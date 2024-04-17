ВТБ Мои Инвестиции: большинство россиян доверяют цифровым инвестиционным советникам 83% россиян считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход, следует из исследования, проведенного брокером «ВТБ Мои Инвестиции» к конференции Data Fusion-2024. Прислушаться к советам робота-советника готовы 44%. При этом 17% хотят, чтобы в будущем цифровой помощник принимал все решения за инвестора.

Мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции» стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия Клиенты «ВТБ мои инвестиции», пользующиеся устройствами с системой Android, могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore, разработанном VK. Об этом CNews соощили п

Клиентам «ВТБ мои инвестиции» доступны сервисы в личном кабинете брокера и в Quik Из-за введенных санкций работа мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции» на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Весь функционал доступен клиентам в личном кабинете брокера и в системе Quik, также можно обратиться в ближайший оф

Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса ии счета у другого брокера и переводе активов в ВТБ, чтобы налоговая льгота была сохранена. «ВТБ капитал инвестиции» продолжили интегрировать продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу «ВТБ мои инвестиции». Теперь клиенты «ВТБ капитал управление активами» смогут видеть свой портфель стратегий доверительного управления (ДУ) в приложении (они будут отображаться на одном экране с

«ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение «ВТБ капитал инвестиции» интегрируют продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу «ВТБ мои инвестиции». Теперь пользователи мобильного приложения смогут видеть в приложении свой портфель паевых инвестиционных фондов (ПИФ) «ВТБ капитал управление активами», которые не находятс

Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции» Пользователи «ВТБ Онлайн» получили возможность переходить в приложение «ВТБ Мои инвестиции» моментально, без ввода пароля. Теперь управление сбережениями с использованием инвестиций с ВТБ стало еще удобнее. Чтобы войти в приложение «ВТБ Мои инвестиции» из ВТ

«ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже «ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже через мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции». В настоящее время пользователи «ВТБ мои инвестиции» могут совершать на Московской бирже сделки со 124 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов. Сделк

В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей «ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности робота-советника в новой версии мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции» 2.16.0, добавив пять стратегий в долларах США. Рекомендуемые долларовые портфели состоят из акций крупных компаний США, американских облигаций, еврооблигаций российских комп

«ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API Инвестиционная платформа «ВТБ мои инвестиции» может стать частью различных экосистем в будущем. Таким видением поделился Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент

Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра Сделки с ценными бумагами и другими инвестиционными инструментами в мобильном приложении «ВТБ мои инвестиции» теперь можно совершать с 7 утра. «ВТБ капитал инвестиции» организовали доступ клиентов к ранним торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах с 1 марта. Утром клиенты см

Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов л Инвестиции» выпустили первое обновление мобильного приложения в 2021 г. и обещают каждый месяц готовить для пользователей новые релизы, постепенно расширяя его функционал и дальше. Хотя уже сейчас «ВТБ Мои Инвестиции» представляет собой полноценный торговый терминал, предоставляющий доступ практически к любой ценной бумаге, торгуемой на одной из 33 бирж мира или доступной на внебиржевом р

«ВТБ Мои Инвестиции» предложили участие в размещениях акций без комиссий «ВТБ Капитал Инвестиции» обновили мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Теперь пользователи могут участвовать в первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещениях акций на Московской Бирже. До конца октября 2020 г. при участии в размещении не взимае

Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступно абонентам «ВТБ Мобайл» бесплатно и в роуминге Для клиентов «ВТБ Мобайл» стала доступна возможность работы приложения «ВТБ Мои Инвестиции» при нулевом балансе, в том числе в роуминге. Пользователи приложения теперь могут торговать из любой точки мира, пользоваться сервисами брокера и при этом не платить за траф

«ВТБ Мои Инвестиции» стали доступны пользователям смартфонов Huawei и Honor Мобильная платформа для инвестиций «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступна в официальном магазине приложений AppGallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение заменяет собой профессиональный торговый терминал и дает д

В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники «ВТБ Капитал Инвестиции» выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» 2.9.0. В ней появилась персонифицированные виртуальные ассистенты: панда, лис и тигр, определяемые в соответствии с инвестиционным риск-профилем клиента. Также теперь пользо

ВТБ обновил мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции» «ВТБ капитал инвестиции» выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции», в которой переработан дизайн, изменена цветовая гамма, добавлены новые виджеты, анимация, шрифты, расширена функциональность. В частности, оптимизировано отображение счетов

Число активных пользователей сервиса «ВТБ мои инвестиции» удвоилось за месяц «ВТБ капитал инвестиции» отметили рост использования цифровых платформ в условиях самоизоляции. Число активных пользователей приложения «ВТБ мои инвестиции» в марте 2020 г. по сравнению с февралем выросло в два раза, до 240 тыс. человек. Ежедневное количество сделок, совершаемых во всех торговых системах ВТБ капитал инвестиции,

ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета ВТБ совместно с платежными системами VISA, Mastercard и Мир реализовал мгновенное пополнение брокерского счета, открытого в «ВТБ Мои Инвестиции», с карты любого банка. Максимальная комиссия за операцию составляет 0,4% от общей суммы, что является одним из самых низких тарифов на рынке. Моментальное пополнение счета с