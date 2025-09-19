Получите все материалы CNews по ключевому слову
КНИТУ-КАИ Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева КГТУ имени А.Н. Туполева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» — один из старейших вузов столицы Татарстана (дата образования 14 июня 1890 года). Университет входит в число ведущих центров отечественного высшего технологического образования.
КНИТУ-КАИ входит в Ассоциацию технических университетов (Тechnical Universities Association), Ассоциацию технических университетов России и Китая (АТУРК), Консорциум аэрокосмических вузов России, Альянс университетов нового Шелкового пути, а также является участником Европейской Ассоциации Аэрокосмических Университетов PEGASUS. Участник программы «Приоритет 2030», обладатель сертификата соответствия международным стандартам качества в области образовательных услуг и научно-исследовательской деятельности ИСО 9001:2015. Имеет 5 институтов и физико-математический факультет, 3 научно-исследовательских института, 11 научно-образовательных центров, 8 зданий, 2 колледжа, 5 филиалов; инженерный лицей-интернат, 45 кафедр и 46 лабораторий, а также собственный спортивный комплекс, крытый плавательный бассейн и футбольный стадион «КАИ-ОЛИМП».
|19.09.2025
|
«ICL Техно» и КНИТУ-КАИ заключили соглашение о подготовке кадров
«ICL Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области практико-ориентированного обучения
|18.09.2025
|
Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом
Провайдер киберустойчивости Innostage заключил соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ). Цель партнерства — популяризация информационной безопасности (ИБ) среди студентов и развитие кадрового потенциала Республики Татарстан в этой области. Об этом CNews сообщили представите
|15.09.2025
|
Новая совместная научно-учебная ИТ-лаборатория «ICL Техно» и КНИТУ-КАИ приняла первых студентов
Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) объявили о приеме первых студентов в новую совместную научно-учебную лабораторию н
|27.08.2025
|
В России представили первый ИИ-модуль для обучения химиков
Модуль «Искусственный интеллект в химии и нефтехимии» разработали Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Он встраивается в образовательные программы вузов для подготовки химиков любого профиля, не требует пересмотра основного курса и с первых занятий дает студентам ключевые навыки работы с
|21.07.2025
|
ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ
Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) вместе создают первый в России образовательный модуль по искусственному интеллекту, предназначенный для подготовки в вузах специалистов химической отрасли. Проект реализуют в рамках Унив
|13.02.2025
|
Новая технология позволит дронам работать сообща при поисковых операциях
сного диапазонов для получения качественных снимков местности. Об этом CNews сообщили представители КНИТУ-КАИ. Авторы работы - специалисты Казанского национального исследовательского техническо
|20.12.2024
|
КНИТУ и BPMSoft объединяют усилия в сфере ИТ-образования
Компания «БПМСофт», разработчик российской low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства — разработка учебных программ, которые позволят студентам получить практические навыки работы с современными ИТ-решениями. В рамка
|17.10.2024
|
КНИТУ-КАИ заключил соглашение об образовательном партнерстве с BPMSoft
ве с Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ). Цель партнерства — подготовка специалистов нового поколения в области анализа и а
|09.09.2024
|
«ICL Teхно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) расширяют сотрудничество в области подготовки кадров и проведении научных исследований
CL Teхно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) расширяют сотрудничество в области подготовки кадров и проведении научных исследов
|09.09.2024
|
КНИТУ-КАИ переводит онлайн-обучение на российскую платформу «МТС Линк»
печила Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения «МТС Линк».
|21.12.2023
|
«Микрон» — промышленный партнер КНИТУ-КАИ в проекте «Передовые инженерные школы»
олы» Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ), которая будет создана в 2024 г. На рассмотрение Совета по грантам Министерства на
|22.09.2023
|
Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³
ыпущенным модулем цифровой платформы RITM³. Работать с ним смогут студенты сразу трех вузов Казани: КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Тупол
|20.09.2023
|
КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники
ктом Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) и «Микрона», резидента ОЭЗ «Технополис Москва», станут программы подготовки инжене
|26.07.2023
|
Softline Digital оснастила VR-класс в КНИТУ
Поставщик ИТ-решений и сервисов ГК Softline продолжает сотрудничество с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ). На этот раз Softline Digital оборудовала для КНИТУ инновационный класс с возможностью совместной работы в виртуальной реальности. Теперь, используя компьютеры «Инферит», российск
|07.07.2023
|
КАИ и «Микрон» объединяют ресурсы для образовательных и исследовательских проектов
олис Москва», и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), один из крупнейших технических вузов России, подписали соглашение о долгосрочном
|05.07.2023
|
Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов.
21 июня 2023 гю состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КНИТУ-КАИ, группой «Борлас» и компанией «Топ cистемы». Стороны договорились о развитии долгос
|11.01.2023
|
«Национальная платформа» развертывает ERP-платформу «Ма-3» в КНИТУ для обеспечения учебного процесса
«Национальная платформа» и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) подписали соглашение о приобретении лицензий и развертывании ERP-платформы «Ма-3» для дальнейшего использования платформы в учебном процессе университета. В рамках сотрудничества с КН
|21.12.2022
|
В КНИТУ открылось новое образовательное пространство «Цифтех»
пания, основанная в 2008 г., реализует технически сложные проекты в различных отраслях промышленности, а также в сфере микроэлектроники. С 2021 г. «Системные решения» начали активное сотрудничество с КНИТУ. Первый крупный результат партнерства – открытие современного образовательного пространства – «Цифтех». В новой лаборатории, расположенной на площади более 200 кв. м, будут реализовыватьс
|12.12.2022
|
В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем
В Казани на базе национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) создана научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем. Лаборатория откр
|07.12.2021
|
Softline внедрит в КНИТУ комплексную систему мониторинга оборудования и ПО
Softline запустила масштабный проект по внедрению в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) комплексной системы мониторинга оборудования и ПО. Уже завершен первый пилотный этап, в ходе которого эксперты глобального провайдера провели анализ инфраструктуры университета, а также
|17.11.2021
|
КНИТУ и Softline создали консорциум «Цифровые технологии»
Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) и Softline создали консорциум для совместной разработки и внедрения новых цифровых решений в области химии и нефтехимии. В его состав вошли проектный институт КНИТУ «Союзхимпромпр
|25.09.2019
|
В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием
занского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (ККЦ КНИТУ-КАИ), «Ростелеком» и «Таттелеком» успешно обеспечили обмен квантовыми ключами шифровани
|11.08.2015
|
Казанский университет сделал ставку на IBM
Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева (КНИТУ-КАИ) – ведущий профильный вуз Поволжья, входит в число лучших образовательных учреждени
|10.03.2015
|
ТТК предоставил услуги дальней связи Казанскому национальному исследовательскому техническому университету
родной связи (МГ/МН) Казанскому национальному исследовательскому университету им. А.Н.Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ). В рамках договора ТТК в 2015 г. будет предоставлять КНИТУ-КАИ услуги между
|04.06.2014
|
МИЦ «НМКН» МВТУ им. Н.Э. Баумана и КНИТУ-КАИ обеспечат российских производителей безопасным ПО
МИЦ «НМКН» МВТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Нелюб, проректор по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов. Участники кооперации по разработке отечественного глобального прог
|26.02.2007
|
Redcenter и КГТУ им. А. Н. Туполева завершили обучение госслужащих
результатам которого слушатели получили удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации. КГТУ им. А.Н. Туполева — это учебно-научный центр по подготовке специалистов высшей квалифика
