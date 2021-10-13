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Цифровая экономика России
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13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 1
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 1
13.08.2021 Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
14.07.2021 Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы 1
25.02.2021 Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео 1
10.12.2020 Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Москвы будет модернизирована 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
21.09.2020 Corpsoft24 обезопасила «Информационный город» 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 2
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 1
04.03.2020 МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад» 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
19.06.2019 Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми? 1
08.02.2019 «Ростелеком» модернизировал столичную систему видеонаблюдения 1
28.01.2019 Названы главные ИТ-тренды России на 2019 год 1
04.12.2018 ИТ-бюджет Москвы вырастет в полтора раза. На что пойдут деньги 1
11.10.2018 «Галактика» и «Барс груп» будут совместно развивать цифровые технологии в регионах России 1
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
07.05.2018 В России построят ИС, автоматически штрафующую бизнес за загрязнение окружающей среды 1
24.04.2018 Россиян законодательно переведут на отечественные дистанционные счетчики воды и электричества 1
10.04.2018 «Умный город» возвращается в «Цифровую экономику» 1
12.01.2018 ДИТ не захотел сэкономить полмиллиарда на телеметрии. В выигрыше «Ростелеком» 1
29.08.2017 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть 1
12.05.2017 Москва получила международную премию за медицинскую ИТ-систему 1
17.04.2017 На что тратит деньги московский ДИТ 1
30.03.2017 Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича 1
10.03.2017 Москвичам доступен новый интернет-портал для записи к врачу 1
07.02.2017 Городской агрегатор по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» заработал по всей Москве 1
01.02.2017 Цена Linux-компьютеров для Москвы упала разом на миллиард 1
13.01.2017 Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux 1
28.12.2016 Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) подвела итоги работы за 2016 год 1
30.11.2016 Переход на облачную ERP сэкономил Москве миллионы рублей 1
19.08.2016 Москвичи записались в кабинет «Здоровое детство» через ЕМИАС более 1,6 млн раз 1
10.05.2016 Москва возглавила рейтинг Минкомсвязи по уровню развития информационного общества в регионах 1
09.02.2016 Скоростным Wi-Fi на ВДНХ могут одновременно пользоваться 7000 человек 1

Публикаций - 74, упоминаний - 82

Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
Microsoft Corporation 11110 2
Крок 1221 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Галактика - Корпорация 248 1
Google LLC 7158 1
Барс груп 402 1
Almatel - Алма Групп 13 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 108 1
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 1
АФК Система ПАО 995 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 1
Cisco Systems 2044 1
Galileosky - ГалилеоСкай 8 1
Глобус-телеком 152 1
Oracle Siebel 130 1
Hitachi 474 1
Oracle Corporation 3355 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Программный продукт ГК 92 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Уралкалий ПАО 62 1
Открытие ФК 538 1
Норникель - Норильский никель 178 1
KIA Motors 72 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
МТЗ Трансмаш 12 1
Альфа-Групп 321 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 13 1
PSA Opel 17 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Правительство Хабаровского края 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Мосгордума - Московская городская Дума 54 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Правительство РФ 2206 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Счётная палата РФ 460 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
Умное ЖКХ 12 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Безопасный город 347 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 10 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Смартизация 177 1
Открытые данные - Open data 57 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 13
Google Android 10751 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Apple iOS 5742 2
Linux OS 4265 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 8 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
ДИТ Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 1
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 1
Госуслуги - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 10 1
Госуслуги - Суперсервисы - Переезд в другой регион 6 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
Omnicomm LLS 27 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
ДИТ Москвы TDM Messenger - Защищенный мессенджер 1 1
Oracle Management Cloud 16 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 269 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
Oracle Commerce 13 1
Oracle Hyperion 75 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Собянин Сергей 211 3
Ермолаев Артем 340 2
Шмитько Андрей 3 2
Чукарин Алексей 56 2
Диденко Дмитрий 5 1
Алешин Михаил 6 1
Алиханов Антон 8 1
Прошлецов Сергей 2 1
Ахмерова Галина 10 1
Белозеров Андрей 35 1
Путин Владимир 1826 1
Кулик Вадим 113 1
Волож Аркадий 181 1
Харламов Александр 6 1
Леваков Андрей 3 1
Варев Александр 16 1
Каменский Владислав 4 1
Шапошников Алексей 1 1
Бибиков Александр 3 1
Карабанов Александр 1 1
Песков Дмитрий 65 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Алифанов Кирилл 56 1
Аитов Тимур 47 1
Федотов Алексей 7 1
Махонин Дмитрий 7 1
Кайгородова Оксана 10 1
Чамара Денис 57 1
Русанов Сергей 44 1
Рымар Максим 36 1
Жуков Олег 15 1
Абрамков Александр 29 1
Шоржин Валерий 32 1
Колесняк Сергей 6 1
Добровинский Александр 2 1
Еремин Андрей 10 1
Глазков Борис 40 1
Щеголев Игорь 676 1
Лысенко Эдуард 209 1
Чибис Андрей 19 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 62
Россия - Российская федерация - РФ 57483 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - Костромская область 229 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Орловская область 133 1
Россия - Светлогорск 15 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Россия - Ярославль 406 1
Россия - Липецк 258 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Тверская область 248 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Индия - Республика 2175 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Украина 3374 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Европа 3766 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Соликамск 31 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 3
Транспорт 62 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЕАЭС Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Oracle Academy 8 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
Global mobileGov Awards 5 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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