Колпаков Игорь
Колпаков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 6
|Ростелеком 9738 3
|Теко НПК 430 3
|Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
|Almatel - Алмател - Алма Групп 16 1
|TaskData - ТаскДата 7 1
|Шмитько Андрей 4 3
|Филимонов Олег 10 3
|Путин Владимир 3187 1
|Малофеев Константин 115 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Собянин Сергей 386 1
|Гадалов Александр 9 1
|Провоторов Александр 157 1
|Леваков Андрей 5 1
|Варев Александр 16 1
|Бибиков Александр 4 1
|Карабанов Александр 1 1
|Лебедев Вячеслав 9 1
|Евгеньев Антон 4 1
|Медяный Сергей 1 1
|Суворов Венедикт 3 1
|Асланиди Максим 3 1
|Шадрин Владимир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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