инфосистемы Джет» — ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более тысячи проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 2 тыс. сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.