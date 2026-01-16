Разделы

ВТБ Мобайл Оператор сотовой связи

ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи

SIM-карты ВТБ Мобайл выдаются во всех региональных отделениях ВТБ, обслуживающих физических лиц. В большинстве регионов клиенты могут заказать онлайн-доставку через сайт оператора, используя ВТБ ID при оформлении заказа SIM-карты или переносе номера от другого оператора. ВТБ Мобайл также предлагает услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты.

СОБЫТИЯ

16.01.2026 ВТБ Мобайл расширил географию присутствия до 50 регионов России 7
23.10.2024 T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России 1
04.12.2023 Как получить eSIM в России в 2023 году 1
23.12.2021 «Ростелеком» купил сотового оператора Хабиба Нурмагомедова 1
08.11.2021 ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно протестировать свои продукты и сервисы 1
03.08.2021 Более 150 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 1
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 2
27.04.2021 Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента 1
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 2
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 1
15.03.2021 «ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года 2
11.03.2021 ВТБ начал использовать номер 1000 для звонков клиентам 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
27.11.2020 «ВТБ Мобайл» запустил eSIM 2
23.10.2020 «ВТБ Мобайл» внедрил дополнительную защиту от кибератак 1
28.09.2020 К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов 1
23.09.2020 Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступно абонентам «ВТБ Мобайл» бесплатно и в роуминге 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
06.08.2020 «ВТБ Мобайл» повышает защищенность приложений с помощью Solar appScreener 1
15.07.2020 Абоненты «ВТБ Мобайл» смогут контролировать расходы на мобильную связь в интернет-банке ВТБ 1
08.07.2020 «ВТБ мобайл» подключил 100 тысяч абонентов 1
17.06.2020 Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи 1
02.03.2020 ВТБ запустил короткий номер контакт-центра 1
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 1
30.10.2019 ВТБ запустил мобильного оператора в Санкт-Петербурге 3
25.09.2019 Tele2 и ВТБ запустили нового виртуального оператора связи 1
25.09.2019 ВТБ запустил бесплатного сотового оператора 2

Публикаций - 29, упоминаний - 42

ВТБ Мобайл и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 18
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 196 7
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 127 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 6
МегаФон 9988 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14406 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
Ростелеком ТВЕ-телеком 7 2
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 4 2
Ростелеком 10367 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
ГЛОНАСС АО 245 2
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 165 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 334 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 199 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 31 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 28 1
Insyte Electronics - Инсайт Электроникс 7 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Migo Mobile 4 1
TracFone Wireless 3 1
Первый мобильный 0 1
Quantum-A 5 1
СМС Трафик - SMS Traffic 15 1
Хабиб телеком 1 1
Tesco Mobile 6 1
Lycamobile - Лайкамобайл 6 1
Samsung Electronics 10654 1
Huawei 4240 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1160 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 1
McKinsey & Company Int 272 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3010 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1386 2
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Велобайк 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
ПСБ - Промсвязьбанк 905 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 2
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3389 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5280 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4975 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 398 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8958 13
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 681 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5175 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 5
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 349 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5732 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31875 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 3
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 17 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 2
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 2
Мобильная связь - Короткий номер 396 2
Интерконнект 88 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9394 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1100 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  739 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 391 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8770 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 219 9
ВТБ Мои Инвестиции 58 6
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 13 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 4
Apple - App Store 3015 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7389 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 78 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 523 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 126 1
Huawei Watch - Умные часы 124 1
Huawei Health - Huawei Breathing Training 12 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 51 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 408 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 1
HP EliteBook - серия ноутбуков 81 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 541 1
HP Spectre Folio - Ноутбук-трансформер 22 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 76 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 44 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 98 1
ВТБ Мультибонус 4 1
Samsung Galaxy Gear 153 1
МСК мобайл ID.Link 2 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Apple iPhone 13 175 1
Apple iPad Pro 308 1
Минцифры РФ - Госключ 187 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
VK RuStore - Рустор 518 1
Xiaomi Redmi T - серия смартфонов 16 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Шарков Максим 15 9
Соколов Владислав 6 4
Печатников Анатолий 37 3
Нурмагомедов Хабиб 8 3
Волков Сергей 106 3
Чугунов Никита 81 3
Цегельная Ольга 13 2
Шмырина Екатерина 4 2
Жданов Денис 4 2
Зубов Юрий 13 2
Баева Мария 3 2
Гринберг Александр 3 2
Агашин Анатолий 3 2
Эмдин Сергей 69 1
Чернов Даниил 79 1
Кулик Вадим 194 1
Островский Святослав 47 1
Лебедева Ирина 53 1
Васильева Оксана 11 1
Колокольцев Владимир 44 1
Духанин Михаил 2 1
Братишко Олег 4 1
Кульпин Сергей 6 1
Деминский Владислав 4 1
Ходжаев Азам 4 1
Симонов Андрей 4 1
Горькова Мария 2 1
Колокольцев Александр 4 1
Кондакова Марина 1 1
Торбахов Александр 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 838 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1403 4
Россия - СФО - Кемеровская область 999 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1580 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 695 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 2
Европа 24656 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 2
Россия - УФО - Челябинская область 1405 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1257 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 554 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 669 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ДФО - Амурская область 858 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 688 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 681 1
Россия - СФО - Республика Тыва 363 1
Россия - ДФО - Магаданская область 488 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1440 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 997 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 556 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 337 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 349 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 305 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1895 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 23
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 12
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Аренда 2583 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 154 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1753 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Английский язык 6880 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 94 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2179 1
Forbes - Форбс 919 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
UFC - Ultimate Fighting Championship - Турнир по смешанным единоборствам 3 1
