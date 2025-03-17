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Xiaomi Redmi T серия смартфонов


17.03.2025 В 2025 году спрос на смартфоны у россиян вырос на 10% в сравнении с прошлым годом 1
03.10.2024 МТС открыла продажи смартфонов серии Xiaomi 14T 3
27.09.2024 «Румиком» представил новинки Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip 2
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов Хiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro 2
26.09.2024 МТС открыла предзаказ на серию Xiaomi 14T МТС и Xiaomi MIX Flip 2
26.12.2023 На рынке смартфонов революция. Россияне вышвырнули iPhone и Samsung из топа продаж. Опрос 1
04.12.2023 Как получить eSIM в России в 2023 году 1
27.09.2023 Старт продаж новой серии смартфонов Xiaomi 13T 1
28.02.2023 По всей России не работает «Яндекс музыка» 1
06.01.2023 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
04.08.2022 Истинный «убийца флагманов» вернулся. Выпущен дешевый OnePlus на топовом «железе». Цена. Видео 1
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 1
23.12.2021 Аналитика розничной сети МТС. Больше памяти, веса и автономности: предварительные итоги 2021 г. на рынке смартфонов 1
09.11.2021 Серия Xiaomi 11T поступает в продажу в России 1
03.11.2021 Xiaomi 11T Pro в числе первых получит прошивку MIUI 12.5 Enhanced в России 1
20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
20.08.2021 Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi 2
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 2
26.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны 1

Публикаций - 20, упоминаний - 27

Xiaomi Redmi T и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1765 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 7
Huawei 3973 6
Apple Inc 12179 6
Samsung Electronics 10305 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2928 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 4
МегаФон 9033 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 407 3
Qualcomm Technologies 1834 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 2
Yandex - Яндекс 7487 2
BBK OPPO Electronics 385 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 2
Google LLC 11862 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 471 2
Victor Hasselblad AB 52 2
BBK OnePlus 218 2
Leica Summilux 14 2
Telegram Group 2063 1
ZTE Corporation 750 1
Lenovo Motorola 3503 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
VinSmart 5 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 148 1
AMD - Advanced Micro Devices 4260 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2171 1
BBK Electronics Corp 313 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
MediaTek - Ralink 530 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1488 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 81 1
BBK vivo iQOO 16 1
Blizzard Entertainment 328 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2418 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 683 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1380 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 2
Связной ГК 1372 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1194 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 1
Альфа-Банк 1783 1
ПСБ - Промсвязьбанк 860 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1023 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4829 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11800 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24379 18
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20948 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12556 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9697 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7683 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2166 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7954 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9407 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6081 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 6
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 703 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1030 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4826 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7433 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10844 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8361 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3512 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1216 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4758 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2365 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1814 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28049 4
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 181 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6057 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12611 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1945 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2259 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2107 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17175 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2687 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1877 3
Наушники - Headphones 4054 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1163 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1364 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1030 3
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 168 3
Google Android 14112 8
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 439 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1564 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7125 6
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 5
Apple iPhone 13 146 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 266 4
Samsung Galaxy 963 4
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 4
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 123 4
Xiaomi Black Shark - Серия смартфонов 24 3
Apple iPhone 11 257 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 499 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 3
Xiaomi Mi Watch 15 3
Apple iPad 3873 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 73 3
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 3
BBK Realme GT 28 3
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Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 777 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 2
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 109 2
Samsung Galaxy Note 695 2
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Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 159 2
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Xiaomi Mi Store 38 2
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AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 798 2
BBK OnePlus Nord - Серия смартфонов 17 2
Apple iPad Pro 298 2
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Россия - РФ - Российская федерация 146208 18
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 3
Европа 21839 3
Южная Корея - Республика 6681 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7550 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1005 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2945 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1698 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1342 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 854 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1406 1
Россия - СФО - Иркутская область 1123 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 466 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 328 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6358 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4038 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2149 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5490 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 700 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 231 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7690 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3247 1
Avalanche - множественное значение 16 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 1
Паспорт - Паспортные данные 2540 1
Сон - Somnus 432 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1639 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 282 1
Импортозамещение - параллельный импорт 497 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1212 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
Ведомости 1036 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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