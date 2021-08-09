ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс

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|09.08.2021
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«ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности онлайн-сервиса для получения статуса квалифицированного инвестора
«ВТБ капитал инвестиции» продолжают расширять возможности онлайн-сервисов. Теперь подать заявл
|03.08.2021
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Клиенты «ВТБ капитал инвестиции» теперь могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн и бесплатно
«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность подавать налоговую форму W-8BEN в национальн
|29.07.2021
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Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
«ВТБ капитал инвестиции» обновили мобильное приложение, предоставив его пользователям возможно
|31.05.2021
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«ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение
«ВТБ капитал инвестиции» интегрируют продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу
|27.05.2021
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Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет
«ВТБ капитал форекс» начинает открывать счета дистанционно через мобильное приложение и интернет-банк «ВТБ онлайн». Опция появилась у клиентов ВТБ в новой версии «ВТБ онлайн» в разделе «Инвестиц
|17.05.2021
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«ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже
«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Мо
|29.04.2021
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В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей
«ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности робота-советника в новой версии мобильного прил
|01.03.2021
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Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра
ионными инструментами в мобильном приложении «ВТБ мои инвестиции» теперь можно совершать с 7 утра. «ВТБ капитал инвестиции» организовали доступ клиентов к ранним торгам на Московской и Санкт-Пе
|05.02.2021
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Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов
В январе «ВТБ Капитал Инвестиции» выпустили первое обновление мобильного приложения в 2021 г. и обещают
|23.12.2020
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Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала»
ародный проект, охватывающий несколько стран в разных часовых поясах. Navicon помог четырем офисам «ВТБ капитала», находящимся в Лондоне, Сингапуре, Гонконге и Софии, перейти на новую версию ER
|24.11.2020
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«ВТБ Капитал Инвестиции» привлекли более 1,5 млрд руб. под управление ИИ
, поэтому новая стратегия доступна лишь клиентам с агрессивным инвестпрофилем. В дальнейших планах «ВТБ Капитал Инвестиции» - развитие и совершенствование алгоритма, расширение возможностей его
|20.10.2020
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«ВТБ Капитал инвестиции» выпустили новую версию мобильного приложения для инвестиций
«ВТБ Капитал инвестиции» обновили мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», расширив его функ
|28.08.2020
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«ВТБ Капитал Инвестиции»: интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях
«ВТБ Капитал Инвестиции» провели онлайн-диалог для инвесторов с компанией Mail.ru Group. В ход
|13.08.2020
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В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники
«ВТБ Капитал Инвестиции» выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестици
|19.06.2020
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«ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
«ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникации с клиентами через собственный Telegram-к
|17.04.2020
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Число активных пользователей сервиса «ВТБ мои инвестиции» удвоилось за месяц
«ВТБ капитал инвестиции» отметили рост использования цифровых платформ в условиях самоизоляции
|09.12.2019
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ВТБ начал раскрывать структуру биржевых паевых инвестиционных фондов в режиме онлайн
«ВТБ капитал инвестиции» теперь в режиме онлайн раскрывает информацию по структурам биржевых п
|07.10.2019
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«ВТБ Капитал инвестиции» обновили мобильное приложение для инвестиций
Улучшенная функциональность и новые возможности «ВТБ Капитал инвестиции» запустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои инвестици
|12.08.2019
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«ВТБ капитал инвестиции» запустил инвестиционного VR-консультанта в офисах банка ВТБ
подход к инвестициям и целеполаганию», – сказал Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ. «ВТБ мои инвестиции» – платформа для дос
|16.04.2019
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ВТБ открыл доступ к биржевым торгам иностранными ценными бумагами
ВТБ объявил об открытии доступа к биржевым торгам иностранными ценными бумагами. Теперь клиенты «ВТБ Капитал Инвестиции» могут покупать и продавать акции зарубежных компаний на Санкт-Петербу
|11.04.2019
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Робоэдвайзер «ВТБ капитал инвестиции» получил аккредитацию
вания индивидуальных рекомендаций робоэдвайзера основана на профессиональной экспертизе аналитиков «ВТБ капитал инвестиции». Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заключить договор инвести
|31.10.2018
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«ВТБ Капитал Управление Инвестициями» внедрит мониторинг и анализ торгов на фондовом рынке
«ВТБ Капитал Управление Инвестициями» объявил о внедрении в работу системы Check4Trick, предна
|21.09.2018
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ВТБ Капитал Инвестиции создает фонд «Pre-IPO» для инвестиций в планирующие IPО компании
но уникальной на российском рынке, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. В частности, запускаемый ВТБ Капитал Инвестиции фонд будет обладать возможностью покупки secondaries (существующих акц
|02.03.2016
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«ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора
Россиянин судится в Лондоне с «ВТБ-Капитал»Российский предприниматель Дмитрий Косарев подал иск в Высокий суд Лондона против
|13.07.2015
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«Информзащита» проанализировала защищенность «Кабинета клиента» для «ВТБ Капитал Управление Активами»
Компания «Информзащита» подтвердила защищенность «Кабинета клиента» «ВТБ Капитал Управление Активами». Об этом CNews сообщили в «Информзащите». Компания провела к
|09.04.2013
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«ВТБ Капитал» приобретает долю в «Триколор ТВ»
Инвестиционный банк «ВТБ Капитал» объявил о приобретении миноритарного пакета акций «Национальной спутниковой компании» (торговая марка «Триколор ТВ»), крупнейшего оператора спутникового телевидения в России. Разме
|23.10.2012
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Евросоюз одобрил: Россияне покупают болгарского телеком-гиганта
Еврокомиссия (высший орган исполнительной власти Евросоюза) одобрила запрос консорциума из российского «ВТБ-Капитал» (подразделение группы ВТБ) и Corporate Commerce Bank (CCB) из Болгарии о покупке Bulgarian Telecommunications Company (BTC). Об этом сообщает болгарское издание Novinite. Запрос в
|21.03.2012
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ВТБ Капитал и Mangrove Capital инвестировали $10 млн в сервис Oktogo.ru
Венчурный бизнес ВТБ Капитал объявил о закрытии сделки с Oktogo.ru, российским онлайн-сервисом бронирования отелей. Венчурный бизнес ВТБ Капитал выступил лидером раунда Б, объем которого составляет $10 м
|12.05.2010
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"ВТБ Капитал" купил долю в EPAM Systems
"ВТБ Капитал" приобрел миноритарный пакет акций разработчика программного обеспечения EPAM Systems, говорится в сообщении инвестбанка. Основанная в 1993 г. EPAM Systems широко представлена в стр
|01.03.2010
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Hi-tech стартапами в ВТБ займется связист-газовик
Руководителем департамента прямых и венчурных инвестиций компании «ВТБ Управление активами» назначен Айдар Калиев. Ранее занимавший эту должность Сергей Ромашов
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Потапов Владимир 41 39
|Малофеев Константин 115 29
|Бутрин Михаил 18 18
|Родионов Иван 71 17
|Манасов Марлен 22 16
|Рейман Леонид 1045 15
|Щеголев Игорь 697 14
|Ряузов Никита 18 14
|Провоторов Александр 157 12
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 11 11
|Юрченко Евгений 132 11
|Лещенко Михаил 33 10
|Приданцев Сергей 145 9
|Яковицкий Алексей 22 8
|Волож Аркадий 248 7
|Соловьев Юрий 31 7
|Семенов Вадим 63 7
|Добкин Аркадий 77 7
|Li Richard - Ли Ричард 15 7
|Худавердян Тигран 90 6
|Луврье Пьер 6 6
|Морозов Андрей 47 6
|Аммосов Юрий 46 6
|Путин Владимир 3093 6
|Русев Спас 6 6
|Медведев Дмитрий 1649 6
|Черноусова Виктория 8 6
|Калиев Айдар 6 6
|Зарьянов Алексей 11 6
|Абрамович Роман 46 5
|Лукаш Сергей 13 5
|Осеевский Михаил 313 5
|Васильева Екатерина 17 5
|Минаев Алексей 10 5
|Фролов Александр 32 5
|Лазарев Николай 13 5
|Постарнаков Андрей 5 5
|Нарукавников Александр 10 5
|Ермаченков Алексей 14 4
|Нечаев Иван 60 4
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