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Promobot Промобот

Promobot - Промобот

СОБЫТИЯ

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27.05.2026 В Перми разрабатывают роботизированную систему для лазерной наплавки металла в вакууме

Компания Promobot совместно с ООО «ИксВелд» и Пермским Политехом реализует проект по созданию отечеств
19.02.2026 Программное обеспечение для отечественных промышленных роботов адаптировано для работы на российской операционной системе «Ред ОС»

Компании «Ред Софт» и «Промобот» подписали соглашение о сотрудничестве в сферах информатизации и обеспечения техниче
05.02.2026 Студенты российских вузов впервые смогут осваивать робототехнику на отечественных антропоморфных роботах

топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 г. компании-участники «Новой технологической коалиции» — «Промобот», «Айдол» и «Дабл Ю Экспо» — совместно с вузами разработали первую в стране программ
07.11.2025 Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Хакерская атака на Promobot Производитель роботов Promobot в последнее время дважды подвергся хакерской а
08.07.2025 «Ростелеком» и «Промобот» меняют лицо промышленности

«Ростелеком» и «Промобот» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформац
08.07.2024 Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность

Группа компаний «ВестЛинк» и компания «Промобот», резиденты «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключили соглашение о сотрудничестве. Партн
15.05.2024 В Институте развития профессионального образования будет работать робот

ассового скопления людей. Робот может трудиться консультантом, администратором, гидом или учителем. Промобот В Институте развития профессионального образования будет работать робот «Разработки

15.03.2024 В гимназии Ростовской области детей в школе будет учить робот

В гимназии поселка Каменоломни, Ростовской области, детей в школе будет учить робот. Promobot станет учителем и будет выполнять образовательные функции, помогая преподавательском
13.03.2024 В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж

ый луч, компании застройщика из Владивостока, начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот «Иван» общается с людьми и отвечает на их вопросы, облегчая работу сотрудника
07.03.2024 В Едином расчетно-информационном центре начал работать российский робот

тре «Дальневосточной энергетической компании» начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот модели Promobot V.4. общается с людьми и отвечает на их вопросы, облег
28.02.2024 В областном центре Нижнего Новгорода начал работать российский робот-консультант

ректор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. Робот-консультант — универсальное решение для бизнеса. Промобот может рассказывать об услугах компании, запоминать и узнавать лица людей, общаться,

12.02.2024 В итальянском магазине Benetton начал работать российский робот-консультант

Российский робот «Промобот» начал работу в магазине United Colors of Benetton в Ульяновске. Робот-консультант п
26.12.2023 Пермская компания «Промобот» отчиталась о выручке за 2023 год

Пермская компания «Промобот», резидент Сколково и российский производитель робототехнических устройств для разли
21.12.2023 В Уфимском нефтяном университете робот будет обучать студентов

процесс обучения и сделать его более интерактивным. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Робот Promobot V.4 — это сервисный робот для работы в местах массового скопления л
20.12.2023 В лицее «Вектория» города Лысьва начал работать робот

нию инновационной образовательной атмосферы в лицее. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Робот может использовать интерактивные методы обучения, такие как игры и визуальны
08.12.2023 В туристической службе Иркутска начал работать российский робот-гид

рмационной-туристской службе города Иркутска начал работать механизированный сотрудник от компании «Промобот». Робот модели Promobot V.4. будет общаться с людьми и отвечать на их вопросы, облег
07.12.2023 В среднеобразовательной школе ЯНАО робот будет встречать и обучать детей

процесс обучения и сделать его более интерактивным. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Робот Promobot V.4 — это сервисный робот для работы в местах массового скопления л
25.10.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях.

Интеллектуальная платформа под названием Promobot Nested Chat была создана компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой систему разгов
04.10.2023 «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься футболом

ой сложности. Интеллектуальная платформа под названием Promobot Nested Chat была создана компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой систему разгов
28.09.2023 В Симферопольских клиниках устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов

Пермская компания «Промобот», участник ИТ-кластера «Сколково», осуществила поставку устройств Promobot Scanner д
27.09.2023 Во Владивостоке начал работу робот-консьерж

лей, а также предоставление консультаций по услугам компании. Робот, который основан на технологии «Промобот», умеет взаимодействовать с посетителями посредством голосовых команд и сенсорного э
10.08.2023 Российский робот обучает норвежских детей математике и программированию

В детском научном центре VilVite в норвежском городе Берген начал работать российский робот «Промобот». Робот помогает посетителям центра — взрослым и детям — изучать математику, програм
07.08.2023 Российский робот стал сотрудником университета в США

Российский робот «Промобот» начал работу в университете University of North Carolina at Chapel Hill, штат Север
19.07.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься боксом

ой сложности. Интеллектуальная платформа под названием Promobot Nested Chat была создана компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой продвинутую си
13.07.2023 В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор

Российский сервисный робот «Промобот» от одноименной компании начал работу в сети клиник As'ad Al-Hamad Dermatology Cente
29.06.2023 Российский робот «Промобот» начал работу в Dubai Mall

Российский робот «Промобот» начал работу в Dubai Mall, на одной из центральных улиц Дубаи. Робот рассказывает о
28.06.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет записаться на занятия йогой

ИИ способен общаться с пользователем на естественном языке и автоматизировать коммуникации любой сложности. Интеллектуальная платформа под названием Promobot Nested Chat была создана компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой продвинутую систему разговорного искусственного интеллекта, основанную на технологиях машинного обучения. Эта плат
15.06.2023 В одном из американских торговых центров начал работу российский робот-консультант

Российский робот «Промобот» приступил к своим обязанностям в торговом центре «Гарден стейт плаза» в штате Нью-Д
14.06.2023 Робот-учитель из России будет преподавать робототехнику детям в ОАЭ

вательной школе Oasis School в Эмирате Аджман в ОАЭ. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». С помощью «Промобота» дети из ОАЭ смогут практически освоить программирование, эле
07.06.2023 «Пермский краевой центр «Муравейник» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок

Резидент «Сколково» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в «Пермский краевой центр «Мур
01.06.2023 Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок

Резидент «Сколково» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в Детский технопарк «Кванториу
30.05.2023 В медицинском центре Сингапура появился российский робот-администратор

Сервисный робот российского производства «Промобот» начал работу в сети клиник Raffles Medical Group в Сингапуре. Робот-администратор «
25.05.2023 В России создали искусственный интеллект, который заменит гидов в музеях

«Промобот», компания занимающаяся созданием автономных сервисных роботов, презентовала свое по
25.05.2023 В Чили начнут обучать детей робототехнике с помощью российских разработок

Компания «Промобот», резидент «Сколково», поставила пять учебных наборов Promobot Rooky для робототехни
17.05.2023 В дагестанской строительной компании начал работать секретарь с искусственным интеллектом

Компания «Промобот», занимающаяся производством автономных сервисных роботов, сообщила о создании платф
04.05.2023 Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили

Один из российских роботов «Промобот», разработанный компанией-резидентом «Сколково», начал свою работу в Национальном ис
04.05.2023 В России разработали искусственный интеллект для продажи туров по Уралу

«Промобот», производитель сервисных роботов, представил разработку платформы для создания чат-
26.04.2023 В России создали искусственный интеллект для автоматизации регистрации посетителей в клиниках

Поставщик ИТ-решений, компания «Промобот» ввела в эксплуатацию свои сканеры, которые автоматически регистрируют пациентов в м
20.04.2023 В лаборатории интеллектуальных технологий в Кувейте будут обучать студентов робототехнике с помощью российского оборудования

а запускает программу обучения робототехнике с помощью нового отечественного оборудования компании «Промобот». Студенты и школьники в рамках уроков дополнительного образования будут изучать мех
12.04.2023 В России создали искусственный интеллект, который заменит кассиров в театре

Производитель автономных сервисных роботов - компания «Промобот» - представила новый продукт: Promobot Nested Chat. Эта платформа искусственного инт

Публикаций - 168, упоминаний - 449

Promobot и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 23
Telegram Group 2940 14
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 8
Дабл Ю Экспо 8 7
Oracle Corporation 7074 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 5
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 23 5
Айдол 5 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Google LLC 12688 4
GE Fanuc - Фанук 44 4
Medods - Медодс 6 4
Ростелеком 10948 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
9594 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
KUKA Robotics 41 3
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 3
Unitree Robotics 27 3
Элемент ГК - Корпорация Роботов 26 3
Microsoft Corporation 25775 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
LG Electronics 3735 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 3
Intel Corporation 12811 3
Cinemood - МультиКубик 33 3
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 72 2
Stafory - Стафори 16 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 2
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 7 2
Quanta Computer 215 2
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 2
Bitrobotics - Битроботикс - BIT Robotics 6 2
UBtech Robotics 18 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
NaviRobot - НавиРобот 5 2
Вестлинк - Westlink 28 2
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 25 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 71
Dubai Mall - Дубай Молл 51 51
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 51
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 19
РВК - Российская венчурная компания 571 7
LEGO 260 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Газпром нефть 725 4
Политех - Политехнический музей 34 3
Patio Paulista 3 3
Tesla Motors 461 3
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 5 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Национальные приоритеты АНО 27 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Hadassah Medical - Хадасса Медикал 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен - Аэропорт Стамбул имени Сабихи́ Гёкче́н - ИАТА: SAW, ИКАО: LTFJ 6 2
Доброград 2 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 1
FMR - Fidelity Managment & Research 34 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 1
Lego Education 12 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Вита - cеть аптек 17 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Micro Capital Group 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 102
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 79
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 66
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Central Bank of Oman - Центральный банк Омана 7 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 2
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 7 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
ФРИИ Инвест 11 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 4 1
Победа - Музейно-мемориальный комплекс в Южно-Сахалинске 2 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Новая технологическая коалиция - НТК 4 4
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 147
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 70
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 63 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 244 20
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 16
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 10
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 9
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 130 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 367 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 162 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
Promobot Nested Chat 14 14
Rakuten Viber 665 13
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 13
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 12
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 12
Promobot Scanner 7 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Promobot Rooky 6 6
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 5
FreePik 1841 4
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 78 3
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