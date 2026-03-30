Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать я экспертные оценки, а они всегда субъективны. Василий Кузнецов, РАН Институт востоковедения: ОАЭ и Саудовская Аравия заинтересованы в российском ИТ-образовании Когда мы берем ближневосточные,

SimpleOne начинает экспансию в Саудовской Аравии на фоне цифрового подъема региона являет о расширении присутствия компании SimpleOne в регионе MENA и начале активной работы на рынке Саудовской Аравии. Платформенная линейка SimpleOne включает Low-code + GenAI решения для авто

«Октава ДМ» начнет поставки слуховых аппаратов в Саудовскую Аравию Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» договорился о первых поставках слуховых аппаратов «Нота» в Саудовскую Аравию. Слуховые аппараты «Нота» разработаны и собраны на производственной базе в Туле. Они помогают компенсировать потерю слуха при тугоухости I-IV степени. В зависимости от модели

ИT-решения «Hyper» группы «Роснано» заинтересовали Саудовскую Аравию ижайшие годы. Заместитель генерального директора Hyper Ярослав Жильцов: «В развитии электродвижения Саудовская Аравия сталкивается с теми же вызовами, что и Россия. Наши страны придерживаются с

Возвращение PipeMagic: новая активность бэкдора в Саудовской Аравии и Бразилии афиксированы в декабре 2022 г. против азиатских компаний. В конце 2024 г. он атаковал организации в Саудовской Аравии. В 2025 г. эксперты Глобального центра исследований и анализа угроз (GReAT)

Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов Почти безопасное место Саудовская Аравия может в очень скором будущем стать новым мировым центром производства компь

Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины ым. Желание использовать опросник, разработанный московскими учеными, уже выразили исследователи из Саудовской Аравии и Филиппин. Об этом сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инст

Pokemon Go вместе с командой разработчиков продана саудитам имо Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends, Apex Legends, StarCraft 2 и другие. Ожидается, что Саудовская Аравия продолжит продвигать видеоигры, и королевство планирует провести первые Оли

От Азии до Саудовской Аравии: расширилась география кибератак бэкдора PipeMagic впервые замеченного в атаках на азиатские компании в 2022 г., появились новые цели ― организации в Саудовской Аравии, обнаружили эксперты Kaspersky GReAT в сентябре 2024 г. Бэкдор, который уме

Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии Внедрение российской ИТ-системы в Саудовской Аравии Технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab будет со

Систему распознавания лиц от NtechLab внедрят в такси в Саудовской Аравии chLab. «Мы рады сотрудничать с российской компанией NtechLab в сфере искусственного интеллекта. Мы хотим использовать решение компании NtechLab для улучшения безопасности нашего сервиса на территории Саудовской Аравии, Египта и Марокко», — сказали представители компании EGO. «Это новое для нас технологическое направление, где мы можем применить весь наш опыт использования видеоаналитики. Ис

«Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке «Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке — в королевстве Саудовская Аравия. У посетителей будет возможность увидеть, какие практики применяются в комп

Экс-работник Twitter шпионил за пользователями в интересах Саудовской Аравии ризнан виновным в нелегальном сборе личной информации о некоторых пользователях сервиса в интересах Саудовской Аравии (СА). Его признали виновным также в отмывании денег, заговоре с целью совер

Российский робот приступил к работе в университете Саудовской Аравии ания лиц. Это позволяет роботу дать правильные рекомендации, рассказать последние новости корпорации, а также приветствовать руководителей по имени. Всего на ближнем востоке, в таких странах как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман трудятся уже более 50 роботов Promobot. Например, в крупнейшем торговом центре мира Дубай-молл, клиниках, банках, школах и полицейских участках *** Компания «Пр

Концерн «Автоматика» развивает отношения с бизнес-сообществом Саудовской Аравии н «Автоматика» госкорпорации Ростех прорабатывает возможности для реализации проектов в Королевстве Саудовская Аравия. Ранее концерн продемонстрировал высокотехнологичные решения предприятий хо

Сотни программистов в Саудовской Аравии приняли участие в хакатоне по созданию моделей ИИ для прогнозирования результатов футбольных матчей В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый хакатон по спортивной тематике – более 150 команд

Искусственный интеллект Microsoft предсказал победу России в матче с Саудовской Аравией Искусственный интеллект Microsoft Bing предсказал победу российской сборной 14 июня в матче с Саудовской Аравией, который откроет Чемпионат мира по футболу 2018. ИИ скорректировал прогноз по исходу данной игры в пользу России накануне матча. Помимо этого, был скорректирован результат ма

Резидент «Сколково» будет диагностировать линии электропередачи в Саудовской Аравии «Сколково» компания «Лаборатория будущего» заключила соглашение о сотрудничестве с «Яамал Групп» из Саудовской Аравии. «Лаборатория будущего» создала устройство для дистанционного мониторинга с

Саудовская Аравия пострадала от беспечного обращения с паролями й на 48 часов Разрушительный компьютерный вирус Shamoon, масштабная атака которого впервые прошла в Саудовской Аравии в 2012 г., недавно снова атаковал организации этого государства. Новая атак

Программный комплекс BoardMaps внедрен в инвестиционной организации из Саудовской Аравии т ИТ-кластера фонда «Сколково», заключила договор на автоматизацию корпоративного управления при помощи BoardMaps с инвестиционной организацией Mohammed Alsubeaei & Sons Investments Company (MASIC) в Саудовской Аравии. Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Как отмечается, ориентация на международную экспансию — одна из базовых составляющих стратегического плана развития «Дэшборд Систем

Riyad Bank запускает в Саудовской Аравии бесконтактные банковские EMV-карты при поддержке Gemalto Riyad Bank, финансовое учреждение в Саудовской Аравии, переводит весь портфель своих банковских услуг на бесконтактные EMV-карты

Женщинам Саудовской Аравии впервые выдадут ID-карты Совет министров Саудовской Аравии принял закон, согласно которому национальные удостоверения личности, выполн

Саудовский принц организует телеканал-конкурент Al Jazeera организуется по образцу высокобюджетных частных международных арабоязычных телеканалов Al Arabiya (Саудовская Аравия и ОАЭ), Al Jazeera (Катар) и Sky News Arabia (Великобритания и ОАЭ). Конкур

IBM поможет Mobily преобразовать свой бизнес за $280 млн авленной на стратегическое расширение присутствия корпорации на ключевых растущих рынках, таких как Саудовская Аравия, в целях поддержки глобального роста. IBM увеличивает свои инвестиции в стр

Школы Саудовской Аравии предпочли СПО продукты Microsoft икациям. Ахмад Мустафа (Ahmad Mustafa), руководитель отдела сетевых технологий Tatweer, заявил, что Саудовская Аравия планарует использовать продукты Microsoft и далее. «Теперь у нас есть планы

Twitter не получит $300 млн за свои акции от принца Саудовской Аравии Вчера стало известно о том, что принц Алвалид Бин Талал Алсауд (Alwaleed Bin Talal Alsaud), член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, подписал соглашение об инвестировании $300 млн в популярный сервис микроблогов Twitter. Как сегодня сообщает издание Fortune со ссыл

Принц Саудовской Аравии купил долю в Twitter за $300 млн Принц Алвалид Бин Талал Алсауд (Alwaleed Bin Talal Alsaud), член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, уже владеющий акциями таких комп

Переселение народов: предки "застряли" в Аравии т ученых кардинально пересмотреть общепринятую теорию исхода человека современного из Африки в Европу. Возможно, им придется переписать не только ее саму, но и поменять ее название "Из Африки" на "Из Аравии". Известно, что современный человек появился в Африке около 200 тысяч лет назад. Есть генетические свидетельства того, что в Европе он появился 70-40 тысяч лет назад. До сих пор считалос

Принц Саудовской Аравии вложит сотни миллионов в Twitter Принц Алвалид Бин Талал Алсауд (Alwaleed Bin Talal Alsaud), член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, уже владеющий акциями таких компаний, как Citigroup и News Corp, планирует активизировать свои инвестиции в интернет-сферу. Как сооб

Mobily и Ciena построят сеть 100G в столице Саудовской Аравии щей общенациональной сети Mobily. Компания Mobily, контролирующая более 40% рынка мобильной связи в Саудовской Аравии, недавно объявила о приобретении у корпорации Ciena новых оптических трансп

Спутниковые снимки стали орудием археологов Австралийский профессор Дэвид Кеннеди (David Kennedy) нашел почти 2000 археологических объектов в Саудовской Аравии, не вставая с кресла. Дэвид Кеннеди преподает классическую и древнюю истори

IDC: в Саудовской Аравии - всплеск интереса к аутсорсингу IDC опубликовала отчет, в котором отмечается рост рынка аутсорсинга в Саудовской Аравии. По данным исследовательской компании, число предприятий, обратившихся к по

В Саудовской Аравии заставят лицензировать блоги и форумы дезинформацией в интернете, и не должна ограничить свободу слова в Сети. Аналитики же отмечают, что Саудовская Аравия уже давно проводит политику интернет-цензуры, а традиционные СМИ подвергают

Саудовская Аравия и Research In Motion уладили конфликт, связанный с BlackBerry Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии разрешила всем местным операторам предоставление сервиса BlackBerry Messeng

Research In Motion удалось договориться с Саудовской Аравией тфонов BlackBerry и корпоративных сервисов, удалось заключить предварительное соглашение с властями Саудовской Аравии. В рамках этих договоренностей компания предоставит доступ к информации, пе

Европейские чиновники отказываются от BlackBerry вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ ей территории смартфонов BlackBerry по причинам, относящимся к проблемам национальной безопасности. Саудовская Аравия планирует заблокировать сервисы BlackBerry с 6 августа, а два арабских эмир

Саудовская Аравия анонсировала дату отключения смартфонов BlackBerry Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии предписала трем операторам, занимающихся продажей смартфонов BlackBerry на

F-15S ВВС Саудовской Аравии получат прицелы Sniper Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, в рамках контракта стоимостью $40 млн. компания поставит для истребителей f-15S ВВС Саудовской Аравии модернизированные прицельные комплексы Sniper ATP (Advanced Targeting Pod). Количество заказанных комплектов не обнародуется. Это уже второй контракт на поставку Sniper ATP

Ericsson создаст коммуникационную инфраструктуру для «умного города» в Саудовской Аравии ие и управление мультисервисной коммуникационной инфраструктурой в самом высокотехнологичном районе Саудовской Аравии – Кинг Абдулла Экономик Сити (King Abdullah Economic City). 5-летнее партне