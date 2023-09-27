«Росатом» примет участие в подготовке кадров для «Умного города»

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Институт информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Цифровые кафедры». Согласно документу, подписанному в сентябре 2023 г., РИР и ННГУ будут сотрудничать в сфере проработки и внедрения образовательных программ цифровой экономики, в том числе для повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Об этом CNews сообщили представители РИР.

Организации намерены создавать совместные образовательные программы для подготовки специалистов нового поколения, продвигать и обучать передовым технологиям, обмениваться опытом и знаниями. Кроме этого, стороны договорились о проведении исследований, создании методологических материалов, проектов нормативных правовых актов.

РИР участвует в разработке и актуализации двух образовательных программ профессиональной переподготовки проекта «Цифровые кафедры» по технологиям Умного города: Современные технологии получения и анализа данных в «Умном городе» и Цифровые технологии управления «Умным городом». Уже с 1 октября 2023 г. по ним начнут обучение около 1000 студентов.

«Уже доказавшие свою эффективность решения РИР расширяют экосистему продуктов «Умного города», решая важнейшую задачу по достижению технологического суверенитета. В программе «Цифровые технологии управления «Умным городом» большое внимание уделяется бережливому умному городу и картированию процессов. «Росатом» обладает практическим опытом в этой сфере, внедряя бережливые технологии в регионах России. Реализация программы совместно с таким индустриальным партнером позволит студентам получить реальные навыки для работы», - отметила Мария Богомолова, руководитель Цифровой кафедры, заместитель директора Института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Основная аудитория программы – студенты вузов России специальностей «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент». Программа «Современные технологии получения и анализа данных в «Умном городе» посвящена в том числе BI-аналитике данных, а также построению программной платформы для поддержки принятия управленческих решений. РИР реализовал подобные проекты в нескольких регионах России. Эксперты компании также готовы делиться практическим опытом со студентами ИТ-специальностей, обучающимися на данной программе.

«Проблема нехватки ИТ-специалистов, высококвалифицированных кадров в сфере цифровизации актуальна не первый год. Технологии развиваются стремительно, импортозамещение распространяется, логично, что и специалистов нужно все больше. Опыт наших экспертов поможет сделать образовательный процесс максимально приближенным к работе над реальными проектами», – отметил Алексей Голубев, генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в дивизион «Росатома» – АО «Русатом Инфраструктурные решения»).

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Сотрудничество реализуется в рамках программы взаимодействия РИР с образовательными учреждениями по подготовке и переподготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики, где компания представляет широкий спектр образовательных траекторий.

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Проект «Цифровые кафедры» реализуется вузами-участниками программы «Приоритет 2030», планируется, что 2023-2024 гг. в России более 130 тыс. студентов вузов получат дополнительную квалификацию по ИТ-профилю. Слушатели в том числе смогут познакомятся с цифровыми продуктами и инструментами РИР, их практическим использованием в «Умном городе». В продуктовом портфеле компании есть решения по городскому управлению, коммунальной инфраструктуре, ресурсоснабжению и городскому хозяйству, развитию туризма и индустрии гостеприимства, взаимодействию с населением, развитию предпринимательской активности, интеллектуальным транспортным системам и другие.

Программы профессиональной переподготовки в сфере «Умного города» разработаны совместно с Центром компетенций «Умный город» и реализуются в рамках проекта «Цифровые кафедры» федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика». Ранее программы прошли экспертизу АНО «Цифровая экономика» и получили самую высокую оценку. Программы Цифровой кафедры Университета Лобачевского реализуются совместно с отраслевыми партнерами.