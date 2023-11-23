Стандарт «Умного города» – это базовый документ, который определяет реализацию проекта в городах мероприятий, направленных на цифровую трансформацию городского хозяйства и системы управления. Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В проекте участвуют 213 городов, численность жителей которых превышает 100 тысяч человек. На 2022 год подписаны соглашения с 87 городами-пилотами из 47 регионов, взявшими на себя повышенные обязательства по реализации мероприятий стандарта умного города. Цель проекта «Умный город» – к 2024 году увеличить долю жителей городов, участвующих с использованием цифровых технологий в процессе управления городом, до 60%, а среднее IQ городов – до 30%.

"Цифровое строительство; от идеи к практики цифровизации отрасли в регионах" Елена Звонарева, Советник Министра строительства и ЖКХ РФ, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва