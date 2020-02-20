ФСБ арестовала 10 сотрудников «Ростелекома»

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В «Ростелекоме» выявлен картельный сговор в реализации программы «Цифровая экономика»

10 сотрудников «Ростелекома» задержаны в рамках уголовного дела о картельном сговоре при реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 статьи 178 Уголовного кодекса («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения»). По данным агентства, речь идет о картельном сговоре при торгах на строительство линий связи, которые «Ростелеком» проводил в 2019 г.

Ущерб от сговора составляет 788 млн руб. В рамках дела обыски проводились сотрудниками Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Воронежской области. Сотрудники ФСБ провели обыски в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской и Волгоградской областях.

«Ростелеком» сотрудничает с правоохранительными органами

В пресс-службе «Ростелекома» подтвердили факт проведения органами внутренних дел следственных мероприятий в офисах компании. «Данные мероприятия проводились по факту выявленных компаний совместно с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов», - заявила пресс-служба компании.

ФСБ и МВД задержали 10 сотрудников «Ростелекома» по обвинению в картельном сговоре с ущербом 788 млн рублей

«Ростелеком» активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию и создавая условия для проведения оперативных мероприятий, - добавили в компании. - «Ростелеком» уделяет большое внимание укреплению статуса прозрачной и законопослушной компании, выстраивая внутренние процессы на основе полного неприятия коррупции и любых злоупотреблений. Это касается как внешних контрагентов, так и сотрудников компании».

Как «Ростелеком» работает в рамках программы «Цифровая экономика»

Напомним, основным мероприятием федерального проекта «Информационная инфраструктура» является подключение к интернету социально-значимых объектов (СЗО). К числу таковых относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, территориальные избирательные комиссии. органы государственной и муниципальной власти, отделения полиции, подразделения Росгвардии и пожарные части.

Изначально планировалось для каждого типа СЗО выбрать одного оператора на всю территории России, определив его путем конкурса или назначения единого исполнителя. Такой подход делал фаворитом «Ростелеком», который уже является единый исполнителем по подключению к интернет федеральных органов исполнительной власти и медицинских организаций (больниц и поликлиник).

Однако затем было решено объединить все типы СЗО внутри каждого региона и для каждого субъекта федерации выбрать одного оператора путем проведения аукциона. В результате в большинстве регионов – 43 – победителем все равно стал «Ростелеком». Однако в части субъектов федерации победителями стали другие операторы, включая «Эр-Телеком», МТС и «Мегафон».

Общая сумма затрат федерального бюджета на подключение СЗО в период с 2019-2021 гг. также значительно снизилась: с 75 млрд руб. до 50 млрд руб. Из этой суммы «Ростелеком» должен 18,7 млрд руб.