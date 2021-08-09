ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс

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09.08.2021 «ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности онлайн-сервиса для получения статуса квалифицированного инвестора

«ВТБ капитал инвестиции» продолжают расширять возможности онлайн-сервисов. Теперь подать заявл
03.08.2021 Клиенты «ВТБ капитал инвестиции» теперь могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн и бесплатно

«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность подавать налоговую форму W-8BEN в национальн
29.07.2021 Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса

«ВТБ капитал инвестиции» обновили мобильное приложение, предоставив его пользователям возможно
31.05.2021 «ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение

«ВТБ капитал инвестиции» интегрируют продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу

27.05.2021 Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет

«ВТБ капитал форекс» начинает открывать счета дистанционно через мобильное приложение и интернет-банк «ВТБ онлайн». Опция появилась у клиентов ВТБ в новой версии «ВТБ онлайн» в разделе «Инвестиц
17.05.2021 «ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже

«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Мо
29.04.2021 В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей

«ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности робота-советника в новой версии мобильного прил
01.03.2021 Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра

ионными инструментами в мобильном приложении «ВТБ мои инвестиции» теперь можно совершать с 7 утра. «ВТБ капитал инвестиции» организовали доступ клиентов к ранним торгам на Московской и Санкт-Пе
05.02.2021 Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов

В январе «ВТБ Капитал Инвестиции» выпустили первое обновление мобильного приложения в 2021 г. и обещают
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала»

ародный проект, охватывающий несколько стран в разных часовых поясах. Navicon помог четырем офисам «ВТБ капитала», находящимся в Лондоне, Сингапуре, Гонконге и Софии, перейти на новую версию ER
24.11.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» привлекли более 1,5 млрд руб. под управление ИИ

, поэтому новая стратегия доступна лишь клиентам с агрессивным инвестпрофилем. В дальнейших планах «ВТБ Капитал Инвестиции» - развитие и совершенствование алгоритма, расширение возможностей его
20.10.2020 «ВТБ Капитал инвестиции» выпустили новую версию мобильного приложения для инвестиций

«ВТБ Капитал инвестиции» обновили мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», расширив его функ
28.08.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции»: интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях

«ВТБ Капитал Инвестиции» провели онлайн-диалог для инвесторов с компанией Mail.ru Group. В ход
13.08.2020 В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники

«ВТБ Капитал Инвестиции» выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестици
19.06.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram

«ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникации с клиентами через собственный Telegram-к
17.04.2020 Число активных пользователей сервиса «ВТБ мои инвестиции» удвоилось за месяц

«ВТБ капитал инвестиции» отметили рост использования цифровых платформ в условиях самоизоляции
09.12.2019 ВТБ начал раскрывать структуру биржевых паевых инвестиционных фондов в режиме онлайн

«ВТБ капитал инвестиции» теперь в режиме онлайн раскрывает информацию по структурам биржевых п
07.10.2019 «ВТБ Капитал инвестиции» обновили мобильное приложение для инвестиций

Улучшенная функциональность и новые возможности «ВТБ Капитал инвестиции» запустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои инвестици
12.08.2019 «ВТБ капитал инвестиции» запустил инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка ВТБ

подход к инвестициям и целеполаганию», – сказал Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ. «ВТБ мои инвестиции» – платформа для дос
16.04.2019 ВТБ открыл доступ к биржевым торгам иностранными ценными бумагами

ВТБ объявил об открытии доступа к биржевым торгам иностранными ценными бумагами. Теперь клиенты «ВТБ Капитал Инвестиции» могут покупать и продавать акции зарубежных компаний на Санкт-Петербу
11.04.2019 Робоэдвайзер «ВТБ капитал инвестиции» получил аккредитацию

вания индивидуальных рекомендаций робоэдвайзера основана на профессиональной экспертизе аналитиков «ВТБ капитал инвестиции». Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заключить договор инвести
31.10.2018 «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» внедрит мониторинг и анализ торгов на фондовом рынке

«ВТБ Капитал Управление Инвестициями» объявил о внедрении в работу системы Check4Trick, предна
21.09.2018 ВТБ Капитал Инвестиции создает фонд «Pre-IPO» для инвестиций в планирующие IPО компании

но уникальной на российском рынке, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. В частности, запускаемый ВТБ Капитал Инвестиции фонд будет обладать возможностью покупки secondaries (существующих акц
02.03.2016 «ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора

Россиянин судится в Лондоне с «ВТБ-Капитал»Российский предприниматель Дмитрий Косарев подал иск в Высокий суд Лондона против
13.07.2015 «Информзащита» проанализировала защищенность «Кабинета клиента» для «ВТБ Капитал Управление Активами»

Компания «Информзащита» подтвердила защищенность «Кабинета клиента» «ВТБ Капитал Управление Активами». Об этом CNews сообщили в «Информзащите». Компания провела к
09.04.2013 «ВТБ Капитал» приобретает долю в «Триколор ТВ»

Инвестиционный банк «ВТБ Капитал» объявил о приобретении миноритарного пакета акций «Национальной спутниковой компании» (торговая марка «Триколор ТВ»), крупнейшего оператора спутникового телевидения в России. Разме
23.10.2012 Евросоюз одобрил: Россияне покупают болгарского телеком-гиганта

Еврокомиссия (высший орган исполнительной власти Евросоюза) одобрила запрос консорциума из российского «ВТБ-Капитал» (подразделение группы ВТБ) и Corporate Commerce Bank (CCB) из Болгарии о покупке Bulgarian Telecommunications Company (BTC). Об этом сообщает болгарское издание Novinite. Запрос в

21.03.2012 ВТБ Капитал и Mangrove Capital инвестировали $10 млн в сервис Oktogo.ru

Венчурный бизнес ВТБ Капитал объявил о закрытии сделки с Oktogo.ru, российским онлайн-сервисом бронирования отелей. Венчурный бизнес ВТБ Капитал выступил лидером раунда Б, объем которого составляет $10 м
12.05.2010 "ВТБ Капитал" купил долю в EPAM Systems

"ВТБ Капитал" приобрел миноритарный пакет акций разработчика программного обеспечения EPAM Systems, говорится в сообщении инвестбанка. Основанная в 1993 г. EPAM Systems широко представлена в стр
01.03.2010 Hi-tech стартапами в ВТБ займется связист-газовик

Руководителем департамента прямых и венчурных инвестиций компании «ВТБ Управление активами» назначен Айдар Калиев. Ранее занимавший эту должность Сергей Ромашов

Публикаций - 290, упоминаний - 374

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9482 57
Ростелеком - Связьинвест 1706 30
Yandex - Яндекс 6986 29
Microsoft Corporation 24425 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11917 17
VK - Mail.ru Group 3423 16
АФК Система ПАО 1786 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1611 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8618 13
МегаФон 8425 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 12
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company 84 12
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 408 12
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 286 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2820 8
IBM - International Business Machines Corp 9400 8
Oracle Corporation 6621 7
Oktogo - Октого 22 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 7
РНТ - Русские Навигационные Технологии 130 7
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Veon - VimpelCom - ВымпелКом 758 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3647 6
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 6
АвтоТрекер 99 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 884 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 6
Softline - Софтлайн 2632 6
EY - Ernst & Young Global 373 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 817 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3188 5
Cisco Systems 5077 5
Meta Platforms - Facebook 4418 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 820 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 987 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4740 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2746 152
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1594 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7014 31
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 365 29
ГПБ - Газпромбанк 1060 26
РВК - Российская венчурная компания 548 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2706 18
Marshall Capital Partners 69 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1060 16
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 573 15
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
UBS AG - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 34 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 530 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 186 14
Morgan Stanley - Морган Стэнли 458 12
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 909 11
ВТБ - ВТБ24 664 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 714 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 449 9
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Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1089 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 872 8
Альфа-Банк 1725 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2207 7
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 7
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 7
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 7
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 6
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 640 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 415 6
Русагропром 8 6
Russia Partners - Раша Партнерс 26 6
CCB - Corporate Commerce Bank 6 6
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 6
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6211 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4730 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15295 7
ВТБ Мои Инвестиции 53 34
СКБ Контур - Контур.Фокус 985 10
Apple iPhone 6 4861 10
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 9
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 558 8
Яндекс.Маркет 873 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1047 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2687 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 898 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 814 5
Microsoft Windows 15429 5
Microsoft Skype 2051 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 4
Microsoft Windows 2000 8660 4
МТС Вебинар.ру - COMDI 28 3
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 42 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4972 3
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Московская Биржа - Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 5 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 886 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 569 3
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Apple iOS 7587 3
Яндекс.Лавка 217 3
Apple - App Store 2837 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 115 2
Microsoft Office 3662 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 2
Oracle Hyperion 234 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1266 2
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 2
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Яндекс.Плюс 174 2
Microsoft SQL Server 1638 2
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Uber Eats - UberEATs 36 2
Google Play - Google Store - Android Market 3232 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1467 8
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СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 23 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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