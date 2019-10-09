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ННГУ Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского Университет Лобачевского



09.10.2019 В ННГУ начнет работать ИКТ-академия Huawei
02.03.2011 Суперкомпьютер мощностью 500 Тфлопс появится в Нижнем Новгороде
21.05.2010 Xerox модернизировал издательско-полиграфический комплекс в ННГУ им. Лобачевского
21.02.2008 Softline поставила лицензионное ПО в ННГУ им. Н.И. Лобачевского
05.12.2007 СПбГУ и ННГУ стали партнерами в ИТ
10.01.2007 Персональный суперкомпьютер «Т-Платформы» поставлен в ННГУ
26.01.2004 В России появилась первая университетская сеть Wi-Fi
21.01.2004 ННГУ развернул Wi-Fi-сеть
25.05.2001 ННГУ стал первым ВУЗом Восточной Европы, оснащенным рабочими станциями на процессоре Intel Pentium 4
26.10.2000 Intel объявила о вручении грантов и стипендий на 2000-2001 учебный год

Публикаций - 111, упоминаний - 199

ННГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11049 20
Microsoft Corporation 22067 9
Cisco Systems 4686 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 456 3
Т-Платформы - T-Platforms 335 3
Nvidia Corp 3074 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8653 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 211 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 2
Huawei 3106 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6395 2
Формоза - Formoza 154 2
Twitter 2352 2
Рексофт - Reksoft 330 2
BT Group - British Telecommunications 614 1
Технопарк Русский 3 1
Открытые технологии 538 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 11 1
Sonera 309 1
1С-Битрикс - Bitrix 5313 1
1С-ИжТиСи 4961 1
Seiko Epson Corporation 855 1
Интерднестрком 24 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 796 1
Сонет 156 1
5555 1
Supermicro 85 1
Галактика ИТ - Экспертный центр 17 1
Прайм Груп 58 1
Mobilcom 91 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 80 1
Siemens AG - Siemens Group 2273 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 1
МТС - Кубань GSM 101 1
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 1
ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 33 1
Freeserve 57 1
mmO2 77 1
Tiscali 54 1
Movistar Spain - Telefónica Móviles 91 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
Открытие ФК 2090 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 194 1
РВК - Российская венчурная компания 521 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 259 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 306 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 123 1
Рапида НКО - платежные система 140 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
Intel Capital 149 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 286 1
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 7 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1069 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1275 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7671 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3009 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2159 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 175 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 1
Росинфокоминвест 49 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 183 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7640 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 95 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 231 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 230 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5739 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10289 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31585 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 372 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3053 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9200 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6398 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5261 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 595 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1746 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 127 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 345 1
Сервер - Серверные платформы 3003 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3385 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 108 1
Принтер - Printer 709 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1935 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 509 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 186 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1114 1
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 301 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 743 1
Java игры 75 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3510 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 32 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6417 1
ARM64 - Архитектура процессора 1227 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 540 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 581 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 475 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6759 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3004 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1763 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7951 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1218 3
Intel Pentium III 718 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1489 3
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 384 2
Microsoft Publisher 16 2
Microsoft Office XP 75 2
Nvidia Tesla GPU 128 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 178 1
Matlab - язык программирования 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 19 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Галактика Управление вузом 7 1
Microsoft - Майкрософт-Бизнес-Старт - Майкрософт-Бизнес-Первый шаг 5 1
Microsoft Robotics 4 1
Т-Платформы - T-ForgeMini 1 1
Microsoft Viva 17 1
Kritas ATP BookScan 1 1
Cisco Aironet 29 1
IQReserve VALO Cloud 7 1
INOI R - Серия смартфонов 20 1
INOI T - Серия смартфонов 8 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 1
Linux OS 7474 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Microsoft BizSpark 46 1
Promt Professional Neural 12 1
1С:Бухгалтерия 493 1
Галактика ERP 99 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 297 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 1
Intel Itanium 612 1
Microsoft Windows 1940 1
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Barrett Craig - Барретт Крейг 124 6
Гергель Виктор 5 4
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Прянишников Николай 285 2
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Никитин Глеб 18 1
Бушковский Денис 4 1
Авралев Никита 1 1
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Шанцев Валерий 25 1
Садовничий Виктор 54 1
Золотых Николай 1 1
Артеменков Михаил 1 1
Шер Даниил 1 1
Репина Елена 1 1
Костин Геннадий 1 1
Зеленков Юрий 20 1
Воеводин Владимир 14 1
Роговой Андрей 11 1
Еремин Сергей 9 1
Одиноков Алексей 7 1
Яшин Роман 6 1
Гаврилов Александр 6 1
Леонов Сергей 1 1
Дмитриев Александр 23 1
Носков Константин 211 1
Эйгес Павел 70 1
Люй Жуй 5 1
Марданов Сергей 12 1
Столяров Александр 13 1
Поляков Сергей 63 1
Бунина Елена 30 1
Курин Дмитрий 16 1
Круглов Алексей 21 1
Черепенников Антон 58 1
Осеевский Михаил 256 1
Сысоев Александр 23 1
Станкевич Андрей 10 1
Баутин Михаил 2 1
Казанцев Юрий 1 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1170 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12296 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32012 8
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 478 6
Германия - Федеративная Республика 8294 5
Россия - СФО - Новосибирск 3165 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11979 5
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10930 3
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 146 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 2
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Россия - ДФО - Хабаровский край 635 2
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 897 2
Мировой океан 182 2
Южная Корея - Республика 3905 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1584 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 888 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1660 2
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