ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ

Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) вместе создают первый в России образовательный модуль по искусственному интеллекту, предназначенный для подготовки в вузах специалистов химической отрасли. Проект реализуют в рамках Университетского консорциума исследователей больших данных, куда входят ТГУ и КНИТУ. Разработку образовательного модуля обсудили в Томске во время визита делегации КНИТУ в ТГУ. Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных.

Университетский консорциум исследователей больших данных (Консорциум Big Data) создан в 2017 г. На данный момент в него входят 79 вузов из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении. Консорциум создан для проведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных и технологий искусственного интеллекта.

Как отметил директор по цифровым технологиям и административным сервисам КНИТУ Юрий Беркман, в настоящее время в России нет единых стандартов применения ИИ для обучения студентов химических направлений — каждый вуз выбирает свой путь и свои решения. При этом наличие такого стандарта может оказать положительное влияние на развитие химотрасли: он задаст обязательный уровень цифровой грамотности по ИИ для всех химиков, обеспечит сопоставимость выпускников независимо от региона или вуза, позволит компаниям и научным коллективам быстрее разрабатывать новые материалы и проводить различные исследования. В конечном счете все это усилит технологический суверенитет страны.

«В настоящее время в КНИТУ проходит модернизация образовательной политики. В частности, мы меняем содержание образовательных программ в соответствии с запросами промышленных партнеров и их требованиями к выпускникам и образовательному результату. Компании хотят иметь сильных специалистов, в том числе умеющих применять ИИ в науке, для повседневных задач, на производстве. Одной из целей нашего визита в ТГУ стало знакомство с существующим опытом томского вуза по интеграции ИИ в свои образовательные программы. Нам продемонстрировали модуль по ИИ, который после определенных доработок можно интегрировать как в инженерные направления обучения, так и в социально-гуманитарные. Теперь наша общая задача — разработать единый модуль-стандарт для направлений, которые являются ведущими в КНИТУ. Это “Химическая технология” и “Технологические машины и оборудование”», — сказал Юрий Беркман.

Он добавил, что общая цель двух вузов — интеграция единого образовательного модуля по ИИ в дисциплины для химиков-технологов. КНИТУ является вторым вузом в стране по количеству выпускаемых ежегодно специалистов этой категории.

По словам гендиректора Университетского консорциума исследователей больших данных Вячеслава Гойко, ТГУ и КНИТУ станут амбассадорами нового образовательного модуля.

«Вузы Консорциума Big Data одними из первых в стране внедряют модули по искусственному интеллекту в различные образовательные программы. Так, в ТГУ с нового учебного года ИИ-модуль появится сразу на шести факультетах. Теперь на очереди разработка ИИ-модуля для химиков. Он поможет вузам готовить специалистов, способных уверенно применять ИИ в химии, фармацевтике, материаловедении. Это запрос работодателей и критически важное условие для развития индустрии», — сказал Вячеслав Гойко.

Как добавил Юрий Беркман, после того как ТГУ и КНИТУ создадут и апробируют новый модуль, возможно тиражирование этой практики в контуре университетов-участников проекта «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии». В проект входят МГУ, РХТУ, КНИТУ, ТГУ, МИСИС, СПбГТИ, ДВФУ, ННГУ и другие вузы.

Он также отметил, что спутниками модуля по ИИ станут сетевые образовательные программы и программы ДПО, например, «Молекулярная инженерия», «Редизайн химического образования: внедрение учебных и промышленных тренажеров и инструментов искусственного интеллекта». Особенностью данных программ являются стажировки на базе индустриальных партнеров, которые позволят реализовать практик-ориентированный подход в обучении.