Softline внедрит в КНИТУ комплексную систему мониторинга оборудования и ПО

Softline запустила масштабный проект по внедрению в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) комплексной системы мониторинга оборудования и ПО. Уже завершен первый пилотный этап, в ходе которого эксперты глобального провайдера провели анализ инфраструктуры университета, а также настроили процессы поиска, обнаружения и контроля ИТ-активов вуза. Ожидается, что внедряемая система впоследствии позволит КНИТУ проводить не только учет и инвентаризацию активов, но и устранит риск возникновения избыточных расходов на неиспользуемое ПО и устройства. Такой подход позволит эффективнее решать текущие задачи в рамках реализации стратегии цифровой трансформации вуза. Проект стартовал благодаря консорциуму «Цифровые технологии», созданному Softline и КНИТУ с целью совместной разработки и внедрения новых цифровых решений в области химии и нефтехимии.

Участвуя в масштабной программе государственной поддержки и развития образовательных учреждений «Приоритет-2030», КНИТУ планирует стать одним из центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Для этого необходимо создать единую цифровую образовательную среду, обеспечив цифровизацию всех процессов. Так как вуз имеет территориально-распределенную структуру, в главных зданиях и филиалах – большое количество серверного и телекоммуникационного оборудования, рабочих станций, различного ПО, поэтому в первую очередь требовалось усилить контроль над этими активами. Руководство КНИТУ обратилось к своему сервисному партнеру – компании Softline – и поставило задачу провести учет и систематизацию всего используемого программного и аппаратного обеспечения. В итоге совместных работ было запущено внедрение автоматизированной системы мониторинга ИТ-активов вуза.

«На старте проекта мы на ограниченном участке инфраструктуры заказчика выполнили пилотное тестирование системы, подобранной с учетом специфики вуза. Завершение внедрения запланировано на следующий год. На данном этапе эксперты Softline провели обследование ИТ-ресурсов КНИТУ, определив количество ПО и различных устройств и степень их износа. Зачастую в учебных учреждениях такого масштаба трудно отслеживать, как «передвигается» оборудование от момента приобретения до его списания. Система мониторинга позволяет решать эту задачу на программном уровне, а разработанная в рамках проведенных работ методология (которая будет передана сотрудникам вуза) обеспечит эффективность управления. В результате все используемые ИТ-ресурсы будут каталогизированы и внесены в обновляемую базу данных. На следующем этапе мы обеспечим непосредственное управление и доставку приложений конечным пользователям в соответствии со стандартами, утвержденными в КНИТУ. В итоге вуз сможет повысить прозрачность процессов, эффективность управления ИТ-активами и усилить контроль за расходами на ИТ», – сказал Павел Пучков, руководитель отдела по развитию решений управления активами департамента бизнес-консалтинга Softline.

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«Мы рассчитываем, что после развертывания командой Softline ITAM-системы нам удастся полностью уйти от неэффективного использования оборудования и ПО и укоренить в вузе практику контроля и управления ИТ-активами. По итогам проекта мы ожидаем получить единую систему, содержащую всю необходимую информацию о программном и аппаратном обеспечении. Автоматизированная система мониторинга дает возможность вести учет лицензий, отслеживать количество и даты установок ПО, время последнего запуска, среднее время использования, лицензионные права и другие параметры. Обеспечив комплексный учет и контроль, мы сможем разработать дорожную карту перехода на отечественное ПО и приступить к реализации стратегии импортонезависимости. Уже сейчас мы видим экономическую эффективность такого подхода – оптимизация затрат на ИТ позволяет направлять сэкономленные бюджетные средства на дальнейшую цифровизацию вуза. Мы уверены, что благодаря поддержке нашего сервисного партнера Softline цифровая трансформация КНИТУ будет проходить последовательно и планомерно и позволит достигнуть нашу главную цель – стать университетом химико-технологического профиля мирового уровня», – отметил Юрий Беркман, директор по цифровым технологиям и административным сервисам КНИТУ.