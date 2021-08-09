ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс

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В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники «ВТБ Капитал Инвестиции» выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестици

«ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram «ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникации с клиентами через собственный Telegram-к

Число активных пользователей сервиса «ВТБ мои инвестиции» удвоилось за месяц «ВТБ капитал инвестиции» отметили рост использования цифровых платформ в условиях самоизоляции

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«ВТБ Капитал Управление Инвестициями» внедрит мониторинг и анализ торгов на фондовом рынке «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» объявил о внедрении в работу системы Check4Trick, предна

ВТБ Капитал Инвестиции создает фонд «Pre-IPO» для инвестиций в планирующие IPО компании но уникальной на российском рынке, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. В частности, запускаемый ВТБ Капитал Инвестиции фонд будет обладать возможностью покупки secondaries (существующих акц

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