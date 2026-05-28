ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского

В Нижнем Новгороде «Газинформсервис» и ННГУ подготовят новое поколение ИБ-специалистов ия Виткова. «Информационная безопасность — одно из стратегических приоритетных направлений развития Университета Лобачевского. Мы последовательно расширяем линейку образовательных программ в эт

ННГУ им. Н.И. Лобачевского и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере образования вого базиса для дальнейшего развития цифровизации всех сфер жизни», — отметил Олег Трофимов, ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

ИТ-интегратор Globus и ННГУ им. Н.И. Лобачевского договорились о сотрудничестве в подготовке ИТ-специалистов гия сделает наше ИТ-образование еще более востребованным», – сказал проректор по науке и инновациям Университета Лобачевского Михаил Грязнов.

ГК InfoWatch и Университет Лобачевского заключили соглашение о сотрудничестве жду образованием и практикой, помогая выпускникам уверенно стартовать в профессии», – сказал ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов. «Партнерств

«Т1»: ИИ требует все больше человеческой экспертизы ее 10 тыс. сотрудников. Бизнес активно подключается к этим проектам: запущенные ИТ-холдингом «Т1» в ННГУ им. Лобачевского программы бакалавриата помогут выпустить порядка тысячи специалистов. И

В России создана полностью отечественная система для управления роботами «силой мысли» Полностью отечественная разработка В учебном дизайн-центре электроники Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде (ННГУ) создали образец системы управления движен

ИТ-холдинг «Т1» и ННГУ будут вместе готовить ИТ-кадры ИТ-холдинг «Т1» и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) запускают совместные образовательные проекты, ориентированные на практическую подготовк

«Т1» и ННГУ запускают совместные образовательные проекты для студентов Нижнего Новгорода ть прорывные решения», – сказал директор Института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор физико-математических наук Николай Золотых. Весной 2025 г.

«Т1 Цифровая Академия» и Университет Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве го сотрудничества большое будущее», — сказал Олег Трофимов, ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. *** Т1 – многопрофильный

ННГУ стал участником специальной программы для вузов Kaspersky Academy Alliance , а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. ННГУ им. Н.И. Лобачевского — национальный исследовательский университет. В ННГУ обучаются око

Sitronics Group стала партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Sitronics Group расширяет партнерскую научно-образовательную сеть и выступит партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). В планах компании

«Яндекс» и Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открывают совместную магистратуру по анализу данных труктуре данных, компьютерному зрению, автоматической обработке текстов и общеобразовательные курсы ННГУ, обязательные для магистрантов; среди них — английский язык, философия и другие предметы

В ННГУ начнет работать ИКТ-академия Huawei Huawei и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Суперкомпьютер мощностью 500 Тфлопс появится в Нижнем Новгороде До конца текущего года Нижегородский государственный университет (ННГУ) планирует установить суперкомпьютер мощностью 100 Тфлопс, сообщил ректор вуза Евгений Ч

Xerox модернизировал издательско-полиграфический комплекс в ННГУ им. Лобачевского риалами, а также восполнять библиотечные фонды. В целом новый издательско-полиграфического комплекс ННГУ им. Н.И. Лобачевского оснащен тремя подсистемами Xerox. «Цифровая типография» включает в

Softline поставила лицензионное ПО в ННГУ им. Н.И. Лобачевского ч, решавшейся в ходе реализации в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) приоритетного национального проекта «Образование», была закупка программного обеспечени

НГУ им. Н.И. Лобачевского необходим доступ к электронным ресурсам кументацией можно на официальном портале госзакупок РФ. Прием конкурсных заявок на участие в торгах НГУ им. Н.И. Лобачевского ведет с 5 февраля по 6 марта. Рассмотреть предложения участников и

СПбГУ и ННГУ стали партнерами в ИТ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписали трехлетнее соглашен

НГУ им. Н.И. Лобачевского закупает программные средства твенные характеристики поставляемой продукции; Сроки поставки продукции; Цена контракта. 18 октября НГУ им. Н.И. Лобачевского прекратит прием конкурсных заявок, а уже на следующий день планируе

Promt будут изучать в Нижегородском университете ромт» поставила систему перевода в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). Университет приобрел две программы: Promt Professional 7.0 и Promt Translation Suite 7

Персональный суперкомпьютер «Т-Платформы» поставлен в ННГУ рытии Центра компетенции в области высокопроизводительных вычислений на основе технологий Microsoft ННГУ, где решение тестировалось в течение двух месяцев. Прежде чем принять решение о покупке

Microsoft открыл Центр инноваций в Нижнем Новгороде об открытии Центра инноваций в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского (ННГУ). Это уже четвертая подобная структура в России (ранее Центры инноваций появились в Моск

В России появилась первая университетская сеть Wi-Fi Wi-Fi-сеть в ННГУ построена на базе 24 точек беспроводного доступа производства Cisco Systems, работающих в четырех корпусах университета. Они обеспечивают стабильную работу сети в радиусе от 20 до 50 метро

ННГУ развернул Wi-Fi-сеть 21 января Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) совместно с компаниями Intel и Cisco Systems объявили о внедрении на территории универс

Корпорация Intel намерена создать лабораторию беспроводных технологий при Нижегородском государственном университете онца этого года лаборатории беспроводных технологий при Нижегородском государственном университете (ННГУ) им. Н.И.Лобачевского, который широко известен своим радиофизическим факультетом. Основн

"Компьютерра", Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского и Intel проводят конкурс аук, профессор, Институт радиотехники и электроники РАН), Аркадий Якимов (профессор радиофакультета Нижегородского государственного университета), Камиль Исаев (руководитель академической прогр

ННГУ стал первым ВУЗом Восточной Европы, оснащенным рабочими станциями на процессоре Intel Pentium 4 самых мощных вычислительных комплексов, установленных в высших учебных заведениях Европы. При этом ННГУ, пятый по рейтингу Министерства образования университет России и базовый вуз Волго-Вятск

Intel премировала россиян-лауреатов XII Международной Олимпиады учащихся по информатике завоевал по золотой медали. При этом Михаил Баутин, учащийся Высшей школы общей и прикладной физики Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского, установил абсолют

Intel объявила о вручении грантов и стипендий на 2000-2001 учебный год университету им. Н. И. Лобачевского. Гранты на общую сумму $40 тыс. выделяются научным коллективам ННГУ в рамках академической программы Intel для финансирования исследовательских проектов в с

В Нижегородском Государственном Университете открылся Центр Компьютерного Моделирования ных системах. Будучи создан на базе полностью укомплектованной компьютерной лаборатории, переданной ННГУ в рамках академической программы Intel, Центр существенно расширил возможности университ