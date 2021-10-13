Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровая экономика России
Федеральный проект
Умный город
Информационный город
Программа строительства умных городов
Цифровизация городского хозяйства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 82
Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
|Собянин Сергей 211 3
|Ермолаев Артем 340 2
|Шмитько Андрей 3 2
|Чукарин Алексей 56 2
|Диденко Дмитрий 5 1
|Алешин Михаил 6 1
|Алиханов Антон 8 1
|Прошлецов Сергей 2 1
|Ахмерова Галина 10 1
|Белозеров Андрей 35 1
|Путин Владимир 1826 1
|Кулик Вадим 113 1
|Волож Аркадий 181 1
|Харламов Александр 6 1
|Леваков Андрей 3 1
|Варев Александр 16 1
|Каменский Владислав 4 1
|Шапошников Алексей 1 1
|Бибиков Александр 3 1
|Карабанов Александр 1 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Алифанов Кирилл 56 1
|Аитов Тимур 47 1
|Федотов Алексей 7 1
|Махонин Дмитрий 7 1
|Кайгородова Оксана 10 1
|Чамара Денис 57 1
|Русанов Сергей 44 1
|Рымар Максим 36 1
|Жуков Олег 15 1
|Абрамков Александр 29 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Добровинский Александр 2 1
|Еремин Андрей 10 1
|Глазков Борис 40 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Чибис Андрей 19 1
|CNews Analytics 1991 8
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|Oracle Academy 8 1
|ГУУ - Государственный университет управления 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764250, в очереди разбора - 667937.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764250, в очереди разбора - 667937.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru