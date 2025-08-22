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Xiaomi Black Shark Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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22.08.2025 Резко сократился ввоз смартфонов из Китая в Россию. Обвал гигантский. Опрос 1
07.10.2024 Смартфоны Xiaomi лишатся особой «фишки», благодаря которой они стали популярными. Теперь они станут безликими Android-мобилками 1
09.12.2022 Производители устраивают дефицит смартфонов. Их выпуск стремительно сокращается, на всех может не хватить 1
31.08.2022 DiHouse начинает поставки игровых смартфонов и аксессуаров Black Shark 4
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 3
29.06.2022 Создана технология, которая поднимет графику в смартфонах до уровня игровых ПК 1
10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? 1
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 2
11.01.2022 В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
18.06.2021 AliExpress Россия: спрос на товары для мобильного гейминга вырос в 4,3 раза 1
09.04.2021 Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео 1
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 2
29.03.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов 1
26.03.2021 Дешевым смартфонам Xiaomi конец. Компания готовится к росту цен 2
23.03.2021 Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с полноценным SSD и лучшим в мире звуком. Видео 7
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео 1
25.03.2020 Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире 1
04.03.2020 Xiaomi выпустила недорогой смартфон с огромной производительностью и самым большим экраном в истории. Видео 4
07.08.2019 Рассекречены до анонса российские цены на Samsung Galaxy Note 10 1
30.04.2019 Дыра в процессорах Qualcomm позволяет воровать ключи шифрования. Под угрозой масса популярных смартфонов на Android 1
19.04.2019 7 самых мощных смартфонов в 2019 году 3
05.02.2019 Январские гонки за AnTuTu 2
24.10.2018 Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с 10 ГБ памяти. Фото 10
20.08.2018 Самые производительные Android-смартфоны первой половины 2018 года 2

Публикаций - 27, упоминаний - 57

Xiaomi Black Shark и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2310 19
Samsung Electronics 11184 15
Qualcomm Technologies 1994 13
Apple Inc 13343 10
Huawei 4742 8
Google LLC 12847 6
BBK OPPO Electronics 499 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 594 5
BBK OnePlus 305 4
MediaTek - Ralink 603 4
Lenovo Group 2478 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 3
ZTE Corporation 803 3
Intel Corporation 12900 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 402 2
Mali 38 1
Huawei - HiSilicon Technologies 70 1
Tencent 194 1
BBK vivo iQOO 51 1
AKG 66 1
Blizzard Entertainment 343 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 650 1
NCC Group 18 1
Nvidia Corp 4132 1
Ланит - diHouse - Дихаус 272 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 225 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 21 1
Victor Hasselblad AB 59 1
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 13 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 970 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 50 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1855 1
Microsoft Corporation 25917 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
LG Electronics 3751 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 1
AMD - Advanced Micro Devices 4717 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
Новые облачные технологии (НОТ) 494 1
JD.com - Jingdong Mall 102 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 1
Связной ГК 1406 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 505 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18561 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22913 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8954 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10913 12
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1434 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10583 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8647 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13425 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30009 9
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2383 8
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 820 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2607 8
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2814 7
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 822 7
Наушники - Headphones 4562 7
Аксессуары 4347 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13664 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8039 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6520 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2463 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4931 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2544 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3135 6
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти - Flash memory - Флеш-память 2841 5
Компьютеризация - Cooler - кулер 156 5
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 185 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4029 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1312 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5472 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1296 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2547 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1162 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10481 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10713 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3240 4
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 284 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 467 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2291 16
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 9
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 448 8
BBK OnePlus - Серия смартфонов 165 6
ZTE Mobile Devices - RedMagic - ZTE Nubia 55 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 6
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 478 6
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 614 6
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 592 6
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 113 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 430 5
ASUS ROG Phone - Игровой смартфон 19 5
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 4
Google Android 15414 4
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 157 4
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 436 4
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 229 3
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 228 3
Apple iPhone 12 244 3
BBK OPPO Find - BBK OPPO Файнд - серия смартфонов 83 3
ASUS Zenfone - серия смартфонов 81 3
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 115 3
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 3
Samsung Galaxy S10 - смартфон 196 3
Xiaomi Redmi T - серия смартфонов 17 3
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 3
Samsung Galaxy 1048 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 264 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 328 3
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 43 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 150 2
Google Android 9 - Android Pie 220 2
MediaTek MT - Mediatek MTK - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 728 2
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 2
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 36 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 434 2
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 58 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Фрумусан Андрей 3 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Малютин Андрей 10 1
Miller Josh - Миллер Джош 4 1
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Han Charlie - Хан Чарли 1 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 19
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Европа 25062 7
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Ирландия - Корк 11 1
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