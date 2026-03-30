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Саудовская Аравия Королевство
СОБЫТИЯ
|30.03.2026
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Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
я экспертные оценки, а они всегда субъективны. Василий Кузнецов, РАН Институт востоковедения: ОАЭ и Саудовская Аравия заинтересованы в российском ИТ-образовании Когда мы берем ближневосточные,
|17.02.2026
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SimpleOne начинает экспансию в Саудовской Аравии на фоне цифрового подъема региона
являет о расширении присутствия компании SimpleOne в регионе MENA и начале активной работы на рынке Саудовской Аравии. Платформенная линейка SimpleOne включает Low-code + GenAI решения для авто
|13.02.2026
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«Октава ДМ» начнет поставки слуховых аппаратов в Саудовскую Аравию
Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» договорился о первых поставках слуховых аппаратов «Нота» в Саудовскую Аравию. Слуховые аппараты «Нота» разработаны и собраны на производственной базе в Туле. Они помогают компенсировать потерю слуха при тугоухости I-IV степени. В зависимости от модели
|03.12.2025
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ИT-решения «Hyper» группы «Роснано» заинтересовали Саудовскую Аравию
ижайшие годы. Заместитель генерального директора Hyper Ярослав Жильцов: «В развитии электродвижения Саудовская Аравия сталкивается с теми же вызовами, что и Россия. Наши страны придерживаются с
|18.08.2025
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Возвращение PipeMagic: новая активность бэкдора в Саудовской Аравии и Бразилии
афиксированы в декабре 2022 г. против азиатских компаний. В конце 2024 г. он атаковал организации в Саудовской Аравии. В 2025 г. эксперты Глобального центра исследований и анализа угроз (GReAT)
|24.04.2025
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Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов
Почти безопасное место Саудовская Аравия может в очень скором будущем стать новым мировым центром производства компь
|25.03.2025
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Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины
ым. Желание использовать опросник, разработанный московскими учеными, уже выразили исследователи из Саудовской Аравии и Филиппин. Об этом сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инст
|13.03.2025
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Pokemon Go вместе с командой разработчиков продана саудитам
имо Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends, Apex Legends, StarCraft 2 и другие. Ожидается, что Саудовская Аравия продолжит продвигать видеоигры, и королевство планирует провести первые Оли
|14.10.2024
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От Азии до Саудовской Аравии: расширилась география кибератак бэкдора PipeMagic
впервые замеченного в атаках на азиатские компании в 2022 г., появились новые цели ― организации в Саудовской Аравии, обнаружили эксперты Kaspersky GReAT в сентябре 2024 г. Бэкдор, который уме
|04.06.2024
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Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии
Внедрение российской ИТ-системы в Саудовской Аравии Технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab будет со
|04.06.2024
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Систему распознавания лиц от NtechLab внедрят в такси в Саудовской Аравии
chLab. «Мы рады сотрудничать с российской компанией NtechLab в сфере искусственного интеллекта. Мы хотим использовать решение компании NtechLab для улучшения безопасности нашего сервиса на территории Саудовской Аравии, Египта и Марокко», — сказали представители компании EGO. «Это новое для нас технологическое направление, где мы можем применить весь наш опыт использования видеоаналитики. Ис
|18.09.2023
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«Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке
«Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке — в королевстве Саудовская Аравия. У посетителей будет возможность увидеть, какие практики применяются в комп
|29.08.2022
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Экс-работник Twitter шпионил за пользователями в интересах Саудовской Аравии
ризнан виновным в нелегальном сборе личной информации о некоторых пользователях сервиса в интересах Саудовской Аравии (СА). Его признали виновным также в отмывании денег, заговоре с целью совер
|11.07.2022
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Российский робот приступил к работе в университете Саудовской Аравии
ания лиц. Это позволяет роботу дать правильные рекомендации, рассказать последние новости корпорации, а также приветствовать руководителей по имени. Всего на ближнем востоке, в таких странах как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман трудятся уже более 50 роботов Promobot. Например, в крупнейшем торговом центре мира Дубай-молл, клиниках, банках, школах и полицейских участках *** Компания «Пр
|17.01.2020
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Концерн «Автоматика» развивает отношения с бизнес-сообществом Саудовской Аравии
н «Автоматика» госкорпорации Ростех прорабатывает возможности для реализации проектов в Королевстве Саудовская Аравия. Ранее концерн продемонстрировал высокотехнологичные решения предприятий хо
|02.04.2019
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Сотни программистов в Саудовской Аравии приняли участие в хакатоне по созданию моделей ИИ для прогнозирования результатов футбольных матчей
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый хакатон по спортивной тематике – более 150 команд
|14.06.2018
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Искусственный интеллект Microsoft предсказал победу России в матче с Саудовской Аравией
Искусственный интеллект Microsoft Bing предсказал победу российской сборной 14 июня в матче с Саудовской Аравией, который откроет Чемпионат мира по футболу 2018. ИИ скорректировал прогноз по исходу данной игры в пользу России накануне матча. Помимо этого, был скорректирован результат ма
|02.11.2017
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Резидент «Сколково» будет диагностировать линии электропередачи в Саудовской Аравии
«Сколково» компания «Лаборатория будущего» заключила соглашение о сотрудничестве с «Яамал Групп» из Саудовской Аравии. «Лаборатория будущего» создала устройство для дистанционного мониторинга с
|17.02.2017
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Саудовская Аравия пострадала от беспечного обращения с паролями
й на 48 часов Разрушительный компьютерный вирус Shamoon, масштабная атака которого впервые прошла в Саудовской Аравии в 2012 г., недавно снова атаковал организации этого государства. Новая атак
|14.06.2016
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Программный комплекс BoardMaps внедрен в инвестиционной организации из Саудовской Аравии
т ИТ-кластера фонда «Сколково», заключила договор на автоматизацию корпоративного управления при помощи BoardMaps с инвестиционной организацией Mohammed Alsubeaei & Sons Investments Company (MASIC) в Саудовской Аравии. Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Как отмечается, ориентация на международную экспансию — одна из базовых составляющих стратегического плана развития «Дэшборд Систем
|30.09.2015
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Riyad Bank запускает в Саудовской Аравии бесконтактные банковские EMV-карты при поддержке Gemalto
Riyad Bank, финансовое учреждение в Саудовской Аравии, переводит весь портфель своих банковских услуг на бесконтактные EMV-карты
|01.04.2013
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Женщинам Саудовской Аравии впервые выдадут ID-карты
Совет министров Саудовской Аравии принял закон, согласно которому национальные удостоверения личности, выполн
|17.10.2012
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Саудовский принц организует телеканал-конкурент Al Jazeera
организуется по образцу высокобюджетных частных международных арабоязычных телеканалов Al Arabiya (Саудовская Аравия и ОАЭ), Al Jazeera (Катар) и Sky News Arabia (Великобритания и ОАЭ). Конкур
|10.08.2012
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IBM поможет Mobily преобразовать свой бизнес за $280 млн
авленной на стратегическое расширение присутствия корпорации на ключевых растущих рынках, таких как Саудовская Аравия, в целях поддержки глобального роста. IBM увеличивает свои инвестиции в стр
|22.05.2012
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Школы Саудовской Аравии предпочли СПО продукты Microsoft
икациям. Ахмад Мустафа (Ahmad Mustafa), руководитель отдела сетевых технологий Tatweer, заявил, что Саудовская Аравия планарует использовать продукты Microsoft и далее. «Теперь у нас есть планы
|20.12.2011
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Twitter не получит $300 млн за свои акции от принца Саудовской Аравии
Вчера стало известно о том, что принц Алвалид Бин Талал Алсауд (Alwaleed Bin Talal Alsaud), член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, подписал соглашение об инвестировании $300 млн в популярный сервис микроблогов Twitter. Как сегодня сообщает издание Fortune со ссыл
|19.12.2011
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Принц Саудовской Аравии купил долю в Twitter за $300 млн
Принц Алвалид Бин Талал Алсауд (Alwaleed Bin Talal Alsaud), член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, уже владеющий акциями таких комп
|01.12.2011
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Переселение народов: предки "застряли" в Аравии
т ученых кардинально пересмотреть общепринятую теорию исхода человека современного из Африки в Европу. Возможно, им придется переписать не только ее саму, но и поменять ее название "Из Африки" на "Из Аравии". Известно, что современный человек появился в Африке около 200 тысяч лет назад. Есть генетические свидетельства того, что в Европе он появился 70-40 тысяч лет назад. До сих пор считалос
|21.10.2011
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Принц Саудовской Аравии вложит сотни миллионов в Twitter
Принц Алвалид Бин Талал Алсауд (Alwaleed Bin Talal Alsaud), член королевской семьи Саудовской Аравии и один из самых богатых в мире инвесторов, уже владеющий акциями таких компаний, как Citigroup и News Corp, планирует активизировать свои инвестиции в интернет-сферу. Как сооб
|28.02.2011
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Mobily и Ciena построят сеть 100G в столице Саудовской Аравии
щей общенациональной сети Mobily. Компания Mobily, контролирующая более 40% рынка мобильной связи в Саудовской Аравии, недавно объявила о приобретении у корпорации Ciena новых оптических трансп
|07.02.2011
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Спутниковые снимки стали орудием археологов
Австралийский профессор Дэвид Кеннеди (David Kennedy) нашел почти 2000 археологических объектов в Саудовской Аравии, не вставая с кресла. Дэвид Кеннеди преподает классическую и древнюю истори
|11.10.2010
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IDC: в Саудовской Аравии - всплеск интереса к аутсорсингу
IDC опубликовала отчет, в котором отмечается рост рынка аутсорсинга в Саудовской Аравии. По данным исследовательской компании, число предприятий, обратившихся к по
|24.09.2010
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В Саудовской Аравии заставят лицензировать блоги и форумы
дезинформацией в интернете, и не должна ограничить свободу слова в Сети. Аналитики же отмечают, что Саудовская Аравия уже давно проводит политику интернет-цензуры, а традиционные СМИ подвергают
|11.08.2010
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Саудовская Аравия и Research In Motion уладили конфликт, связанный с BlackBerry
Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии разрешила всем местным операторам предоставление сервиса BlackBerry Messeng
|09.08.2010
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Research In Motion удалось договориться с Саудовской Аравией
тфонов BlackBerry и корпоративных сервисов, удалось заключить предварительное соглашение с властями Саудовской Аравии. В рамках этих договоренностей компания предоставит доступ к информации, пе
|05.08.2010
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Европейские чиновники отказываются от BlackBerry вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ
ей территории смартфонов BlackBerry по причинам, относящимся к проблемам национальной безопасности. Саудовская Аравия планирует заблокировать сервисы BlackBerry с 6 августа, а два арабских эмир
|04.08.2010
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Саудовская Аравия анонсировала дату отключения смартфонов BlackBerry
Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии предписала трем операторам, занимающихся продажей смартфонов BlackBerry на
|24.05.2010
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F-15S ВВС Саудовской Аравии получат прицелы Sniper
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, в рамках контракта стоимостью $40 млн. компания поставит для истребителей f-15S ВВС Саудовской Аравии модернизированные прицельные комплексы Sniper ATP (Advanced Targeting Pod). Количество заказанных комплектов не обнародуется. Это уже второй контракт на поставку Sniper ATP
|29.08.2008
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Ericsson создаст коммуникационную инфраструктуру для «умного города» в Саудовской Аравии
ие и управление мультисервисной коммуникационной инфраструктурой в самом высокотехнологичном районе Саудовской Аравии – Кинг Абдулла Экономик Сити (King Abdullah Economic City). 5-летнее партне
|14.03.2008
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Ericsson подписал крупный контракт с оператором Mobily в Саудовской Аравии
Компания Ericsson заключила контракт на предоставление услуг по управлению сетью (Managed Services) с сотовым оператором Саудовской Аравии Mobily, входящим в группу Etisalat. Рассчитанное на три года мультивендорное соглашение является самым крупным контрактом в сфере Managed Services на Ближнем Востоке и одним и
Саудовская Аравия и организации, системы, технологии, персоны:
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