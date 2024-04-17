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ВТБ Мои Инвестиции

ВТБ Мои Инвестиции

СОБЫТИЯ

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17.04.2024 ВТБ Мои Инвестиции: большинство россиян доверяют цифровым инвестиционным советникам

83% россиян считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход, следует из исследования, проведенного брокером «ВТБ Мои Инвестиции» к конференции Data Fusion-2024. Прислушаться к советам робота-советника готовы 44%. При этом 17% хотят, чтобы в будущем цифровой помощник принимал все решения за инвестора.

25.05.2022 Мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции» стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия

Клиенты «ВТБ мои инвестиции», пользующиеся устройствами с системой Android, могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore, разработанном VK. Об этом CNews соощили п
02.03.2022 Клиентам «ВТБ мои инвестиции» доступны сервисы в личном кабинете брокера и в Quik

Из-за введенных санкций работа мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции» на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Весь функционал доступен клиентам в личном кабинете брокера и в системе Quik, также можно обратиться в ближайший оф
29.07.2021 Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса

ии счета у другого брокера и переводе активов в ВТБ, чтобы налоговая льгота была сохранена. «ВТБ капитал инвестиции» продолжили интегрировать продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу «ВТБ мои инвестиции». Теперь клиенты «ВТБ капитал управление активами» смогут видеть свой портфель стратегий доверительного управления (ДУ) в приложении (они будут отображаться на одном экране с
31.05.2021 «ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение

«ВТБ капитал инвестиции» интегрируют продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу «ВТБ мои инвестиции». Теперь пользователи мобильного приложения смогут видеть в приложении свой портфель паевых инвестиционных фондов (ПИФ) «ВТБ капитал управление активами», которые не находятс
18.05.2021 Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции»

Пользователи «ВТБ Онлайн» получили возможность переходить в приложение «ВТБ Мои инвестиции» моментально, без ввода пароля. Теперь управление сбережениями с использованием инвестиций с ВТБ стало еще удобнее. Чтобы войти в приложение «ВТБ Мои инвестиции» из ВТ
17.05.2021 «ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже

«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже через мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции». В настоящее время пользователи «ВТБ мои инвестиции» могут совершать на Московской бирже сделки со 124 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов. Сделк
29.04.2021 В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей

«ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности робота-советника в новой версии мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции» 2.16.0, добавив пять стратегий в долларах США. Рекомендуемые долларовые портфели состоят из акций крупных компаний США, американских облигаций, еврооблигаций российских комп
01.04.2021 «ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API

Инвестиционная платформа «ВТБ мои инвестиции» может стать частью различных экосистем в будущем. Таким видением поделился Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент
01.03.2021 Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра

Сделки с ценными бумагами и другими инвестиционными инструментами в мобильном приложении «ВТБ мои инвестиции» теперь можно совершать с 7 утра. «ВТБ капитал инвестиции» организовали доступ клиентов к ранним торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах с 1 марта. Утром клиенты см
05.02.2021 Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов

л Инвестиции» выпустили первое обновление мобильного приложения в 2021 г. и обещают каждый месяц готовить для пользователей новые релизы, постепенно расширяя его функционал и дальше. Хотя уже сейчас «ВТБ Мои Инвестиции» представляет собой полноценный торговый терминал, предоставляющий доступ практически к любой ценной бумаге, торгуемой на одной из 33 бирж мира или доступной на внебиржевом р
29.09.2020 «ВТБ Мои Инвестиции» предложили участие в размещениях акций без комиссий

«ВТБ Капитал Инвестиции» обновили мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Теперь пользователи могут участвовать в первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещениях акций на Московской Бирже. До конца октября 2020 г. при участии в размещении не взимае
23.09.2020 Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступно абонентам «ВТБ Мобайл» бесплатно и в роуминге

Для клиентов «ВТБ Мобайл» стала доступна возможность работы приложения «ВТБ Мои Инвестиции» при нулевом балансе, в том числе в роуминге. Пользователи приложения теперь могут торговать из любой точки мира, пользоваться сервисами брокера и при этом не платить за траф
01.09.2020 «ВТБ Мои Инвестиции» стали доступны пользователям смартфонов Huawei и Honor

Мобильная платформа для инвестиций «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступна в официальном магазине приложений AppGallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение заменяет собой профессиональный торговый терминал и дает д
13.08.2020 В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники

«ВТБ Капитал Инвестиции» выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» 2.9.0. В ней появилась персонифицированные виртуальные ассистенты: панда, лис и тигр, определяемые в соответствии с инвестиционным риск-профилем клиента. Также теперь пользо
15.05.2020 ВТБ обновил мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции»

«ВТБ капитал инвестиции» выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции», в которой переработан дизайн, изменена цветовая гамма, добавлены новые виджеты, анимация, шрифты, расширена функциональность. В частности, оптимизировано отображение счетов
17.04.2020 Число активных пользователей сервиса «ВТБ мои инвестиции» удвоилось за месяц

«ВТБ капитал инвестиции» отметили рост использования цифровых платформ в условиях самоизоляции. Число активных пользователей приложения «ВТБ мои инвестиции» в марте 2020 г. по сравнению с февралем выросло в два раза, до 240 тыс. человек. Ежедневное количество сделок, совершаемых во всех торговых системах ВТБ капитал инвестиции,

13.09.2019 ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета

ВТБ совместно с платежными системами VISA, Mastercard и Мир реализовал мгновенное пополнение брокерского счета, открытого в «ВТБ Мои Инвестиции», с карты любого банка. Максимальная комиссия за операцию составляет 0,4% от общей суммы, что является одним из самых низких тарифов на рынке. Моментальное пополнение счета с
16.08.2018 Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки

ВТБ объявил о том, что ежедневный торговый оборот в рамках приложения «ВТБ Мои Инвестиции», запущенного в июне 2018 г., превысил 5 млрд руб. Всего торговые операции на финансовых рынках с его помощью совершают более 12 тысяч клиентов. Наибольшим интересом у пользо

Публикаций - 61, упоминаний - 62

ВТБ Мои Инвестиции и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Telegram Group 2940 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 71 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
KPMG 278 1
AT&T Inc 1726 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 60
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Visa International 1993 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Ренессанс Брокер 10 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
ВТБ Недвижимость 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Ингосстрах Инвестиции 22 1
ВТБ Paymo - Инновационные Платежные Технологии 6 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 1
Euroclear 19 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 4 1
Ассоциация букмекерских контор СРО 1 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 4
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 2
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 511 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2
Оповещение и уведомление - Notification 5944 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 14
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 39 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 5
Московская Биржа - Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 6 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 2
Много приложений - RuStore - Рустор 628 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Яндекс.Плюс 250 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Т-Банк - Тинькофф банк Инвесткопилка 3 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 6 1
Альфа-Банк - Альфа-Инвестиции 4 1
Apple iPad 4012 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Huawei AppGallery 353 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 12 243 1
Потапов Владимир 43 33
Казаков Александр 72 4
Соколов Владислав 6 4
Кулик Вадим 206 3
Костин Андрей 68 3
Чугунов Никита 81 3
Страшнов Дмитрий 111 2
Никифоров Николай 1138 2
Дергунова Ольга 120 1
Лукашкин Сергей 26 1
Руденко Дмитрий 34 1
Комков Михаил 14 1
Паршиков Сергей 12 1
Пятков Иван 31 1
Островский Святослав 47 1
Овчинникова Евгения 10 1
Алексеев Александр 40 1
Задорнов Михаил 30 1
Морозов Дмитрий 20 1
Копысов Виталий 64 1
Сердюков Евгений 3 1
Крутов Дмитрий 19 1
Щиров Илья 45 1
Гаврилов Борис 2 1
Шарков Максим 15 1
Сентябрев Евгений 13 1
Степочкин Максим 3 1
Рожковский Антон 3 1
Авдеев Игорь 1 1
Гаджиев Магомедрасул 1 1
Козловский Максим 1 1
Макаров Кирилл 1 1
Самсоненко Сергей 1 1
Полонская Татьяна 1 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Курасов Алексей 19 1
Злодив Дмитрий 5 1
Марковиц Гарри 1 1
Яцков Андрей 2 1
Мурлейкин Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 4
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 2
Россия - УФО - Курганская область 645 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 2
Россия - ЦФО - Костромская область 477 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 2
Европа 24964 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
США Западное побережье - Западное взморье 40 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 12
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 72 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
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Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
ОФЗ - Облигации федерального займа 35 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Фондовая биржа - ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 29 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 178 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 2
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 126 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Страхование - ИСЖ - Инвестиционное страхование жизни 9 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 393 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 82 1
СРО - саморегулируемые организации 111 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Россия зовёт! - инвестиционный форум 4 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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