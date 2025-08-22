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Xiaomi Black Shark Серия смартфонов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 57
Xiaomi Black Shark и организации, системы, технологии, персоны:
|JD.com - Jingdong Mall 102 1
|Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 1
|Связной ГК 1406 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 505 1
|Microsoft - LinkedIn 710 1
|DxOMark - Издание 36 2
|CNews - ZOOM.CNews 1915 2
|GizmoChina 174 2
|WCCFTech - Издание 115 1
|AnandTech 73 1
|MacRumors 152 1
|DigiTimes - Издание 1334 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 66 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 900 1
|The Verge - Издание 622 1
|Tom’s Hardware 633 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
|TrendForce 198 1
|Informa - Ovum - Omdia 158 1
|Gartner - Гартнер 3679 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.