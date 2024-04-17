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ВТБ Мои Инвестиции
СОБЫТИЯ
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|17.04.2024
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ВТБ Мои Инвестиции: большинство россиян доверяют цифровым инвестиционным советникам
83% россиян считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход, следует из исследования, проведенного брокером «ВТБ Мои Инвестиции» к конференции Data Fusion-2024. Прислушаться к советам робота-советника готовы 44%. При этом 17% хотят, чтобы в будущем цифровой помощник принимал все решения за инвестора.
|25.05.2022
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Мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции» стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия
Клиенты «ВТБ мои инвестиции», пользующиеся устройствами с системой Android, могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore, разработанном VK. Об этом CNews соощили п
|02.03.2022
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Клиентам «ВТБ мои инвестиции» доступны сервисы в личном кабинете брокера и в Quik
Из-за введенных санкций работа мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции» на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Весь функционал доступен клиентам в личном кабинете брокера и в системе Quik, также можно обратиться в ближайший оф
|29.07.2021
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Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
ии счета у другого брокера и переводе активов в ВТБ, чтобы налоговая льгота была сохранена. «ВТБ капитал инвестиции» продолжили интегрировать продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу «ВТБ мои инвестиции». Теперь клиенты «ВТБ капитал управление активами» смогут видеть свой портфель стратегий доверительного управления (ДУ) в приложении (они будут отображаться на одном экране с
|31.05.2021
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«ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение
«ВТБ капитал инвестиции» интегрируют продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу «ВТБ мои инвестиции». Теперь пользователи мобильного приложения смогут видеть в приложении свой портфель паевых инвестиционных фондов (ПИФ) «ВТБ капитал управление активами», которые не находятс
|18.05.2021
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Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции»
Пользователи «ВТБ Онлайн» получили возможность переходить в приложение «ВТБ Мои инвестиции» моментально, без ввода пароля. Теперь управление сбережениями с использованием инвестиций с ВТБ стало еще удобнее. Чтобы войти в приложение «ВТБ Мои инвестиции» из ВТ
|17.05.2021
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«ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже
«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже через мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции». В настоящее время пользователи «ВТБ мои инвестиции» могут совершать на Московской бирже сделки со 124 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов. Сделк
|29.04.2021
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В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей
«ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности робота-советника в новой версии мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции» 2.16.0, добавив пять стратегий в долларах США. Рекомендуемые долларовые портфели состоят из акций крупных компаний США, американских облигаций, еврооблигаций российских комп
|01.04.2021
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«ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API
Инвестиционная платформа «ВТБ мои инвестиции» может стать частью различных экосистем в будущем. Таким видением поделился Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент
|01.03.2021
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Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра
Сделки с ценными бумагами и другими инвестиционными инструментами в мобильном приложении «ВТБ мои инвестиции» теперь можно совершать с 7 утра. «ВТБ капитал инвестиции» организовали доступ клиентов к ранним торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах с 1 марта. Утром клиенты см
|05.02.2021
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Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов
л Инвестиции» выпустили первое обновление мобильного приложения в 2021 г. и обещают каждый месяц готовить для пользователей новые релизы, постепенно расширяя его функционал и дальше. Хотя уже сейчас «ВТБ Мои Инвестиции» представляет собой полноценный торговый терминал, предоставляющий доступ практически к любой ценной бумаге, торгуемой на одной из 33 бирж мира или доступной на внебиржевом р
|29.09.2020
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«ВТБ Мои Инвестиции» предложили участие в размещениях акций без комиссий
«ВТБ Капитал Инвестиции» обновили мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Теперь пользователи могут участвовать в первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещениях акций на Московской Бирже. До конца октября 2020 г. при участии в размещении не взимае
|23.09.2020
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Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступно абонентам «ВТБ Мобайл» бесплатно и в роуминге
Для клиентов «ВТБ Мобайл» стала доступна возможность работы приложения «ВТБ Мои Инвестиции» при нулевом балансе, в том числе в роуминге. Пользователи приложения теперь могут торговать из любой точки мира, пользоваться сервисами брокера и при этом не платить за траф
|01.09.2020
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«ВТБ Мои Инвестиции» стали доступны пользователям смартфонов Huawei и Honor
Мобильная платформа для инвестиций «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступна в официальном магазине приложений AppGallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение заменяет собой профессиональный торговый терминал и дает д
|13.08.2020
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В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники
«ВТБ Капитал Инвестиции» выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» 2.9.0. В ней появилась персонифицированные виртуальные ассистенты: панда, лис и тигр, определяемые в соответствии с инвестиционным риск-профилем клиента. Также теперь пользо
|15.05.2020
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ВТБ обновил мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции»
«ВТБ капитал инвестиции» выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции», в которой переработан дизайн, изменена цветовая гамма, добавлены новые виджеты, анимация, шрифты, расширена функциональность. В частности, оптимизировано отображение счетов
|17.04.2020
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Число активных пользователей сервиса «ВТБ мои инвестиции» удвоилось за месяц
«ВТБ капитал инвестиции» отметили рост использования цифровых платформ в условиях самоизоляции. Число активных пользователей приложения «ВТБ мои инвестиции» в марте 2020 г. по сравнению с февралем выросло в два раза, до 240 тыс. человек. Ежедневное количество сделок, совершаемых во всех торговых системах ВТБ капитал инвестиции,
|13.09.2019
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ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
ВТБ совместно с платежными системами VISA, Mastercard и Мир реализовал мгновенное пополнение брокерского счета, открытого в «ВТБ Мои Инвестиции», с карты любого банка. Максимальная комиссия за операцию составляет 0,4% от общей суммы, что является одним из самых низких тарифов на рынке. Моментальное пополнение счета с
|16.08.2018
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Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки
ВТБ объявил о том, что ежедневный торговый оборот в рамках приложения «ВТБ Мои Инвестиции», запущенного в июне 2018 г., превысил 5 млрд руб. Всего торговые операции на финансовых рынках с его помощью совершают более 12 тысяч клиентов. Наибольшим интересом у пользо
ВТБ Мои Инвестиции и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
|СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 4 1
|Ассоциация букмекерских контор СРО 1 1
|Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
|Потапов Владимир 43 33
|Казаков Александр 72 4
|Соколов Владислав 6 4
|Кулик Вадим 206 3
|Костин Андрей 68 3
|Чугунов Никита 81 3
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Дергунова Ольга 120 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Руденко Дмитрий 34 1
|Комков Михаил 14 1
|Паршиков Сергей 12 1
|Пятков Иван 31 1
|Островский Святослав 47 1
|Овчинникова Евгения 10 1
|Алексеев Александр 40 1
|Задорнов Михаил 30 1
|Морозов Дмитрий 20 1
|Копысов Виталий 64 1
|Сердюков Евгений 3 1
|Крутов Дмитрий 19 1
|Щиров Илья 45 1
|Гаврилов Борис 2 1
|Шарков Максим 15 1
|Сентябрев Евгений 13 1
|Степочкин Максим 3 1
|Рожковский Антон 3 1
|Авдеев Игорь 1 1
|Гаджиев Магомедрасул 1 1
|Козловский Максим 1 1
|Макаров Кирилл 1 1
|Самсоненко Сергей 1 1
|Полонская Татьяна 1 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Курасов Алексей 19 1
|Злодив Дмитрий 5 1
|Марковиц Гарри 1 1
|Яцков Андрей 2 1
|Мурлейкин Никита 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Ведомости 1466 1
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