Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ Мои Инвестиции
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Публикаций - 34, упоминаний - 54
ВТБ Мои Инвестиции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Huawei 2736 1
|Diasoft - Диасофт 357 1
|KPMG - КПМГ 134 1
|ТерраТех - TerraTech 8 1
|PAYMO 6 1
|Потапов Владимир 40 27
|Чугунов Никита 53 3
|Кулик Вадим 113 2
|Костин Андрей 45 2
|Степочкин Максим 3 1
|Киричек Алексей 66 1
|Сентябрев Евгений 8 1
|Шарков Максим 12 1
|Гаврилов Борис 2 1
|Щиров Илья 26 1
|Сердюков Евгений 2 1
|Овчинникова Евгения 10 1
|Островский Святослав 41 1
|Пятков Иван 24 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Комков Михаил 13 1
|Лукашкин Сергей 19 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1831 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770953, в очереди разбора - 674635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770953, в очереди разбора - 674635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru