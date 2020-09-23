Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступно абонентам «ВТБ Мобайл» бесплатно и в роуминге

Для клиентов «ВТБ Мобайл» стала доступна возможность работы приложения «ВТБ Мои Инвестиции» при нулевом балансе, в том числе в роуминге. Пользователи приложения теперь могут торговать из любой точки мира, пользоваться сервисами брокера и при этом не платить за трафик. На тех же условиях доступны возможность просмотра отчетов и подачи поручений в личном кабинете брокера ВТБ.

Стать абонентом «ВТБ Мобайл» просто: можно оформить SIM-карту в любом отделении ВТБ в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, либо заказать доставку на сайте vtbmobile.ru.

Аудитория сервиса «ВТБ Мои Инвестиции» стремительно растет. Более 3000 счетов открываются через него ежедневно, а дневной оборот совершаемых в нем сделок превышает 30 млрд руб. Число активных пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» только с начала 2020 г. выросло в 2 раза до 350 тыс. человек, ежедневно инвестиционную платформу используют более 160 тыс. клиентов.