ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи

SIM-карты ВТБ Мобайл выдаются во всех региональных отделениях ВТБ, обслуживающих физических лиц. В большинстве регионов клиенты могут заказать онлайн-доставку через сайт оператора, используя ВТБ ID при оформлении заказа SIM-карты или переносе номера от другого оператора. ВТБ Мобайл также предлагает услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты.