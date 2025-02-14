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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колпаков Игорь



14.02.2025 VK купил четверть создателя офисного пакета «Р7-Офис» 1
14.11.2024 Арестован топ-менеджер «Ростелекома». Ему грозит 10 лет 1
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы 2
11.08.2014 «Ай-Теко» внедряет электронную карту школьника в Северной Осетии 1
13.12.2011 В Марий Эл приступают к внедрению УЭК 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Колпаков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 6
Ростелеком 9738 3
Теко НПК 430 3
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
Almatel - Алмател - Алма Групп 16 1
TaskData - ТаскДата 7 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Русагропром 8 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3288 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1397 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 11 1
Районные суды РФ 65 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5034 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 783 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29830 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12797 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1829 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10144 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1255 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2078 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27672 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3837 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 289 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Шмитько Андрей 4 3
Филимонов Олег 10 3
Путин Владимир 3187 1
Малофеев Константин 115 1
Шадаев Максут 1015 1
Собянин Сергей 386 1
Гадалов Александр 9 1
Провоторов Александр 157 1
Леваков Андрей 5 1
Варев Александр 16 1
Бибиков Александр 4 1
Карабанов Александр 1 1
Лебедев Вячеслав 9 1
Евгеньев Антон 4 1
Медяный Сергей 1 1
Суворов Венедикт 3 1
Асланиди Максим 3 1
Шадрин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1779 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 800 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 408 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 583 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13336 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1509 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 505 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Беслан 32 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 135 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 1885 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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