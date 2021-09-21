Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ВТБ Мои Инвестиции


21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
03.08.2021 Клиенты «ВТБ капитал инвестиции» теперь могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн и бесплатно 1
07.07.2021 ВТБ запустил обновленный сервис по онлайн-подбору портфеля сбережений 1
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
31.05.2021 «ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение 1
21.05.2021 Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик 1
18.05.2021 Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции» 1
29.04.2021 В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей 1
05.02.2021 Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов 2
27.11.2020 «ВТБ Мобайл» запустил eSIM 1
24.11.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» привлекли более 1,5 млрд руб. под управление ИИ 1
20.10.2020 «ВТБ Капитал инвестиции» выпустили новую версию мобильного приложения для инвестиций 4
29.09.2020 «ВТБ Мои Инвестиции» предложили участие в размещениях акций без комиссий 1
23.09.2020 Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступно абонентам «ВТБ Мобайл» бесплатно и в роуминге 3
01.09.2020 «ВТБ Мои Инвестиции» стали доступны пользователям смартфонов Huawei и Honor 2
13.08.2020 В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники 2
14.07.2020 В «ВТБ Онлайн» стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 2
26.06.2020 ВТБ предложил специальные условия открытия брокерского счета покупателям сети «Магнит» 3
19.06.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram 2
15.05.2020 ВТБ обновил мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции» 1
30.04.2020 ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг 1
17.04.2020 Число активных пользователей сервиса «ВТБ мои инвестиции» удвоилось за месяц 1
14.04.2020 ВТБ оптимизировал работу ИС инвестиционно-брокерского бизнеса 1
07.10.2019 «ВТБ Капитал инвестиции» обновили мобильное приложение для инвестиций 2
13.09.2019 ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета 6
12.08.2019 «ВТБ капитал инвестиции» запустил инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка ВТБ 1
05.06.2019 ВТБ представит ипотеку и инвестиции в виртуальной реальности 1
16.04.2019 ВТБ открыл доступ к биржевым торгам иностранными ценными бумагами 1
11.04.2019 Робоэдвайзер «ВТБ капитал инвестиции» получил аккредитацию 2
12.12.2018 Мобильное приложение ВТБ-Онлайн позволяет начать инвестировать в ценные бумаги 1
15.10.2018 ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты 1
16.08.2018 Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки 2
07.09.2015 «Почта России» открывает собственный банк 1

Публикаций - 34, упоминаний - 54

ВТБ Мои Инвестиции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2736 1
Diasoft - Диасофт 357 1
KPMG - КПМГ 134 1
ТерраТех - TerraTech 8 1
PAYMO 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 34
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 28
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 7
Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 3
Visa International 1347 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ВТБ Недвижимость 1 1
Первый ЦУПИС 4 1
Связь-банк 80 1
РКС - Российские космические системы 100 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
СКБ-банк 86 1
Совкомфлот - Современный коммерческий флот 14 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 189 1
Почта Банк 289 1
Почта России ПАО 1580 1
Qiwi 783 1
Tesla Motors 241 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Президент Российской Федерации 1443 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 2 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
Брокерское обслуживание - Брокерские услуги - Брокерский счет 9 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
ВТБ Онлайн 137 9
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 3 2
ВТБ Мультибонус 14 2
Apple iOS 5742 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Google Android 10752 1
Apple iPad 3263 1
Huawei AppGallery 95 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Потапов Владимир 40 27
Чугунов Никита 53 3
Кулик Вадим 113 2
Костин Андрей 45 2
Степочкин Максим 3 1
Киричек Алексей 66 1
Сентябрев Евгений 8 1
Шарков Максим 12 1
Гаврилов Борис 2 1
Щиров Илья 26 1
Сердюков Евгений 2 1
Овчинникова Евгения 10 1
Островский Святослав 41 1
Пятков Иван 24 1
Паршиков Сергей 10 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Комков Михаил 13 1
Лукашкин Сергей 19 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1831 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - Белгородская область 371 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Россия - Калининградская область 544 1
Америка 467 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Россия - Кемеровская область 474 1
США - Кремниевая долина 399 1
Индия - Республика 2184 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Европа 3798 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 4
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
ЦУПИС - Центры учета перевода интерактивных ставок 2 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770953, в очереди разбора - 674635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще