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Саудовская Аравия
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17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
24.08.2021 Экс-министр связи стал доставщиком пиццы 1
26.07.2021 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 1
11.06.2021 Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
08.06.2021 Apple создала сверхнадежную защиту от Роскомнадзора: «двойной» VPN, доступный в России. Цены 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
29.12.2020 «Неофлекс» вступила в «Руссофт» 1
14.12.2020 Philips представила «Индекс здоровья будущего 2020» 1
08.12.2020 Google дал россиянам доступ к подписке на игры и приложения без встроенных покупок. Цена 1
01.12.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» поставит в США оптическое оборудование 1
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
23.11.2020 К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
09.11.2020 «1С-Рарус» автоматизировала учет в «Биофудлабе» с помощью «1С:ERP» 1
21.10.2020 «Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 2
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 1
18.05.2020 «Автоматика» оснастит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России системой противодействия БЛА 1
28.04.2020 Facebook сцепился в суде с разработчиком «антитеррористического ПО» 1
27.04.2020 Хакеры атакуют VIP-пользователей через «дыру» в iPhone. Уязвимы все устройства, выпущенные с 2012 года 1
16.04.2020 Древнее хакерское ПО пробудилось и напало на VPN-серверы по всему миру 1
07.04.2020 Facebook пыталась купить шпионское ПО для слежки за пользователями iPhone 1
31.03.2020 Philips поддержала инициативы Европейского общества интенсивной терапии против COVID-19 1
27.03.2020 Китай развернул самую масштабную кибершпионскую кампанию последних лет 1
18.03.2020 «Касперский» нашел шпионское ПО, читающее чужую переписку в Gmail, WhatsApp, Instagram и Facebook. Удалить его невозможно 1
11.03.2020 Россияне бросились скупать дорогие смартфоны. В продажах iPhone взрывной рост 1
10.03.2020 Infowatch и «Росинфокоминвест» договорились о сотрудничестве 1
19.02.2020 «Туннели» выводят на свет: как обеспечить приватность в незащищенном пространстве 1
24.01.2020 Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G 1
17.01.2020 Концерн «Автоматика» развивает отношения с бизнес-сообществом Саудовской Аравии 6
21.11.2019 «Автоматика» представила новый комплекс противодействия беспилотникам 1
07.11.2019 В России введут штрафы для покупателей украденных персональных данных 1
30.10.2019 WhatsApp начал мстить за своих пользователей: Спецслужбы держали их под колпаком и читали всю переписку 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 2
17.09.2019 Eset раскрыла детали политических кибератак на Ближнем Востоке 1
09.09.2019 PERCo открывает первый зарубежный офис в Дубае 1
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 1

Публикаций - 277, упоминаний - 382

Саудовская Аравия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 19
Microsoft Corporation 11017 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 10
Google LLC 7128 10
Samsung Electronics 5633 9
Facebook 3765 9
SEC Consult Services 929 7
Cisco Systems 2037 6
NSO Group 16 5
SAP SE 3207 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Philips 695 4
Yandex - Яндекс 4099 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Huawei 2726 3
Руссобит-М 121 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
Citizen Lab 11 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 3
Eutelsat 65 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 2
ChemTech - Химтех 5 2
АФК Система ПАО 991 2
Verizon 369 2
Рубеж-Автоматика 5 2
Oracle Corporation 3331 2
IBM 3527 2
Twitter 2204 2
Alibaba Group 298 2
Alphabet 74 2
3727 1
Nokia Corporation 2416 1
Abbyy 793 1
Qihoo 360 14 1
Альфа-Банк 1123 3
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 3 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
SoftBank Group 101 2
Saudi Aramco 8 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Uber 257 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Татнефть 112 2
Яндекс.Такси 271 2
Татнефть Танеко НПЗ 13 2
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 2 2
Почта Банк 289 2
Petrobras 5 2
Emaar Properties 2 2
Uber Technologies 258 2
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 3 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Citibank - Ситибанк 170 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
UFG Private Equity 25 1
Porsche 36 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 1
Alstom - GEC-Alsthom 14 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Tessi 8 1
Impulse VC 12 1
Dukascopy Bank SA 4 1
China Merchants Capital 1 1
Venture Capital Bank 2 1
Mubadala Capital 8 1
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 3 3
Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works 3 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office 3 3
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 3
Министерство обороны Саудовской Аравии - Главное управление военной промышленности 3 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
Министерство связи и информационных технологий Афганистана 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Президент США 105 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росинфокоминвест 39 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Роснано 456 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 1 1
ESICM - European society of intensive medicine - Европейское общество интенсивной терапии 1 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
C&C - Command and Control server 61 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
Родительский контроль 156 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 1
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 39 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 1
Google Android 10750 26
Apple iOS 5741 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 9
WhatsApp Messenger 654 8
Microsoft Windows 10 6612 6
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 5
Pegasus 23 5
Linux OS 4243 5
Java - Язык программирования 1167 5
Microsoft Azure 1171 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
DeviceLock DLP 42 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Snapchat 89 3
Apple macOS 922 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
C++ - Язык программирования 284 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Samsung Galaxy Note 558 2
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 2
Apple FaceTime 145 2
Apple iPhone 6 547 2
Microsoft Skype 1462 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Apple iPad 3263 2
ChemTech OptimEase 5 2
Apple iCloud 200 2
HTC Wildfire - серия смартфонов 33 2
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Rakuten Viber 429 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 2
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 3
Оганесян Ашот 58 3
Мансур Ахмед 7 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 2
Зайцев Михаил 145 2
Дегтев Геннадий 85 2
Бунин Евгений 3 2
Евтушенко Олег 125 2
Путин Владимир 1820 2
Смолянинов Александр 4 2
Левиев Лев 15 1
Shalev Hulio - Шалев Хулио 2 1
Короваев Марат 2 1
Bin Salman Alsaud Mohammed - бен Салман Мухаммед 1 1
Дементьев Кирилл 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Шарапова Александра 3 1
Терехов Андрей 28 1
Шашмурина Ксения 5 1
Bezos MacKenzie - Безос Маккензи 2 1
Murphy Bobby - Мерфи Бобби 3 1
Емельянов Юрий 3 1
Пономарев Виталий 1 1
Фомин Олег 1 1
Туманов Олег 11 1
Бухман Дмитрий 9 1
Алимов Дмитрий 4 1
Лисогор Дмитрий 14 1
Красников Геннадий 41 1
Андреев Сергей 39 1
Чимиричкина Мария 30 1
Гостев Александр 54 1
Железняков Александр 1 1
Jay Y. Lee - Ли Джэен 8 1
Бартенева Мария 23 1
Зубков Александр 6 1
Мальцев Виктор 2 1
Бородай Юлия 2 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 71
Индия - Республика 2161 65
Франция - Французская Республика 2112 54
Германия - Федеративная Республика 3614 51
Япония 2760 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 38
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 27
Европа 3730 27
Бразилия - Федеративная Республика 1121 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 23
Казахстан - Республика 2621 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 18
Украина 3347 17
Ближний Восток 1468 15
Израиль 716 14
Беларусь - Белоруссия 2081 13
Италия - Итальянская Республика 1371 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 13
Бахрейн - Королевство 58 12
Нидерланды 970 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 10
Сингапур - Республика 808 9
Султанат Оман 38 9
Восточная Европа 1669 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 9
Испания - Королевство 1248 9
Египет - Арабская Республика 366 9
Греция - Греческая Республика 316 8
Турция - Турецкая республика 950 8
Южная Корея - Республика 1450 8
Канада 1294 8
Чехия - Чешская Республика 493 7
Африка 1482 7
Кувейт 51 7
Индонезия - Республика 384 7
Австралия - Австралийский Союз 1118 7
Польша - Республика 824 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Русский язык 970 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
NYT - The New York Times 505 6
News Corp 90 2
РБК Инновации 36 2
Thomson Reuters - Рейтер 1711 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Samsung Tomorrow 10 1
IBT - International Business Times 14 1
National Enquirer 1 1
Associated Press 324 1
American Media Inc 1 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
The Guardian - Британская газета 189 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
Tom’s Hardware 86 1
Bloomberg 785 1
FT - Financial Times 246 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Wikipedia - Википедия 274 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
CNews Analytics 1988 3
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 2
Global Market Insights 7 1
eMarketer 77 1
Reports and Data 2 1
IndustryArc 1 1
AppsFlyer State of Mobile Fraud 1 1
Market Research Future 4 1
Global Web Index 2 1
Orbis Research 4 1
IDC - International Data Corporation 2709 1
Директ Инфо 9 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Research and Markets 17 1
Markets&Markets Research 78 1
Fortune Global 500 160 1
Juniper Research 278 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
GfK - ГФК-Русь 119 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
GITEX Technology Week - Выставка 15 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 1 1
Microsoft for Startups 7 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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