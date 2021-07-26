Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Promobot
Промобот
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Публикаций - 49, упоминаний - 132
Promobot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Южаков Алексей 23 18
|Кивокурцев Олег 16 9
|Путин Владимир 1828 3
|Кривозубов Павел 26 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Николаев Олег 11 1
|Краснов Дмитрий 4 1
|Смольников Павел 1 1
|Перминова Светлана 4 1
|Лукина Светлана 6 1
|Мубаракшин Тимур 1 1
|Новиков Андрей 23 1
|Ланцова Ольга 1 1
|Ганеева Виктория 1 1
|Мещеряков Арсений 1 1
|Грудин Алексей 1 1
|Туполев Алексей 1 1
|Кочеткова Александра 2 1
|Байкин Александр 2 1
|Маслов Александр 28 1
|Чернов Александр 7 1
|Белевцев Андрей 9 1
|Нейронов Федор 6 1
|Айвазов Александр 20 1
|Решетников Максим 15 1
|Варламов Кирилл 33 1
|Владимиров Дмитрий 9 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Анисимов Михаил 13 1
|Повалко Александр 36 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Зорин Александр 49 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Хасис Лев 96 1
|Ковнир Евгений 71 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Wikipedia - Википедия 279 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769156, в очереди разбора - 672840.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769156, в очереди разбора - 672840.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru