В областном центре Нижнего Новгорода начал работать российский робот-консультант

В Нижегородском областном информационном центре к работе приступил робот-консультант российской компании Promobot. Робот по имени «Виктор Медиа» консультирует гостей и сотрудников информационного центра. Об этом CNews сообщили представители Promobot.

Для СМИ становится все более важным придерживаться технологического и профессионального подхода к предоставлению информации. Робот является отличным решением для создания инновационной среды в информационном бизнесе.

«Сервисные роботы способны автоматизировать ряд рутинных и повторяющихся процессов, что позволяет сотрудникам бизнеса сосредотачиваться на более сложных и стратегически важных задачах. Это приводит к повышению общей производительности и эффективности труда. Также, внедрение робототехнических технологий в деятельность СМИ и организаций, занимающихся распространением информации, улучшит процесс взаимодействия с конечным потребителем и качество воспринимаемой информации», — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Робот-консультант — универсальное решение для бизнеса. Промобот может рассказывать об услугах компании, запоминать и узнавать лица людей, общаться, отвечать на вопросы, подключаться к внешним системам и сервисам, сканировать и заполнять документы, выдавать пропуска. Это обеспечивает эффективный и точный обмен информацией, что в свою очередь улучшает производительность и эффективность бизнес-процессов.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». Promobot — производитель автономных сервисных роботов. Промоботы трудятся в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.