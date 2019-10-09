Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ННГУ Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского Университет Лобачевского
Публикаций - 111, упоминаний - 199
ННГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 6
|Гергель Виктор 5 4
|Чуракова Елена 10 2
|Прянишников Николай 285 2
|Исаев Камиль 18 2
|Никитин Глеб 18 1
|Бушковский Денис 4 1
|Авралев Никита 1 1
|Юсупов Ренат 112 1
|Шанцев Валерий 25 1
|Садовничий Виктор 54 1
|Золотых Николай 1 1
|Артеменков Михаил 1 1
|Шер Даниил 1 1
|Репина Елена 1 1
|Костин Геннадий 1 1
|Зеленков Юрий 20 1
|Воеводин Владимир 14 1
|Роговой Андрей 11 1
|Еремин Сергей 9 1
|Одиноков Алексей 7 1
|Яшин Роман 6 1
|Гаврилов Александр 6 1
|Леонов Сергей 1 1
|Дмитриев Александр 23 1
|Носков Константин 211 1
|Эйгес Павел 70 1
|Люй Жуй 5 1
|Марданов Сергей 12 1
|Столяров Александр 13 1
|Поляков Сергей 63 1
|Бунина Елена 30 1
|Курин Дмитрий 16 1
|Круглов Алексей 21 1
|Черепенников Антон 58 1
|Осеевский Михаил 256 1
|Сысоев Александр 23 1
|Станкевич Андрей 10 1
|Баутин Михаил 2 1
|Казанцев Юрий 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru