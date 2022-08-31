DiHouse начинает поставки игровых смартфонов и аксессуаров Black Shark

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель игровых смартфонов и аксессуаров Black Shark подписали дистрибьюторское соглашение. Последние флагманские модели – Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro – будут доступны для заказа в сентябре 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Ланит» Главный фокус Black Shark – создание игровых смартфонов и аксессуаров. Компания была основана в 2017 г. Годом позже бренд выпустил свой первый смартфон – Black Shark. В 2019 г. начались официальные продажи модели Black Shark 2 в Европе.

Продукты Black Shark быстро приобрели популярность среди геймеров. Разработчикам удалось улучшить характеристики, которые влияют на удобство игрового процесса на смартфоне: предотвратить перегрев батареи, повысить производительность, внедрить специальную систему охлаждения, добавить возможность активации процессора на полную мощность во время игры, обеспечить скоростную зарядку, создать широкую линейку аксессуаров.

За все время существования бренда продано более 2,5 млн смартфонов и более 3 млн аксессуаров в разных странах: Малайзии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Таиланде, Филиппинах, Японии.

Смартфоны Black Shark

Ван Чжицян, руководитель по международным продажам Black Shark в России и СНГ: «Миссия бренда – не только разработка функциональных и мощных смартфонов, но и создание глобального игрового сообщества, где есть место каждому. Гейм-культура в России развивается стремительно, а рынок обладает внушительным потенциалом и перспективами, поэтому компания специально адаптировала ПО и готова предложить российским пользователям беспрецедентный игровой опыт».

Андрей Малютин, руководитель направления «Телеком» в компании diHouse: «Сотрудничество с Black Shark – уникальный шанс предложить нашим клиентам не просто качественный и производительный смартфон, но и показать, что использование его в игровом процессе ничуть не уступает компьютерной версии по уровню комфорта и скорости. Уверены, что наша совместная работа с брендом будет долгой и плодотворной».

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.