В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами

В столичном офисе «Ростелекома» на улице Бутлерова прошел обыск. Представители силовых структур в рамках расследования дела о мошенничестве стендерами изъяли у компании электронную почту за несколько лет. Предыдущий такой обыск прошел весной 2020 г. Силовики ищут новых фигурантов этого дела, по которому в СИЗО находятся, по меньшей мере, три человека.

У «Ростелекома» изъяли почту

Сотрудники отечественных силовых структур провели выемку документов в московском офисе оператора связи «Ростелеком». По информации ТАСС, это стало частью расследования уголовного дела о крупном мошенничестве с тендерами.

Выемка документов в «Ростелекоме» стала второй по счету за последние полтора года. Аналогичная процедура проводилась в столичном офисе оператора (на улице Бутлерова) в апреле 2020 г. Причиной нового визита силовиков стала вероятность появления в уголовном деле новых фигурантов.

Как и в апреле 2020 г., силовики изъяли у «Ростелекома» электронные письма, которые были отправлены и приняты с использованием почтовых ящиков, числившихся за оператором, в период с 2016 по 2019 гг. Со слов неназванного источника ТАСС, разрешение на выемку документов предоставил Басманный суд Москвы.

Здание «Ростелекома» на улице Бутлерова, куда пришли силовики

Напомним, что «Ростелеком» - это компания с госучастием. В список ее основных акционеров входят Российская Федерация в лице Росимущества, а также Внешэкономбанк (ВЭБ) и госбанк ВТБ.

Что натворил «Ростелеком»

Уголовное дело, в центре которого находится один из крупнейших российских операторов связи, ведут специалисты Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России. Согласно имеющимся у следователей данным, связанные с оператором компании искусственно завышали объемы выполненных работ и выставляли заведомо некорректные счета в рамках участия в его тендерах.

По данным источника ТАСС, для контроля за реализацией этой схемы в у «Ростелекома» были свои «кураторы». Они специально никак не реагировали на противоправные действия при утверждении тендеров. Полученную в итоге сверхприбыль они затем делили между собой.

Обыски в домах

Расследование дела о мошенничестве с тендерами «Ростелекома» сопровождается визитами силовиков не только в офисные помещения оператора. В конце марта 2021 г. CNews писал, что следователи инициировали обыск в личном загородном доме Александра Варева – замглавы макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

На момент публикации материала Варев проходил по этому делу лишь в качестве свидетеля. Следствие не раскрывает мотивов, побудивших их провести обыск в жилом доме топ-менеджера российского телеком-гиганта. Однако определенным успехом это мероприятие увенчалось.

В загородном жилье Александра Варева проводившие обыск представители силовых структур обнаружили бухгалтерскую отчетность по проведенным в «Ростелекоме» тендерам. Вместе с ними специалисты нашли и ряд «иных документов, имеющих значение для дела». Содержимое этой документации неизвестно.

По прошествии почти трех месяцев со дня проведения обыска по-прежнему нет информации, как корпоративная документация компании с госучастием могла оказаться в частном имении одного из ее руководителей. По данным ТАСС, Александр Варев от комментариев отказывается, как и представляющий его интересы адвокат Александр Карабанов.

Без арестов не обошлось

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами «Ростелекома» начались и аресты подозреваемых в причастности к нему. В настоящее время под стражей по делам, связанным с тендерами «Ростелекома», находятся руководитель управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ Москвы «Информационный город» Олег Филимонов и бизнесмен Андрей Шмитько. Также был арестован и директор одной из дочерних компаний российского ИТ-интегратора «Ай-теко» Игорь Колпаков.

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Всех троих обвинили в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по решению Басманного суда Москвы отправили в СИЗО. Они были арестованы по ходатайству Главного следственного управления СК России 19 марта 2021 г. и должны были пробыть в камере до 16 мая 2021 г. По информации ТАСС, срок предварительного следствия по делу продлен до середины августа 2021 г.

Темные дела «Ростелекома»

За последние 10 лет «Ростелеком» был связан с целой серией уголовных дел. К примеру, в ноябре 2019 г. силовики обыскали дома бывшего президента телеком-гиганта Александра Провоторова и основателя фонда Marshall Capital Константина Малофеева.

Процедура проводилась в рамках следствия по делу о хищении у британской компании VTB Capital Plc кредита на сумму более $200 млн. Эти деньги были выделены компании «Русагропром» на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу «Нутритек»), ранее принадлежащей структурам Малофеева. VTB Capital Plc – это дочерняя компания банка ВТБ.

За два месяца до этого, в сентябре 2012 г. полиция выявила масштабную преступную схему с участием бывших и действовавших на тот момент менеджеров «Ростелекома». За четыре года они оформили более 20 государственных помещений, включая квартиры, на умерших людей.

По данным полиции, заправляли схемой менеджеры «Ростелекома», в чьем ведении находился фонд кооперативного жилья. Для махинаций с квартирами они направляли в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество поддельные документы и справки о том, что гражданин при строительстве жилья внес свою долю в кооператив, но не успел зарегистрировать причитающуюся ему квартиру по причине смерти.

В феврале 2020 г. 10 сотрудников «Ростелекома» оказались под арестом. Их обвинили в картельном сговоре в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». Махинации проводились на торгах на строительство линий связи, которые «Ростелеком» организовал в 2019 г. Сотрудников компании обвинили в нарушении ч.2 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения»). Ущерб от их действий составил 788 млн руб.

В середине февраля 2021 г. был арестован еще один человек, связанный с «Ростелекомом». Это его бывший технический директор Андрей Леваков. Он был обвинен в коррупции, а решение о заключении под стражу вынес Басманный суд Москвы.

Андрею Левакову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело связано со злоупотреблениями в сфере закупок, выявленными в 2020 г. в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании.