КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева

«ICL Техно» и КНИТУ-КАИ заключили соглашение о подготовке кадров «ICL Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области практико-ориентированного обучения

Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом Провайдер киберустойчивости Innostage заключил соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ). Цель партнерства — популяризация информационной безопасности (ИБ) среди студентов и развитие кадрового потенциала Республики Татарстан в этой области. Об этом CNews сообщили представите

Новая совместная научно-учебная ИТ-лаборатория «ICL Техно» и КНИТУ-КАИ приняла первых студентов Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) объявили о приеме первых студентов в новую совместную научно-учебную лабораторию н

В России представили первый ИИ-модуль для обучения химиков Модуль «Искусственный интеллект в химии и нефтехимии» разработали Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Он встраивается в образовательные программы вузов для подготовки химиков любого профиля, не требует пересмотра основного курса и с первых занятий дает студентам ключевые навыки работы с

ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) вместе создают первый в России образовательный модуль по искусственному интеллекту, предназначенный для подготовки в вузах специалистов химической отрасли. Проект реализуют в рамках Унив

Новая технология позволит дронам работать сообща при поисковых операциях сного диапазонов для получения качественных снимков местности. Об этом CNews сообщили представители КНИТУ-КАИ. Авторы работы - специалисты Казанского национального исследовательского техническо

КНИТУ и BPMSoft объединяют усилия в сфере ИТ-образования Компания «БПМСофт», разработчик российской low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства — разработка учебных программ, которые позволят студентам получить практические навыки работы с современными ИТ-решениями. В рамка

КНИТУ-КАИ заключил соглашение об образовательном партнерстве с BPMSoft ве с Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ). Цель партнерства — подготовка специалистов нового поколения в области анализа и а

«ICL Teхно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) расширяют сотрудничество в области подготовки кадров и проведении научных исследований CL Teхно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) расширяют сотрудничество в области подготовки кадров и проведении научных исследов

КНИТУ-КАИ переводит онлайн-обучение на российскую платформу «МТС Линк» печила Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения «МТС Линк».

«Микрон» — промышленный партнер КНИТУ-КАИ в проекте «Передовые инженерные школы» олы» Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ), которая будет создана в 2024 г. На рассмотрение Совета по грантам Министерства на

Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³ ыпущенным модулем цифровой платформы RITM³. Работать с ним смогут студенты сразу трех вузов Казани: КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Тупол

КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники ктом Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) и «Микрона», резидента ОЭЗ «Технополис Москва», станут программы подготовки инжене

Softline Digital оснастила VR-класс в КНИТУ Поставщик ИТ-решений и сервисов ГК Softline продолжает сотрудничество с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ). На этот раз Softline Digital оборудовала для КНИТУ инновационный класс с возможностью совместной работы в виртуальной реальности. Теперь, используя компьютеры «Инферит», российск

КАИ и «Микрон» объединяют ресурсы для образовательных и исследовательских проектов олис Москва», и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), один из крупнейших технических вузов России, подписали соглашение о долгосрочном

Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов. 21 июня 2023 гю состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КНИТУ-КАИ, группой «Борлас» и компанией «Топ cистемы». Стороны договорились о развитии долгос

«Национальная платформа» развертывает ERP-платформу «Ма-3» в КНИТУ для обеспечения учебного процесса «Национальная платформа» и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) подписали соглашение о приобретении лицензий и развертывании ERP-платформы «Ма-3» для дальнейшего использования платформы в учебном процессе университета. В рамках сотрудничества с КН

В КНИТУ открылось новое образовательное пространство «Цифтех» пания, основанная в 2008 г., реализует технически сложные проекты в различных отраслях промышленности, а также в сфере микроэлектроники. С 2021 г. «Системные решения» начали активное сотрудничество с КНИТУ. Первый крупный результат партнерства – открытие современного образовательного пространства – «Цифтех». В новой лаборатории, расположенной на площади более 200 кв. м, будут реализовыватьс

В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем В Казани на базе национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) создана научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем. Лаборатория откр

Softline внедрит в КНИТУ комплексную систему мониторинга оборудования и ПО Softline запустила масштабный проект по внедрению в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) комплексной системы мониторинга оборудования и ПО. Уже завершен первый пилотный этап, в ходе которого эксперты глобального провайдера провели анализ инфраструктуры университета, а также

КНИТУ и Softline создали консорциум «Цифровые технологии» Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) и Softline создали консорциум для совместной разработки и внедрения новых цифровых решений в области химии и нефтехимии. В его состав вошли проектный институт КНИТУ «Союзхимпромпр

В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием занского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (ККЦ КНИТУ-КАИ), «Ростелеком» и «Таттелеком» успешно обеспечили обмен квантовыми ключами шифровани

Казанский университет сделал ставку на IBM Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева (КНИТУ-КАИ) – ведущий профильный вуз Поволжья, входит в число лучших образовательных учреждени

ТТК предоставил услуги дальней связи Казанскому национальному исследовательскому техническому университету родной связи (МГ/МН) Казанскому национальному исследовательскому университету им. А.Н.Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ). В рамках договора ТТК в 2015 г. будет предоставлять КНИТУ-КАИ услуги между

МИЦ «НМКН» МВТУ им. Н.Э. Баумана и КНИТУ-КАИ обеспечат российских производителей безопасным ПО МИЦ «НМКН» МВТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Нелюб, проректор по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов. Участники кооперации по разработке отечественного глобального прог