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ННГУ Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского Университет Лобачевского

ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского

СОБЫТИЯ


28.05.2026 В Нижнем Новгороде «Газинформсервис» и ННГУ подготовят новое поколение ИБ-специалистов

ия Виткова. «Информационная безопасность — одно из стратегических приоритетных направлений развития Университета Лобачевского. Мы последовательно расширяем линейку образовательных программ в эт
20.05.2026 ННГУ им. Н.И. Лобачевского и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере образования

вого базиса для дальнейшего развития цифровизации всех сфер жизни», — отметил Олег Трофимов, ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
20.05.2026 ИТ-интегратор Globus и ННГУ им. Н.И. Лобачевского договорились о сотрудничестве в подготовке ИТ-специалистов

гия сделает наше ИТ-образование еще более востребованным», – сказал проректор по науке и инновациям Университета Лобачевского Михаил Грязнов.
19.05.2026 ГК InfoWatch и Университет Лобачевского заключили соглашение о сотрудничестве

жду образованием и практикой, помогая выпускникам уверенно стартовать в профессии», – сказал ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов. «Партнерств
25.09.2025 «Т1»: ИИ требует все больше человеческой экспертизы

ее 10 тыс. сотрудников. Бизнес активно подключается к этим проектам: запущенные ИТ-холдингом «Т1» в ННГУ им. Лобачевского программы бакалавриата помогут выпустить порядка тысячи специалистов. И
10.07.2025 В России создана полностью отечественная система для управления роботами «силой мысли»

Полностью отечественная разработка В учебном дизайн-центре электроники Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде (ННГУ) создали образец системы управления движен
10.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» и ННГУ будут вместе готовить ИТ-кадры

ИТ-холдинг «Т1» и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) запускают совместные образовательные проекты, ориентированные на практическую подготовк
14.05.2025 «Т1» и ННГУ запускают совместные образовательные проекты для студентов Нижнего Новгорода

ть прорывные решения», – сказал директор Института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор физико-математических наук Николай Золотых. Весной 2025 г.
23.05.2024 «Т1 Цифровая Академия» и Университет Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве

го сотрудничества большое будущее», — сказал Олег Трофимов, ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. *** Т1 – многопрофильный

23.05.2024 ННГУ стал участником специальной программы для вузов Kaspersky Academy Alliance

, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. ННГУ им. Н.И. Лобачевского — национальный исследовательский университет. В ННГУ обучаются око
01.06.2023 Sitronics Group стала партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

Sitronics Group расширяет партнерскую научно-образовательную сеть и выступит партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). В планах компании

27.04.2021 «Яндекс» и Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открывают совместную магистратуру по анализу данных

труктуре данных, компьютерному зрению, автоматической обработке текстов и общеобразовательные курсы ННГУ, обязательные для магистрантов; среди них — английский язык, философия и другие предметы
09.10.2019 В ННГУ начнет работать ИКТ-академия Huawei

Huawei и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

02.03.2011 Суперкомпьютер мощностью 500 Тфлопс появится в Нижнем Новгороде

До конца текущего года Нижегородский государственный университет (ННГУ) планирует установить суперкомпьютер мощностью 100 Тфлопс, сообщил ректор вуза Евгений Ч
21.05.2010 Xerox модернизировал издательско-полиграфический комплекс в ННГУ им. Лобачевского

риалами, а также восполнять библиотечные фонды. В целом новый издательско-полиграфического комплекс ННГУ им. Н.И. Лобачевского оснащен тремя подсистемами Xerox. «Цифровая типография» включает в
21.02.2008 Softline поставила лицензионное ПО в ННГУ им. Н.И. Лобачевского

ч, решавшейся в ходе реализации в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) приоритетного национального проекта «Образование», была закупка программного обеспечени
05.02.2008 НГУ им. Н.И. Лобачевского необходим доступ к электронным ресурсам

кументацией можно на официальном портале госзакупок РФ. Прием конкурсных заявок на участие в торгах НГУ им. Н.И. Лобачевского ведет с 5 февраля по 6 марта. Рассмотреть предложения участников и

05.12.2007 СПбГУ и ННГУ стали партнерами в ИТ

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписали трехлетнее соглашен
18.09.2007 НГУ им. Н.И. Лобачевского закупает программные средства

твенные характеристики поставляемой продукции; Сроки поставки продукции; Цена контракта. 18 октября НГУ им. Н.И. Лобачевского прекратит прием конкурсных заявок, а уже на следующий день планируе
20.02.2007 Promt будут изучать в Нижегородском университете

ромт» поставила систему перевода в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). Университет приобрел две программы: Promt Professional 7.0 и Promt Translation Suite 7
10.01.2007 Персональный суперкомпьютер «Т-Платформы» поставлен в ННГУ

рытии Центра компетенции в области высокопроизводительных вычислений на основе технологий Microsoft ННГУ, где решение тестировалось в течение двух месяцев. Прежде чем принять решение о покупке

21.12.2006 Microsoft открыл Центр инноваций в Нижнем Новгороде

об открытии Центра инноваций в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского (ННГУ). Это уже четвертая подобная структура в России (ранее Центры инноваций появились в Моск
26.01.2004 В России появилась первая университетская сеть Wi-Fi

Wi-Fi-сеть в ННГУ построена на базе 24 точек беспроводного доступа производства Cisco Systems, работающих в четырех корпусах университета. Они обеспечивают стабильную работу сети в радиусе от 20 до 50 метро
21.01.2004 ННГУ развернул Wi-Fi-сеть

21 января Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) совместно с компаниями Intel и Cisco Systems объявили о внедрении на территории универс
02.10.2002 Корпорация Intel намерена создать лабораторию беспроводных технологий при Нижегородском государственном университете

онца этого года лаборатории беспроводных технологий при Нижегородском государственном университете (ННГУ) им. Н.И.Лобачевского, который широко известен своим радиофизическим факультетом. Основн
30.10.2001 "Компьютерра", Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского и Intel проводят конкурс

аук, профессор, Институт радиотехники и электроники РАН), Аркадий Якимов (профессор радиофакультета Нижегородского государственного университета), Камиль Исаев (руководитель академической прогр
25.05.2001 ННГУ стал первым ВУЗом Восточной Европы, оснащенным рабочими станциями на процессоре Intel Pentium 4

самых мощных вычислительных комплексов, установленных в высших учебных заведениях Европы. При этом ННГУ, пятый по рейтингу Министерства образования университет России и базовый вуз Волго-Вятск
09.11.2000 Intel премировала россиян-лауреатов XII Международной Олимпиады учащихся по информатике

завоевал по золотой медали. При этом Михаил Баутин, учащийся Высшей школы общей и прикладной физики Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского, установил абсолют
26.10.2000 Intel объявила о вручении грантов и стипендий на 2000-2001 учебный год

университету им. Н. И. Лобачевского. Гранты на общую сумму $40 тыс. выделяются научным коллективам ННГУ в рамках академической программы Intel для финансирования исследовательских проектов в с
16.09.1999 В Нижегородском Государственном Университете открылся Центр Компьютерного Моделирования

ных системах. Будучи создан на базе полностью укомплектованной компьютерной лаборатории, переданной ННГУ в рамках академической программы Intel, Центр существенно расширил возможности университ
05.04.1999 Intel собирается сделать подарок Нижегородскому государственному университету

Корпорация Intel намерена преподнести в дар Нижегородскому государственному университету (ННГУ) полностью оснащенную компьютерную лабораторию. В мае факультету вычислительной математи

Публикаций - 182, упоминаний - 338

ННГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 44
Yandex - Яндекс 9215 17
Microsoft Corporation 25775 15
Ростелеком 10948 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Т-Платформы - T-Platforms 412 10
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 9
Nvidia Corp 4002 8
МегаФон 10742 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 5
Cisco Systems 5372 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Huawei 4675 5
9594 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 4
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 3
Открытые технологии 732 3
Neuralink 26 3
Формоза - Formoza 179 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 3
Лептон НПО 6 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
X Corp - Twitter 2938 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
HP Inc. 5883 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
Google LLC 12688 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Газпром нефть 725 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Формоза Альтаир НПКЦ 14 2
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 17 2
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 7 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Этажи 0 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Intel Capital 148 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Mars Wrigley 21 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Резонанс НПП 407 1
Буревестник ЦНИИ 8 1
Mitsubishi Heavy Industries 37 1
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 10 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 1
Геокосмос 42 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Администрация Нижний Новгород 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 25
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 12
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 7
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
Microsoft Windows 2000 8678 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 6
Nvidia Tesla GPU 198 5
Intel Itanium 649 5
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Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 4
Geoscan Technologies - Геоскан 16U - Геоскан 3U - Геоскан-2 - спутниковая платформа 10 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Intel Pentium III 782 3
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 7 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 3
Python Django - web framework 55 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 31 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 2
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 2
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 13 2
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 2
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 37 2
Microsoft Office XP 81 2
Т-Платформы - T-Forge 8 2
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Intel VTune Amplifier - Intel VTune Performance Analyzer 29 2
Формоза ООП - Открытая Образовательная ПлатформаФормоза 7 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
ННГУ - Лобачевский кубсат-спутник 2 2
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
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InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 2
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