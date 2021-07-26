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Promobot
Промобот


26.07.2021 Promobot создала ПО для распознавания эмоций человека 2
06.07.2021 «Промобот» и «Уральский союз туриндустрии» инвестируют 20 млн рублей в разработку робота нового поколения для индустрии туризма 4
11.05.2021 В России появился первый робот-библиотекарь 3
15.03.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники 1
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 2
17.12.2020 Робототехнику московским школьникам будет преподавать робот 1
14.12.2020 В России создан сканер документов для регистратур клиник и медицинских лабораторий 4
27.11.2020 Сахалинский робот спрогнозировал популяцию амурских тигров к 2025 году 1
20.11.2020 В России создали искусственное «ухо» для робота 4
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 4
12.11.2020 Резидент «Сколково» научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета 5
02.10.2020 Робот-диагност из «Сколково» проводит консультации в израильской клинике Hadassah 5
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
26.08.2020 «Промобот» представила ПАК для автоматического распознавания и сканирования документов 3
25.06.2020 Робот от резидента «Сколково» заблокирует доступ посетителям с повышенной температурой 2
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
20.01.2020 В Пермском крае начал принимать посетителей робот-чиновник 4
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
17.06.2019 В России разработали робота-врача 2
16.04.2019 Сбербанк представил свои разработки в сфере робототехники и искусственного интеллекта 1
12.04.2019 Россияне создали чат-бота техподдержки, проявляющего инициативу в разговоре 1
21.11.2018 РВК стала партнером правительства Пермского края в области развития НТИ 2
17.10.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн» 1
08.10.2018 В России создан робот - заправщик самолетов. Пока он разливает напитки на мероприятиях 1
13.09.2018 «Юникорн» получил статус резидента «Сколково» 1
15.01.2018 Российская компания Promobot представила свои новинки на CES 2018 4
08.12.2017 Пенсионный фонд Сбербанка первым в мире принял на работу робота-консультанта 3
13.10.2017 Российские роботы научились распознавать паспорта 5
12.10.2017 В «офисах будущего» Сбербанка начали работать первые роботы Promobot 2
11.08.2017 В МТС появятся сотрудники, нанятые роботом 1
01.08.2017 В России появится первый робот-консьерж 2
27.04.2017 Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России 3
24.04.2017 Робот Promobot окажет помощь пожилым людям в центрах социального обслуживания 2
17.04.2017 Роботы Promobot третьей версии отправились к первым заказчикам 11
24.03.2017 Сервисные роботы Promobot теперь работают в испанской компании Iberdrola 3
01.03.2017 Робот «Метроша» будет поздравлять пассажиров московского метро с праздниками 3
27.02.2017 Российские роботы Promobot начнут осваивать турецкий рынок 2
22.11.2016 Promobot оснастит школы Армении своей робототехнической платформой 6
27.10.2016 «Промобот» представил новую версию Promobot V.3 7
26.10.2016 ФРИИ вложит 150 млн руб. в разработчика промоботов на базе нейронных сетей 4

Публикаций - 49, упоминаний - 132

Promobot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 3
Google LLC 7177 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Unicorn - Юникорн 9 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
АФК Система ПАО 998 1
Stafory - Стафори 14 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
TI - Texas Instruments Incorporated 211 1
UBIC Technologies 2 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
Gexar 1 1
Технопарк Русский 3 1
Cinemood - МультиКубик 27 1
Башинформсвязь 79 1
СКБ Контур 416 1
Telegram Group 702 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Oracle Corporation 3363 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
3779 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
LG Electronics 1875 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Samsung Electronics 5730 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Газпром нефть 382 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
CGF - студия визуальных эффект 5 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 1 1
Hadassah Medical 1 1
Micro Capital Group 1 1
Virgin Hyperloop 6 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 2 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 4 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 46 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ФРИИ Инвест 3 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации 2 1
ping - скорость отклика сети 30 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Умные платформы 500 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 4
Unicorn MySmartFlat - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 5 2
Unicorn Sapfir 4 2
Promobot Scanner 3 2
Google Scholar 2 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Яндекс.Афиша 26 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 7 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 1
Promobot Control 1 1
Южаков Алексей 23 18
Кивокурцев Олег 16 9
Путин Владимир 1828 3
Кривозубов Павел 26 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Николаев Олег 11 1
Краснов Дмитрий 4 1
Смольников Павел 1 1
Перминова Светлана 4 1
Лукина Светлана 6 1
Мубаракшин Тимур 1 1
Новиков Андрей 23 1
Ланцова Ольга 1 1
Ганеева Виктория 1 1
Мещеряков Арсений 1 1
Грудин Алексей 1 1
Туполев Алексей 1 1
Кочеткова Александра 2 1
Байкин Александр 2 1
Маслов Александр 28 1
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Белевцев Андрей 9 1
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Айвазов Александр 20 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769156, в очереди разбора - 672840.
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