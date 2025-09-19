Разделы

КНИТУ-КАИ Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева КГТУ имени А.Н. Туполева

КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» — один из старейших вузов столицы Татарстана (дата образования 14 июня 1890 года). Университет входит в число ведущих центров отечественного высшего технологического образования.

КНИТУ-КАИ входит в Ассоциацию технических университетов (Тechnical Universities Association), Ассоциацию технических университетов России и Китая (АТУРК), Консорциум аэрокосмических вузов России, Альянс университетов нового Шелкового пути, а также является участником Европейской Ассоциации Аэрокосмических Университетов PEGASUS. Участник программы «Приоритет 2030», обладатель сертификата соответствия международным стандартам качества в области образовательных услуг и научно-исследовательской деятельности ИСО 9001:2015. Имеет 5 институтов и физико-математический факультет, 3 научно-исследовательских института, 11 научно-образовательных центров, 8 зданий, 2 колледжа, 5 филиалов; инженерный лицей-интернат, 45 кафедр и 46 лабораторий, а также собственный спортивный комплекс, крытый плавательный бассейн и футбольный стадион «КАИ-ОЛИМП».

СОБЫТИЯ


19.09.2025 «ICL Техно» и КНИТУ-КАИ заключили соглашение о подготовке кадров

«ICL Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области практико-ориентированного обучения
18.09.2025 Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом

Провайдер киберустойчивости Innostage заключил соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ). Цель партнерства — популяризация информационной безопасности (ИБ) среди студентов и развитие кадрового потенциала Республики Татарстан в этой области. Об этом CNews сообщили представите
15.09.2025 Новая совместная научно-учебная ИТ-лаборатория «ICL Техно» и КНИТУ-КАИ приняла первых студентов

Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) объявили о приеме первых студентов в новую совместную научно-учебную лабораторию н
27.08.2025 В России представили первый ИИ-модуль для обучения химиков

Модуль «Искусственный интеллект в химии и нефтехимии» разработали Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Он встраивается в образовательные программы вузов для подготовки химиков любого профиля, не требует пересмотра основного курса и с первых занятий дает студентам ключевые навыки работы с
21.07.2025 ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ

Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) вместе создают первый в России образовательный модуль по искусственному интеллекту, предназначенный для подготовки в вузах специалистов химической отрасли. Проект реализуют в рамках Унив
13.02.2025 Новая технология позволит дронам работать сообща при поисковых операциях

сного диапазонов для получения качественных снимков местности. Об этом CNews сообщили представители КНИТУ-КАИ. Авторы работы - специалисты Казанского национального исследовательского техническо
20.12.2024 КНИТУ и BPMSoft объединяют усилия в сфере ИТ-образования

Компания «БПМСофт», разработчик российской low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства — разработка учебных программ, которые позволят студентам получить практические навыки работы с современными ИТ-решениями. В рамка
17.10.2024 КНИТУ-КАИ заключил соглашение об образовательном партнерстве с BPMSoft

ве с Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ). Цель партнерства — подготовка специалистов нового поколения в области анализа и а
09.09.2024 «ICL Teхно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) расширяют сотрудничество в области подготовки кадров и проведении научных исследований

CL Teхно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) расширяют сотрудничество в области подготовки кадров и проведении научных исследов
09.09.2024 КНИТУ-КАИ переводит онлайн-обучение на российскую платформу «МТС Линк»

печила Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения «МТС Линк».

21.12.2023 «Микрон» — промышленный партнер КНИТУ-КАИ в проекте «Передовые инженерные школы»

олы» Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ), которая будет создана в 2024 г. На рассмотрение Совета по грантам Министерства на
22.09.2023 Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³

ыпущенным модулем цифровой платформы RITM³. Работать с ним смогут студенты сразу трех вузов Казани: КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Тупол
20.09.2023 КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники

ктом Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) и «Микрона», резидента ОЭЗ «Технополис Москва», станут программы подготовки инжене
26.07.2023 Softline Digital оснастила VR-класс в КНИТУ

Поставщик ИТ-решений и сервисов ГК Softline продолжает сотрудничество с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ). На этот раз Softline Digital оборудовала для КНИТУ инновационный класс с возможностью совместной работы в виртуальной реальности. Теперь, используя компьютеры «Инферит», российск
07.07.2023 КАИ и «Микрон» объединяют ресурсы для образовательных и исследовательских проектов

олис Москва», и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), один из крупнейших технических вузов России, подписали соглашение о долгосрочном

05.07.2023 Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов.

21 июня 2023 гю состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КНИТУ-КАИ, группой «Борлас» и компанией «Топ cистемы». Стороны договорились о развитии долгос
11.01.2023 «Национальная платформа» развертывает ERP-платформу «Ма-3» в КНИТУ для обеспечения учебного процесса

«Национальная платформа» и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) подписали соглашение о приобретении лицензий и развертывании ERP-платформы «Ма-3» для дальнейшего использования платформы в учебном процессе университета. В рамках сотрудничества с КН
21.12.2022 В КНИТУ открылось новое образовательное пространство «Цифтех»

пания, основанная в 2008 г., реализует технически сложные проекты в различных отраслях промышленности, а также в сфере микроэлектроники. С 2021 г. «Системные решения» начали активное сотрудничество с КНИТУ. Первый крупный результат партнерства – открытие современного образовательного пространства – «Цифтех». В новой лаборатории, расположенной на площади более 200 кв. м, будут реализовыватьс
12.12.2022 В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем

В Казани на базе национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) создана научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем. Лаборатория откр
07.12.2021 Softline внедрит в КНИТУ комплексную систему мониторинга оборудования и ПО

Softline запустила масштабный проект по внедрению в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) комплексной системы мониторинга оборудования и ПО. Уже завершен первый пилотный этап, в ходе которого эксперты глобального провайдера провели анализ инфраструктуры университета, а также

17.11.2021 КНИТУ и Softline создали консорциум «Цифровые технологии»

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) и Softline создали консорциум для совместной разработки и внедрения новых цифровых решений в области химии и нефтехимии. В его состав вошли проектный институт КНИТУ «Союзхимпромпр
25.09.2019 В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием

занского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (ККЦ КНИТУ-КАИ), «Ростелеком» и «Таттелеком» успешно обеспечили обмен квантовыми ключами шифровани
11.08.2015 Казанский университет сделал ставку на IBM

Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева (КНИТУ-КАИ) – ведущий профильный вуз Поволжья, входит в число лучших образовательных учреждени
10.03.2015 ТТК предоставил услуги дальней связи Казанскому национальному исследовательскому техническому университету

родной связи (МГ/МН) Казанскому национальному исследовательскому университету им. А.Н.Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ). В рамках договора ТТК в 2015 г. будет предоставлять КНИТУ-КАИ услуги между
04.06.2014 МИЦ «НМКН» МВТУ им. Н.Э. Баумана и КНИТУ-КАИ обеспечат российских производителей безопасным ПО

МИЦ «НМКН» МВТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Нелюб, проректор по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов. Участники кооперации по разработке отечественного глобального прог
26.02.2007 Redcenter и КГТУ им. А. Н. Туполева завершили обучение госслужащих

результатам которого слушатели получили удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации. КГТУ им. А.Н. Туполева — это учебно-научный центр по подготовке специалистов высшей квалифика

Публикаций - 92, упоминаний - 169

КНИТУ-КАИ и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 200 10
ICL ГК 449 8
СИНХ - Таттелеком 220 8
Ростелеком 10388 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 7
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 5
Intel Corporation 12569 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1535 5
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 5
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 4
Microsoft Corporation 25311 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1596 4
КНИТУ-КАИ ККЦ - Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 4 3
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 27 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14498 3
Softline - Софтлайн 3313 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 3
БАРС Груп 562 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 164 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 125 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 535 2
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 34 2
ST - Системные технологии 68 2
Формоза - Formoza 177 2
МТС ТРК ТВТ 10 2
Формоза - Formoza Software House - FSH 14 2
CyberOK - СайберОК 7 2
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 2
Oracle Corporation 6895 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2559 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 442 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 2
Top Systems - Топ Системы 79 2
Google LLC 12318 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 45
Ак Барс Банк 275 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 3
Сконтел 11 3
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 18 2
Формоза Альтаир НПКЦ 13 2
Ак Барс ХК - Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2016 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 2
ГПБ - Газпромбанк 1184 2
Татнефть 239 2
Ростех - Вертолеты России 176 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 21 1
Инвестнефтехим 1 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 58 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
Ак Барс ХК - Холдинговая компания 3 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 538 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Газпром нефть 676 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1479 10
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12991 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 561 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 70 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 3
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 16 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 47
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31929 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2776 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4152 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18538 8
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 7
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1841 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 6
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12402 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17154 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1553 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5967 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 4
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4850 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1452 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 4
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 79 6
InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 4
Microsoft Office XP 81 3
Microsoft Publisher 16 3
Linux OS 10989 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 288 3
Microsoft Office 3982 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1904 3
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 211 2
Microsoft Windows 16408 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5195 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 64 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 2
PTV Visum 28 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Top Systems - T-Flex PLM 26 1
PTV Vissim 18 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Stepik.org - образовательный портал 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
МТС Wi-Fi 9 1
PTC MathCAD 25 1
IBM PureFlex System 18 1
IBM Flex System 11 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 427 1
Гузаиров Айдар 62 8
Алибаев Тимур 5 5
Беркман Юрий 5 5
Минниханов Рифкат 12 4
Степанов Евгений 35 3
Дьячков Виктор 37 3
Гильмутдинов Альберт 3 3
Никифоров Николай 1137 3
Швецов Владимир 51 3
Кладов Виктор 4 2
Глейм Артур 5 2
Александров Анатолий 9 2
Шмулевич Марк 88 2
Багров Юрий 4 2
Азизов Ильгиз 4 2
Яковенко Олег 17 2
Гойко Вячеслав 22 2
Хасьянова Гульнара 152 2
Попов Сергей 149 2
Минниханов Рустам 119 2
Шайхутдинов Роман 113 2
Кирдяшов Федор 30 2
Тормасов Александр 9 1
Зарубин Андрей 6 1
Головкин Константин 6 1
Колесов Николай 23 1
Котельников Владимир 2 1
Сушкевич Антон 67 1
Фальков Валерий 19 1
Хохлов Дмитрий 9 1
Боровиков Дмитрий 2 1
Ровенский Олег 2 1
Мазуренко Юрий 1 1
Гусев Сергей 44 1
Марков Сергей 16 1
Сидоров Сергей 24 1
Фомичев Сергей 6 1
Иванцов Илья 15 1
Сивцев Илья 166 1
Гайнуллова Лилия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158015 73
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3302 52
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3248 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 8
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1454 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3409 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2136 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2933 6
Россия - СФО - Новосибирск 4690 6
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 393 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 5
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1683 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53544 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 4
Казахстан - Республика 5831 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 3
Армения - Республика 2377 3
Индия - Bharat 5720 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 3
Германия - Федеративная Республика 12953 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1219 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 3
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 252 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 74 2
Европа 24669 2
Беларусь - Белоруссия 6066 2
Сингапур - Республика 1911 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1327 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 67
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 45
Образование в России 2563 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 14
Информатика - computer science - informatique 1144 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15223 11
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 8
Физика - Physics - область естествознания 2836 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10403 7
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1025 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6280 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 5
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 268 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Киберучения 118 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 3
Аудит - аудиторский услуги 3113 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 3
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 84 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3200 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1775 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
9to5Mac 70 1
РБК Инновации 47 1
Independent 111 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1156 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11434 1
РИА Новости 998 1
9to5Google 58 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 130 1
Известия ИД 715 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 165 20
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 12
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 11
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 607 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 6
ТГУ - Томский государственный университет 214 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1290 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 427 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 3
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 3
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 2
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 12 2
АмГУ - Амурский государственный университет 10 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 2
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 2
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 5 2
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 15 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 46 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 23 2
РАН - Российская академия наук 2031 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 78 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 2
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 4
Kazan Digital Week 19 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
