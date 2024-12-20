Беркман Юрий
Беркман Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2811 3
|VR Concept - ВР Концепт 17 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 2
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
|Климин Денис 1 1
|Пучков Павел 4 1
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