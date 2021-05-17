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«ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже

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«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже через мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции».

В настоящее время пользователи «ВТБ мои инвестиции» могут совершать на Московской бирже сделки со 124 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по иностранным акциям осуществляются в российских рублях, дивиденды начисляются в валюте номинала.

«Наша задача обеспечить нашим клиентам простой и удобный доступ ко всем возможностям, которые дает рынок ценных бумаг. Мы видим, что интерес к иностранным бумагам продолжает расти: с начала 2019 г. к настоящему моменту доля иностранных акций в портфелях наших клиентов выросла с 2,6% до 16%. Поэтому мы расширяем возможности торговли акциями зарубежных компаний», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ.

О росте интереса к иностранными акциями также свидетельствуют данные по обороту торгов. Так, с начала 2019 г. по конец I квартала 2021 г. среднедневной оборот торгов иностранными акциями в торговых системах «ВТБ капитал инвестиции» увеличился в 20,7 раза – до 29 млрд руб., а количество сделок в день выросло в 12 раз – до 506 тыс.

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