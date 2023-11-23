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Цифровая экономика России Федеральный проект Умный город Информационный город Программа строительства умных городов Цифровизация городского хозяйства
Стандарт «Умного города» – это базовый документ, который определяет реализацию проекта в городах мероприятий, направленных на цифровую трансформацию городского хозяйства и системы управления. Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В проекте участвуют 213 городов, численность жителей которых превышает 100 тысяч человек. На 2022 год подписаны соглашения с 87 городами-пилотами из 47 регионов, взявшими на себя повышенные обязательства по реализации мероприятий стандарта умного города. Цель проекта «Умный город» – к 2024 году увеличить долю жителей городов, участвующих с использованием цифровых технологий в процессе управления городом, до 60%, а среднее IQ городов – до 30%.
- PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости
- BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений
- CAFM - Computer Aided Facilities Management - информационная система управления недвижимостью
- Строительство - Девелопмент
- PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью
"Цифровое строительство; от идеи к практики цифровизации отрасли в регионах" Елена Звонарева, Советник Министра строительства и ЖКХ РФ, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
СОБЫТИЯ
|23.11.2023
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Госзаказчик расторг многомиллионный контракт с печально знаменитой ИТ-компанией
Расторжение госконтракта Как выяснил CNews, ГКУ «Информационный город» Москвы разорвало многомиллионный контракт со скандальной ИТ- компанией — «Ансистемс». Причина кроется в задержках и существенных недостатках при выполнении работ исполните
|19.07.2022
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Суперсервисом «Цифровое строительство» воспользовалось более 30 тыс. россиян
Услугами суперсервиса «Цифровое строительство» (строим.дом.рф) воспользовались более 30 тыс. россиян. Портал предназначен для граждан, которые планируют строительство индивидуального жилого дома, в том числе с исполь
|03.11.2021
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СSD проведет онлайн-дискуссию «Цифровое строительство дата-центров»
10 ноября в 11:00 компания CSD проведет панельную онлайн-дискуссию «Цифровое строительство дата-центров», в которой примут участие представители компаний «Яндекс», КРОК и IBS. Главной темой мероприятия станут технологии эффективного строительства дата-центров,
|14.07.2021
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Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина
Платформа «Цифровое строительство» Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает создание системы управления жизненным циклом объектов к
|21.09.2020
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Corpsoft24 обезопасила «Информационный город»
Corpsoft24 разработала для ГКУ «Информационный город» систему защиты информации единого криптографического сервиса Москвы. Информационная система «Единый криптографический сервис» (ИС ЕКС) позволяет создавать и проверять элек
|09.06.2015
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Экспозиция павильона «Информационный город» на ВДНХ радикально обновилась
В начале июня павильон №14 «Информационный город» на ВДНХ открылся после масштабной реконструкции. Концепция и экспозиция выставки была обновлена: теперь в центре внимания посетителей город будущего — «умные» дома, футури
|10.10.2012
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В ДИТ Москвы создано управление по реализации госпрограммы «Информационный город»
В структуре департамента информационных технологий создано управление по реализации государственной программы города Москвы «Информационный город». В полномочия нового подразделения войдет подготовка ежегодных планов информатизации, контроль за реализацией мероприятий пятилетней госпрограммы, формирование отчетности,
|22.03.2012
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Москва выделила еще 7,8 млрд руб. на госпрограмму «Информационный город»
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому финансирование государственной программы «Информационный город» в 2012 г. увеличивается на 7,8 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в городской администрации. «Информационный город» входит в число первоочеред
|01.12.2011
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Началась разработка системного проекта информатизации Москвы в рамках программы «Информационный город»
Связность и непротиворечивость информационно-коммуникационных систем, создаваемых в рамках новой пятилетней городской программы развития новых технологий «Информационный город», которая стартует в следующем году, обеспечит системный проект, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий г. Москвы. Он опишет общую логику информатизац
|02.08.2011
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Правительство Москвы утвердило государственную программу «Информационный город» на 2012–2016 гг.
Правительство Москвы на заседании во вторник, 2 августа, утвердило государственную программу города Москвы «Информационный город» на 2012–2016 гг. Об этом сообщается на официальном портале мэра и Правительства столицы mos.ru. В ходе заседания руководитель Департамента информационных технологий города
Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаев Артем 379 18
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|Чукарин Алексей 59 10
|Шмитько Андрей 4 4
|Колпаков Игорь 7 4
|Филимонов Олег 10 4
|Александров Олег 7 4
|Смирнова Ирина 11 4
|Лукьянов Александр 80 4
|Сафин Руслан 6 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Бибиков Александр 6 3
|Евгеньев Антон 7 3
|Путин Владимир 3454 3
|Орловский Виктор 408 3
|Звягина Наталья 64 3
|Макаров Владимир 78 3
|Пожидаев Николай 85 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Каменский Владислав 23 2
|Широких Алексей 72 2
|Харламов Александр 6 2
|Туркот Александр 39 2
|Парфенов Юрий 10 2
|Сыч Сергей 4 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Степанов Максим 10 2
|Кошечкин Константин 11 2
|Ложникова Анастасия 5 2
|Соловьев Денис 5 2
|Чернавин Петр 4 2
|Глазков Борис 48 2
|Горбатько Александр 105 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Солодовников Денис 108 2
|Ципорин Павел 103 2
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