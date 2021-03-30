Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео

В России начались продажи смартфона Redmi 9T – бюджетной новинки компании Xiaomi. Он стоит от 15 тыс. руб., и за эти деньги в нем есть пять камер, батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой, а также NFC для бесконтактной оплаты. Это опция только для российского рынка – в странах СНГ смартфон модуля NFC лишен.

Бюджетник в пластиковом корпусе

Компания Xiaomi начала продажи смартфона 9T, который выпустила выпустила в Европе под своим дочерним брендом Redmi еще в начале января 2021 г. Мобильник относится к среднебюджетному сегменту и на российском рынке стоит немного дороже, чем он стоил в Европе почти три месяца назад.

В мировой рознице Redmi 9T доступен в базовой комплектации с оперативной памятью 4 ГБ и штатным накопителем на 64 ГБ по цене 159 евро (14,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 марта 2021 г.). Две другие версии, 4/128 и 6/128 ГБ оцениваются в 189 евро (16,9 тыс. руб.) и 199 евро (17,7 тыс. руб.) соответственно.

Топовая модификация смартфона российским потребителям недоступна – Xiaomi предложила им Redmi 9T с 4/64 ГБ за 15 тыс. руб., а 4/128 ГБ – за 17 тыс. руб.

Для удешевления Redmi 9T сделали пластиковым

Цветов на выбор есть четыре – зеленый, темно-серый, оранжевый и синий, но корпус смартфона изготовлен из пластика.

Экран и батарея

В комплект поставки смартфона Redmi 9T, несмотря на его сравнительно невысокую стоимость, входит адаптер питания мощностью 22,5 Вт – в коробке с iPhone 12 Pro Max за 140 тыс. руб. его, к примеру, нет. Для данной модели мощность избыточна, так как аккумулятор поддерживает 18-ваттную зарядку по USB-C. Его емкость составляет 6000 мАч, но время автономной работы Xiaomi не раскрывает. Для сравнения, в игровых смартфонах Xiaomi Black Shark 4 образца марта 2021 г. установлена АКБ емкостью меньше 5000 мАч.

Обзор Redmi 9T

В дисплее Redmi 9T нет круглого отверстия под камеру – есть классический V-образный вырез сверху, перетекающий в верхнюю рамку. Экран базизуется на IPS-панели с разрешением Full HD+ (2340х1080 точек), имеет плотность 395 пикселей на дюйм и соотношение сторон 19,5:9. Производителем заявлены яркость на уровне 400 нит и контрастность 1500:1, а также низкий уровень излучения синего света для защиты глаз.

Фотокамеры

Свой новый бюджетный смартфон Xiaomi оснастила пятью камерами. Фронтальный модуль в вырезе экрана имеет разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.05 и умеет записывать Full HD-видео на 30 кадрах в секунду.

На камерах в Redmi 9T Xiaomi не экономила

Основной сенсор в заднем блоке камер – это матрица 48 Мп габаритами 1/2 дюйма с диафрагмой f/1.79 и размером пикселя 0,8 мкм. Второй модуль – сверхширокоугольный на 8 Мп с углом обзора 120 градусов (f/2.2).

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Оставшиеся два сенсора получили разрешение 2 Мп и диафрагму f/2.4 каждый, но один из них отвечает за макросъемку, а второй – это датчик глубины. Основная камера, как и фронтальная, пишет видео только в Full HD и только на 30 кадрах – 4К и 60 кадров этому смартфону неподвластны.

Процессор и память

В базовой комплектации Redmi 9T в качестве штатного модуля памяти используется UFS 2.1, во всех других – более быстрая UFS 2.2. Модуль оперативной памяти от версии к версии не меняется – это LPDDR4X.

В Россию приехали лишь две версии Redmi 9T из трех

Xiaomi собрала свою новинку на чипе Qualcomm Snapdragon 662. Это чип образца января 2020 г., при производстве которого используется не самый современный 11-нанометровый техпроцесс. CPU выдает частоту 2 ГГц, имея при себе восемь ядер Kryo 260 и видеокарту Adreno 610.

Прочие спецификации

Redmi 9T по всех доступных версиях поставляется с поддержкой сетей LTE (4G) на двух SIM-картах и отдельным лотком под накопители microSD до 512 ГБ. У него есть ИК-приемник для управления домашней электроникой, модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц), ресиверы ГЛОНАСС и GPS и даже чип NFC, причем он есть только в модификации для российского рынка – в моделях для стран СНГ такая функциональность не предусмотрена.

Серый оттенок корпуса Redmi 9T больше похож на черный

Дополнительно Redmi 9T экипирован сканером отпечатков пальцев, встроенным в боковую кнопку включения. Есть отдельный вход под проводные наушники и прошивка Google Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI 12.

За счет пластикового корпуса смартфон весит всего 198 граммов, несмотря на внушительной емкости аккумулятор. Его размеры составляют 162х77х10 мм. В комплект поставки, помимо зарядного устройства, входит силиконовый защитный чехол-бампер.