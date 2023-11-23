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Цифровая экономика России Федеральный проект Умный город Информационный город Программа строительства умных городов Цифровизация городского хозяйства

Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства

Стандарт «Умного города» – это базовый документ, который определяет реализацию проекта в городах мероприятий, направленных на цифровую трансформацию городского хозяйства и системы управления. Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В проекте участвуют 213 городов, численность жителей которых превышает 100 тысяч человек. На 2022 год подписаны соглашения с 87 городами-пилотами из 47 регионов, взявшими на себя повышенные обязательства по реализации мероприятий стандарта умного города. Цель проекта «Умный город» – к 2024 году увеличить долю жителей городов, участвующих с использованием цифровых технологий в процессе управления городом, до 60%, а среднее IQ городов – до 30%.

 

 

"Цифровое строительство; от идеи к практики цифровизации отрасли в регионах" Елена Звонарева, Советник Министра строительства и ЖКХ РФ, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ


23.11.2023 Госзаказчик расторг многомиллионный контракт с печально знаменитой ИТ-компанией

Расторжение госконтракта Как выяснил CNews, ГКУ «Информационный город» Москвы разорвало многомиллионный контракт со скандальной ИТ- компанией — «Ансистемс». Причина кроется в задержках и существенных недостатках при выполнении работ исполните
19.07.2022 Суперсервисом «Цифровое строительство» воспользовалось более 30 тыс. россиян

Услугами суперсервиса «Цифровое строительство» (строим.дом.рф) воспользовались более 30 тыс. россиян. Портал предназначен для граждан, которые планируют строительство индивидуального жилого дома, в том числе с исполь
03.11.2021 СSD проведет онлайн-дискуссию «Цифровое строительство дата-центров»

10 ноября в 11:00 компания CSD проведет панельную онлайн-дискуссию «Цифровое строительство дата-центров», в которой примут участие представители компаний «Яндекс», КРОК и IBS. Главной темой мероприятия станут технологии эффективного строительства дата-центров,

14.07.2021 Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина

Платформа «Цифровое строительство» Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает создание системы управления жизненным циклом объектов к
21.09.2020 Corpsoft24 обезопасила «Информационный город»

Corpsoft24 разработала для ГКУ «Информационный город» систему защиты информации единого криптографического сервиса Москвы. Информационная система «Единый криптографический сервис» (ИС ЕКС) позволяет создавать и проверять элек
09.06.2015 Экспозиция павильона «Информационный город» на ВДНХ радикально обновилась

В начале июня павильон №14 «Информационный город» на ВДНХ открылся после масштабной реконструкции. Концепция и экспозиция выставки была обновлена: теперь в центре внимания посетителей город будущего — «умные» дома, футури
10.10.2012 В ДИТ Москвы создано управление по реализации госпрограммы «Информационный город»

В структуре департамента информационных технологий создано управление по реализации государственной программы города Москвы «Информационный город». В полномочия нового подразделения войдет подготовка ежегодных планов информатизации, контроль за реализацией мероприятий пятилетней госпрограммы, формирование отчетности,
22.03.2012 Москва выделила еще 7,8 млрд руб. на госпрограмму «Информационный город»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому финансирование государственной программы «Информационный город» в 2012 г. увеличивается на 7,8 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в городской администрации. «Информационный город» входит в число первоочеред
01.12.2011 Началась разработка системного проекта информатизации Москвы в рамках программы «Информационный город»

Связность и непротиворечивость информационно-коммуникационных систем, создаваемых в рамках новой пятилетней городской программы развития новых технологий «Информационный город», которая стартует в следующем году, обеспечит системный проект, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий г. Москвы. Он опишет общую логику информатизац
02.08.2011 Правительство Москвы утвердило государственную программу «Информационный город» на 2012–2016 гг.

Правительство Москвы на заседании во вторник, 2 августа, утвердило государственную программу города Москвы «Информационный город» на 2012–2016 гг. Об этом сообщается на официальном портале мэра и Правительства столицы mos.ru. В ходе заседания руководитель Департамента информационных технологий города

Публикаций - 139, упоминаний - 143

Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 18
Yandex - Яндекс 9216 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 6
МегаФон 10742 5
Microsoft Corporation 25775 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
Google LLC 12690 5
Gost Group - ГОСТ Груп - АНсистемс 7 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Telegram Group 2940 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
TaskData - ТаскДата 9 3
Cisco Systems 5372 3
Huawei 4677 3
Apple Inc 13156 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 3
Крок - Croc 1964 3
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 3
МКД 88 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Broadcom - VMware 2610 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
БАРС Груп 579 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Россети Ленэнерго 1699 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 2
101Hotels.com 456 2
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Газпром нефть 725 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
36,6 - аптечная сеть 96 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Группа Самолет 106 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
АМКОДОР 8 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Copenhagen Economics 1 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Русагропром 8 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 1
Республика Башкортостан ИД - Республика Башкортостан Издательский дом 1 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 67
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 41
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 5
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
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Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 5
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
ГосИнформСистемы 160 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Умный город - Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления 1 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
Профсоюз работников связи России 9 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 28
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
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Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 8
Электронный документ - Electronic document 1579 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 13
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
Google Android 15244 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 8
ЕМИАС Электронный рецепт 90 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 4
Apple iOS 8583 4
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 3
Правительство Москвы - Наш город 110 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 3
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 3
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 43 3
FreePik 1841 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Linux OS 11533 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
Microsoft Windows 16882 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
Ермолаев Артем 379 18
Собянин Сергей 538 12
Чукарин Алексей 59 10
Шмитько Андрей 4 4
Колпаков Игорь 7 4
Филимонов Олег 10 4
Александров Олег 7 4
Смирнова Ирина 11 4
Лукьянов Александр 80 4
Сафин Руслан 6 4
Щеголев Игорь 699 4
Шадаев Максут 1210 4
Лысенко Эдуард 317 4
Бибиков Александр 6 3
Евгеньев Антон 7 3
Путин Владимир 3454 3
Орловский Виктор 408 3
Звягина Наталья 64 3
Макаров Владимир 78 3
Пожидаев Николай 85 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Каменский Владислав 23 2
Широких Алексей 72 2
Харламов Александр 6 2
Туркот Александр 39 2
Парфенов Юрий 10 2
Сыч Сергей 4 2
Елагин Вячеслав 14 2
Степанов Максим 10 2
Кошечкин Константин 11 2
Ложникова Анастасия 5 2
Соловьев Денис 5 2
Чернавин Петр 4 2
Глазков Борис 48 2
Горбатько Александр 105 2
Кузнецов Сергей 163 2
Солодовников Денис 108 2
Ципорин Павел 103 2
Чибис Андрей 36 2
Фишер Андрей 75 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 105
Россия - РФ - Российская федерация 166168 90
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - СФО - Омская область 789 7
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 5
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Россия - УФО - Свердловская область 1951 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЦФО - Курская область 751 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 4
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 4
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 3
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 3
Европа 24964 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 97
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 41
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 9
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Чудо техники 60 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Башинформ ИА 7 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
IMS Research 31 1
Gartner - Гартнер 3658 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
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СПбГУ - Математико-механический факультет 9 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
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Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
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ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
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Oracle OpenWorld 65 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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