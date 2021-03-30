Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео
В России начались продажи смартфона Redmi 9T – бюджетной новинки компании Xiaomi. Он стоит от 15 тыс. руб., и за эти деньги в нем есть пять камер, батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой, а также NFC для бесконтактной оплаты. Это опция только для российского рынка – в странах СНГ смартфон модуля NFC лишен.
Бюджетник в пластиковом корпусе
Компания Xiaomi начала продажи смартфона 9T, который выпустила выпустила в Европе под своим дочерним брендом Redmi еще в начале января 2021 г. Мобильник относится к среднебюджетному сегменту и на российском рынке стоит немного дороже, чем он стоил в Европе почти три месяца назад.
В мировой рознице Redmi 9T доступен в базовой комплектации с оперативной памятью 4 ГБ и штатным накопителем на 64 ГБ по цене 159 евро (14,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 марта 2021 г.). Две другие версии, 4/128 и 6/128 ГБ оцениваются в 189 евро (16,9 тыс. руб.) и 199 евро (17,7 тыс. руб.) соответственно.
Топовая модификация смартфона российским потребителям недоступна – Xiaomi предложила им Redmi 9T с 4/64 ГБ за 15 тыс. руб., а 4/128 ГБ – за 17 тыс. руб.
Цветов на выбор есть четыре – зеленый, темно-серый, оранжевый и синий, но корпус смартфона изготовлен из пластика.
Экран и батарея
В комплект поставки смартфона Redmi 9T, несмотря на его сравнительно невысокую стоимость, входит адаптер питания мощностью 22,5 Вт – в коробке с iPhone 12 Pro Max за 140 тыс. руб. его, к примеру, нет. Для данной модели мощность избыточна, так как аккумулятор поддерживает 18-ваттную зарядку по USB-C. Его емкость составляет 6000 мАч, но время автономной работы Xiaomi не раскрывает. Для сравнения, в игровых смартфонах Xiaomi Black Shark 4 образца марта 2021 г. установлена АКБ емкостью меньше 5000 мАч.
В дисплее Redmi 9T нет круглого отверстия под камеру – есть классический V-образный вырез сверху, перетекающий в верхнюю рамку. Экран базизуется на IPS-панели с разрешением Full HD+ (2340х1080 точек), имеет плотность 395 пикселей на дюйм и соотношение сторон 19,5:9. Производителем заявлены яркость на уровне 400 нит и контрастность 1500:1, а также низкий уровень излучения синего света для защиты глаз.
Фотокамеры
Свой новый бюджетный смартфон Xiaomi оснастила пятью камерами. Фронтальный модуль в вырезе экрана имеет разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.05 и умеет записывать Full HD-видео на 30 кадрах в секунду.
Основной сенсор в заднем блоке камер – это матрица 48 Мп габаритами 1/2 дюйма с диафрагмой f/1.79 и размером пикселя 0,8 мкм. Второй модуль – сверхширокоугольный на 8 Мп с углом обзора 120 градусов (f/2.2).
Оставшиеся два сенсора получили разрешение 2 Мп и диафрагму f/2.4 каждый, но один из них отвечает за макросъемку, а второй – это датчик глубины. Основная камера, как и фронтальная, пишет видео только в Full HD и только на 30 кадрах – 4К и 60 кадров этому смартфону неподвластны.
Процессор и память
В базовой комплектации Redmi 9T в качестве штатного модуля памяти используется UFS 2.1, во всех других – более быстрая UFS 2.2. Модуль оперативной памяти от версии к версии не меняется – это LPDDR4X.
Xiaomi собрала свою новинку на чипе Qualcomm Snapdragon 662. Это чип образца января 2020 г., при производстве которого используется не самый современный 11-нанометровый техпроцесс. CPU выдает частоту 2 ГГц, имея при себе восемь ядер Kryo 260 и видеокарту Adreno 610.
Прочие спецификации
Redmi 9T по всех доступных версиях поставляется с поддержкой сетей LTE (4G) на двух SIM-картах и отдельным лотком под накопители microSD до 512 ГБ. У него есть ИК-приемник для управления домашней электроникой, модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц), ресиверы ГЛОНАСС и GPS и даже чип NFC, причем он есть только в модификации для российского рынка – в моделях для стран СНГ такая функциональность не предусмотрена.
Дополнительно Redmi 9T экипирован сканером отпечатков пальцев, встроенным в боковую кнопку включения. Есть отдельный вход под проводные наушники и прошивка Google Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI 12.
За счет пластикового корпуса смартфон весит всего 198 граммов, несмотря на внушительной емкости аккумулятор. Его размеры составляют 162х77х10 мм. В комплект поставки, помимо зарядного устройства, входит силиконовый защитный чехол-бампер.