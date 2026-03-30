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Саудовская Аравия Королевство

Саудовская Аравия - Королевство

СОБЫТИЯ


30.03.2026 Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

я экспертные оценки, а они всегда субъективны. Василий Кузнецов, РАН Институт востоковедения: ОАЭ и Саудовская Аравия заинтересованы в российском ИТ-образовании Когда мы берем ближневосточные,

17.02.2026 SimpleOne начинает экспансию в Саудовской Аравии на фоне цифрового подъема региона

являет о расширении присутствия компании SimpleOne в регионе MENA и начале активной работы на рынке Саудовской Аравии. Платформенная линейка SimpleOne включает Low-code + GenAI решения для авто
13.02.2026 «Октава ДМ» начнет поставки слуховых аппаратов в Саудовскую Аравию

Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» договорился о первых поставках слуховых аппаратов «Нота» в Саудовскую Аравию. Слуховые аппараты «Нота» разработаны и собраны на производственной базе в Туле. Они помогают компенсировать потерю слуха при тугоухости I-IV степени. В зависимости от модели

03.12.2025 ИT-решения «Hyper» группы «Роснано» заинтересовали Саудовскую Аравию

ижайшие годы. Заместитель генерального директора Hyper Ярослав Жильцов: «В развитии электродвижения Саудовская Аравия сталкивается с теми же вызовами, что и Россия. Наши страны придерживаются с
18.08.2025 Возвращение PipeMagic: новая активность бэкдора в Саудовской Аравии и Бразилии

афиксированы в декабре 2022 г. против азиатских компаний. В конце 2024 г. он атаковал организации в Саудовской Аравии. В 2025 г. эксперты Глобального центра исследований и анализа угроз (GReAT)
24.04.2025 Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов

Почти безопасное место Саудовская Аравия может в очень скором будущем стать новым мировым центром производства компь
25.03.2025 Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины

ым. Желание использовать опросник, разработанный московскими учеными, уже выразили исследователи из Саудовской Аравии и Филиппин. Об этом сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инст
13.03.2025 Pokemon Go вместе с командой разработчиков продана саудитам

имо Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends, Apex Legends, StarCraft 2 и другие. Ожидается, что Саудовская Аравия продолжит продвигать видеоигры, и королевство планирует провести первые Оли
14.10.2024 От Азии до Саудовской Аравии: расширилась география кибератак бэкдора PipeMagic

впервые замеченного в атаках на азиатские компании в 2022 г., появились новые цели ― организации в Саудовской Аравии, обнаружили эксперты Kaspersky GReAT в сентябре 2024 г. Бэкдор, который уме
04.06.2024 Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии

Внедрение российской ИТ-системы в Саудовской Аравии Технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab будет со
04.06.2024 Систему распознавания лиц от NtechLab внедрят в такси в Саудовской Аравии

chLab. «Мы рады сотрудничать с российской компанией NtechLab в сфере искусственного интеллекта. Мы хотим использовать решение компании NtechLab для улучшения безопасности нашего сервиса на территории Саудовской Аравии, Египта и Марокко», — сказали представители компании EGO. «Это новое для нас технологическое направление, где мы можем применить весь наш опыт использования видеоаналитики. Ис
18.09.2023 «Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке

«Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке — в королевстве Саудовская Аравия. У посетителей будет возможность увидеть, какие практики применяются в комп
29.08.2022 Экс-работник Twitter шпионил за пользователями в интересах Саудовской Аравии

ризнан виновным в нелегальном сборе личной информации о некоторых пользователях сервиса в интересах Саудовской Аравии (СА). Его признали виновным также в отмывании денег, заговоре с целью совер
11.07.2022 Российский робот приступил к работе в университете Саудовской Аравии

ания лиц. Это позволяет роботу дать правильные рекомендации, рассказать последние новости корпорации, а также приветствовать руководителей по имени. Всего на ближнем востоке, в таких странах как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман трудятся уже более 50 роботов Promobot. Например, в крупнейшем торговом центре мира Дубай-молл, клиниках, банках, школах и полицейских участках *** Компания «Пр
17.01.2020 Концерн «Автоматика» развивает отношения с бизнес-сообществом Саудовской Аравии

н «Автоматика» госкорпорации Ростех прорабатывает возможности для реализации проектов в Королевстве Саудовская Аравия. Ранее концерн продемонстрировал высокотехнологичные решения предприятий хо
02.04.2019 Сотни программистов в Саудовской Аравии приняли участие в хакатоне по созданию моделей ИИ для прогнозирования результатов футбольных матчей

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый хакатон по спортивной тематике – более 150 команд
14.06.2018 Искусственный интеллект Microsoft предсказал победу России в матче с Саудовской Аравией

Искусственный интеллект Microsoft Bing предсказал победу российской сборной 14 июня в матче с Саудовской Аравией, который откроет Чемпионат мира по футболу 2018. ИИ скорректировал прогноз по исходу данной игры в пользу России накануне матча. Помимо этого, был скорректирован результат ма
02.11.2017 Резидент «Сколково» будет диагностировать линии электропередачи в Саудовской Аравии

«Сколково» компания «Лаборатория будущего» заключила соглашение о сотрудничестве с «Яамал Групп» из Саудовской Аравии. «Лаборатория будущего» создала устройство для дистанционного мониторинга с
17.02.2017 Саудовская Аравия пострадала от беспечного обращения с паролями

й на 48 часов Разрушительный компьютерный вирус Shamoon, масштабная атака которого впервые прошла в Саудовской Аравии в 2012 г., недавно снова атаковал организации этого государства. Новая атак
14.06.2016 Программный комплекс BoardMaps внедрен в инвестиционной организации из Саудовской Аравии

т ИТ-кластера фонда «Сколково», заключила договор на автоматизацию корпоративного управления при помощи BoardMaps с инвестиционной организацией Mohammed Alsubeaei & Sons Investments Company (MASIC) в Саудовской Аравии. Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Как отмечается, ориентация на международную экспансию — одна из базовых составляющих стратегического плана развития «Дэшборд Систем
30.09.2015 Riyad Bank запускает в Саудовской Аравии бесконтактные банковские EMV-карты при поддержке Gemalto

Riyad Bank, финансовое учреждение в Саудовской Аравии, переводит весь портфель своих банковских услуг на бесконтактные EMV-карты

01.04.2013 Женщинам Саудовской Аравии впервые выдадут ID-карты

Совет министров Саудовской Аравии принял закон, согласно которому национальные удостоверения личности, выполн
17.10.2012 Саудовский принц организует телеканал-конкурент Al Jazeera

организуется по образцу высокобюджетных частных международных арабоязычных телеканалов Al Arabiya (Саудовская Аравия и ОАЭ), Al Jazeera (Катар) и Sky News Arabia (Великобритания и ОАЭ). Конкур
10.08.2012 IBM поможет Mobily преобразовать свой бизнес за $280 млн

авленной на стратегическое расширение присутствия корпорации на ключевых растущих рынках, таких как Саудовская Аравия, в целях поддержки глобального роста. IBM увеличивает свои инвестиции в стр
22.05.2012 Школы Саудовской Аравии предпочли СПО продукты Microsoft

икациям. Ахмад Мустафа (Ahmad Mustafa), руководитель отдела сетевых технологий Tatweer, заявил, что Саудовская Аравия планарует использовать продукты Microsoft и далее. «Теперь у нас есть планы
20.12.2011 Twitter не получит $300 млн за свои акции от принца Саудовской Аравии

Вчера стало известно о том, что принц Алвалид Бин Талал Алсауд (Alwaleed Bin Talal Alsaud), член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, подписал соглашение об инвестировании $300 млн в популярный сервис микроблогов Twitter. Как сегодня сообщает издание Fortune со ссыл
19.12.2011 Принц Саудовской Аравии купил долю в Twitter за $300 млн

Принц Алвалид Бин Талал Алсауд (Alwaleed Bin Talal Alsaud), член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, уже владеющий акциями таких комп
01.12.2011 Переселение народов: предки "застряли" в Аравии

т ученых кардинально пересмотреть общепринятую теорию исхода человека современного из Африки в Европу. Возможно, им придется переписать не только ее саму, но и поменять ее название "Из Африки" на "Из Аравии". Известно, что современный человек появился в Африке около 200 тысяч лет назад. Есть генетические свидетельства того, что в Европе он появился 70-40 тысяч лет назад. До сих пор считалос
21.10.2011 Принц Саудовской Аравии вложит сотни миллионов в Twitter

Принц Алвалид Бин Талал Алсауд (Alwaleed Bin Talal Alsaud), член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, уже владеющий акциями таких компаний, как Citigroup и News Corp, планирует активизировать свои инвестиции в интернет-сферу. Как сооб
28.02.2011 Mobily и Ciena построят сеть 100G в столице Саудовской Аравии

щей общенациональной сети Mobily. Компания Mobily, контролирующая более 40% рынка мобильной связи в Саудовской Аравии, недавно объявила о приобретении у корпорации Ciena новых оптических трансп
07.02.2011 Спутниковые снимки стали орудием археологов

Австралийский профессор Дэвид Кеннеди (David Kennedy) нашел почти 2000 археологических объектов в Саудовской Аравии, не вставая с кресла. Дэвид Кеннеди преподает классическую и древнюю истори
11.10.2010 IDC: в Саудовской Аравии - всплеск интереса к аутсорсингу

IDC опубликовала отчет, в котором отмечается рост рынка аутсорсинга в Саудовской Аравии. По данным исследовательской компании, число предприятий, обратившихся к по
24.09.2010 В Саудовской Аравии заставят лицензировать блоги и форумы

дезинформацией в интернете, и не должна ограничить свободу слова в Сети. Аналитики же отмечают, что Саудовская Аравия уже давно проводит политику интернет-цензуры, а традиционные СМИ подвергают
11.08.2010 Саудовская Аравия и Research In Motion уладили конфликт, связанный с BlackBerry

Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии разрешила всем местным операторам предоставление сервиса BlackBerry Messeng
09.08.2010 Research In Motion удалось договориться с Саудовской Аравией

тфонов BlackBerry и корпоративных сервисов, удалось заключить предварительное соглашение с властями Саудовской Аравии. В рамках этих договоренностей компания предоставит доступ к информации, пе
05.08.2010 Европейские чиновники отказываются от BlackBerry вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ

ей территории смартфонов BlackBerry по причинам, относящимся к проблемам национальной безопасности. Саудовская Аравия планирует заблокировать сервисы BlackBerry с 6 августа, а два арабских эмир
04.08.2010 Саудовская Аравия анонсировала дату отключения смартфонов BlackBerry

Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии предписала трем операторам, занимающихся продажей смартфонов BlackBerry на

24.05.2010 F-15S ВВС Саудовской Аравии получат прицелы Sniper

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, в рамках контракта стоимостью $40 млн. компания поставит для истребителей f-15S ВВС Саудовской Аравии модернизированные прицельные комплексы Sniper ATP (Advanced Targeting Pod). Количество заказанных комплектов не обнародуется. Это уже второй контракт на поставку Sniper ATP

29.08.2008 Ericsson создаст коммуникационную инфраструктуру для «умного города» в Саудовской Аравии

ие и управление мультисервисной коммуникационной инфраструктурой в самом высокотехнологичном районе Саудовской Аравии – Кинг Абдулла Экономик Сити (King Abdullah Economic City). 5-летнее партне
14.03.2008 Ericsson подписал крупный контракт с оператором Mobily в Саудовской Аравии

Компания Ericsson заключила контракт на предоставление услуг по управлению сетью (Managed Services) с сотовым оператором Саудовской Аравии Mobily, входящим в группу Etisalat. Рассчитанное на три года мультивендорное соглашение является самым крупным контрактом в сфере Managed Services на Ближнем Востоке и одним и

Публикаций - 666, упоминаний - 914

Саудовская Аравия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 36
Apple Inc 13154 32
Google LLC 12688 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 29
Huawei 4676 25
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 20
МегаФон 10742 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
STC 106 19
STC - Saudi Telecom Company - Saudi Telecommunications Company 24 19
Meta Platforms - Facebook 4621 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 18
Intel Corporation 12811 18
Cisco Systems 5372 17
X Corp - Twitter 2938 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Samsung Electronics 11064 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 15
Dell EMC 5180 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 14
Yandex - Яндекс 9216 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
Ростелеком 10948 12
Lenovo Motorola 3566 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 11
Yahoo! 3726 10
GFI Software 209 10
Nvidia Corp 4002 10
HP Inc. 5883 10
Oracle Corporation 7074 10
NSO Group 33 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Vodafone Group 1412 9
AT&T Inc 1725 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 8
Promobot - Промобот 168 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
SoftBank Group 284 11
Arab Liberation Army - Арабская освободительная армия - армия Каукджи 9 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Альфа-Банк 1979 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 5
Priceline.com - online travel agency 139 5
Softbank Vision Fund 13 5
Dubai Mall - Дубай Молл 51 5
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
eBay Inc 1640 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Lockheed Martin 777 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 4 3
Tiger Global Management 44 3
Petrobras 6 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 3
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Volvo Cars 262 2
Татнефть 243 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 13
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 11
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 9
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 6
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 6
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 6
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 5
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works - Главное управление военной промышленности 5 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 2
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 2
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ESICM - European society of intensive medicine - Европейское общество интенсивной терапии 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 131
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 77
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 69
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 66
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 65
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 64
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 53
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 36
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 35
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 31
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 29
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 28
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 24
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 24
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 22
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 21
Google Android 15243 34
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 25
Apple iOS 8583 19
Космодром Байконур 1072 18
Microsoft Windows 16882 14
Microsoft Windows 2000 8678 11
Linux OS 11533 11
Apple iPhone 6 4861 10
GFI Russia - Warfare 10 10
SaudiSat - СаудиСат 13 10
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Apple iPad 4011 9
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
NSO Group - Pegasus 98 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
FreePik 1841 6
SaudiComsat - СаудиКомсат 10 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 5
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 5
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Azure 1526 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 5
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 14
Путин Владимир 3454 11
bin Talal Alwaleed - Талал Алуалид бин 13 9
Кивокурцев Олег 100 7
Мельникова Анастасия 440 6
Истомин Максим 26 5
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 5
Арлазаров Владимир 290 4
Сергунина Наталья 375 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Зайцев Михаил 345 3
Касперский Евгений 337 3
Дегтев Геннадий 271 3
Фролов Павел 86 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Фрадков Михаил 161 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Мансур Ахмед 8 3
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 3
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 3
Паламарчук Алексей 64 3
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 3
Водясов Алексей 222 3
Мишустин Михаил 787 3
Оганесян Ашот 152 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Песков Дмитрий 129 2
Дмитриев Кирилл 120 2
Вольфсон Влад 59 2
Прохоров Александр 102 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Дырмовский Дмитрий 149 2
Сачков Илья 126 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 2
Smith Brad - Смит Брэд 104 2
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 326
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 278
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 211
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 193
Ближний Восток 3154 160
Индия - Bharat 5869 151
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 132
Египет - Арабская Республика 1100 119
Европа 24964 117
Германия - Федеративная Республика 13221 115
Франция - Французская Республика 8177 106
Италия - Итальянская Республика 4508 93
Турция - Турецкая республика 2620 92
Иран - Исламская Республика Иран 1155 87
Япония 13807 87
Бразилия - Федеративная Республика 2520 82
Африка - Африканский регион 3641 75
Катар 191 73
Южная Корея - Республика 7052 73
Израиль 2856 72
Кувейт 173 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 69
Азия - Азиатский регион 5920 65
Канада 5081 64
Казахстан - Республика 6048 61
Оман Султанат 133 60
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 58
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 58
Испания - Королевство 3840 57
Нидерланды 3746 55
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 55
Малайзия 922 55
Индонезия - Республика 1058 54
Бахрейн - Королевство 136 53
Таиланд - Королевство 926 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 51
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 49
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 49
Сингапур - Республика 1953 48
Беларусь - Белоруссия 6289 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 216
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 107
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 82
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 65
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 51
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
Английский язык 7030 39
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 32
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 32
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 27
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 22
Энергетика - Energy - Energetically 5855 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 21
Цензура - Свобода слово 514 21
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 19
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 21
Bloomberg 1627 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
NYT - The New York Times 1100 11
AP - Associated Press 2007 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
РИА Новости 1033 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
New Scientist 1448 5
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 5
FT - Financial Times 1296 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Ведомости 1466 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
The Guardian - Британская газета 406 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Forbes - Форбс 1002 4
Tom’s Hardware 600 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
The Washington Post 350 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Space Daily 528 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
The Engineer 79 3
Times 661 3
Военно-промышленный курьер 88 3
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 3
Security Affairs 10 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
BleepingComputer - Издание 458 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Telegraph 199 2
IDC - International Data Corporation 4975 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
Gartner - Гартнер 3658 5
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 4
S&P 500 565 4
Internet Stock Report 994 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Frost & Sullivan 207 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Forrester Research 834 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Vanson Bourne 49 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner - Dataquest 353 2
Bear Stearns 79 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
ABI Research 236 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 16 1
Orbis Research 4 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IBM Institute for Business Value 25 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Global Web Index 2 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Mordor Intelligence 35 1
Market Research Future 10 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 2
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 2
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 2
Cairo University - Каирский университет 5 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
GITEX Technology - международная выставка 48 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CeBIT 614 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
USENIX - техническая конференция 15 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Единый день голосования 143 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Geek Picnic 8 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
ИгроМир 125 1
MEDICA 10 1
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