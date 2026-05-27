Promobot - Промобот

В Перми разрабатывают роботизированную систему для лазерной наплавки металла в вакууме Компания Promobot совместно с ООО «ИксВелд» и Пермским Политехом реализует проект по созданию отечеств

Программное обеспечение для отечественных промышленных роботов адаптировано для работы на российской операционной системе «Ред ОС» Компании «Ред Софт» и «Промобот» подписали соглашение о сотрудничестве в сферах информатизации и обеспечения техниче

Студенты российских вузов впервые смогут осваивать робототехнику на отечественных антропоморфных роботах топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 г. компании-участники «Новой технологической коалиции» — «Промобот», «Айдол» и «Дабл Ю Экспо» — совместно с вузами разработали первую в стране программ

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов Хакерская атака на Promobot Производитель роботов Promobot в последнее время дважды подвергся хакерской а

«Ростелеком» и «Промобот» меняют лицо промышленности «Ростелеком» и «Промобот» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформац

Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность Группа компаний «ВестЛинк» и компания «Промобот», резиденты «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключили соглашение о сотрудничестве. Партн

В Институте развития профессионального образования будет работать робот ассового скопления людей. Робот может трудиться консультантом, администратором, гидом или учителем. Промобот В Институте развития профессионального образования будет работать робот «Разработки

В гимназии Ростовской области детей в школе будет учить робот В гимназии поселка Каменоломни, Ростовской области, детей в школе будет учить робот. Promobot станет учителем и будет выполнять образовательные функции, помогая преподавательском

В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж ый луч, компании застройщика из Владивостока, начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот «Иван» общается с людьми и отвечает на их вопросы, облегчая работу сотрудника

В Едином расчетно-информационном центре начал работать российский робот тре «Дальневосточной энергетической компании» начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот модели Promobot V.4. общается с людьми и отвечает на их вопросы, облег

В областном центре Нижнего Новгорода начал работать российский робот-консультант ректор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. Робот-консультант — универсальное решение для бизнеса. Промобот может рассказывать об услугах компании, запоминать и узнавать лица людей, общаться,

В итальянском магазине Benetton начал работать российский робот-консультант Российский робот «Промобот» начал работу в магазине United Colors of Benetton в Ульяновске. Робот-консультант п

Пермская компания «Промобот» отчиталась о выручке за 2023 год Пермская компания «Промобот», резидент Сколково и российский производитель робототехнических устройств для разли

В Уфимском нефтяном университете робот будет обучать студентов процесс обучения и сделать его более интерактивным. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Робот Promobot V.4 — это сервисный робот для работы в местах массового скопления л

В лицее «Вектория» города Лысьва начал работать робот нию инновационной образовательной атмосферы в лицее. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Робот может использовать интерактивные методы обучения, такие как игры и визуальны

В туристической службе Иркутска начал работать российский робот-гид рмационной-туристской службе города Иркутска начал работать механизированный сотрудник от компании «Промобот». Робот модели Promobot V.4. будет общаться с людьми и отвечать на их вопросы, облег

В среднеобразовательной школе ЯНАО робот будет встречать и обучать детей процесс обучения и сделать его более интерактивным. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Робот Promobot V.4 — это сервисный робот для работы в местах массового скопления л

Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях. Интеллектуальная платформа под названием Promobot Nested Chat была создана компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой систему разгов

«Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься футболом ой сложности. Интеллектуальная платформа под названием Promobot Nested Chat была создана компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой систему разгов

В Симферопольских клиниках устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов Пермская компания «Промобот», участник ИТ-кластера «Сколково», осуществила поставку устройств Promobot Scanner д

Во Владивостоке начал работу робот-консьерж лей, а также предоставление консультаций по услугам компании. Робот, который основан на технологии «Промобот», умеет взаимодействовать с посетителями посредством голосовых команд и сенсорного э

Российский робот обучает норвежских детей математике и программированию В детском научном центре VilVite в норвежском городе Берген начал работать российский робот «Промобот». Робот помогает посетителям центра — взрослым и детям — изучать математику, програм

Российский робот стал сотрудником университета в США Российский робот «Промобот» начал работу в университете University of North Carolina at Chapel Hill, штат Север

Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься боксом ой сложности. Интеллектуальная платформа под названием Promobot Nested Chat была создана компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой продвинутую си

В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор Российский сервисный робот «Промобот» от одноименной компании начал работу в сети клиник As'ad Al-Hamad Dermatology Cente

Российский робот «Промобот» начал работу в Dubai Mall Российский робот «Промобот» начал работу в Dubai Mall, на одной из центральных улиц Дубаи. Робот рассказывает о

Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет записаться на занятия йогой ИИ способен общаться с пользователем на естественном языке и автоматизировать коммуникации любой сложности. Интеллектуальная платформа под названием Promobot Nested Chat была создана компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой продвинутую систему разговорного искусственного интеллекта, основанную на технологиях машинного обучения. Эта плат

В одном из американских торговых центров начал работу российский робот-консультант Российский робот «Промобот» приступил к своим обязанностям в торговом центре «Гарден стейт плаза» в штате Нью-Д

Робот-учитель из России будет преподавать робототехнику детям в ОАЭ вательной школе Oasis School в Эмирате Аджман в ОАЭ. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». С помощью «Промобота» дети из ОАЭ смогут практически освоить программирование, эле

«Пермский краевой центр «Муравейник» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок Резидент «Сколково» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в «Пермский краевой центр «Мур

Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок Резидент «Сколково» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в Детский технопарк «Кванториу

В медицинском центре Сингапура появился российский робот-администратор Сервисный робот российского производства «Промобот» начал работу в сети клиник Raffles Medical Group в Сингапуре. Робот-администратор «

В России создали искусственный интеллект, который заменит гидов в музеях «Промобот», компания занимающаяся созданием автономных сервисных роботов, презентовала свое по

В Чили начнут обучать детей робототехнике с помощью российских разработок Компания «Промобот», резидент «Сколково», поставила пять учебных наборов Promobot Rooky для робототехни

В дагестанской строительной компании начал работать секретарь с искусственным интеллектом Компания «Промобот», занимающаяся производством автономных сервисных роботов, сообщила о создании платф

Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили Один из российских роботов «Промобот», разработанный компанией-резидентом «Сколково», начал свою работу в Национальном ис

В России разработали искусственный интеллект для продажи туров по Уралу «Промобот», производитель сервисных роботов, представил разработку платформы для создания чат-

В России создали искусственный интеллект для автоматизации регистрации посетителей в клиниках Поставщик ИТ-решений, компания «Промобот» ввела в эксплуатацию свои сканеры, которые автоматически регистрируют пациентов в м

В лаборатории интеллектуальных технологий в Кувейте будут обучать студентов робототехнике с помощью российского оборудования а запускает программу обучения робототехнике с помощью нового отечественного оборудования компании «Промобот». Студенты и школьники в рамках уроков дополнительного образования будут изучать мех